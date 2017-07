3 beliebte Give-aways, die nie alt werden

Marketing findet auch in unseren digitalisierten Zeiten nicht nur online statt: Im Jahre 2012 investierten Unternehmen mehr in Give-aways als in andere Marketing-Maßnahmen.* Und das, obwohl gerade die sehr kostspielig sein können, wie in Werbung im Radio. Marketing, das wir mit den Händen greifen und im Alltag nutzen können, macht Eindruck – und man erinnert sich gerne an das Unternehmen, von dem sie stammen. Wir stellen Ihnen unsere drei Favoriten vor: Diese Give-aways sind zum einen kostengünstig, und zum anderen stärken sie gezielt Ihre Marke.