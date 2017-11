3 Online-Ideen für wirksames Weihnachtsmarketing

Heute ist Black Friday – der Tag, der als offizieller Startschuss der Weihnachtszeit gilt: In den USA ist heute dank Thanksgiving ein Brückentag, den viele für die Weihnachtsbesorgungen nutzen. In den Geschäften und Online Shops wimmelt es schon seit geraumer Zeit nur so vor mehr oder weniger passender Dekoration, die an das rechtzeitige Beschaffen der Weihnachtsgeschenke erinnert. Doch wie können Unternehmen ihr Marketing stärken, ohne beim Kunden für eine visuelle Reizüberflutung zu sorgen? Wir haben drei Ideen für Sie, wie Sie über wirksames Weihnachtsmarketing auf angenehme Weise online auf sich aufmerksam machen können.