3 wichtige Tipps für Ihr Projektmanagement

In der führenden Position des Projektmanagements halten Sie alle Fäden in der Hand – oder? Ob das wirklich so ist, ist spätestens dann fraglich, wenn einzelne Geschäftsprozesse nicht mehr nachvollziehbar sind. Oder auch, wenn Ihnen Informationen für wichtige Entscheidungen fehlen oder es an der Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten untereinander hakt. Mit diesen Problemquellen können Sie dabei recht einfach kurzen Prozess machen: Die folgenden drei grundlegenden Tipps für ein gelungenes Projektmanagement helfen Ihnen dabei.

1. Denken Sie vernetzt: Eine zentrale Plattform für Ihr Projektmanagement

Um die Gedanken und Ideen aller Beteiligter zusammen zu bringen, eignet sich am besten ein flexibler und zentraler Knotenpunkt, zu dem alle gleichermaßen Zugang haben. Mit einer speziellen Projektmanagement-Lösung wie dem Project Center auf www.apexOne.de verbessern Sie Ihre Möglichkeiten zur Steuerung aller Geschäftsprozesse. So behält nicht nur jede Abteilung den Überblick über die aktuell vorliegenden Aufgaben. Vielmehr kann jeder einzelne Schritt und Fortschritt von Anfang bis Ende nachvollzogen werden.

Ihre zentrale Projektmanagement-Lösung sollte dabei idealerweise folgende fünf Kriterien erfüllen:

Benutzerfreundlich

Unkomplizierte Informationssuche im System

Individuell anpassbar an Ihre Geschäftsprozesse

Integrierte Optionen zur internen Unternehmenskommunikation

Alle relevanten Kernfunktionen für Ihr Unternehmen sind verfügbar.

Zwar kann eine Umstellung von einem bisherigen, unzureichenden oder erst gar nicht vorhandenen System einen gewissen Aufwand bedeuten. Diese Investition in Transparenz beim Projektmanagement zahlt sich jedoch langfristig aus – für den ganzheitlichen Unternehmenserfolg.

2. Denken Sie in Scheiben: Die Scheibchen-Methode

Viele fürchten sie, wenige fällen sie gerne: Große Entscheidungen. Wer die Entscheidungsgewalt innehat, trägt zugleich enorme Verantwortung – insbesondere beim Projektmanagement. Tipps und Ansätze zur Entscheidungsfindung gibt es viele. Eine davon ist die sogenannte Scheibchen-Methode (alias Salami-Taktik): Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die übergroße Problemstellung in mehrere, kleinere Entscheidungsschritte zu unterteilen. Anstatt einer einzigen, schwerwiegenden Entscheidung werden so viele getroffen; diese können sich im Nachhinein auch vereinzelt als falsch herausstellen. Die Vorteile sind:

Sie können alle Beteiligten besser einbeziehen. Die Hemmungen vor wichtigen Entscheidungen werden gesenkt. Im Hinblick auf das Endergebnis fallen etwaige falsche Teilentscheidungen nicht zu stark ins Gewicht.

Wenn Sie die Scheibchen-Methode für Projektmanagement als Lösungsansatz von großen Entscheidungen verwenden, sollten Sie allerdings vorsichtig sein: Das Zeitmanagement könnte darunter leiden. Achten Sie darauf, dass Teilziele – und damit das Ganze – nicht unnötig aufgeschoben werden.

3. Denken Sie nicht nur an Inhalt: Führungsqualitäten und Transparenz

In der leitenden Position im Projektmanagement sind eine ganze Menge Führungsqualitäten notwendig – und das schließt wesentlich mehr ein als eine hohe Fachkompetenz. Wenn alle Fäden in Ihrer Hand zusammenkommen, bedarf es insbesondere Geduld, Willenskraft und Durchhaltevermögen; neben vielen anderen.* Denn nur so verheddern sich die einzelnen Stränge nicht, während Sie gerade noch damit beschäftigt sind, sie zu sortieren. Damit das zentrale Projektmanagement funktioniert, sind letztlich Transparenz und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Prozesse die eine große, fundamentale Grundlage.

—

*Vgl. Infografik: Welche Führungsqualitäten es braucht (und welche nicht).