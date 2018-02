Ab Mai im Personalwesen: Was die EU DSGVO für HR bedeutet

Umfassende Änderungen durch EU DSGVO stehen ins Haus der Unternehmen – und zwar in allen Bereichen. Besonders betroffen sind allerdings die Human Resources, schließlich arbeiten sie unmittelbar mit personenbezogenen Daten im Beschäftigungskontext. Personaler und weitere Dienstleister mit Bezug zum Stellenmarkt sind dementsprechend in besonderem Zugzwang. Nachdem einleitende Worte und die ersten Fragen zur Datenschutz-Grundverordnung geklärt sind, widmet sich der folgende Beitrag genau diesem Aufgabenfeld: Das ist die Lage, in die die EU DSGVO die Personaler bringt und was dies für sie bedeutet.