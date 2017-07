Arbeitskleidung: Was es zu beachten gilt

In vielen Berufsfeldern gehört Arbeitskleidung zum Pflichtprogramm. Sie sorgt einerseits für ein einheitliches Erscheinungsbild der Mitarbeiter, andererseits gewährleistet sie in Form von Schutzkleidung ausreichend Sicherheit vor Gesundheitsschäden sowie Witterungseinflüssen. Dabei gelten einige Normen und Richtlinien, die in bestimmten Bereichen strenger Kontrolle unterworfen sind – und das mit gutem Grund. Wir erklären die wichtigsten Faktoren und Hintergründe, welche Kriterien eine Rolle für die Arbeitskleidung spielen und sehen uns auch die Frage nach der Kostenerstattung näher an.