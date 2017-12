Arbeitsschutz bei der Pflege von Grünanlagen auf dem Unternehmensgelände

Der Arbeitsschutz sollte in Unternehmen immer einen hohen Stellenwert haben. Dies gilt allerdings nicht nur für verschiedene Maschinenparks, in denen Verletzungsgefahren von vornherein vermieden werden müssen, sondern auch für Bereiche, die nicht direkt mit den betrieblichen Abläufen in Verbindung stehen wie etwa bei der Pflege von Grünanlagen um das Betriebsgelände. Diese und weitere Aufgaben bezüglich der Pflege und Wartung infrastruktureller Bereiche werden oftmals von betriebsinternen Hausmeistern ausgeführt. Auch in diesem Fall muss für Mitarbeiter eine geeignete Schutz- beziehungsweise Sicherheitsausrüstung zur Verfügung stehen, damit die Arbeiten gefahrenfrei durchgeführt werden können. Gegebenenfalls sind zudem zusätzliche Schulungen über den korrekten Umgang mit Pflanzenschutzmitteln oder Maschinen erforderlich. Wir zeigen Ihnen, auf was hier zu achten ist.