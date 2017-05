Auf die Welle des Erfolgs: Das Social Media Sommer-Camp 2017 rückt näher!

Die sozialen Medien unserer Zeit kennt jeder – doch die wenigsten wissen, wie sie professionell damit umgehen und das Beste aus ihnen herausholen können. Der gezielte Einsatz von bestimmten Tipps und Tricks lässt Ihre Reichweite rasant ansteigen: Beim Social Media Sommer-Camp 2017 lernen Sie nicht nur einen ganz neuen Umgang mit Facebook, YouTube, Xing und Co. Das Experten-Team um Sabine Piarry gewährt nämlich ganz neue Einblicke in den Kundenumgang, Text Branding, Reichweite, Kampagnenmanagement, rechtliche Fragen und vieles mehr.

15 Webinare – 15 Experten: Das erwartet Sie im Social Media Sommer-Camp 2017

Die Social Media haben sich fest in unser Berufsleben verankert. Das Ziel ist klar: Möglichst professionell und innovativ soll der Auftritt des Unternehmens sein. Dazu sind die Tipps von den Experten Gold wert: Vom 17.–21. Juli 2017 findet wieder das Social Media Sommer-Camp statt, das eine große Bandbreite an Themen abdeckt. In insgesamt 15 Webinaren erklären 15 begeisterte Experten für die verschiedenen Netzwerke, wie Sie Ihre Ressourcen optimal nutzen. Das sind die Themen im Social Media Sommer-Camp 2017, die eine spannende Woche im Juli versprechen:

Kommunikation ist alles! Wie wichtig eine zielorientierte Kundenkommunikation ist – und wie sie funktioniert – erklärt Shailia Stephens . In ihrem Webinar geht es unter anderem um die Frage, wie man ideale Kunden online anspricht und welche Inhalte relevant sind. Und das nicht nur für Sie selbst, sondern auch für den Kunden: So definieren Sie die Themen, die Ihre Kunden locken.

Facebook und seine zahlreichen Funktionen: Andreas Pfeifer verrät, wie Sie Ihre Fanpage zum Beispiel professionell anpassen und welche kostenlosen Angebote Sie sich dabei nicht entgehen lassen sollten. Ganze 15 Funktionen werden im Webinar vorgestellt, die die Optik Ihrer Seite erheblich verbessern können – aber nicht nur das.

Reichweite und Kundengewinnung gehören unmittelbar zusammen. Katrin Hill zeigt Ihnen alles, was Sie darüber wissen müssen – angefangen von der Rolle, die die Reichweite tatsächlich spielt, über statistische Tricks bis hin zu den konkreten Schritten, wie Sie aus Reichweite auch Kunden gewinnen.

Das Internet hat seine Tücken. Sabine Heukrodt-Bauer ist Fachanwältin für IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz und weiß um die Risiken, die Social Media mit sich bringen. In ihrem Webinar erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen über Bildrechte, fremde Urheberrechte und weitere juristische Feinheiten – und natürlich, wie Sie die Abmahnfalle geschickt umgehen.

Die Bedeutung von LinkedIn wächst weiter – doch wie wird man wirklich sichtbar auf der Plattform? Sieben Tricks für Ihr perfektes LinkedIn-Profil zeigt Ihnen Friederike Gonzalez Schmitz in ihrem Webinar. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Sichtbarkeit, Profil-Slogan und Fine-Tuning: So werden Sie besser gefunden.

Die Antwort auf die Frage aller Fragen gibt Ihnen Maren Martschenko: Wer ist eigentlich Ihr Kunde? Angebot und Kommunikation wollen persönlich abgestimmt und ansprechend aufbereitet sein. Erfahren Sie im Webinar unter anderem, wie Sie zum Wunschkundenprofiler werden und wie Sie diese Fähigkeiten gezielt einsetzen können.

Welche Vorteile bietet Xing und wie setzen Sie es richtig ein? In ihrem Webinar gibt Sabine Piarry Ihnen gleich fünf Ansätze an die Hand, wie Sie Ihr Xing-Profil perfektionieren. Dazu gehört nicht nur ein seriöses und authentisches Erscheinungsbild der Seite, sondern auch, wie gut Sie gefunden werden und wie Sie diese Ressource für B2B-Relations nutzen.

Texte sollen begeistern. Wie sie das auch wirklich tun und Klicks anziehen, verrät Anja Strassburger in ihrem Webinar zum Text-Branding: Lernen Sie, was einen guten Text ausmacht, wie Sie Ihren eigenen Stil finden und perfektionieren und mit welchen Tricks Sie Ihre Kunden wirklich überzeugen. So werden Ihre Texte nicht nur knackig, sondern machen auch potenzielle zu echten Kunden.

Am meisten verlässt sich der Mensch auf das Sehen. Welche zentrale Rolle das spielt, erklärt Simone Abelmann: In ihrem Webinar geht es um visuelles Branding und wie Sie Ihren eigenen Wiedererkennungswert steigern. Mit praktischen Beispielen, von denen jedes Online-Business profitiert, lernen Sie Akzente zu setzen, die im Kopf bleiben.

Was macht eigentlich einen guten Redaktionsplan aus? Anhand von Trello zeigt Claudia Kauscheder, worauf Sie achten sollten. Erfahren Sie, wie Ihr Plan übersichtlich und zugleich flexibel bleibt – und wie Sie mit Ihren Inhalten genau den richtigen Effekt erzielen: Ihr Business optimal unterstreichen und den Kunden überzeugen.

Die gute alte E-Mail ist nach wie vor nicht zu unterschätzen – vor allen Dingen nicht, wenn Sie sie geschickt mit Social Media kombinieren. Katharina Lewald zeigt Ihnen unter anderem, wie Sie gezielt E-Mail-Listen aufbauen, und das sowohl schnell als auch nachhaltig. Beispiele, Best Practices und Tipps zur Umsetzung runden ihr Webinar ab.

Der Wert persönlicher Inhalte wirkt dem Content-Schock entgegen – wie gut das ankommt, hängt natürlich von der Umsetzung ab. Dabei bergen gerade Instagram und Live-Streaming große Potenziale. Wie Sie diese nutzen, weiß Christian Müller: So begeistern Sie mithilfe von direkter Kommunikation und Persönlichkeit.

Worauf ist beim Kampagnen-Management zu achten? Mit einigen hilfreichen – und kostenlosen – Tools, die Kai Morasch in seinem Webinar vorstellt, erleichtern Sie sich die effektive Steuerung Ihrer Kampagnen erheblich. Zudem gibt er einige spannende Tipps, die Ihr Marketing gezielt aufbessern und selbst mit trockenen Daten Interesse wecken.

YouTube ist eine reine Musikplattform? Weit gefehlt: Frank Kratzer gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie innerhalb von gerade einmal zwei Stunden einen professionellen und individualisierten Kanal aufbauen, der Ihren Traffic unterstützt. Erfahren Sie, worauf Sie achten und was Sie tun müssen, wenn Sie auch gefunden werden möchten.

Ihre Talente sind Ihre Kapital – wie Sie damit online gehen und Ihr eigenes Online-Business aufbauen, zeigt Ihnen Ulrike Giller. In Ihrem Webinar geht es maßgeblich darum, für wen ein Online-Business infrage kommt, welche Erwartungen Sie realistisch hegen dürfen und in welchen Schritten Sie Ihr Business effizient aufbauen.

Nutzen Sie Ihre Chance: Social Media Sommer-Camp 2017

Ob im Büro oder von zu Hause aus: Social Media betreffen uns inzwischen alle. Passend dazu findet das Sommer-Camp online statt. Mit Ihrem Ticket können Sie live an den verschiedenen Kursen vom 17. bis 21. Juli teilnehmen und so vom Wissen der einzelnen Experten profitieren. Wer nicht live teilnehmen kann, dem stehen bis zum 30. Dezember 2017 die einzelnen Videoaufzeichnung zum Download zur Verfügung.

Starten Sie durch und machen Sie das Beste aus Ihren Social Media-Auftritten! Hier finden Sie Tickets und das vollständige Programm für das Social Media Sommer-Camp 2017.