Buchverlosung: In einem Jahr digital – Das Praxishandbuch für die digitale Transformation

In seinem neuen Buch „In einem Jahr digital: Das Praxishandbuch für die digitale Transformation Ihres Unternehmens“ thematisiert Ömer Atiker genau diejenige Herausforderung, die viele Unternehmer und Geschäftsführer mit Vorliebe aufschieben. Wie kann Ihr Unternehmen wirklich mehr bieten, und welche Schritte stehen bereits in Ihrer Macht? Das Buch ist am 08. März 2017 im Wiley Verlag erschienen und liefert eine anschauliche Anleitung zur individuellen Umsetzung. AGITANO verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare.

Die digitale Transformation Ihres Unternehmens – in gerade einmal einem Jahr

Globalisierung, digitale Transformation, Unternehmen im Wandel: Die Veränderungen der heutigen Welt fordern ihren Tribut. Doch während der eine oder andere Ansatz durchaus Wellen schlägt, sich durchsetzt und Umdenken einfordert, entpuppen sich andere als kurzlebige Hypes.

Indes wachsen Unternehmen weiterhin an den Anforderungen der Konkurrenz. Das Credo lautet: Immer mehr bieten. Alle wollen mehr, doch gerade vor der digitalen Transformation, im Unternehmen insbesondere, schrecken viele zurück. Das mag auch daher kommen, dass einige Unternehmer und Manager allein mit dem Begriff schon gar nicht so viel anfangen können.

Die offen gebliebenen Fragen werden nun beantwortet, zum Beispiel: Was genau bedeutet Digitalisierung alles, oder viel mehr: Wo beginnt die digitale Transformation im Unternehmen, und wie? Ömer Atiker setzt mit seinem Buch „In einem Jahr digital – das Praxisbuch für die digitale Transformation Ihres Unternehmens“ einen Meilenstein und bietet einen Leitfaden zur Digitalisierung an, der längst überfällig war. Überblick und Schritt-für-Schritt-Darstellungen helfen Ihnen, Ihr eigenes Geschäftsmodell bereit für die digitale Zukunft machen. Jetzt nur nicht wieder zurückschrecken: Der Autor hat sein umfassendes Wissen zum Thema weder trocken noch kompliziert verpackt, sondern präsentiert es auf die lockere und verständliche Art und Weise, für die er als Keynote Speaker bereits geschätzt wird.

Zu diesem Zweck gliedert sich das Buch in drei Teile:

Praxisnahe Erläuterung von Grundlagen – liefert Überblick und Struktur. Darstellung des Unternehmensprozesses – von der Ideenfindung über den Prototyp bis hin zur Eingliederung im Geschäftsbereich selbst. Beschreibung der digitalen Transformation im Unternehmen – mit allen Bereichen, einschließlich Entwicklung, Marketing und Buchhaltung.

Zwei Interviews zum Buch „In einem Jahr digital“

Werfen Sie gerne einen Blick in das neue Buch „In einem Jahr digital: Das Praxishandbuch für die digitale Transformation Ihres Unternehmens" von Ömer Atiker. Zudem haben wir mit dem Autor in einem zweiteiligen Interview gesprochen:

Interview 1: Wird am 11. April 2017 veröffentlicht.

Interview 2: Wird am 13. April 2017 veröffentlicht.

Darin haben wir spannende Einblicke in dieses brandaktuelle Thema erhalten, das letztendlich uns alle im täglichen Leben betrifft.

Über Ömer Atiker

Ömer Atiker ist „Der Mann für Digitale Strategie“. Der Keynote Speaker, Berater und Autor begleitet Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung. 1996 gründete er mit ArtWork eine der ersten Webagenturen der Niederlande, 2006 erfolgte die Gründung von Click Effect, einer Agentur für digitales Marketing. Heute begleitet er als Berater Unternehmen bei der digitalen Transformation. In seinen innovativen Keynotes bringt er charmant und eingängig die digitale Zukunft auf die Bühne.

Mehr über Ömer Atiker erfahren Sie auf seinem AGITANO-Expertenprofil. Besuchen Sie auch seine Website: http://atiker.com/.

