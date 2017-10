Buchverlosung: More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben

Das liebe Geld und seine Sorgen: Kann der Umgang mit Geld wirklich entspannt und konsequent gleichermaßen sein? Ja, das geht – und Andreas Enrico Brell erklärt in seinem neuen Buch, wie Sie Ihre ganz persönliche Herangehensweise finden: „More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben“ erschien am 13. September 2017 im Wiley Verlag und bietet die Anleitung zur soliden Basis für den richtigen Umgang – mit jedem Budget. AGITANO verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare.

Hinweis der Redaktion: Die Buchverlosung von „More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben“ läuft bis Freitag, den 13. Oktober 2017. Die Gewinner werden am Dienstag, den 17. Oktober 2017, bekannt gegeben.

Kein Tabuthema! Ein entspannter Umgang mit Geld ist schwierig, aber machbar.

Auch heute gelten Geldsorgen und der Umgang mit Finanzen allgemein als Tabuthema. Im Zuge der wirtschaftlichen Veränderungen und in den Zeiten der Globalisierung sind sie jedoch realer denn je. So ist die Absicherung des Einkommens, des Lebensstandards und der Versorgung im Alter eine Herausforderung, die uns zurecht beschäftigt. Hinzu kommen noch Risikofaktoren, die zwar noch nicht eingetreten sind, es allerdings jederzeit können und die Lebensgrundlage bedrohen. Ganz nebenbei stellt sich die Frage nach der Balance: Halten sich Pflichterfüllung und Geldverdienen auf der einen Seite und ein bewusstes Leben und Gelassenheit auf der anderen tatsächlich die Waage?

Diese schwierige Thematik greift Andreas Enrico Brell in seinem neuen Buch „More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben“ nicht nur auf: Vielmehr liefert er Ihnen eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihren eigenen Weg in ein neues Gelddenken finden, und das fernab von Börsengeschäften oder Investitionen. Denn ein wirklich entspannter Umgang mit Geld, bei dem Ihr persönliches Budget immer aufgeht, beginnt im Kopf. Es hängt in keiner Weise davon ab, wie viel Geld sich tatsächlich auf dem Konto oder im Portemonnaie befinden.

Umgang mit Geld: Teil des Ganzen, und doch ausschlaggebend

Die Gelassenheit, um die es im Buch geht, umfasst – wie der Titel schon vermuten lässt – nicht nur die persönliche finanzielle Lage. Stattdessen geht es auch darum, mehr von allem zu haben, einschließlich Zeit, Lebensqualität und soziale Kontakte sowie das Gefühl von Erfüllung und Glücksempfinden. Ein „Symptom“ wie Geldnot etwa bezeichnet daher nicht unbedingt das Problem an sich, sondern äußert sich vielmehr als Anzeichen dafür, dass grundlegende Verhaltensmuster geändert werden müssen, sodass Sie Ihre eigenen Ziele verfolgen und erreichen können.

Praxisnah fundiert und zur individuellen Umsetzung geeignet

In „More than Money“ geht es nicht einfach um trockene Theorie, sondern um die praktische Anwendung auf Ihrem ganz individuellen Weg. Andreas Enrico Brell bezieht sich dabei auf fundierte Grundlagen, beispielsweise seine mehr als zwei Jahrzehnte lange Berufserfahrung als unabhängiger Finanzmakler, umfangreiches Beratungsfeedback seiner Klienten und auch sein ganz persönlicher finanziellen Lebensweg. Dieses Buch eignet sich für jeden, der mit Geld zu tun hat – ob nun beruflich oder privat; ein Thema, das uns letztlich alle angeht. Der richtige, entspannte Umgang mit Geld wiederum betrifft alle Lebensbereiche, vorrangig natürlich neben dem lieben Geld auch unsere Zeit und Beziehungen, die Gesundheit und das Berufsleben. Dank eines richtigen Umgangs mit dem Geld gelingt es uns dann auch, alle Bereiche auf erfüllende Art und Weise auszubalancieren. Doch das kann nur funktionieren, wenn in erster Linie die Gedankenwelt und unsere persönliche Einstellung und Werte berücksichtigt werden. Wie das geht, erklärt Andreas Enrico Brell auf ansprechende und mit Beispielen angereicherte Weise in seinem neuen Buch.

Zwei Interviews zu „More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben“

Werfen Sie gerne einen Blick in das neue Buch von Andreas Enrico Brell: „More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben“. Im Rahmen der Verlosung haben wir außerdem mit dem Autor im Interview gesprochen:

Der erste Teil des Interviews wird am 10. Oktober 2017 veröffentlicht.

Der zweite Teil wird am 12. Oktober 2017 folgen.

In seinen sehr detaillierten Antworten geht er unter anderem auf die individuelle Ausgangslage und den Anfang des Weges zu einem gesünderen Umgang mit dem Geld ein. Weitere Themen sind sein ganz persönlicher Lernprozess, der vielseitige Erfahrungsschatz, auf dem „More than Money“ aufbaut und auch sieben wertvolle und konkrete Tipps zur praktischen Umsetzung, wie Sie Ihren Umgang mit Geld zielführend entspannen und Ihr Leben erfüllter gestalten können.

Über Andreas Enrico Brell

Andreas Enrico Brell unterstützt Menschen dabei, einen entspannten Umgang mit Geld und dem Leben an sich zu entwickeln. Mit seinem ganzheitlichen Konzept MORE THAN MONEY betrachtet er das Leben aus der Sicht von Geld. Das Ergebnis ist ein individueller Weg zu mehr Geld, mehr Lebensqualität und mehr Freiheit. Seine unkonventionelle und emotionale Art, Menschen neue Wege zu zeigen, unterstreicht er durch seine eigene Comicreihe und eigens komponierte und selbst gesungene Musik.

Mehr über Andreas Enrico Brell erfahren Sie auf seinem AGITANO-Expertenprofil. Besuchen Sie auch seine Website: www.andreas-enrico-brell.com.

Buchverlosung: 3 Exemplare von „More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben“

Die Buchverlosung zu „More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben“ von Andreas Enrico Brell läuft bis Freitag, den 13. Oktober 2017. Die Gewinner werden am Dienstag, den 17. Oktober 2017, bekannt gegeben und per E-Mail benachrichtigt.

So einfach geht die Teilnahme:

Fan auf der AGITANO Facebook-Fanseite werden: www.facebook.com/AGITANO.Themenportal FB-Beitrag zur Buchverlosung „More than Money“ liken und darunter die Frage beantworten, „warum ich das Buch haben möchte“. Hier geht’s direkt zum Post: https://www.facebook.com/AGITANO.Themenportal/posts/10155841706619394 Bitte hinterlegen Sie unten im Formular Ihre Kontaktdaten, damit wir die Gewinner einfach und schnell informieren können.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!