Das nächste Level: Siemens präsentiert „TIA“ (Sponsored Post)

Siemens präsentiert das „Totally Integrated Automation“ Portal, kurz TIA. Mit dem TIA Portal erreicht Ihr Unternehmen das nächste Level: Es verfügt über zahlreiche Schnittstellen, die den Anschluss an bereits bestehende Software-Lösungen problemlos ermöglicht und dabei die Koordination aller Bereiche erheblich vereinfacht. Der Leitgedanke der Totally Integrated Automation: One for all. Das bedeutet nicht nur eine gemeinsame Grundlage aller Beteiligten, sondern meint auch den erleichterten Zugriff und effektiv reduzierten Aufwand in jeder Hinsicht. Denn der ganzheitliche Ansatz ist das zentrale Prinzip der TIA.