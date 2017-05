Die 12 besten WordPress Themes als Allzweckwaffe

Das vergangene Jahr 2016 war ein gutes Jahr – insbesondere für WordPress-Liebhaber. Mit dem neuen Jahr ist auch die Zeit reif für etwas Neues. Doch welche sind die besten WordPress Themes, die sich die Spitzenbewertungen sichern konnten? Welche haben sich bewährt, und welche Neuheiten gibt es zu bestaunen? Wir präsentieren Ihnen die 12 besten WordPress Themes, die wir Ihnen für 2017 empfehlen können.

Die besten WordPress Themes und was sie als Allzweckwaffe ausmacht

Passend zum anbrechenden Sommer ziehen wir Zwischenbilanz. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen unsere 12 Favoriten vor, die zu den besten WordPress Themes gekürt wurden. Dabei geht es nicht nur um Design und exzellentes Coding, das hinter den Themes steckt. Mit hinein spielen auch Features, Extras, Optionenvielfalt und ein stimmiges Gesamtbild.

1. Wanium Elegant WordPress Theme

Das Wanium WordPress Theme ist eine Neuerscheinung und gestaltet sich mit einem sehr umfangreichen Portfolio an Funktionen und Features äußerst flexibel und vielseitig. Die Entwickler haben das Theme so konzipiert, dass selbst absolute WordPress-Anfänger ohne Programmierkenntnisse eine professionelle Webseite damit erstellen können. Beim Wanium WordPress Theme dabei sind 18 vorgefertigte Webseiten-Vorlagen für verschiedene Branchen und Zwecke, die mit lediglich einem Klick zu installieren sind. Sie müssen nur noch Ihren eigenen Content einfügen und Ihre Webseite ist startbereit.

2. Avada Multi-Purpose WordPress Theme

Avada ist das wohl bekannteste WordPress Theme. Mit über 320.000 verkauften Lizenzen ist es vier Jahre in Folge der Top-Seller der Branche und zugleich das meistverkaufte Theme aller Zeiten. Innovative Optionen und Tools, responsives Design, unendliche Gestaltungsmöglichkeiten und hervorragender Kundensupport sind nur einige der Gründe für die Beliebtheit dieses außergewöhnlichen WordPress Themes. Hinzu kommt zudem eine Vielzahl von Features und vorgefertigten Webseiten-Vorlagen für fast alle Branchen und ihre spezifischen Anforderungen.

3. Ark WordPress Theme

Ark ist ein neues, universell einsetzbares WordPress Theme, veröffentlicht im Dezember 2016, das sich bereits jetzt über eine Spitzenbewertung freuen darf. Zusätzlich zu den branchenüblichen Features, wie vorgefertigte Website-Demos und erweiterte Anpassungsoptionen, bietet das Ark WordPress Theme eine Vielzahl an einzigartigen und innovativen Funktionen. Damit führt das Theme noch nie dagewesene Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten ein, die sowohl Anfänger als auch Profis begeistern. Nicht umsonst wird Ark als “die nächste Generation in WordPress“ bezeichnet.

4. TheGem Creative WordPress Theme

TheGem ist das neueste Werk der in der Branche bekannten CodexThemes Development Agency. Dieses außergewöhnlich flexible Theme zeigt neue Wege auf, Ambition, Einfallsreichtum und Innovation im responsiven Design umzusetzen. Das TheGem WordPress Theme versteht sich dabei als Werkzeugkasten, mit dem innerhalb von Minuten enorm ansprechende Webseiten auf die Beine gestellt werden können. Bei TheGem freut sich vor allem das Auge über mehr als 40 Templates, die graphisch auftrumpfen, über 150 Spezial-Templates und acht Varianten für die Seitennavigation. Hier finden Sie garantiert das richtige Match für sich.

5. Uncode Creative Multi-Purpose WordPress Theme

Wendig, durchdacht, entwickler- und nutzerfreundlich und einfach zu bedienen: Das Uncode WordPress Theme bietet alles, was das Herz begehrt. So eignet es sich für alle, die einen guten Eindruck hinterlassen wollen, der bleibt. Dabei erfordert es praktisch keinerlei fundierte Kenntnisse zur Programmierung und ist dennoch Allround-Lösung für jedes erdenkliche Webmaster-Bedürfnis. Denn Uncode kommt nicht allein, sondern bringt so einige namhafte Premium-PlugIns mit.

6. Kallyas Creative Multi-Purpose WordPress Theme

Das Kallyas WordPress Theme punktet vor allem mit Einfallsreichtum und responsivem Design. Kallyas eignet sich besonders gut, wenn Sie auf die Schnelle und quasi über Nacht eine ansprechende Webseite erstellen möchten. Doch auch Feinheiten, Sliders und einzelne Seitenbereiche können angepasst und für später gespeichert werden. Mit einer Reihe von Features und PlugIns eröffnet dieses Theme Ihrer Kreativität ungeahnte Möglichkeiten und sorgt trotzdem für eine extrem schnelle Ladezeit.

7. Kalium Professional Creative WordPress Theme

Das Kalium WordPress Theme zielt vor allem auf Inspiration und Unterstützung für Ihre Kreativität ab. Dafür bietet es zahlreiche Möglichkeiten und Feinheiten, damit Sie Ihr Portfolio optimal präsentieren können, individuell und personalisiert. Selbst das Einbetten von Bildern wird ein Spaziergang – auch für diejenigen, die keine Technikkenntnisse aufweisen können. Mit der Hilfe von Features und visuellen Spielereien, die kostenfrei mit dabei sind, übernehmen Sie mit diesem Theme die Regie.

8. Massive Dynamic WordPress Theme

Innovativ, zuverlässig, ausgeklügelt: Das ist das Massive Dynamic WordPress Theme. Dieses Multi-Purpose Theme ist durchdacht und glänzt mit brillanter Flexibilität. Mit Massive Dynamic haben kreative und erfinderische Webmaster ihre wahre Freude, und das auch ohne erforderliche Programmierkenntnisse. Selbst Feinheiten können hier nach Herzenslust und zügig angepasst werden, sodass Sie unkompliziert Ihr ganz persönlich perfektes Look-and-Feel finden können. Wie flexibel das Massive Dynamic Theme ist, können Sie auch mit Hilfe der Live-Vorschau-Funktion genau beobachten.

9. Total Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

Ein klares und frisches Erscheinungsbild, eine einfache Handhabung und ein modernes und responsives Design zeichnen das Total WordPress Theme aus. Die zahlreichen Features dieses Themes decken jeden Herzenswunsch ab, egal aus welcher Branche Sie kommen. Besonders geeignet ist es für Dienstleister, die auf einfache Weise eine kreative und einzigartige Webseite erstellen möchten. Gerade für Fotografie, Blogs, Agenturen und Design Studios ist Total das perfekte WordPress Theme.

10. The X – Unique Theme for WordPress

Das X-Theme hat ganz bestimmte Ansprüche: Gerade hochwertige und vielfältige Tools zur individuellen Anpassung der WordPress-Seite stehen hier im Vordergrund. Das zentrale Anliegen der meisten, die eine Online-Präsenz aufbauen möchten, besteht einerseits aus einer Personalisierung und andererseits aus der Möglichkeit, Kreativität frei umsetzen zu können. Das X-Theme versorgt den User mit allen Materialien, zahlreichen Premium-Plugins und vielseitigen Optionen. Ein Beispiel? Mehr als 600 Schriftarten – und das ist erst der Anfang.

11. Argenta Creative WordPress Theme

Das Multi-Purpose Theme Argenta trumpft mit einer Reihe von Spezial-Demos auf. Das responsive Design ist kinderleicht zu installieren und einfach und vielseitig zu verwenden. Vorgefertigte Features, SEO-optimiert, Portfolio-Optionen, hohe Auflösung und Premium-Qualität sind weitere Vorzüge des Argenta WordPress Theme. Es ist zudem mit WooCommerce, WPML und weiteren Layouts sowie Hintergründen kombinierbar. Es ist variabel und erfordert dabei keinerlei Coding-Kenntnisse.

12. Oshine Creative Multi-Purpose WordPress Theme

Über sage und schreibe 27 einzigartige Demoversionen verfügt das Oshine WordPress Theme. Für alle Kreativen und Unternehmer: Dieses Theme legt größten Wert auf ein sauberes und modernes Design, das einfach zu erstellen ist. Umfassende Optionen, Performance und Nutzerfreundlichkeit werden hier großgeschrieben. Nicht umsonst wurde es in den letzten drei Jahren immer wieder zu einem der besten Themes in puncto Portfolio-Funktionen und Fotografie gekürt.

Lassen Sie sich von dieser Liste der besten WordPress Themes als Allzweckwaffe inspirieren. Sollten Sie hier nicht fündig geworden sein, empfiehlt sich ein Besuch auf themeforest.net. Sehen Sie sich in aller Ruhe um!