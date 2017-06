Die besten Portfolio WordPress Themes 2017

Wenn Sie die Aufmerksamkeit der Besucher Ihrer Webseite direkt auf Ihre Produkte oder Ihre Werke lenken wollen, sind Portfolio Themes genau das Richtige für Sie. WordPress Themes für Portfolio Webseiten sind darauf spezialisiert, Ihren Content in das bestmögliche Licht zu rücken und optimal darzustellen. Sie sind genau dafür entworfen, Ihnen dabei zu helfen, einen bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen und die Sichtbarkeit Ihrer Webseite zu erhöhen. Die meisten Premium WordPress Themes bieten ein flexibles Framework für Ihren Content und beinhalten nützliche Funktionen wie Rastersysteme, umfangreiche Header-Optionen, responsives Design und Cross-Browser-Kompatibilität. Zudem benötigen Sie keine oder höchstens minimale Programmierkenntnisse um diese Themes zu benutzen. Kurz gesagt: Alles, was Sie brauchen um Ihren Content optimal darzustellen. Hier sind die besten aktuellen Portfolio WordPress Themes.

Pile – Ein unkonventionelles Portfolio WordPress Theme

Pile ist ein bahnbrechendes WordPress Theme, speziell entwickelt um selbst den höchsten Anforderungen von kreativen Fachleuten aus einem sehr breitem Branchen-Spektrum gerecht zu werden. Das Theme ist ideal für Illustratoren und Photographen, Designer, Künstler und generell für alle kreativen Unterfangen bestens geeignet. Pile ist von erfahrenen Programmierern gebaut worden, mit einem komplexen, dynamischen Ansatz, der minimalistische Einfachheit mit intuitiver Nutzung, Einfallsreichtum und Benutzerfreundlichkeit verbindet.

Pile verfügt über einen einzigartigen, speziell entwickelten Project Builder mit einer bekannten Drag‘n’Drop-Benutzeroberfläche, durch die Sie auf eine Vielzahl von beeindruckenden Elementen und Modulen zugreifen können. Alles, was Sie brauchen, um eine professionelle, beeindruckende Portfolio-Webseite zu erstellen, ist über diese Benutzeroberfläche erreichbar: Intuitive Theme-Optionen, mit denen jedes noch so kleine Element Ihrer Webseite bearbeitet werden kann, vorgefertigte Demo-Webseiten, eine Vielzahl der modernsten Portfolio Features und vieles mehr. Testen Sie Pile jetzt und überzeugen Sie sich selbst von den Möglichkeiten, die dieses Portfolio Theme bietet.

Demo & Download

Adios – Ein Kreatives Portfolio WordPress Theme

Adios ist ein modernes, einfach zu bedienendes Portfolio WordPress Theme mit responsivem Design und optimierter Performance. Ziel der Entwickler war es, das ultimative WordPress Theme für Portfolio-Webseiten zu bauen – und genau das ist ihnen auch gelungen. Adios bietet ein elegantes, geschmackvolles Framework; ideal für alle, die schnell eine beeindruckende Online-Präsenz mit einfachen, leicht verständlichen Schritten erstellen wollen. Jedes kleinste Detail der Webseite ist durch eine visuelle Benutzeroberfläche bearbeitbar und modifizierbar, sodass Sie keine Programmierkenntnisse benötigen um mit dem Theme zu arbeiten.

Adios basiert auf dem bekannten Visual Composer Premium WordPress Plug-in und vereint eine Vielzahl von nützlichen Features, Elementen und Modulen zu einem einheitlichen Power-Tool. Hunderte Hintergründe, unendliche Farboptionen, zahllose Layout-Styles und vieles mehr ermöglichen Ihnen, Ihre Webseite nach Ihren Vorstellungen zu gestalten, ohne auch nur eine einzige Programmierzeile schreiben zu müssen. Adios hat ein auf dem Bootstrap Framework basierendes Design, sodass Ihre Webseite auf allen End-Geräten perfekt dargestellt wird. Adios – der einfache Weg um professionelle Webseiten zu erstellen!

Demo & Download

Animo Portfolio WordPress Theme

Animo ist ein jugendliches und frisches Multi-Purpose WordPress Theme mit responsivem Design und einer Vielzahl an Features. Entwickelt wurde das Theme als eine einzigartige, intuitive Plattform für Design und Konstruktion von Webseiten. Es ist geeignet für Webseiten der verschiedensten Branchen und Zwecke. Durch die zahlreichen Features und den integrierten Premium-Plug-ins wie dem Visual Composer Page Builder und dem Slider Revolution ist Animo ein Allround-Tool für das Erstellen von modernen, funktionellen Webseiten ohne auch nur einzige Programmierzeile schreiben zu müssen.

Speziell als Portfolio WordPress Theme macht Animo eine sehr gute Figur, da es mit nützlichen Features für diese Art von Webseiten geradezu vollgepackt ist. Beeindruckende Parallax Effekte, zahlreiche Portfolio Layouts, Styles, Konfigurationsoptionen und viele weitere nützliche Tools und Optionen ermöglichen es, faszinierende Portfolio-Webseiten in kürzester Zeit zu kreieren.

Demo & Download

Kuverta – Ein minimalistisches Portfolio WordPress Theme

Kuverta ist eines der bestaussehenden und simpelsten Portfolio WordPress Themes, die aktuell auf dem Markt zu bekommen sind. Es unterstützt bis zu sechs Spalten für Seiten und Posts. Portfolios lassen sich in kürzester Zeit ohne Programmieraufwand mit dem integrierten Drag’n‘Drop Page Builder erstellen. Des Weiteren glänzt Kuverta mit responsivem Design und praktisch unendlich vielen Schriftarten durch Google Fonts und dem integrierten Font Awesome Plug-in. Simple Line Icons und Premium Revolution Slider Plug-ins sind ebenfalls verfügbar. Headers und Sidebars sind vollkommen editierbar, intuitiv und haben unbegrenzte Anpassungsoptionen. In die über 20 verfügbaren Portfolios können dank der CSS3-Anpassungsoptionen sogar Animationen eingefügt werden.

Kuverta unterstützt WPML, das Translation Ready Plug-in mit .po.mo files ist bereits in das Theme integriert. Weitere Highlights dieses Portfolio WordPress Themes sind:

Kompatibel mit dem WooCommerce Plug-in: Sie können einfach in Ihre Webseite einen voll funktionsfähigen Online-Shop einfügen, Waren verkaufen und Transaktionen durchführen.

Integrierte Social Media Buttons, damit Ihr Content einfach geteilt und in den sozialen Netzwerken verbreitet werden kann.

MegaMenu Optionen.

Einfach zu bedienendes Admin Panel.

Speed-Optimiert.

Kuverta Portfolio WordPress Theme ist ideal für Photographen, Illustratoren, Freiberufler und jeden, der eine kreative Webseite konzipieren will.

Demo & Download

Collective Portfolio WordPress Theme

Ein weiteres Portfolio WordPress Theme, das an dieser Stelle nicht fehlen darf, ist Collective. Primär als Multi-Purpose Theme konzipiert, ist Collective eine intuitive Plattform für kreatives Webdesign. Dank der zahlreichen Theme – Optionen und der userfreundlichen Benutzeroberfläche ist es gerade für Portfolio Webseiten hervorragend geeignet. Collective ist ideal für Architekten, Designer, Photographen und generell jeden, der eine kreative, herausstechende Webseite erstellen will.

Um mit Collective zu arbeiten, sind keine Programmierkenntnisse notwendig. Alle Elemente lassen sich mittels des integrierten Visual Composer Page Builders an beliebiger Stelle positionieren. Durch das intuitive Admin-Panel haben Sie Zugang zu zahlreichen Konfigurations-Optionen und Modulen. Vorgefertigte Homepages, zahlreiche Layouts, Header-Optionen, Slider, unbegrenzt viele Schriftarten und vieles mehr: Alles, was Sie brauchen um mühelos eine faszinierende Portfolio Seite zu erstellen, ist verfügbar. Jedes noch so kleine Element Ihrer Webseite lässt sich ohne Programmieraufwand problemlos anpassen und individualisieren.

Demo & Download

Argenta – Portfolio WordPress Theme mit unbegrenzten Möglichkeiten

Argenta ist ein Multi-Purpose WordPress Theme mit zahlreichen, spezialisierten Demo-Homepages. Ganz egal in welcher Branche Sie tätig sind oder welcher Art Webseite Sie erstellen wollen, Argenta verfügt über das entsprechende Template. Eins davon ist speziell dafür konzipiert, anpassbare Portfolios und Galerien zu erstellen. Mit einem einzigen Klick kann das Demo installiert werden. Zusätzlich bietet Argenta eine Vielzahl bereits vorgefertigter Header-Variationen, Layouts und Styles, die frei kombiniert werden können. Durch die erweiterten Theme-Optionen und den zahlreichen Features können Sie alle einzelnen Elemente nach Ihren Vorstellung gestalten und an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Argenta beinhaltet eine Vielzahl von Premium Plug-ins. Unter anderem ist das bekannte WooCommerce Plug-in für eCommerce integriert. Somit können Sie problemlos einen attraktiven, voll funktionsfähigen Online-Shop erstellen. Weitere Highlights des Themes sind:

Visual Composer Page Builder

Video Features mit Animationen

Ausgezeichnete Performance durch einfache Code-Struktur

SEO-Optimierung

Responsives Design

… und vieles mehr.

Die Möglichkeiten, die Argenta bietet, sind schier grenzenlos. Ob Sie nun für Ihre Webseite eine der zahllosen vorgefertigten Demo-Variationen nutzen oder ein individuelles Look and Feel kreieren möchten: Ihre Besucher werden beeindruckt sein. Argenta gilt als das Non-Plus-Ultra Portfolio WordPress Theme.

Demo & Download

Oshine – Ein kreatives Portfolio WordPress Theme

Oshine ist ein sehr sauber strukturiertes und wunderschönes WordPress Theme. Die Entwickler haben zwölf einzigarte Layouts geschaffen, mit denen sich in kürzester Zeit eine professionelle Webseite erstellen lässt. Darüber hinaus wartet Oshine mit erweiterter Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit auf. Zahlreiche Funktionen und Theme-Optionen erlauben es dem User, ohne Programmieraufwand individuelle, faszinierende Webseiten zu bauen. Oshine bietet unter anderem:

Über 500 unterschiedliche Schriftarten

Unendliche Farb-Variationen

50 Shortcode-Module

… und vieles mehr.

Das Theme unterstützt die meisten populären WordPress Plug-ins wie WPML (Plug-in für mehrsprachige Webseiten), WooCommerce, BuddyPress, Gravity Forms und andere. Oshine bringt alles mit, was man zum Erstellen eines großartigen und modernen Portfolios benötigt.

Demo & Download

Jevelin Premium Portfolio WordPress Theme

Jevelin ist mehr als nur ein Theme: es ist ein holistisches Set aller notwendiger Tools für moderne, anspruchsvolle Webdesigns. Mit Jevelin können Sie in kürzester Zeit maßgeschneiderte Webseiten mühelos erstellen. Es ist ganz Ihnen überlassen, ob Sie eines der vorgefertigten Demo-Templates importieren und dieses dann an Ihre Vorstellungen anpassen, oder von Grund auf ein eigenes Design kreieren. Jevelin ermöglicht beide Optionen – Programmierkenntnisse sind nicht nötig. Hier sind einige der Funktionen, die das Theme zu bieten hat:

Responsives Design

Intuitiver Page Builder

Fortgeschrittene Admin-Optionen.

Anpassbare Header und Footer

Animationen

Über 40 Shortcodes

Zahlreiche spezialisierte Demos

Beeindruckende Parallax Effekte

… und vieles mehr.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit Jevelin!

Demo & Download

Hellen – minimalistisch und unglaublich flexibles Postfolio WordPress Theme

Hellen ist ein kreatives WordPress Theme mit responsiven Design und minimalistischem Ansatz. Primär konzipiert als ein Multi-Purpose Theme, ist Hellen geeignet für fast jede Art von Webseite: Von Business-Seiten, Online-Shops, Blogs bis zu Portfolios, alles ist möglich mit Hellen. Besonders als Portfolio WordPress Theme bietet sich Hellen an. Das Theme vereint Benutzerfreundlichkeit mit hoher Flexibilität. Selbst für WordPress-Neulinge ist es ein Kinderspiel, mit Hellen moderne Webdesigns zu erstellen. Es sind keine Programmierkenntnisse nötig. Jedes noch so kleine Element kann über das intuitive Admin-Panel und mit Hilfe der integrierten Premium Plug-ins angepasst und individualisiert werden. Einige der zahlreichen Theme-Features sind:

Zahlreiche Homepage-Templates

Demo-Layouts

Responsives Design

Retina Ready

Visual Composer Page Builder Plug-in

Revolution Slider Plug-in

Unendlich viele Farb-Variationen

Zahlreiche Schriftart-Optionen

Beeindruckende Parallax-Effekte

Die ausgezeichnete Code-Qualität von Hellen trägt zu optimierter Performance bei. SEO-Optimierung gehört ebenfalls zu den Stärken dieses beeindruckenden Themes. Optimieren Sie Ihre Online-Präsenz mit Hellen: Ihre Kunden werden begeistert sein!

Demo & Download

Kalium Portfolio WordPress Theme

Kalium WordPress Theme setzt seinen Fokus auf das Erstellen von Portfolio und Blog Webseiten. Das Theme hat zahlreiche Optionen, Demo-Layouts und vorgefertigte Homepage Templates. Außerdem verfügt Kalium über einen innovativen Content Builder. Sie können Ihren Blog oder Ihre Portfolio-Seite problemlos in kürzester Zeit erstellen. Kalium beinhaltet .po and .mo-Dateien und ist dank des WPML Plug-ins leicht in andere Sprachen zu übersetzen. Darüber hinaus ist Kalium kompatibel mit allen gängigen Browsern. Sie können sich also sicher sein, dass Ihre Webseite in jedem Browser optimal dargestellt wird.

Ein weiteres Highlight ist die ausführliche Dokumentation dieses Themes, die online verfügbar ist und Lösungen und Unterstützung bei eventuellen Schwierigkeiten bietet. Zusätzlich inkorporiert Kalium den Visual Composer Page Builder und zwei Premium Slider Plug-ins für faszinierende Slide-Shows, Animationen sowie Transition- und Hover-Effekte. Testen Sie Kalium jetzt und überzeugen Sie sich selbst von den Möglichkeiten dieses außergewöhnlichen WordPress Themes!

Demo & Download

H-Code WordPress Theme

Mit H-Code können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Theme bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, die perfekte Webseite zu kreieren. Zum einen können Sie eines der zahlreichen vorgefertigten Templates verwenden und eine moderne, voll funktionsfähige Webseite in kürzester erstellen. Zum anderen und darüber hinaus können Sie aufgrund der erweiterten Theme-Optionen diese Templates Ihren Vorstellungen entsprechend bearbeiten und nach Wunsch anpassen. H-Code hat auch ein Child-Theme, welches Sie komplett und restlos auf Ihre Zwecke maßschneidern können. Und all das, ohne auch nur eine einzige Programmierzeile schreiben zu müssen! H-Code ist die ideale Wahl für jeden, der eine kreative, anspruchsvolle Webseite für sein Business erstellen will.

Demo & Download

Massive Dynamic WordPress Theme

Massive Dynamic ist eine innovative Webdesign-Plattform, geeignet für WordPress-User jeden Levels. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Mit Massive Dynamic lassen sich professionelle Webseiten ohne jeglichen Programmierungsaufwand erstellen. Speziell für Portfolio-Seiten ist dieses WordPress Theme bestens geeignet, da es eine große Auswahl an relevanten Funktionen bereits mitbringt. Massive Dynamic hat einen eigens entwickelten Live Page Builder, über den sich alle Elemente und Einstellungen Ihrer Webseite bearbeiten lassen. Von Farb-Variationen zu Schriftart-Optionen, Animationen, Bearbeiten von Layouts, Hinzufügen und Rntfernen von Shortcodes: Alles findet sich übersichtlich an einem Ort. Über den Live Page Builder erhalten Sie auch Zugang zu innovativen Funktionen. Das Feature „Portfolio Live Arrange“ gibt Ihnen die Möglichkeit, jedes einzelne Element Ihres Portfolios zu bearbeiten.

Demo & Download

Lassen Sie sich inspirieren von dieser Liste der besten Portfolio Themes, die derzeit zu haben sind. Sollten Sie hier nicht fündig geworden sein, lohnt sich womöglich ein Besuch auf themeforest.net. Sehen Sie sich in aller Ruhe um!