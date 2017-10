Die Welt von Morgen: Was bringen die nächsten 150 Jahre?

(Bild: BBC)

Interessieren Sie sich für das Morgen? Interessiert Sie was morgen passieren könnte? Oder in einem Jahr? Oder sogar in 150 Jahren? Dann werfen Sie doch einen Blick auf die fantastische Infografik, die das Team der BBC entworfen hat. Es warten einige Überraschungen auf Sie. Also seien gespannt auf die Zukunft, den es wird spannend und abwechslungsreich.