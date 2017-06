Erfolgreich Online Business aufbauen: Wie Sie Ihre Ziele erreichen

Ziele haben viele, doch wie erreichen wir sie wirklich? Wenn Sie Ihr Online Business erfolgreich aufbauen möchten, handelt es sich um ein Großprojekt. Daher ist vor allem der Wille zur Umsetzung ausschlaggebend. Das beinhaltet allerdings mehr als das bloße Erstellen einer Webpräsenz. Gut Ding will Weile haben – und für den Erfolg bedarf es der Konsistenz. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie sich die richtigen Ziele setzen und Ihre Motivation finden, und zwar immer wieder. Denn das ist die notwendige Grundlage für den anschließenden Aufbau und Erfolg Ihres Online Business.

Eins nach dem anderen?

Was definitiv nicht fehlen darf, ist der persönliche Wille: Die Motivation, erfolgreich umzusetzen, was Sie sich vorgenommen haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass alles auf einmal passieren kann – nichts geht über Nacht. Die Lektion heißt vielmehr Disziplin. Wie Sie nun dem Erfolg Schritt für Schritt näherkommen, beantwortet jedoch jeder anders: Was treibt Sie wirklich an?

Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die Zeit: Es geht nicht darum, alles auf einmal zu schaffen – was ohnehin unmöglich ist. Eine Stimme, die aus Erfahrung spricht, ist die von Kris Stelljes. Der Unternehmer wurde sowohl 2015 als auch 2016 mit den Tiger Award ausgezeichnet, nachdem er sich innerhalb von vier Jahren vom Fließbandarbeiter zum Direktmarketing-Profi entwickelt hat. Seiner Meinung nach ist die Frage nach dem persönlichen Antrieb nicht einfach zu beantworten, und schon gar nicht „ein für alle Mal.“ Denn sobald eine Motivation gegeben und verinnerlicht ist, treten neue Motive auf den Plan. Dementsprechend geht es seiner Meinung nach nicht nur um Leidenschaft, sondern schlicht und ergreifend um den Grund, weshalb Sie Ihre Idee tatsächlich umsetzen wollen – und was Ihre konkreten Ziele im jeweiligen Moment sind.

Wie Sie Ihr Online Business erfolgreich aufbauen

Kommen wir von der inneren Einstellung zu den konkreten Maßnahmen. Ihr Online Business soll Ihren Kunden einen Mehrwert und Ihnen einen finanziellen Vorteil bringen. Dazu benötigen Sie in einem ersten Schritt ein Konzept. Um Ihr Online Business erfolgreich aufzubauen, muss Ihnen klar sein, was das handfeste Ziel ist und was die Besucher auf Ihrer Webseite genau tun sollen. Geht es Ihnen beispielsweise darum, dass sie Ihre Produkte kaufen oder Affiliate-Links nutzen sollen?

Diese Frage ist deshalb so zentral, weil sie Ihr komplettes weiteres Vorgehen bestimmt und gestaltet. Es geht um einen strukturierten Aufbau Ihrer Präsenzen im Internet, die Ihre Besucher gerade dazu veranlassen, die richtigen Links anzuklicken. Dazu ist es nützlich, sich die Seiten von Wettbewerbern anzusehen, die bereits erfolgreich sind. Bauen Sie Ihre Webseite entsprechend sinnvoll auf – und vor allen Dingen: Schaffen Sie Alleinstellungsmerkmale. Finden Sie heraus, was Sie (noch) besser machen können als die anderen – und tun Sie es auch.

Ein Online Business erfolgreich aufzubauen bedeutet, die Menschen zu erreichen

Für den Erfolg Ihres Online Business ist unter dem Strich entscheidend, wie viele wirklich klicken. In dieser Hinsicht zählt letzten Endes die Menge: Je mehr Besucher Ihre Seite anzieht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Überzeugungskraft auch wirkt. Für tatsächliche Kunden brauchen Sie also zunächst Interessenten. Deren Aufmerksamkeit will allerdings geweckt werden. Die grundlegenden Bausteine auf dem Weg hier sind Reichweite und Sichtbarkeit.

Reichweite erhöhen: Machen Sie die Menschen auf sich aufmerksam

Zentral dafür ist, dass Sie Ihr Produkt, Ihre Leistung oder Ihre Webseite allgemein bewerben. Die Reichweite wiederum fragt nach der Wirksamkeit dieser Werbemaßnahmen beziehungsweise wie viele Personen sie erreichen. Indem Sie hochwertigen Content erstellen und publizieren, der Ihren Besuchern einen Mehrwert bringt, haben Sie eine gute Grundlage geschaffen: Wenn Sie Ihre Postings verbreiten und gerade über die Social Media-Plattformen teilen, sprechen Sie nicht nur mehr Menschen über unterschiedliche Medien an. Auch die Social Signals tun Ihrer Webseite etwas Gutes, und damit Ihrem Online Business insgesamt. Das gilt natürlich vor allem dann, wenn Ihre Follower auch mögen, was sie sehen und mit Ihnen interagieren. Für alle Kanäle, ist es wichtig, dass Sie regelmäßig posten, und zwar für die User relevante Inhalte. Selbstverständlich sind es die Inhalte, die überzeugen. Vergessen Sie jedoch beim Aufbau einer möglichst attraktiven Seite nicht die rechtlich notwendigen Aspekte, wie beispielsweise ein Impressum anzulegen.

Seien Sie sichtbar: Was Kunden sehen wollen

Bei der Sichtbarkeit geht es darum, wie gut Ihre Domain zu finden ist, maßgeblich über Suchmaschinen. Welchen Platz Ihre Domain in der Liste der Suchergebnisse wiederum belegt, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Wenn Sie Ihr Online Business erfolgreich aufbauen wollen, gehört es in puncto Sichtbarkeit dazu, selbst sichtbar zu sein. Das heißt, dass Ihre Person, die hinter Ihrem Angebot steht, auch zum Angebot selbst gehört. Der Blog, den Sie idealerweise betreiben, bietet besonders viel Platz dafür – und vor allen Dingen Spielraum.

Dabei schadet es nicht, Persönlichkeit zu zeigen. Um authentisch und kompetent zu wirken, reicht es nicht aus, eine Liste von Angeboten und Detailbeschreibungen anzulegen: Wenn Sie Ihr Online Business erfolgreich aufbauen möchten, müssen Sie selbst Hand anlegen. Das bedeutet, die eigenen Leistungen auch unter Beweis zu stellen. Denn jede Behauptung braucht auch eine Begründung. So ist es auch mit der Frage, warum ein potenzieller Kunde sich gerade für Ihr Business entscheiden soll: Liefern Sie genau die Gründe, die überzeugen.