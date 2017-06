Erfolgreiche Forex Daytraden-Strategie: Tipps für Einsteiger

Des einen Freud ist des anderen Leid: Sobald jemand bei einem Handel gewinnt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass es auch einen Verlierer gibt.* Das Risiko ist groß, doch mithilfe einer ausgeklügelten Vorgehensweise versetzt man sich selbst in die Position des Gewinners. Neben den wichtigsten To-Dos für Forex-Beginner am Anfang muss es auch um das Vorgehen selbst gehen. Um als Anfänger erfolgreich zu sein, sollte man sich das zulegen, was die Profis in der Regel haben: Eine Forex Daytraden-Strategie.