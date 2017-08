Erfolgreiches Facebook Marketing: Nicht nur gut, sondern besser!

Marketing-Erfolg stellt sich im Zeitalter der Digitalisierung vor allem dann ein, wenn die Unternehmen auch online kommunizieren – und zwar mit ihren Kunden.* Vertrauen spielt dabei eine immense Rolle; während ganz nebenbei auch die Social Signals Ihr SEO-Ranking verbessert, wenn Sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Im Folgenden finden Sie zwei wertvolle Tipps, wie Sie insbesondere Funktionen und Werbeanzeigen für Ihr erfolgreiches Facebook Marketing gezielt einsetzen können, sowie weiteren interessanten Input, Hinweise und Tipps für Social Media und insbesondere Facebook Marketing. So starten Sie durch!

Erfolgreiches Facebook Marketing: Funktionen gezielt einsetzen

Wenn Sie eine Plattform wie Facebook gezielt einsetzen und erfolgreich zur Kundengewinnung und -bindung verwenden möchten, müssen Sie zunächst seine Funktionen kennen. Bekanntermaßen verändert sich die Plattform allerdings: Im Grunde unterliegt sie einem steten Wandel. Zahlreiche Funktionen werden immer wieder neu eingestellt und verschwinden gelegentlich auch wieder.

Für erfolgreiches Facebook Marketing muss auch klar sein: Manche Funktionen eignen sich besser, manche weniger. Mehr Informationen dazu, welche Facebook-Funktionen besonders wertvoll sind, wo sie zu finden sind und wie Sie diese für Ihren Facebook Marketing-Erfolg einsetzen, erhalten Sie hier im Webinar-Beitrag von Heldenhelfer Andreas Pfeifer.

Effektive Werbeanzeigen für erfolgreiches Facebook Marketing

Facebook verwendet spezielle Algorithmen, die beispielsweise die Sichtbarkeit von Unternehmensseiten kontrollieren und gegebenenfalls drosseln. Gezielt erhöhen können Sie Ihre Sichtbarkeit zum Beispiel durch Werbeanzeigen auf Facebook. Doch auch diese sollten nicht wahllos geschaltet werden: Facebook-Werbeanzeigen sind fast schon eine eigene Marketing-Disziplin, in der es einige Erfolgsfaktoren zu beachten gibt. Welche Faktoren Werbeanzeigen das sind, die ein erfolgreiches Facebook Marketing beeinflussen, erfahren Sie hier im Webinar-Beitrag von Andre Schneider, Kundengewinnungscoach und Trainer für gehirngerechte Verkaufs- und Kommunikationstrainings.

Weitere Tipps und Hinweise für erfolgreiches Facebook Marketing

Erfolgreiches Facebook Marketing hängt von vielseitigen Faktoren ab; eine umfassende Liste würde an dieser Stelle jedoch den Rahmen sprengen. Weiteren wertvollen Input, der Ihre Facebook Marketing-Strategie bereichert, finden Sie zum Beispiel in dieser Webinar-Reihe. Darin erhalten Sie spannende Einblicke in

die proaktive Nutzung von Facebook-Gruppen

erfolgreiches B2B Social Media

Effizienz und Zeitersparnis bei Social Media Marketing

fesselndes Storytelling

die Produktion überzeugender Texte

und einiges mehr.

Ebenfalls enthalten sind zahlreiche Tipps und Tricks für andere Social Media-Plattformen, die Sie zum Facebook Marketing ergänzend einsetzen können.

Sichtbarkeit und Reichweite dulden keinen Aufschub: Mit diesem Input machen Sie erfolgreiches Facebook Marketing nicht nur gut, sondern immer besser. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten und maximieren Sie Ihren Erfolg!

—

*Siehe dazu auch „Im Web ist Schweigen kein Gold.“