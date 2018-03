EU DSGVO: Was ist mit personenbezogenen Mitarbeiterdaten?

Extern wie auch intern: Personenbezogene Daten bestimmen unseren Arbeitsalltag, selbst wenn wir diese nicht mehr als solches wahrnehmen. Doch gerade hier besteht Handlungsbedarf. Denn mit der EU DSGVO sollte spätestens ab Mai 2018 den personenbezogenen Mitarbeiterdaten besondere Sorgfalt zukommen. Noch grundlegender wird dieser Themenkomplex vor dem Hintergrund der jüngsten Diskussionen um Mitarbeiterüberwachung, nachdem auch durch die gesprochenen Urteile Kündigungen für ungültig erklärt wurden. Dieser Beitrag beleuchtet, was Sie in Ihrem Unternehmen in Bezug auf EU DSGVO und personenbezogene Mitarbeiterdaten zumindest im Hinterkopf behalten sollten.