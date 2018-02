Frisches Webdesign für Berlin: Interview mit LKS Advertising

LKS Advertising ist eine Berliner Werbeagentur, die sich auf modernes Webdesign, Logo-Design und Brand Building spezialisiert hat. Das Team um Geschäftsführer Lukasz Zdunek bietet aber auch Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder Grafikdesign für Printanwendungen für Privatleute, Klein- und mittelständische Unternehmen an. Dabei wendet sich LKS Advertising besonders an Existenzgründer mit Komplettangeboten in unterschiedlichen Umfängen. Im Interview spricht Lukasz Zdunek unter anderem über die umfangreichen Erfolgskriterien von Webdesign und Branding und die Schwerpunkte, die sie für ihre Kunden setzen.



Wie mache ich mein Produkt zur Marke? – Lukasz Zdunek im Interview

Herr Zdunek, Websites für Einsteiger basteln heute viele bereits mit kostenlosen Baukastensystemen aus dem Internet. Wer entscheidet sich lieber für eine professionelle durch Sie erstellte Website?

Bei diesen Baukastensystemen werden einfach vorgefertigte Designs als Vorlage verwendet. Die sind sehr simpel, wenig kreativ und bieten keine erweiterten Funktionalitäten. Es ist kaum möglich, damit eine anspruchsvolle Website zu kreieren. Oft können dann einzelne Gestaltungselemente nicht geändert werden. So eine Baukasten-Website erkennt man auf den ersten Blick. Die Internetseiten, die wir erstellen (meistens mithilfe eines CMS-Systems wie zum Beispiel WordPress oder Joomla!), sind auf jeden Fall individuell, auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und bieten deutlich mehr Funktionalitäten. CMS-Systeme wie WordPress haben auch den Vorteil, dass der Kunde später Inhalte selbst ganz einfach ohne Programmierkenntnisse verwalten kann. Zu uns kommen also Unternehmen, die möchten, dass ihre Internetseite nicht nach Schema F aussieht und die auf einfache Weise kleine Änderungen selbst durchführen können wollen.

Moderne Websites und SEO leben von Interaktion, Social Media und wechselnden Inhalten. Wie unterstützen Sie Ihre Kunden beim Content?

Als erstes helfen wir dem Kunden dabei, die Ziele der Website zu definieren: Was erwarten die Besucher der Website? Und wie können diese Erwartungen erfüllt werden? Danach wird nach den wichtigsten Keywords recherchiert. Mit Hilfe verschiedener Programme, zum Beispiel mit Google AdWords Keyword Planner, können wir Suchbegriffe gezielter filtern. Auf Wunsch übernehmen wir selbstverständlich auch die Texterstellung und die spätere Aktualisierung der Inhalte.

Suchmaschinenoptimierung ist mehr als hochwertige Links und passende Keywords. Wie unterstützen Sie Ihre Kunden bei diesem andauernden Prozess?

SEO und Webdesign hängen eng miteinander zusammen. Ohne ein durchdachtes Webdesign wird viel Potenzial auf gute Google-Platzierungen verspielt. In jedem Fall steht Usability vor SEO, die Überschriftenstruktur und die Navigation müssen logisch sein und nicht durch Keywords entstellt werden. Inhalte gehören in den sichtbaren Bereich, Komprimierung und kleine Bildformate sorgen für schnelle Ladezeiten, in Bildern dürfen keine Texte versteckt werden. Duplicate Content kann mit Weiterleitungen auf eine Standarddomain vermieden werden, die Inhalte müssen hochwertig und auf die Zielgruppe zugeschnitten sein.

Logodesign, Corporate Design – Print und Online – sowie Brand Building zählen zu Ihren Schwerpunkten. Doch ein abgestimmter Auftritt macht einen Anbieter noch nicht zur Marke. Wie gehen Sie beim Brand Building vor?

Wir haben uns auf Branding spezialisiert, weil das der Hauptaspekt bei der Erfindung von Marken und Produkten für eine Corporate Identity ist. Dank unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich Corporate Design finden wir für jeden Kunden eine kreative Idee, die man durch ein Produkt oder eine Dienstleistung ausdrücken kann. Dass man auf diesem Gebiet erfolgreich ist, merkt man daran, dass alle verschiedenen Produkte unter einer Marke so eindeutig wiedererkennbar sein müssen als kämen sie aus einem Guss. Daran arbeiten wir.

Webdesign und Grafikdesign für Printmaterialien wie Visitenkarten, Briefpapier, Prospekte oder Broschüren galten in den Anfängen des Internet als konkurrierend. Inwieweit sind es heute noch unterschiedliche Ansätze und wird das Webdesign langfristig die dominierende Gestaltungsform?

Die klassische Print-Werbung wird natürlich immer noch benötigt und hat nicht zwingend Einfluss gegenüber Websites verloren. Es ist eben ein traditioneller Werbekanal, den man aber auch nicht vernachlässigen und unterschätzen darf. Webseiten haben dafür den Vorteil, dass sie einem Werkzeuge an die Hand geben, die den Kundenkontakt vereinfachen und das Erreichen der gewünschten Zielgruppen erleichtern. Eine Webseite kann schon von Anfang an zur Kundengewinnung beitragen, noch bevor man den Kunden persönlich trifft und eine Visitenkarte aushändigt.

Der Markt des Online Marketings ist vielfältig und heiß umkämpft. Was unterscheidet Sie von der Konkurrenz und was ist Ihre Taktik, sich hier als feste Größe in Berlin zu etablieren?

Es ist erstmal immer die Frage, was uns zur kreativen Handlung motiviert. Für mich ist das wichtigste der Stolz des Schaffens und nicht der Wille, dafür gelobt zu werden. Von der Konkurrenz unterscheidet uns unser Vorsatz, die Kunden immer an die erste Stelle zu setzen. So einfach das klingt, aber ich glaube, das wird ganz häufig vergessen. Darüber hinaus sind wir permanent damit beschäftigt, unsere Kreativität und Kompetenz in der Erstellung von Webseiten auf dem neusten Stand zu halten und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass uns dieses Gebiet auch wirklich brennend interessiert. Also brennen wir auch dafür, wenn wir für unsere Kunden arbeiten.

Herr Zdunek, wir danken für Ihre interessanten Antworten.

Das Interview mit Lukasz Zdunek führte Oliver Foitzik.

Über LKS Advertising

LKS Advertising ist eine junge Marketing-Agentur in Berlin-Charlottenburg. Die kreativen Köpfe um Geschäftsführer Lukasz Zdunek sind sowohl auf Grafikdesign als auch auf Webdesign von modernen Websites für verschiedenste Unternehmen spezialisiert. Neben dem gestalterischen Schwerpunkt bieten die Werbeprofis vielfältige Online Marketing-Leistungen vom Branding bis zur Suchmaschinenoptimierung an.