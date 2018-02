Gute Gespräche führen (1)

Eines unserer wichtigsten Werkzeuge – im beruflichen wie auch im privaten Bereich – ist unsere Stimme. Neben all den Vorteilen, die das Erlernen einer neuer Sprache mit sich bringt, ist jede Sprache, die wir beherrschen, äußerst mächtig. Umso wichtiger ist ein bedachter Umgang mit ihr. Denn so großartige Dinge wir auch mit ihr bewerkstelligen können, so negative Effekte kann Sprache und unser Gebrauch von ihr erzielen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Inhalte und die Art und Weise, etwas auszudrücken. Der folgende erste Teil befasst sich mit dem Inhalt und der Frage, wie dieser gute Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auszeichnen: Die Todsünden und Tugenden für gute Gespräche sollten Sie kennen, wenn Sie möchten, dass andere Ihnen gerne zuhören.