In einem Jahr digital (1): Was ist eigentlich Digitalisierung?

Wir nutzen schon seit Jahrzehnten Computer, niemand hört mehr Schallplatten und jeder besitzt ein Smartphone. Und doch reden jetzt alle von Digitalisierung. Warum eigentlich? Und was hat das alles mit meinem Unternehmen zu tun? Diese Artikelserie gibt Antwort: Autor und Keynote Speaker Ömer Atiker, „der Mann für digitale Strategie“, geht in seinen Beiträgen auf alle Fragen ein, die für das Thema wichtig sind – „In einem Jahr digital: So funktioniert die digitale Transformation Ihres Unternehmens“.