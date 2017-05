Innere Gesetze für wellenMUTIGEN Erfolg

Um den Höhen und Tiefen des Alltags frei und erfüllt begegnen zu können, braucht jeder bestimmte Richtlinien, die Orientierung bieten. Im letzten Beitrag ging Brigitta C. Kemner auf den vierten und letzten Lebensbereich für die Selbstbalance als Erfolgsfaktor ein, den persönlichen Frei-Raum. In diesem folgenden, krönenden Beitrag zur Themenserie gibt die Rednerin und Coach Ihnen sieben wellenMUTIGE Gesetze an die Hand, die Ihnen bei der Umsetzung des Gelernten im alltäglichen Leben helfen.



Damit Ihnen diese Themenreihe zum Thema „WellenMUT“ in guter Erinnerung bleibt und Sie die Inhalte leicht in den Alltag integrieren können, habe ich für Sie einige wellenMUTIGE Erfolgsgesetze zusammengestellt, die Sie immer wieder im Alltag anwenden können.

Erstes wellenMUTIGES Gesetz: Wissen ist nicht Weisheit

Wissen ist Ansammlung von Gedanken. Ihr Verstand kann sich möglicherweise vorstellen, einreden und daran glauben, was WellenMUT ist. Doch Weisheit entsteht durch Erkenntnis aufgrund des Erlebens von WellenMUT. Nur dadurch kann echte Veränderung und Bewusstheit entstehen. Bringen Sie das Gelesene in Aktion!

Zweites wellenMUTIGES Gesetz: Ihr SEIN ist unbegrenzt und bedingungsfrei

Sie haben Zugriff auf Freiheit, unbegrenztes Potenzial, unendliche Möglichkeiten und bedingungsloses Selbstwertgefühl. Dazu brauchen Sie die Verbindung zum gegenwärtigen, formlosen Raum (Tiefe, Stille).

Wie gelingt Ihnen das?

Richten Sie Ihre Achtsamkeit auf Ihren Körper, Ihre Gedanken, Gefühle und Taten. Beobachten Sie, ohne zu bewerten. Erkennen Sie destruktive oder einschränkende Überzeugungen oder Gedankenmuster und befreien Sie sich Schritt für Schritt davon. Nehmen Sie Sinnesreize nur wahr, anstatt Sie sofort zu benennen oder zu reagieren.

Üben Sie Offenheit anstatt Verurteilung oder Erwartung. Seien Sie der Raum für das, was geschieht, und lassen Sie sich auf den Fluss des Lebens ein, anstatt ihn kontrollieren zu wollen.

Richten Sie mehrmals am Tag Ihren Fokus auf die Atmung und bleiben Sie ganz bei sich. Gegenwärtigkeit ist der Schlüssel zum SEIN.

Trainieren Sie, lebendig zu schweigen und verbringen Sie medienfreie Zeit in der Natur. Fühlen Sie Stille und Raum durch Meditation.

Stärken Sie Ihre innere Unabhängigkeit, indem Sie auf Ihre innere Stimme hören und eigene Entscheidungen treffen.

Drittes wellenMUTIGES Gesetz: Liebe ist die größte Macht, die alles mit Leichtigkeit bewegt

Alles, was durch das höchste Gefühl motiviert ist, führt gleichzeitig zu Ihrem höchsten Wohl und zum höchsten Wohl von anderen und verhindert sinnlosen Energieverlust. Alles, was aus echter Liebe entsteht, schafft Verbundenheit und trennt nicht.

Wie gelingt Ihnen das?

Lösen Sie sich von begrenzenden Emotionen wie Ablehnung, Hass, Anhaftung, Geiz, Missgunst oder Gier. Fördern Sie stattdessen Mitgefühl, Großzügigkeit, Gelassenheit und Mitfreude. Lernen Sie loszulassen. Die Essenz der Liebe ist Freiheit. Teilen Sie mit anderen liebevolle Güte, entdecken Sie und fördern Sie Ihre liebevollen Seiten. Erkennen Sie in anderen die tiefe Unbewusstheit und nicht die Bösartigkeit oder die Minderwertigkeit.

Fühlen Sie einen Menschen, anstatt nur darüber nachzudenken oder zu sprechen, wer er ist. Lernen Sie zu verzeihen. Achten Sie Bedürfnisse und schätzen Sie sich selbst wert. Tun Sie etwas aus ganzem Herzen oder lassen Sie es.

Viertes wellenMUTIGES Gesetz: Gleichartige Energien ziehen sich an

Es ist unbedeutend, was Sie wollen. Das Universum spiegelt Ihnen das zurück, was Ihr Geisteszustand aussendet. Das, was in Ihnen ist, werden Sie erfahren. Entscheidend ist immer die Absicht, die Ihr Handeln motiviert.

Was bedeutet das?

Schenken erzeugt Wohlstand. Geben Sie zunächst gerne das, was Sie bekommen wollen, ohne die Absicht zu hegen, dass ein Ausgleich erfolgen muss. Klagen Sie nicht über das, was Ihnen fehlt, sondern lernen Sie zu denken und zu fühlen wie jemand, der es schon erhalten hat. Ihre innere Fülle ist jederzeit in Ihnen.

Jeder Gedanke und jede Aufmerksamkeit erschafft mehr von der gleichartigen Energie. Seien Sie sich dessen bewusst, was Sie durch Denken, Sprechen, Fühlen, Tun und Ihre Aufmerksamkeit erschaffen. Richten Sie sich innerlich richtig und kraftvoll auf ein Ziel aus, lassen Sie dann los und konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart, anstatt zu warten, zu hoffen und zu betteln. Dankbarkeit vergrößert das, was Sie wertschätzen.

Fünftes wellenMUTIGES Gesetz: Jeder ist so gemeint, wie er ist

Sie brauchen nichts zu suchen, auszugleichen oder aufzubauen um ein ideales Bild zu erreichen. Sie sind schon etwas, das Sie nur zum Ausdruck zu bringen brauchen. Sie können durch Ihr besonderes, einzigartiges Talent schöpferisch und kreativ tätig sein. Das gelingt Ihnen nur, wenn Sie durch sich selbst erfahren, was gut für Sie ist.

Wie gelingt Ihnen das?

Fühlen Sie Ihre innere Größe und suchen Sie Stille in sich, um Ihren Erfahrungsraum zu erweitern. Verändern Sie weiterhin alle Überzeugungen innerhalb Ihres Selbstbildes in sich, die Sie schwächen. Wir sprachen über das Kernselbstwertgefühl. Stärken Sie Ihr Kernselbstwertgefühl und bringen Sie das, was Sie wirklich sein wollen, schöpferisch, mutig und mit Liebe zum Ausdruck. Lösen Sie sich von äußeren Lebenskonzepten, die Sie zwanghaft bestimmen, belasten und eingrenzen.

Sechstes wellenMUTIGES Gesetz: Freiheit und Erfüllung sind ein Seins-Zustand und können nur durch Tiefe erreicht werden

Je mehr Sie dauerhaftes Glück auf der Oberfläche des Lebens suchen und versuchen, es anzuhäufen oder festzuhalten, desto unzufriedener werden Sie sein. Tief in Ihnen ist eine Quelle von Glück und Freiheit, die nicht auf eine ideale Lebenssituation angewiesen ist.

Wie gelingt Ihnen das?

Fördern und vertiefen Sie durch regelmäßige Meditation die Seins-Gefühle, genießen Sie Glück durch Sinneskontakte, haften Sie aber nicht darin an. Nutzen Sie Konflikte als Wachstum und jeden Menschen als hilfreichen Lehrer. Kompensieren Sie Verluste oder Leere nicht sofort, sondern fühlen Sie in den Schmerz hinein, ohne Betäubungsmaßnahmen oder andere Ablenkungsmanöver. Aus Leere wird so Fülle werden.

Siebtes wellenMUTIGES Gesetz: Ausgewogenheit und Selbstbalance sind der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg

Alle Extreme führen irgendwann zu einem Ungleichgewicht und sind nicht von Dauer. Weder die übermäßige Sinnesbefriedigung, noch der Verzicht auf alle äußeren Freuden oder strenge Kontrolle funktionieren auf Dauer. Ohne Frei-Raum können Sie keine Selbsterfüllung erfahren.

Wie gelingt Ihnen das?

Integrieren Sie Selbstbalance in den vier Lebensbereichen, die ich Ihnen in den letzten Wochen vorgestellt habe, in Ihren Alltag. Beobachten Sie, wo Sie zu Extremen neigen und spüren Sie, wie die tatsächliche Auswirkung ist – nicht nur die kurzfristige. Konzentrieren Sie sich auf Weniges, aber Wesentliches, und schenken Sie diesem dann Ihre ganze Aufmerksamkeit und Freude.

Seien Sie sich bewusst, dass Rauschmittel Sie unterhalb von negativen Gedanken und Gefühlen bringen und noch unbewusster machen, anstatt Sie davon zu befreien und bewusst zu machen.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit etwas Training die Essenz der wellenMUTIGEN Gesetze verinnerlichen. Suchen Sie nach Gelegenheiten dafür im privaten Alltag mit Ihrer Familie, in beruflichen Gesprächssituationen, bei Entscheidungen, bei Ihrer Tagesgestaltung, bei der Gestaltung Ihrer Ziele und im Umgang mit Konflikten.

Sie werden staunen, was in Ihnen steckt!

Über Brigitta C. Kemner

Brigitta C. Kemner ist Personal Coach, Business Coach und Rednerin und begleitet seit 2003 Führungskräfte, Manager, Geschäftsführer, Unternehmer, Selbstständige und Privatpersonen bei persönlichen und beruflichen Veränderungen. Dabei liegen ihre Schwerpunkte besonders bei den Themen Selbstbalance, Selbstführung, Menschenführung, Potenzialentwicklung und Kommunikation. Ein neues Bewusstsein, innere Freiheit, Gelassenheit, Empathie und Selbstverantwortung sind ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit mit Menschen und für die Aktivierung von inneren Ressourcen.

Mehr über Brigitta C. Kemner erfahren Sie auf ihrem AGITANO-Expertenprofil. Besuchen Sie auch ihre Website: www.brigitta-kemner.com.