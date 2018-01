Innovatives und multifunktionales Möbelsystem: Trendsetter CUBELIX auf der imm cologne

Das neue Jahr fängt schon mit Vollgas an: Von 15. bis 21. Januar 2018 treffen sich in Köln auf der die imm cologne 2018, die als wichtigste Einrichtungsmesse der Welt gilt, Innovationstreiber, Branchenkenner und Marktführer. Mittendrin ist dieses Jahr zum ersten Mal der Möbel-Start-up CUBELIX, der Würfel, der alles kann. Kein Wunder, schließlich will das innovative Unternehmen aus Franken die Möbel- und Einrichtungswelt mit seinem multifunktionalen Möbelsystem nachhaltig verändern und präsentiert mit CUBELIX eine echte Innovation. Im Interview mit AGITANO verrät die Geschäftsführerin Manuela Wobser, was sie sich von der Präsenz auf der imm cologne erhofft und was die Besucher am CUBELIX Stand erwartet.

„CUBELIX passt sich an die Bedürfnisse der Menschen an“ – Interview mit Manuela Wobser

Hallo Manuela, das Jahr 2018 startet für CUBELIX mit einem absoluten Highlight. Mit Eurem Möbel-Start-up seid Ihr auf der wichtigsten Einrichtungs- und Möbelmesse der Welt, der imm cologne.

Ja, wir freuen uns sehr, auf der weltweit wichtigsten und größten Möbelmesse dabei zu sein. Dort trifft sich das Who’s Who des Interior-Designs, um Innovationen auf die internationalen Möbelmärkte zu bringen. Als Möbelhersteller muss man vor Ort dabei sein, egal wie groß man ist! Mit CUBELIX und unserem multifunktionalen Möbelsystem ganz besonders: Denn wir haben ja den Anspruch, Einrichtungskonzepte grundsätzlich und nachhaltig zu verändern. Gerade die digitale Welt und die damit verbundenen Lebensformen erfordern neue Konzepte, an denen sich auch die Einrichtungs- und Möbelindustrie ausrichten muss.

Mit CUBELIX haben wir ein multifunktionales Möbelsystem geschaffen, dass sich konsequent und kompromisslos an den Menschen und seine Bedürfnisse anpasst. Zum einen durch die vielen Möglichkeiten, die unsere Produkt-Bundles bieten, zum anderen durch die hochwertige Verarbeitung, die auch bei starker Beanspruchung dafür sorgt, dass CUBELIX lange schön bleibt. Vor kurzem habe ich mit meinem Mann Gunther hier auf AGITANO ein Interview zu CUBELIX und wie wir auf die Idee eines multifunktionalen Möbelsystems gekommen sind, gegeben.

Die imm cologne ist für uns als Start-up ein Pflichttermin, wo wir unsere innovativen und multifunktionalen Möbel einem breiten Publikum vorstellen können. Besucher haben die Chance, CUBELIX an unserem Stand mit allen Sinnen zu erfahren.

Welche Ziele habt Ihr Euch mit CUBELIX für die imm cologne gesetzt?

Auf der Messe wollen wir Interessenten die Chance geben, CUBELIX wirklich zu erfahren. Das heißt, ihn eben richtig anzuschauen, anzufassen, mal hochzuheben. Das ist ja doch etwas anderes als Bilder im Onlineshop zu betrachten und sich dies virtuell und geistig vorzustellen. Mit Möbeln lebt man ja, sie sind ein Real-Life-Produkt. Da ist es schon wichtig, dass sie sich eben gut anfühlen; man bekommt einen ganz anderen Eindruck von der Wertigkeit.

Durch unsere Präsenz dort wollen wir in der Branche sichtbarer werden, sowohl für den Handel als auch bei gewerblichen und privaten Kunden. Natürlich wollen wir auch den Kontakt mit Bestandskunden intensivieren. Uns interessiert vor allem, was die Besucher von unserem Produkt halten und wie ihr Feedback ist. Nur so können wir lernen und die Elemente und ihre Kombinationsmöglichkeiten gezielt weiterentwickeln.

Mit CUBELIX stehen wir ja am Anfang einer erfolgreichen Entwicklung; da ist es besonders wichtig, Kontakt zum Kunden zu halten und direktes Marktfeedback einzuholen. CUBELIX ist ja ein flexibles und multifunktionales Möbelsystem, dass sich an den Menschen anpasst. Da müssen wir auch immer wieder nachfragen: Welche Bedürfnisse habt Ihr in puncto Einrichtung und Flexibilität? Wie können wir diese Bedürfnisse noch besser erfüllen?

Möbel-Start-up CUBELIX präsentiert auf der imm cologne multifunktionales Möbelsystem

Und welche Zielgruppe möchtet Ihr auf der imm cologne ganz konkret ansprechen?

Grundsätzlich haben wir mit CUBELIX zwei Zielgruppen: Zum einen B2C-Kunden, also End- beziehungsweise Privatkunden, die hochwertige und innovative Möbel wie CUBELIX schätzen und einen hohen Wert auf Design und Funktionalität legen. Diese Kunden wollen ihr Zuhause einfach anders gestalten als mit klassischen Möbeln von der Stange und so ihre Persönlichkeit damit ausdrücken.

Mit CUBELIX sprechen wir andererseits B2B-Kunden an. Zum einen sind das Unternehmen, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und innovativen Möbeln sind, die zudem noch einen hohen Anspruch an Flexibilität und Multifunktionalität haben. Wir sprechen hier vor allem Start-ups und Technologieunternehmen an, die die Arbeitswelt von morgen nachhaltig prägen. Für die ist es auch wichtig, dass die Einrichtung eine gewisse Botschaft transportiert und sich von der Masse abhebt. Schließlich sind das häufig hoch kreative Unternehmen, die selbst Innovationen schaffen und auf den Markt bringen. Die Arbeitsplatzgestaltung kann und muss das stringent unterstützen. Auch für Coworking Spaces und andere Anbieter flexibler Arbeitsplätze ist unser multifunktionales Möbelsystem sehr interessant und eine valide Option bei der Anschaffung neuer Möbel.

Zum anderen ist die Event-Branche, die robuste und flexible Möbel benötigt, ein potenzieller Kunde für uns. Das können zum Beispiel Hotels sein, die Veranstaltungen im eigenen Hause durchführen, oder Messen, die flexibel Stände auf- und abbauen, Standbauer oder auch Eventveranstalter. Mit CUBELIX kann man ja sogar während des Events die Gestaltung schnell und einfach anpassen und beispielsweise aus Stehtischen Sitzgelegenheiten machen und umgekehrt.

Wir laden auf jeden Fall alle dazu ein, uns ab Montag, den 15. Januar in Halle 5.2 am Stand B-044 zu besuchen und CUBELIX auf Herz und Nieren zu testen!

Multifunktionale Möbel live erleben

Als Einrichtungsmesse stellt die imm cologne 2018 natürlich auch hohe Anforderungen an die Präsentation des Standes. Jetzt sind wir schon gespannt: Wie wird Euer Stand aussehen?

Natürlich statten wir unsere zehn Quadratmeter Stand komplett mit CUBELIX aus! Nichts eignet sich dafür besser als unsere eigenen flexiblen Möbel. Unter anderem haben wir eine Lounge, Stehtische und Barhocker für zwanglose Unterhaltungen. Auch ein Besprechungstisch werden wir dabei haben, dort können wir konkrete Gespräche mit Kunden und Interessenten führen. An unserem Stand können Besucher also nicht nur schauen und ausprobieren, sondern CUBELIX auch ganz praktisch im Einsatz sehen.

CUBELIX ist ja ein multifunktionales Möbelsystem, dessen Elemente man beliebig umbauen kann. Können die Besucher auf der imm cologne Eure Ausstellung auch umbauen und CUBELIX so richtig testen?

Klar, darum geht es ja: Wir wollen die Multifunktionalität und Flexibilität unserer Möbel live präsentieren. Besucher können sich an unserem Stand davon überzeugen, dass ein Würfel innerhalb von ein oder zwei Minuten aufgebaut ist. Das ist schon phänomenal und bringt die Leute immer wieder zum Staunen. Vier Platten, zwei Schrauben: einfacher geht’s nicht.

Zudem werden wir den Stand immer wieder umbauen und die verschiedenen Möbelkombinationen vorstellen. Hierzu sind natürlich die Messebesucher eingeladen, selbst ihre Kreativität auszuleben und die Sitzwürfel unterschiedlich zusammenzustellen. Ich kann nur nochmals betonen: Kommt einfach an unserem Stand vorbei und überzeugt Euch selbst.

Danke für das Interview, Manuela. Ich wünsche Euch auf der imm cologne 2018 viel Spaß, viele interessante Eindrücke und viel Erfolg mit Eurem tollen multifunktionalen Möbelsystem.

Das Interview mit Manuela Wobser, Geschäftsführerin von CUBELIX, führte Dr. Katja Heumader, Redakteurin AGITANO.

