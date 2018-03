Leitprinzipien: Was die EU DSGVO für E-Commerce bedeutet

Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung: Das gefürchtete Thema schlechthin – für Unternehmen jeder Größe. Mit am kritischsten ist dieses Damoklesschwert allerdings für den E-Commerce: Zwar bringt dieser enorme und vielfältige Vorteile. Doch die Nutzung personenbezogener Daten ist hier die Grundlage für alles. Dass diese (weiterhin) rechtens bleibt, verlangt der Ernst der Lage den Unternehmen so einiges ab. Über die Herausforderung für Unternehmen, was die EU DSGVO für E-Commerce bedeutet und welche Leitprinzipien und Grundsatzfragen Sie sich jetzt stellen sollten.