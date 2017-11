Luxus für Jedermann – wie Internetfirmen Luxus erschwinglich machen

Die Wahrnehmung von Luxus verändert sich. Nicht nur, dass er mehr und mehr zur Definitionssache wird: Per Mausklick rückt insgeheim begehrter Luxus in immer greifbarere Nähe. Doch auch, wenn althergebrachten Statussymbolen vermehrt der Kampf angesagt wird, erleben Luxusgüter aus dem Internet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend. Das fängt bei Urlaubsbuchungen an, führt über die Mode und Kollektionen zu günstigen Preisen und hört auch bei Dienstleistungen wie dem Personentransport nicht auf.