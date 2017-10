Marketing via Bewegtbild: Eine gute Kombination?

Wenn es um die Eigenschaften von Bewegtbild im Marketing geht, muss zunächst klar sein, was es in erster Linie nicht ist: Textwüsten. Oftmals ist es nämlich genau das, was Interessenten abschreckt. Im Kontrast dazu spricht es nicht einfach nur an: Was sich bewegt, bringt das Auge des Betrachters dazu, sich darauf zu konzentrieren. Das wiederum macht den Einsatz von Bewegtbild im Marketing zu einer unersetzlichen Strategie. An dieser Stelle muss jedoch klar sein, dass Bewegtbild vor allem eines bewerkstelligt: Es spricht die Wahrnehmung an. Warum es sich dabei nicht um einen eindeutigen Call-to-Action handelt und wo sich der Einsatz von Bewegtbild im Marketing dennoch lohnt, lesen Sie in diesem Beitrag.