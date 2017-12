Bei kaum einem Thema haben wir so stark in dem Gefühl verhaftet, dass es da noch viel Raum für Verbesserungen gibt. Es geht um das Glücklich Sein, oder wie man Neudeutsch vielleicht sagen möchte: Wie zaubere ich mir mehr Happiness? Während sich im Unternehmenskontext so einige innovative Ansätze ergeben, wie etwa die eines Happiness Managements, stellen sich immer wieder die individuellen Fragen. Das nicht nur im Hinblick darauf, was sich Mitarbeiter wirklich wünschen und Vorgesetzte besser machen können, oder wie man selbst mehr Zufriedenheit im Job und privat erreichen kann. Auch wenn sich oftmals nicht klar abzeichnet, was uns nun eigentlich glücklich macht: Dieser Beitrag gibt Ihnen den Einblick in sieben Regeln auf, wie Sie mehr Happiness für sich umsetzen können.

Gibt es allgemeine Muster für mehr Happiness?

Hierzulande liegen wir eigentlich schon sehr gut im Schnitt: Wir können uns im europäischen sogar als überdurchschnittlich zufriedene Deutsche sehen. Für eine solche Aussage muss es natürlich auch feststehende Kriterien geben, die eine solche Einstufung erst ermöglichen. Dabei spielen wirtschaftliche Faktoren genauso eine Rolle wie das Privatleben. Doch was können wir wirklich selbst umsetzen?

Stefan Sagmeister erklärt seine Regeln für mehr Happiness

Oft tut es gut, aus der Erfahrung anderer zu schöpfen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen diesen Vortrag von Stefan Sagmeister, dem Autor von Things I Have Learned in My Life So Far, empfehlen. Darin präsentiert er seine sieben goldenen Regeln für mehr Happiness. Lassen Sie sich inspirieren!

(Quelle: TED)

Übrigens: Stefan Sagmeister ist Ihnen womöglich bereits auf unseren Seiten begegnet. In einem anderen Beitrag ging es um drei sinnvolle Wege, Bildung und Beruf zu vereinen. Im dort eingebundenen Video geht es um die weitläufig unterschätzten Effekte, die eine Auszeit haben kann.

Weitere Buchempfehlungen der Redaktion für mehr Happiness

Für weitere interessante Einblicke und Inspirationen finden Sie hier einige Anlaufstellen:

_ _ _ _ _

Finden Sie Ihre Regeln – wir wünschen Ihnen viel Erfolg!