More than Money – Neue Themenserie mit Andreas Enrico Brell

More than Money – Eine bessere Beziehung zu Geld und so glücklicher leben

Ab der kommenden Woche beschäftigt sich der Keynote-Speaker, Erfolgstrainer und Musiker Andreas Enrico Brell hier auf Agitano mit einer Thematik, die bei vielen Menschen noch immer als Tabuthema gilt: Dem lieben Geld!

Wissen Sie heute schon, dass Sie nie mehr oder nie genug Geld verdienen werden, um das Leben zu führen, das Sie leben möchten? Stop!, sagt Andreas Enrico Brell und erläutert, warum Geld nicht das Problem ist, wenn Geld das Problem ist; und wie wir einen wirklich entspannten Umgang mit Geld erreichen – völlig unabhängig davon, wie viel Geld wir tatsächlich im Moment besitzen.

Ab Dienstag, 7. November, beschreibt er in seiner Themenserie zum eben erschienenen Buch „More than Money – Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern und glücklicher leben“ den individuellen Weg zu mehr Geld und gleichzeitig zu mehr Zeit, zu mehr Lebensqualität, zu besseren Beziehungen, erhöhter Gelassenheit und zu ganzheitlicher Erfüllung im Leben.

Über Andreas Enrico Brell

Andreas Enrico Brell unterstützt Menschen dabei, einen entspannten Umgang mit Geld und dem Leben an sich zu entwickeln. Mit seinem ganzheitlichen Konzept MORE THAN MONEY betrachtet er das Leben aus der Sicht von Geld. Das Ergebnis ist ein individueller Weg zu mehr Geld, mehr Lebensqualität und mehr Freiheit. Seine unkonventionelle und emotionale Art, Menschen neue Wege zu zeigen, unterstreicht er durch seine eigene Comicreihe und eigens komponierte und selbst gesungene Musik.

Mehr über Andreas Enrico Brell erfahren Sie auf seinem AGITANO-Expertenprofil. Besuchen Sie auch seine Website: www.andreas-enrico-brell.com.