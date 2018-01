Multifunktionale Möbel live erleben: CUBELIX zum Anfassen auf der imm cologne

Lauda-Königshofen, 14. Januar 2018 – Auf der renommierten Möbelmesse imm cologne, die von 15. bis 21. Januar 2018 in Köln stattfindet, präsentiert CUBELIX seine multifunktionalen Möbel live – in Farbe und zum Anfassen. Besucher haben die einmalige Chance, CUBELIX in all seinen Facetten und Varianten zu erleben und selbst Hand anzulegen. Ein interaktiver Messestand für aktive Besucher erwartet Sie in Halle 5.2 am Stand B-044 – wir freuen uns auf Sie.

Innovatives Konzept, das begeistert

Auf der wichtigsten Möbelmesse der Welt präsentiert CUBELIX innovative und multifunktionale Möbel zum Anfassen. Als Einrichtungsmesse mit dem Schwerpunkt Interior Design legt die imm cologne besonderen Wert auf die Standgestaltung (Lesen Sie auch im Interview, was Geschäftsführerin Manuela Wobser von der imm cologne erwartet und was die Standbesucher dort erleben können). CUBELIX begeistert hier mit einem innovativen Konzept: Denn am Stand des fränkischen Möbel-Startups können Besucher die multifunktionalen Möbel auf Herz und Nieren testen, sie nach Lust und Laune umbauen und unterschiedlich kombinieren. Es können 25 verschiedene Kombinationen ausprobiert werden und jedes Mal ist das Ergebnis ein neues Möbel.

CUBELIX: Kompromisslos multifunktional

CUBELIX, das sind multifunktionale Möbel, die sich kompromisslos an die Bedürfnisse der Menschen, die mit ihnen leben, arbeiten und feiern, anpassen. Auf der imm cologne können Interessierte selbst erleben, wie vielfältig CUBELIX dank des modularen Möbelsystems ist – und welche einzigartige Idee hinter dem Konzept steckt. Auch in Sachen Qualität geht CUBELIX keine Kompromisse ein: Die Verarbeitung ist hochwertig und durch die besondere Materialbeschichtung gleichzeitig sehr robust – so dass CUBELIX auch nach dem zehnten Umbau ohne Kratzer bleibt.

Multifunktionale Möbel testen auf der imm cologne

Besuchen Sie uns an uns in Halle 5.2 am Stand B-044 und werden Sie selbst aktiv: Bauen Sie unseren Stand gnadenlos um und testen Sie das Handling von CUBELIX. Spüren Sie die hochwertige Oberfläche. Machen Sie sich ein Bild von Design und Farbkonzept. Wir beraten Sie gerne, wenn Sie Ihr Büro oder Ihr Zuhause aufwerten wollen oder für Events flexible und multifunktionale Möbel brauchen. Gerne können Sie auch vorab einen Termin unter oliver@cubelix.de oder telefonisch unter +49 180 5009713 mit uns vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Biografien und Karrieren sind heute flexibel. Umbrüche und Neuerfindungen keine Seltenheit mehr. CUBELIX, der Würfel, der alles kann, ist das Einrichtungssystem, das sich Großstadtnomaden, Co-Working-Spaces und innovative Unternehmen in der Wachstumsphase leisten sollten. Hochwertig verarbeitet, hip im Aussehen, innovativ und flexibel: Mit CUBELIX passt sich die Einrichtung wechselnden Bedürfnissen an und transportiert gleichzeitig die Botschaft vom jungen und dynamischen Unternehmen. Der Arbeitsplatz, Veranstaltungen aber auch das Wohnzimmer zu Hause lassen sich mit CUBELIX ganz flexibel ausstatten: Ein innovatives Möbelsystem nach dem Baukasten-Prinzip, das sich wechselnden Bedürfnissen anpasst.

Erfahren Sie mehr unter www.cubelix.de oder auf dem CUBELIX-Unternehmensprofil.