Potenzial ausleben: Wie Sie Ihre Leidenschaften herausfinden

Fehlbesetzungen sind schlicht und ergreifend frustrierend – sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Denn während die wirtschaftlichen Ziele nicht erreicht werden, sinkt auch die eigene Motivation und die Zufriedenheit auf beiden Seiten. In so einem Fall gilt es zu reagieren, bevor es zu spät ist; doch davor keine Angst: Oftmals ist das Umgestalten des Aufgabenbereichs durchaus möglich, wovon letztlich alle profitieren. In diesem Zusammenhang gilt es, die eigenen Talente, Stärken und Leidenschaften herauszufinden – und sie konkret in den Arbeitsalltag einzubinden und zu stärken. Am besten funktioniert das anhand einiger strategischer Überlegungen und Fragen – wozu auch die Infografik am Ende des Beitrags einlädt.

Warum das Herausfinden der Leidenschaften und Stärken so wichtig ist

Auch wenn die Leistungsgesellschaft uns einen anderen Eindruck suggeriert: Es geht nicht nur darum, was Sie beherrschen. Vielmehr muss stärker betont werden, was jemand wirklich gut kann – und gerne tut. Sicherlich werden die wenigsten zu Beförderung, Lohnerhöhung oder anderen verbesserten Konditionen Nein sagen. Dennoch ist in vielen Fällen womöglich gar nicht klar, dass ein bestimmtes Tätigkeitsfeld genau das richtige ist, das den individuellen Stärken entspricht und alle Aspekte abdeckt, die die eigenen Leidenschaften betreffen. So soll es bereits vorgekommen sein, dass Mitarbeiter ausschließlich aufgrund ihrer Performance zur Führungskraft befördert wurden, obwohl sie letztlich nicht geeignet waren – mit bisweilen verheerenden Konsequenzen.

Um wirklich das tun zu können, was man tun möchte, gibt es natürlich eine bestimmte Voraussetzung: Die eigenen Stärken und Leidenschaften identifizieren. Diese Priorisierung wurde vermutlich vernachlässigt, wenn etwa Ihre Zufriedenheit ein zu hohes Verbesserungspotenzial aufweist. Oftmals ist es jedoch alles andere als einfach zu sagen, woran es nun wirklich liegt: Meistens macht sich zunächst eine gewisse Unzufriedenheit breit, die um sich greift und Berufs- und Privatleben nach und nach einnimmt. Hier gilt es, rechtzeitig zu reagieren, die Quelle der Unzufriedenheit ausfindig zu machen und anschließend direkt an „der Wurzel des Übels“ anzusetzen.

Leidenschaft finden und leben? Stellen Sie die richtigen Fragen!

Bei einer herrschenden Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation stellen ins Vertrauen gezogene Gesprächspartner gewöhnlich die immer gleichen Fragen: Was sind Ihre Stärken, worin sind Sie wirklich gut? Dieser Ansatz ist jedoch noch viel zu vage um tatsächlich konstruktiv damit arbeiten zu können. Doch sobald die einzelnen Fragen ein wenig präziser formuliert werden, fällt das eindeutige Antworten wesentlich leichter. Um herauszufinden, wo Ihre Stärken im Arbeitsarbeitskontext liegen, finden Sie hier einen Katalog mit zehn spezifischen Fragen. Bei der Berufswahl oder Neuorientierung, oder auch außerhalb des Arbeitsumfeldes, fallen die Fragen womöglich ein wenig anders aus – wie auch die untenstehende Infografik zeigt. Denn es gibt zahlreiche Aspekte, die hier eine Menge Aufschluss geben können, die dabei allerdings oft vergessen werden. Einige Beispiele sind etwa:

Freizeitbeschäftigungen und das „Gerne-Machen-Wollen“

Gegenstände in Gesprächen, Magazinen und Büchern

Die Motivation, etwas selbstständig – und besser – nach zu machen

Recherche und Suchverhalten im Internet

Themen, die am Herzen liegen

Experten-Status bei bestimmten Themen

Erleben des Flow-Zustandes.

Die ausformulierten zielgerichtete Fragen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Leidenschaften zu identifizieren, finden Sie in folgender Infografik; und in den nachstehenden Buchempfehlungen der Redaktion.

Weitere Buchempfehlungen der Redaktion: Leidenschaften herausfinden und umsetzen

Weitere Empfehlungen, wie Sie anhand Ihrer eigenen Leidenschaften und Stärken eine berufliche (Neu-) Orientierung meistern können, finden Sie zudem hier:

Leidenschaften herausfinden und mit Ihre wahren Potenziale entfalten: Gehen Sie aus der Unzufriedenheit heraus und Beruflichem Erfolg und Zufriedenheit entgegen – wir wünschen Ihnen viel Erfolg!