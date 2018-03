Professionelles Eventmanagement seit über 25 Jahren

Die Full-Service-Agentur TEST (Travel Event Service Team) Berlin kann auf über 25 Jahre Erfahrung und Know-how im Bereich Travel- & Eventmanagement zurückblicken. Elisabeth Unger, Geschäftsführerin des Unternehmens, sorgt mit einem etwa 50-köpfigen Team in Berlin und Düsseldorf für die professionelle Organisation und reibungslose Durchführung von internationalen Messen, Events und Kongressen. Jährlich koordiniert die Agentur rund 100.000 Übernachtungen und über 100 Event-Projekte.

Pannen und Unmut bei Events vermeiden – mit Manpower und Know-how! – Elisabeth Unger im Interview

Frau Unger, Ihre Agentur TEST Berlin organisiert Kongresse, Events und Messen von internationalen Kunden. Was genau umfasst Ihr Angebot und wer sind Ihre Kunden?

Wer schon einmal versucht hat, ein Familientreffen oder eine Firmenfeier zu organisieren, der weiß, wie kräftezehrend solch ein Projekt sein kann. An alles muss gedacht werden und am Ende weiß jeder der Teilnehmer, wie man es hätte besser machen können. Was aber im privaten Rahmen noch durchaus allein zu stemmen ist, bedarf im professionellen Bereich einer erfahrenen Agentur.

Ob Fachtagung, Mitarbeiter-Incentive, Pressekonferenz oder die Teilnahme an einer Messe, wir realisieren jede Art von Veranstaltung ganz nach den Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden. Und die Arbeit beginnt bereits lange vor dem eigentlichen Event. Im Vorfeld müssen häufig Übernachtungen in Hotels reserviert werden und wenn man zu spät damit beginnt, kann es sein, dass nicht genügend oder nur noch sehr teure Zimmer verfügbar sind, vor allem wenn es um Messen geht. Als Hotelvermittlungs-Dienstleister verhandeln wir die Konditionen mit Hotels und kaufen frühzeitig passende Kontingente zu den Veranstaltungen ein. Je eher mit der Planung begonnen wird, umso günstiger können dabei die Konditionen für unsere Kunden ausfallen. Zu unserem Kundenportfolio gehören kleine und mittelständige Unternehmen sowie große Konzerne, Agenturen und Reisebüros aus aller Welt. Doch neben dem Zeitpunkt der Buchung haben der Standard des Hotels und seine Lage großen Einfluss auf das Übernachtungsbudget und auch auf das Wohlbefinden der Teilnehmer und sollten dabei unbedingt berücksichtigt werden. Wer sich hierbei auf die Erfahrung einer Agentur wie TEST Berlin verlässt, kann Pannen und Unmut vermeiden und für einen gelungenen Start in die Veranstaltung sorgen.

Für so ein breites Angebotsspektrum braucht man viel Know-how und Manpower. Wie groß ist Ihr Team?

Unser Team besteht aus insgesamt 50 Mitarbeitern an den Standorten Berlin und Düsseldorf, welche aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und ein breites Expertenwissen mitbringen: Einkauf, Verkauf, IT, Kundenservice, Marketing und vieles mehr.

Bereits seit über 25 Jahren organisiert TEST Berlin Events. Wie hat sich das Eventmarketing aus Ihrer Sicht in den vergangenen 25 Jahren verändert? Haben Ihre Kunden heute andere Ansprüche?

In den letzten Jahrzehnten hat sich in der Tat viel verändert. Die Gesellschaft und die Arbeitswelt sind schnelllebiger geworden und damit haben Kurzfristigkeit und auch das Bedürfnis nach ganzheitlichem Service und Effizienz zugenommen. Natürlich haben sich auch die Lösungen für unsere Events verändert, wir setzen verstärkt auf technische Lösungen sowohl vor als auch nach unseren Events, Digitalisierung und hybride Events spielen eine immer größere Rolle und wir wachsen mit den Anforderungen unserer Kunden.

Eventmanagement ist ein umkämpfter Markt, die Agenturen überbieten sich gegenseitig mit immer extravaganteren Serviceangeboten. Was zeichnet einen sehr guten Anbieter in diesem Sektor Ihrer Meinung nach aus? Worin liegen die Stärken von TEST Berlin gegenüber Ihren Mitbewerbern?

Unsere Stärke liegt darin, dass wir viele zusätzliche Aspekte liefern können, die die meisten Agenturen nicht abdecken können, und wiederum auf weitere Zulieferer angewiesen sind. Dank unseres breiten Hotelpartnernetzes können wir unseren Kunden Top-Hotelzimmer zu Ihren Veranstaltungen anbieten und nicht nur das:

Ein besonderer Service von TEST Berlin ist das webbasierte Teilnehmermanagement mit dem TEST Meeting-Manager. Dieses Online Tool ermöglicht unseren Kunden eine einfache und umfassende Abwicklung der Events. Vom Einladungsmanagement über den Versand von personalisierten E-Mails über dynamische Anmeldeformulare bis hin zum Reporting vor, während und nach der Veranstaltung bietet das Programm professionelle Hilfe bei der erfolgreichen Planung und Realisierung unvergesslicher Events beim erfolgreichen Planen und Durchführen einer professionellen und unvergesslichen Veranstaltung.

Zudem unterstützen wir unsere Kunden bei der eigenständigen Planung von Veranstaltungen. Der Support umfasst Beratung zu Hotel- und Teilnehmermanagement, abgestimmtes Catering, Rahmenprogramm oder festliche Abschlussveranstaltungen. Auch hier sollte man sich als Veranstalter auf das Know-how einer Agentur verlassen. TEST Berlin bietet ganz nach Kundenwunsch auch Sonderleistungen wie Transfer-Service, Hostessen-Vermittlung oder Citytouren an.

Welche Eigenschaften muss man Ihrer Meinung nach mitbringen, um ein guter Eventmanager zu sein?

Unser höchstes Anliegen ist Kunden- und Serviceorientierung. Das setzt natürlich gutes Zuhören und das Stellen der richtigen Fragen voraus, um die Bedarfe des Kunden an seine Veranstaltung zu ermitteln. Nicht zuletzt sind Kreativität und Organisationstalent gefragt, um die Wünsche unserer Kunden in die Tat umzusetzen.

Frau Unger, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Das Interview mit Elisabeth Unger führte Oliver Foitzik.

Über TEST Berlin

Elisabeth Unger ist Mitarbeiterin und Geschäftsführerin der TEST Berlin GmbH & Co. KG. Das eingespielte Eventteam bietet alles was sie für Ihre Veranstaltung benötigen aus einer Hand zu den Serviceleistungen zählen Catering, Teilnehmermanagement, Location Scouting, Hotelreservierung und vieles mehr.