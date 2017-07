Reichweite ist längst nicht alles – Interview mit Katrin Hill

Marketing vergrößert Ihre Reichweite. Das ist allerdings nur ein Meilenstein auf der Reise: Erfolgreich sind Sie erst, wenn Sie dank Reichweite mehr Kunden generieren. Doch wie funktioniert das? Die leidenschaftliche Facebook Marketing-Expertin Katrin Hill erklärt beim Social Media Sommer-Camp 2017, wie Sie nicht nur Reichweite aufbauen, sondern auch wirklich Kunden gewinnen. Im Interview vorab spricht sie auch darüber, welche Herausforderungen auf Anbieter zukommen, wie Unternehmen mit Facebook umgehen sollten und welche Stolpersteine gerade beispielsweise Gewinnspiele mit sich bringen.

Wie Sie Ihre Reichweite wirklich nutzen –Katrin Hill im Interview

Schönen guten Tag Frau Hill, die Reichweite und Kundengewinnung sind Ihre zentralen Themen im Social Media Sommer-Camp 2017. Was verstehen Sie konkret unter Reichweite?

Als Facebook-Marketing Expertin zeige ich wie man die Menschen auf Facebook erreicht. Das Ziel ist es bei möglichst vielen potenziellen Kunden sichtbar zu werden.

Gibt es „altbewährte Methoden“, mit denen Unternehmen gerade auf Facebook punkten und eine verbesserte Reichweite generieren können?

Der Facebook-Algorithmus schränkt uns ein: Er bewirkt, dass im Durchschnitt etwa 15 Prozent unserer Beiträge von den Fans gesehen werden. Das gilt natürlich nicht für alle Seiten und insbesondere die nicht, die es schaffen den Algorithmus „zu überlisten“. Eine der besten Methoden sind Live-Videos auf Facebook, die von mehr als dreimal so vielen Menschen gesehen werden als ein direkt auf Facebook hochgeladenes Video. Leider nutzen viele diese Möglichkeit noch nicht oder haben nicht das nötige Durchhaltevermögen.

Auf Facebook sind ja gerade Gewinnspiele eine weit verbreitete Methode, wie Unternehmen auf sich aufmerksam machen möchten. Gibt es dafür eine goldene Regel, was man dabei unbedingt beachten muss, damit sie gelingen und sich auch positiv auf die Kundengewinnung auswirken?

Bei Gewinnspielen muss man vorsichtig sein mit dem Gewinn. Er darf nicht zu allgemein sein, wie beispielsweise ein iPhone, sondern sollte unbedingt etwas mit dem eigenen Business zu tun haben, wie etwa eine Coaching-Stunde, ein Kurs und so weiter. Nur so erreicht man die richtigen Menschen auf Facebook und kann aus dem Gewinnspiel weitere Verkäufe generieren. Ich verwende am liebsten Gewinnspiele, bei denen man sich in den Newsletter eintragen muss, sodass man die Kontakte auch später kontaktieren kann.

Wie schaffe ich es, neue Fans zu Kunden zu machen, also diese zu konvertieren?

Der Prozess vom Fan zum Kunden geschieht nicht über Nacht. Es ist wichtig, Vertrauen aufzubauen zur Person oder dem Produkt. Das schaffe ich beispielsweise über sehr gute Bewertungen auf Facebook, Videos und Interviews mit Kunden. Meine Strategie dahinter erkläre ich im Detail im Webinar am 17. Juli.

Was ist Ihrer Meinung nach der größte Fehler, den Unternehmen mit einer großen Reichweite machen können?

Fehlt die Strategie hinter der Reichweite, so handelt man oft kopflos und denkt nicht daran, was nach der Reichweite kommt. Der potenzielle Kunde muss abgeholt werden. Wir dürfen nicht erwarten, dass er uns findet. Wie ist der optimale Weg des Kunden? Darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Sie verkaufen direkt über Facebook. Dass Facebook aber nur ein Teil des Puzzlestücks ist, verstehen die wenigsten.

Erfolg ist meist messbar: Jeder möchte wissen, welchen Mehrwert zum Beispiel die eigenen Posts bringen. Welche Rolle spielen dabei statistische Werte? Welche sind besonders wichtig?

In meine Statistiken schaue ich regelmäßig im Untermenü unter „Beiträge“ nach und analysiere, welcher meiner Beiträge besonders gut funktioniert hat und welcher nicht. So lerne ich zu verstehen, was meine Fans gut finden und was ich künftig nicht mehr machen muss. Allein die Reichweite hat für mich keine Bedeutung. Ich schaue mir die Beiträge an, die zur Reichweite führen, und setze noch mehr davon um.

Was erwartet die Teilnehmer am 17. Juli 2017, ab 11 Uhr in Ihrem Webinar „Wie du mit einer großen Reichweite Kunden gewinnst”?

Wir schauen uns ganz genau an, wie Du Reichweite bekommst und welche Schritte nötig sind, um aus dieser Reichweite Kunden zu generieren. Es ist nicht leicht, aber es ist möglich und ich zeige die notwenigen Schritte auf für ein erfolgreiches Facebook-Marketing.

Vielen Dank, Frau Hill, für die interessanten Ausführungen zum Thema Facebook-Marketing und wie Unternehmen mit ihrer Reichweite richtig umgehen! Gerade die Tipps für konkrete Ansätze, wie die Marketing-Strategie auf Facebook aussehen muss, dürften vielen die Augen öffnen. Wir wünschen Ihnen einen großartigen Start in das Social Media Sommer-Camp 2017 und viel Spaß bei der Durchführung Ihres Webinars!

Das Interview mit Katrin Hill führte Beate Greisel, Redakteurin des Wirtschafts- und Mittelstandsmagazins AGITANO.

Das Social Media Sommer-Camp 2017: Am Montag geht’s los!

Über Katrin Hill

Katrin Hill ist leidenschaftliche Facebook Marketing-Expertin. Mit Line Marketing zeigt sie, wie man Facebook als effektives Marketing Tool einsetzt. Mehr über Katrin Hill erfahren Sie auf ihrer Website https://www.katrinhill.com/