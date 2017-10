Spannende Fakten über E-Mail-Marketing, die Sie noch nicht kannten

E-Mail-Marketing ist alles andere als out. Die Vorteile liegen auf der Hand, und dennoch werden sie weitestgehend unterschätzt. Dabei zeigt es sich nicht nur als Evergreen-Joker im Online Marketing und sorgt für ein gewisses Maß an Unabhängigkeit: In diesem Beitrag finden Sie sage und schreibe 119 Fakten über E-Mail-Marketing, optisch ansprechend präsentiert in einer Infografik. Lassen Sie sich nicht von der Länge abschrecken – die Lektüre lohnt sich!

E-Mail-Marketing bleibt erfolgreicher Evergreen im Online Marketing

Ein unterschätzter Klassiker unter den Online-Werbemaßnahmen: E-Mail-Marketing. Letzten Endes scheint es nicht totzukriegen zu sein. Vier ausgewählte Gründe dafür sind:

Immer mehr Menschen lesen E-Mails.

E-Mails transportieren Informationen nachhaltig.

Diese Marketing-Variante unschlagbar im Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Beliebtheit einer Marke wird von E-Mail-Marketing beeinflusst.

Zudem geht es nicht nur um das Anlocken neuer Interessenten: Geschickte Kundenbindung durch E-Mail-Marketing ist ein ebenso wertvoller Baustein für den Unternehmenserfolg.

E-Mail-Marketing reduziert Ihre Abhängigkeit von bestimmten Medien

Die oben begonnene Liste lässt sich natürlich fortsetzen. Ein weiterer, sehr zentraler Punkt ist die (Un-)Abhängigkeit Ihres Unternehmens, und zwar von bestimmten Medien. So sind Klicks auf Ihre Seite nicht nur ein bisschen weniger von gutem Ranking in den Suchmaschinen abhängig: Wie die unten eingebundene Infografik unter anderem aufzeigt, erzeugen E-Mails etwa dreimal mehr Conversions als Social Media. Laut Mckinsey schlägt sich das auch auf den vergleichsweise wesentlich höheren ROI (Return on Investment) nieder.

Infografik: 119 Fakten, die Sie über E-Mail-Marketing noch nicht wussten

Die folgende Infografik zum E-Mail-Marketing als machtvolles Online Marketing-Instrument ist bietet nicht nur eine lose Addition von Fakten. Vielmehr finden Sie darin unter anderem detaillierte Erklärungen,

auf welchen Prinzipien E-Mail-Marketing aufbaut

welche Trends das Jahr 2017 beobachten durfte und darf

wie sich verschiedene Typen von E-Mail und Vorgehensweisen unterscheiden

zur Psychologie des E-Mail-Empfängers, Personalisierung und Zielgruppendefinition

was Angebote, Calls to Action, Timing und mobile Endgeräte für das E-Mail-Marketing bedeuten

was Sie über die Klassifizierung als Spam und Beendigung von Abonnements wissen sollten

wie sich die Social Media hier unterscheiden

zu Fallbeispielen aus Unternehmen, die dazu ein erfolgreiches Modell fahren.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!