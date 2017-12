Wie (un-)angenehm empfinden Sie die Weihnachtsfeier in der Firma? Neben der obligatorischen Rede, die es nur allzu oft einfach durchzustehen gilt, gibt es einige Punkte, die für ein gewisses Unbehagen sorgen können. Denn wie geht man denn richtig mit den Kolleginnen und Kollegen beim Firmenevent um, wenn es ja nicht um die Arbeit gehen soll? Was muss im Vorfeld organisiert sein? Mit Lektüretipps am Ende des Beitrags: So verhalten Sie sich auf der Weihnachtsfeier souverän richtig!