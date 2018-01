Verkaufen im digitalen Zeitalter: System gewinnt!

Mit dem Internet und den Social Media können B2B-Verkäufer sich ihre Arbeit erleichtern und ihren Erfolg steigern. Doch leider nutzen sie diese Tools oft noch nicht systematisch genug für ihre Verkäufgeraufgabe. Für fast alle Industriegüter und -dienstleistungen gilt: Ihrem Kauf geht ein längerer Verkaufsprozess voraus. Dieser reicht vom Definieren der Zielkunden, über das Erkunden oder Wecken ihres Bedarfs sowie das Erstellen des Angebots bis hin zur Vertrags- und Preisverhandlung. Ihre hieraus resultierenden (Teil-)Aufgaben können Verkäufer mit Hilfe des Internets und der Sozialen Medien oft besser und einfacher erfüllen. Hierfür gibt Peter Schreiber einige Beispiele entlang des Prozesses zum Verkaufen im digitalen Zeitalter.

Verkäuferaufgabe: Ermitteln und Bearbeiten erfolgsversprechender Zielkunden

Heute stützen sich Verkäufer bei der Marktbearbeitung primär auf die Adressen in den Datenbanken und CRM-Systemen ihrer Unternehmen. Und wenn diese Tools zu wenig brauchbare Adressen für die Neukundenakquise enthalten? Dann kauft ihr Unternehmen von einem Adresshändler „neue Adressen“, die schon Hunderte anderer Unternehmen nutzen.

Dabei bringt eine clevere Google-Suchabfrage mit Formulierungen wie „Top 100 Speditionen“ oder „Größte Maschinenbauunternehmen in Deutschland“ ausreichend neues Akquise-Potenzial. Auch die Internetseiten von Verbänden und Fachmessen eignen sich für das Generieren von Adressen, denn hier sind häufig die Namen der Mitgliedsunternehmen beziehungsweise Aussteller publiziert – oft nebst den Namen der Ansprechpartner und deren Mailadressen. Werden die Ansprechpartner nicht genannt, ist es Fleißarbeit, diese zu ermitteln. Bei Klein- und Mittelunternehmen ist dies meist kein Problem, schließlich stehen die Namen von deren Inhabern oder Geschäftsführern stets im Impressum der Firmenwebseiten.

Beim Ermitteln der Ansprechpartner in größeren Unternehmen sind Soziale Netzwerke wie LinkedIn und XING wertvolle Tools, weil viele Entscheider in ihnen Mitglied sind. Mit den Recherche- und Selektionsfunktionen dieser Portale lassen sich mit etwas Übung neben interessanten Zielkunden auch die richtigen Adressaten finden.

Verkäuferaufgabe: im Markt Flagge zeigen und ihn erkunden

In den Sozialen Netzwerken können Verkäufer auch Mitglied von Interessengruppen werden wie „Automatisierung Industrie“ oder „Energieeffizienz-Lösungen“. Dort können sie Fachinformationen in Verbindung mit ihren Kontaktdaten platzieren.

Einige Unternehmen mit einer professionellen Vertriebsorganisation sorgen dafür, dass in allen relevanten Gruppen (Vertriebs-)Mitarbeiter von ihnen einen persönlichen Account haben. Das Ziel hierbei: Ihre Mitarbeiter sollen ermitteln, welche Unternehmen sich für ihre Problemlösungen interessieren könnten, und erkunden, welche Fragen zum Beispiel den Automatisierungsexperten in ihnen auf den Nägeln brennen. Denn daraus lassen sich

Ideen für neue Produkte und Problemlösungen und

Verkaufsargumentationen für bereits vorhandene Produkte und Problemlösungen

ableiten.

Verkäuferaufgabe: sich über die potenziellen Kunden informieren

Verkäufer sollten, bevor sie potenzielle Kunden kontaktieren, sich über deren Unternehmen im Internet informieren. Hinter einer professionell gestalteten und Größe suggerierenden Firmen-Website kann sich nämlich auch eine Garagen- oder Briefkastenfirma verbergen. Umgekehrt stecken hinter eher unprofessionell wirkenden Webseiten häufig große Mittelständler. Ihr wahres Gesicht zeigen Firmen meist, wenn Verkäufer ihre Adresse bei Google Earth eingeben. Auch auf Portalen wie bundesanzeiger.de und moneyhouse.de findet man Infos, die einen fundierten Ersteindruck von Unternehmen vermitteln.

Bei vielen Verkäufern liegt das Sich-informieren über ihre Gesprächspartner noch im Argen: Welche beruflichen Werdegänge haben sie? Was sind ihre Interessen? Waren sie zuvor für Unternehmen tätig, die wir kennen? In welchen Verbänden sind sie Mitglied? Verkäufer, die dies wissen, können sich besser auf ihre Gesprächspartner einstellen. Deshalb lohnt es sich vor Kundenterminen, die Namen der Gesprächspartner zu googeln und zu checken: Sind sie Mitglieder bei Netzwerken wie LinkedIn und XING? Denn in deren Mitgliederportraits findet man viele relevante Infos über die Personen.

Verkäuferaufgabe: Präsentationen und Angebote individualisieren

Von den Marketingabteilungen ihrer Unternehmen erhalten die Verkäufer meist nur allgemeingültige Unterlagen und Powerpoint-Präsentationen als Verkaufshilfen; kundenspezifisch individualisieren müssen sie diese selbst. Logos und Fotos des Kunden finden sich schnell im Internet und lassen sich unkompliziert mit „Strg C“ und „Strg V“ in die Unterlagen einfügen.

Verkäuferaufgabe: Auftrags- und Preisverhandlungen zum Erfolg führen

Menschen kaufen bevorzugt bei Menschen; Ausnahmen sind Submissionen und E-Auktionen. Je besser Verkäufer ihr Gegenüber einschätzen können, desto größer sind ihre Chancen, die Kaufentscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Alleine auf niedrigere Preise oder vermeintlich bessere Features zu setzen, ist fahrlässig. Gesprächspartnerorientierung und Beziehungsaufbau sind gefragt. Die sozialen Netzwerke helfen Verkäufern, auch persönliche Infos über ihre Gesprächs- und Verhandlungspartner zu gewinnen und beispielsweise Gemeinsamkeiten zu entdecken.

Verkäuferaufgabe: Kundenkontakte auf- und ausbauen

Verkaufsprofis wissen: Menschen kaufen am liebsten bei Personen, die sie kennen und einschätzen können. Und: Die meisten Kaufempfehlungen werden in Netzwerken ausgesprochen. Deshalb bauen sie ihr persönliches Netzwerk auch in den sozialen Medien aus. In ihnen posten sie gemäß der Maxime „mäßig, aber regelmäßig“ fachliche und unterhaltsame Infos. Mit folgenden Zielen:

den Kontakt mit den Stammkunden pflegen und

sich bei den Noch-nicht-Kunden allmählich einen Namen machen.

Denn sie wissen: Die potenziellen Kunden haben nicht immer einen Bedarf. Doch wenn bei ihnen ein Bedarf entsteht, sollten sie meinen Namen als „Spezialist für…“ im Hinterkopf haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie mich kontaktieren.

Über den Autor

Peter Schreiber ist Inhaber der Vertriebs- und Managementberatung Peter Schreiber & Partner in Ilsfeld bei Heilbronn. Er ist Dozent beim ZfU Business International School, Thalwil bei Zürich, und Lehrbeauftragter an der Hochschule Mannheim.