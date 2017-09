Verleihung „Goldene Tablette®“ und „Das innovativste Produkt®“ 2017 beim 18. Pharma Trend Image & Innovation Award

Die Gewinner für die Awards „Die Goldene Tablette“ und „Das innovativste Produkt“ stehen fest. Insgesamt sechs Awards „Die Goldene Tablette“ und fünf Awards „Das innovativste Produkt“ wurden vergeben. Die Vergabe der facharztspezifischen Awards fand am 12. September 2017 im Deutschen Museum in München unter der Schirmherrschaft von Gesundheitsministerin Melanie Huml bereits zum 18. Mal im Rahmen des Pharma Trend Image und Innovation Award statt. Zudem wurde zum zweiten Mal das facharztübergreifende Ranking der besten Pharma-Unternehmen in Deutschland veröffentlicht.

Grundlage für die Auszeichnung ist die Studie Pharma Trend, die jährlich durch eine repräsentative Meinungsumfrage unter niedergelassenen Ärzten in Deutschland ermittelt wird. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Schirmherrin, Gesundheitsministerin Melanie Huml. Huml betonte: „Die Feier und Preisverleihung ist gleichzeitig Würdigung des Erreichten und Ansporn für die Zukunft“.

Schwerpunkt Pharma Trend 2017

Seit 18 Jahren untersucht der Pharma Trend neue Arzneimittel auf deren Nutzen in der Therapie. Dazu werden die Anwender, die Ärzte, befragt. Damit erfolgt die Nutzenbewertung aus Sicht derjenigen, die täglich in der Behandlung von Krankheit gefordert sind. In 2017 wurde der Pharma Trend bei rund 1.000 Ärzten aus 10 Facharztgruppen, darunter Allgemeinärzte, Praktiker, Internisten, Dermatologen, Diabetologen, Gastroenterologen, Gynäkologen, Kardiologen, Neurologen, Pädiater und Onkologen, online durchgeführt. Die innovativsten Arzneimittel wurden mit dem Award „Das innovativste Produkt“ und die besten Pharma-Unternehmen einer Facharztgruppe mit dem Award „Die Goldene Tablette“ geehrt. Es sind also die Anwender, Deutschlands Ärzte, die den Fortschritt der Arzneimittel und die Nachhaltigkeit der Pharma-Unternehmen bewerten.

Gewinner „Die Goldene Tablette“

Seit 2000 wurden über 40 Pharma-Unternehmen mit der Goldenen Tablette ausgezeichnet. Sowohl die größten Pharmakonzerne, allesamt forschende Pharma-Unternehmen, zudem einige Generika-Unternehmen als auch mittelständige Familienunternehmen, führt die Liste der Favoriten der befragten Ärzte. Für die Auszeichnung mit der Goldenen Tablette waren die Qualität der Produkte, die Forschungsaktivität der Unternehmen sowie eine große Produktpipeline mit vielen Innovationen entscheidend. In diesem Jahr wurden folgende Unternehmen mit der Auszeichnung „Die Goldene Tablette“ geehrt:

Astellas Pharma (Urologen)

Biogen (Neurologen)

Lilly (Diabetologen)

InfectoPharm (Pädiater)

Jenapharm (Gynäkologen)

Roche Pharma (Onkologen).

„Das innovativste Produkt“ – Die Gewinner 2017

Unter den Preisträgern für den Award „Das innovativste Produkt“ 2017 sind das Antidiabetikum Jardiance von Boehringer Ingelheim/Lilly, die Verhütungsspirale Kyleena von Jenapharm, die MS-Medikamente Ocrevus von Roche Pharma und Zinbryta von Biogen sowie das Psoriasis-Medikament Stelara von Janssen-Cilag. Von 29 Finalisten in dieser Kategorie konnten sich fünf Gewinner über die Auszeichnung als innovativstes Produkt des Jahres freuen. Der Award „Das innovativste Produkt“ steht für die Innovationskraft und den therapeutischen Nutzen des so ausgezeichneten Arzneimittels. Es sind die Nutzenvorteile, die sich oftmals in der Anwendung bei einzelnen Patientengruppen feststellen lassen.

Ranking „Beste Pharma-Unternehmen“ 2017

Insgesamt 27 Pharma-Unternehmen führt das Pharma Ranking „Beste Pharma-Unternehmen“ 2017 in Deutschland. Sowohl die größten Pharmakonzerne als auch mittelständige Familienunternehmen, allesamt forschende Pharma-Unternehmen, haben sich im Ranking „Beste Pharma-Unternehmen“ in Deutschland platziert. Das Ranking „Pharma Trend Beste Pharma-Unternehmen“ basiert auf den Beurteilungen von Ärzten zu Pharma-Unternehmen hinsichtlich der Dimensionen von Marketing- und Vertriebs-Qualität, Produkt- und Service-Qualität, Innovationskraft, Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Verantwortung, ethisches Handeln, Management-Qualität und Geschäftserfolg. Auf Rang 3 der Top 20 nach Umsatz weltweit führenden Unternehmen landete Novartis Pharma. Rang 2 hat Novo-Nordisk eingenommen. Die Spitzenposition erreichte Lilly.

In der Kategorie „große Einzel-, mittelständische- und internationale Unternehmen“ hat sich InfectoPharm (Schwerpunkt Pädiatrie) wie bereits im Vorjahr auf Rang 1 platziert.

Preisverleihung im festlichen Rahmen

Die Gewinner der Awards wurden am 12.09.2017 im Rahmen eines Festaktes im Deutschen Museum in München bekanntgegeben. Anwesend waren mehr als 120 Entscheider aus der Pharmaindustrie sowie Vertreter der Healthcare Kommunikationsagenturen. Die Festreden im Pharma Trend Image & Innovation Award hielten Prof. Dr. Kai Lucks, Vorsitzender des Bundesverbandes Merger & Akquisition, zum Thema „Digitale Transformation von Geschäftsprozessen: Chancen und Herausforderungen“, und Dr. Thomas Rodenhausen, Vorstand Harris Interactive, zum Thema „Innovation & Digitalisierung und die Rolle der Marktforschung“. Moderiert wurde der Abend durch die TV-Moderatorin Tamara Sedmak (Sat 1, n-tv, N24).

Mehr Informationen zum Pharma Trend unter www.pharma-trend.com.

Über den Eurecon Verlag

Eurecon Verlag GmbH, mit Sitz in Starnberg, misst mit der jährlich seit 2000 erhobenen Marktforschung Pharma Trend unabhängig und unbeeinflussbar Innovation und Nachhaltigkeit der pharmazeutischen Unternehmen aus Sicht der Anwender – Deutschlands Ärzte. Die Auszeichnung der innovativsten Arzneimittel und Pharma-Unternehmen erfolgt im Rahmen der als Pharma Oscar bekannten Preisverleihung „Pharma Trend Image & Innovation Award“ über die facharztspezifischen Awards „Die Goldene Tablette®“ und „Das innovativste Produkt®“ sowie das facharztübergreifende Ranking „Pharma Trend® Beste Pharma-Unternehmen“. Die Awards und das Ranking sowie die Gründe, die zur jeweiligen Auszeichnung geführt haben, werden über Onlinemedien des Eurecon Verlags kommuniziert.

Initiator der Preisverleihung ist der promovierte Biochemiker Dieter Jung, Geschäftsführender Gesellschafter des Eurecon Verlags und Herausgeber des PharmaBarometer – Die online Zeitschrift für Innovation und Nachhaltigkeit. Mit einem kleinen Team von Mitarbeitern hat er sich mit dem in Starnberg angesiedelten Verlag, der in seinen Geschäftsprozessen weitestgehend digital transformiert ist, höchst flexibel aufgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharma-trend.com und www.eurecon.de.