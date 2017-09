Warum eine Full Service Werbeagentur das Mittel der Wahl sein muss

Versuchen Sie immer, sich die Rosinen herauszupicken, oder setzen Sie lieber auf professionelle Lösungen aus einer Hand? Spätestens dann, wenn Sie die Angebote von verschiedenen Dienstleistern koordinieren müssen, wird die Alternative der Komplettlösung immer attraktiver. Eine reibungslose Abstimmung aller relevanten Unterbereiche ist insbesondere im Marketing kriegsentscheidend – für den Unternehmenserfolg. Dieses Ideal erfüllt sich wesentlich einfacher, wenn sie eine Full Service Werbeagentur beauftragen, wie Sie sie etwa unter credia.de finden. Die Vorteile sind umso klarer, wenn die Unternehmenskapazitäten für eine eigene Marketing-Abteilung nicht ausreichen. Wir sagen Ihnen, was Sie für die erfolgreiche Koordination von Offline wie Online Marketing wissen sollten.

Wie vor jeder Entscheidung: Machen Sie sich klar, wofür.

Der Blick hinter schwarze wie rote Zahlen macht es deutlich: Marketing hat einen enormen Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Unglücklicherweise wird dieser maßgebliche Beitrag, den Offline und Online Marketing leisten, viel zu oft sträflich unterschätzt. Im Erfolgsfall gehen die Lorbeeren tendenziell an

die Vorstände den Vertrieb.

Welchen Schaden halbherziges Marketing haben kann – schon allein etwa deswegen, weil die Ressourcen von oben gestrichen wurden – zeigt sich dann erst an (mitunter katastrophalen) Negativbeispielen.* Und diese Lehren ergeben sich erst, wenn es zu spät ist.

Sorgfältige Grundlagen schaffen nachhaltigen Erfolg

Aller Anfang ist schwer; und mit den Negativbeispielen im Kopf fällt es umso schwerer, die richtigen Schritte in Richtung Unternehmenserfolg zu gehen. Steht ein Unternehmen erst am Anfang oder verfügt tatsächlich nicht über die notwendigen Ressourcen, eine eigene Abteilung für das Marketing einzurichten, fehlt selbstverständlich auch die Expertise. Aufgrund der eigenen Kernaktivitäten bleibt zudem schlicht und ergreifend keine Kapazität mehr, auf jeden (potenziellen) Kunden mit Feingefühl einzugehen. Denn dafür bedarf es nicht nur Zeit und Kreativität, sondern auch des professionellen Umgangs mit Besucherzahlen und Statistiken – und das für jeden Kanal.

Gerade weil das Marketing einen so maßgeblichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, empfiehlt sich der Auftrag einer erfahrenen Full Service Werbeagentur. Dabei ist ein umfassendes Konzept durchaus zentral, da in den Händen des Marketings im Unternehmen alle Fäden beziehungsweise Themen der modernen Kommunikation zusammenlaufen, die sich jeweils bisweilen enorm unterscheiden. Dennoch muss die Vorgehensweise auf jedem Kanal beispielsweise exakt auf die anderen abgestimmt sein. Nur so ergibt sich ein einheitliches, authentisches und glaubwürdiges Unternehmensbild.

Einer für alle(s): Persönlicher Ansprechpartner Ihrer Full Service Werbeagentur

Der Aspekt der Einheitlichkeit – und Vereinfachung des Bereichs – verdient noch einen genaueren Blick. Denn wenn alle Zuständigkeiten bei einer professionellen Full Service Werbeagentur liegen, vereint ein einziges sorgfältiges Konzept alle Aufgaben, bietet die notwendige Grundlage für eine Rundum-Versorgung Ihres Unternehmens und verschafft Ihnen den zusätzlichen Vorteil, dass Sie einen persönlichen Ansprechpartner haben. Daraus folgt für Sie, dass

nicht Sie den Überblick über Bereiche, Möglichkeiten oder Kosten behalten müssen, sondern nach Bedarf jederzeit informiert werden können.

alle relevanten Fachbereiche gezielt eingesetzt werden, sofern diese Maßnahmen für das Unternehmen sinnvoll sind. Das gilt für Online und Video Marketing genauso wie Offline Marketing.

Sie keinerlei Aufwand mit Koordination oder dergleichen haben; weder zwischen verschiedenen zuständigen Mitarbeitern, noch zwischen unterschiedlichen Dienstleistern, deren Standards und Ansprüche sich womöglich nicht decken.

Kampagnen und ihre Kosten gebündelt werden – was sich wiederum positiv auf Ihre Budgetierung auswirkt.

Sie sich auf professionelle Arbeit im Marketing und auch darauf verlassen können, dass die Mitarbeiter einer Full Service Werbeagentur immer auf dem neuesten Stand der Möglichkeiten sind.

Falls Sie in Ihrem Unternehmen rein rechnerisch die Kapazitäten für die Anstellung von Mitarbeitern haben, die sich auf das Marketing spezialisieren, können Sie das selbstverständlich tun. Zwar haben Sie auch hier eine (oder mehrere) Ansprechpartner, sehen sich jedoch auch diesen Anforderungen gegenüber:

Finden von Personal, das die Anforderungen und Ihre Ansprüche gleichermaßen erfüllt.

Erschwerte Festlegung des Marketing-Budgets, das beispielsweise ein definiertes Volumen von Kosten und Aufwand nicht übersteigen darf.

Den Mitarbeitern angemessene Möglichkeiten zur fachspezifischen Weiterbildung anbieten.

Eine Full Service Werbeagentur spart Zeit, Kosten und Nerven

Bei genauerer Betrachtung wird klar: Die Vorteile, die Sie sich mit dem Auftrag an eine Full Service Werbeagentur sichern, sind zahlreich. An sich macht sich das jedoch bereits bei der Suche und Beauftragung des beziehungsweise mehrerer Dienstleister bemerkbar. Denn wie aufwendig Planung und Briefing wirklich sind, wird erst wieder klar, wenn sie anstehen: Sorgfalt muss hier an erster Stelle stehen, damit die optimalen Ergebnisse auch erzielt werden können.

Für den Erfolg eines jeden Unternehmens kommt es letztlich darauf an, die richtige Kundenwirkung zu erzielen. Das gilt nicht nur vereinzelt, etwa für die Mitarbeiter bei Dienstleistern vor Ort oder das Content Marketing allein, sondern auch für die gesamte externe Unternehmenskommunikation.

—

*Werbekampagnen, die beispielsweise in den Social Media platziert wurden und nach hinten losgehen, können Unternehmen sogar ins PR-Debakel führen.