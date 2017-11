Weihnachten in Deutschland 2017: Die Vorlieben in Zahlen

Weihnachten kommt immer näher und näher und wir sind mitten in der heißen Phase zum Geschenkekauf. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was sie zum Fest verschenken sollen – also etwa 19 Prozent – wirkt das womöglich ein wenig bedrohlich. Doch im Großen und Ganzen blicken wir den Feiertagen entspannt entgegen, denn es gibt klare Präferenzen, wie sich jeder und jede darauf vorbereitet. Es folgen einige Zahlen zu Weihnachten in Deutschland 2017: Während der Konsumklimaindex Kauflaune verspricht, setzen wir diese sowohl online als auch offline um. Wo gekauft, was die beliebtesten Geschenke sind und was eigentlich an Weihnachten in Deutschland 2017 auf den Tisch kommt, erfahren Sie hier; mit Infografik zum Schluss.