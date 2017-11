Weihnachtsgeld in Deutschland: So gravierend sind die Unterschiede

Weihnachten und Weihnachtsfeier rückt immer näher – und damit auch die Frage nach dem persönlichen Budget für die Besorgungen. Da nun auch in der letzten Woche der Startschuss zur Schnäppchenjagd gefallen ist, wird die Frage nach dem Weihnachtsgeld in Deutschland immer interessanter. Doch wer bekommt eigentlich wie viel? Sieht man sich die konkreten Zahlen einmal genauer an, wird schnell klar, dass die Unterschiede bisweilen gravierend sind. Das gilt für demografische Unterschiede wie auch hinsichtlich der Beschäftigungsart und gültigen Verträge. Bei der Höhe der Jahressonderzahlungen stellen wir zudem 22 Branchen vor – und wie unterschiedlich sie mit der Frage nach dem Weihnachtsgeld in Deutschland umgehen.