Wie finde ich das richtige Geschenk zu Weihnachten?

Jedes Jahr trifft es manche recht unvermittelt – wie schnell kommt Ihnen die Geschwindigkeit heuer vor, mit der Weihnachten auf uns zukommt? Ob auf dem Weihnachtsmarkt oder in den Geschäften, die noch Suchenden werden nun hektischer: Wie finden wir nur das genau richtige Geschenk für Partner, Familie, Freundeskreis, Kolleginnen und Kollegen…? Damit die Last Minute-Weihnachtsaktion auch von Erfolg gekrönt ist, geben wir Ihnen hilfreiche Tipps zur Geschenksuche. Denn in diesem Beitrag geht es um die tatsächliche Wirkung von klassischen Geschenken zu Weihnachten und um die Frage, wie Sie wirklich passende Ideen entwickeln um das richtige Geschenk zu finden. Zum Abschluss verraten wir zudem noch – per Infografik – was die beliebtesten Geschenke zu Weihnachten 2017 sind. Lassen Sie sich inspirieren: So sorgen Sie für Begeisterung bei der Bescherung!

Warum klassische Geschenke zu Weihnachten kein Knüller sind

Der Mensch ist ein Routinewesen und sozusagen ein Gewohnheitstier – und das in allen Lebenslagen. Das gilt nun einmal auch für besondere Anlässe. Der Ansatz, etwas bereits etabliertes zu schenken und damit kein Risiko auf der „das eine richtige Geschenk“-Suche einzugehen, schließt jedoch auch das andere Extrem aus: Routinierte Geschenkideen schaffen keine Begeisterung – auch wenn sie natürlich bequem und zeitsparend sind.

Wenn Sie sich jedoch fragen, was das genau richtige Geschenk für eine bestimmte Person ist, gehen Sie lieber anders an die Sache heran. Letztendlich ist das Vorbereiten und Übergeben auch der beliebtesten Geschenke zu Weihnachten ein sozialer Akt, der sich unmittelbar auf die persönliche Konstellation bezieht. Wer sich dabei also zu unkreativen Klassikern hinreißen lässt, die nichts mit der zu beschenkenden Persönlichkeit selbst zu tun hat, sollte diese Strategie überdenken; in jeder Hinsicht.

Geschenkleitfaden: So finden Sie das richtige Geschenk zu Weihnachten

Grundsätzlich gilt, wie Henry van Dyke zusammenfasste: Es ist nicht das Geschenk, sondern der Gedanke, der zählt. Um das genau richtige Geschenk zu Weihnachten – oder zu anderen Anlässen – schließlich zu finden, gehört auch das Beantworten gewisser Fragen dazu. Suchen Sie also selbst nach einem geeigneten Anknüpfungspunkt und machen Sie sich beispielsweise hierzu Gedanken:

Was ist im vergangenen Jahr passiert?

Gibt es neue Vorlieben oder auch langfristig bewährte Hobbys?

Was hat Sie (beide) in der letzten Zeit besonders begeistert?

Was war das schönste gemeinsame Erlebnis, das Sie teilen?

Insbesondere schwierig sind Klassiker, die zu den insgesamt beliebtesten Geschenken zu Weihnachten etwa passen, allerdings nicht wirklich zur Person – oder auch den Geschmack ganz verfehlen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Auswahl der persönlichen Duftnote: Ein Parfum beispielsweise spricht die Sinne an und will daher mit Bedacht gewählt sein. Auch bei Gutscheinen und Eventtickets sollten Sie noch einen Moment länger nachdenken: Wie wahrscheinlich ist es, dass diese tatsächlich eingelöst werden?

Natürlich sind die klassischen Weihnachtsgeschenke nicht vollkommen abzulehnen. Nur gibt es tatsächlich einige Faktoren, die individuell über die Frage entscheidet: Ist das das richtige Geschenk für diese eine Person – oder vielleicht nicht? Gönnen Sie sich also eine kurze Überlegung als Ihren Vorteil: Das erspart Ihnen sowohl lange Entscheidungsfindungen, sondern auch Zeit, eine enttäuschte Reaktion und womöglich auch Geld.

Infografik: Was sind die beliebtesten Geschenke zu Weihnachten?

Natürlich entlassen wir Sie nicht vollkommen orientierungslos in die Dezemberwochen: Die folgende Infografik von Statista zum Beispiel zeigt Ihnen, welches die beliebtesten Geschenke zu Weihnachten sind. Natürlich eignen sich diese Ideen auch für andere Anlässe im Jahresverlauf.

In der Hoffnung, dass Sie sich nicht letztlich den Worten Markus M. Ronners wiederfinden werden („Geldgeschenke empfehlen sich deshalb ganz besonders für Weihnachten, weil man sie so bequem umtauschen kann.“): Wir wünschen Ihnen tolle Ideen für das genau richtige Geschenk zu Weihnachten und einen angenehmen Advent!