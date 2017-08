Naja so kann man das nicht sagen. Wir beten im Vaterunser „dein Wille geschehe“. Nur weil wir um etwas bitten heißt das nicht, dass es auch so passiert. Denn alles ist in Gottes Händen und nicht in unseren. Aber wenn man an Gott glaubt, kann man zuversichtlich bleiben, denn nichts passiert ungeschehen und alles hat seinen Zweck.

Ich bete auch immer vor einer Arbeit, dass beruhigt mich.

Vielleicht regt das nochmal zum Nachdenken an!