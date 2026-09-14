Arzttermin online buchen: Was Patienten wissen müssen

Arzttermin online buchen: Das Wichtigste im Überblick Die Online-Terminbuchung hat sich in Deutschland durchgesetzt. Sie verschafft Patienten direkten Zugang zum Praxiskalender und verlagert zugleich Verantwortung: für die Wahl der richtigen Terminart, für die eigenen Daten und für die Einschätzung, wann ein anderer Weg der schnellere ist. Verbreitung: Laut einer im Dezember 2025 veröffentlichten Erhebung des Digitalverbands Bitkom haben 64 Prozent der Befragten ab 16 Jahren diesen Weg bereits genutzt. 2023 war es erst gut ein Drittel.

Laut einer im Dezember 2025 veröffentlichten Erhebung des Digitalverbands Bitkom haben 64 Prozent der Befragten ab 16 Jahren diesen Weg bereits genutzt. 2023 war es erst gut ein Drittel. Was sich ändert: Gebucht wird rund um die Uhr, und Sie erhalten eine schriftliche Rückmeldung. Prüfen Sie darin, ob und wie sich der Termin online ändern lässt. 84 Prozent der Nutzungsbereiten nennen die Unabhängigkeit von den Sprechzeiten als wichtigsten Vorteil.

Gebucht wird rund um die Uhr, und Sie erhalten eine schriftliche Rückmeldung. Prüfen Sie darin, ob und wie sich der Termin online ändern lässt. 84 Prozent der Nutzungsbereiten nennen die Unabhängigkeit von den Sprechzeiten als wichtigsten Vorteil. Sichtbarkeit: Ein Buchungskalender zeigt ausschließlich die online freigegebenen Zeitfenster, nicht die Kapazität einer Praxis. Eine leere Anzeige bedeutet daher nicht, dass nichts frei ist.

Ein Buchungskalender zeigt ausschließlich die online freigegebenen Zeitfenster, nicht die Kapazität einer Praxis. Eine leere Anzeige bedeutet daher nicht, dass nichts frei ist. Daten und Einwilligung: Die Datenschutzkonferenz hat am 16. Juni 2025 klargestellt, dass allein die für den konkreten Termin nötigen Angaben erhoben werden dürfen. Eine Terminerinnerung setzt zusätzlich Ihre ausdrückliche Einwilligung voraus.

Die Datenschutzkonferenz hat am 16. Juni 2025 klargestellt, dass allein die für den konkreten Termin nötigen Angaben erhoben werden dürfen. Eine Terminerinnerung setzt zusätzlich Ihre ausdrückliche Einwilligung voraus. Grenzen: Ein Buchungssystem erkennt keine Dringlichkeit. Bei dringendem fachärztlichem Bedarf vermittelt die Terminservicestelle gesetzlich Versicherten unter 116117 binnen einer Woche einen Termin, je nach Fachgruppe mit Überweisung und Vermittlungscode. Länger als vier Wochen darf die Wartezeit dann nicht sein, bei radiologischen Terminen nicht länger als drei. Bei Lebensgefahr gilt die 112. Damit ist der Rahmen abgesteckt: Die Online-Buchung erleichtert die Organisation spürbar, ersetzt aber weder die ärztliche Einschätzung noch den direkten Kontakt, sobald es eilig oder ungewöhnlich wird.

Der klassische Weg zum Arzttermin und seine Reibungspunkte

Die telefonische Terminvergabe hat über Jahrzehnte funktioniert. Sie trägt aber drei strukturelle Schwächen in sich, die vielen Patienten aus dem Alltag vertraut sind. Diese drei Punkte erklären, warum digitale Buchungswege so schnell Zuspruch gefunden haben.

Warum die Praxis erreichbar ist, wenn Sie keine Zeit haben

Praxen nehmen Anrufe zu festen Sprechzeiten entgegen, häufig genau dann, wenn Anrufer selbst arbeiten. Wer einen Termin beim Hausarzt oder in der Zahnarztpraxis vereinbaren möchte, opfert dafür die Mittagspause oder ruft früh am Morgen an. Zu diesen Zeiten konkurrieren viele Anrufer um dieselbe Leitung, und es entsteht die bekannte Warteschleife.

Aus Sicht der Praxis ist das nachvollziehbar. Am Telefon sitzen dieselben Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, die parallel Patienten am Empfang betreuen, Rezepte vorbereiten und Rückfragen an die ärztliche Leitung weitergeben. Jeder Anruf verdrängt damit eine andere Aufgabe im Praxisablauf.

Wenn ein Termin nur im Kopf existiert

Das Gespräch am Telefon ist flüchtig. Sie schildern Ihr Anliegen, die Praxis schlägt einen freien Termin vor, man einigt sich. Danach existiert der Termin oft nur als handschriftliche Notiz oder als Eintrag im Gedächtnis. Wer den Zettel verliert, riskiert einen versäumten Termin, für den manche Praxen ein Ausfallhonorar berechnen.

Änderungen erfordern erneut einen Anruf zur Sprechzeit, und der Kreislauf beginnt von vorn. Diese Reibungspunkte sind kein Zeichen schlecht geführter Praxen. Sie folgen daraus, dass Terminorganisation und Patientenversorgung um dieselbe knappe Ressource konkurrieren: die Aufmerksamkeit des Praxisteams. Genau hier setzen Systeme an, mit denen sich ein Arzttermin online buchen lässt.

Experten-Tipp!

Notieren Sie bei einer telefonischen Vereinbarung Datum, Uhrzeit und den Namen der Person am Telefon. Kommt es später zu einer Rückfrage, lässt sich der Vorgang so in Minuten klären statt aus der Erinnerung.

Was sich ändert, wenn Sie einen Arzttermin online buchen

Wenn Sie einen Arzttermin online buchen, ändert sich zuerst der Zeitpunkt des Kontakts. Der Kalender löst sich von der Person am Empfang: Ein freigegebener Platz ist sichtbar, unabhängig davon, ob gerade jemand ans Telefon gehen kann. Im Hintergrund verbindet eine cloudbasierte Praxissoftware den Kalender der Praxis mit einer Buchungsoberfläche. Für Sie zählt vor allem, welche Terminarten eine Praxis überhaupt online anbietet und wie Sie eine Buchung ändern können.

Fünf Veränderungen im Ablauf

Aus Patientensicht lassen sich die Veränderungen auf fünf Punkte verdichten. Sie greifen ineinander und erklären, warum die Online-Buchung für planbare Anliegen zum Regelweg geworden ist.

Diese fünf Punkte prägen den Ablauf:

Zeitpunkt: Die Buchung rückt in die Randzeiten des Tages, also in den Abend, das Wochenende oder die Fahrtzeit. Damit entfällt der Zwang, ausgerechnet während der eigenen Arbeitszeit zum Hörer zu greifen.

Die Buchung rückt in die Randzeiten des Tages, also in den Abend, das Wochenende oder die Fahrtzeit. Damit entfällt der Zwang, ausgerechnet während der eigenen Arbeitszeit zum Hörer zu greifen. Transparenz: Sie sehen die freigegebenen Zeitfenster selbst und wählen aus, statt am Telefon zwischen zwei Vorschlägen zu entscheiden, die Sie nicht überblicken. Das erleichtert die Abstimmung mit Beruf und Familie erheblich.

Sie sehen die freigegebenen Zeitfenster selbst und wählen aus, statt am Telefon zwischen zwei Vorschlägen zu entscheiden, die Sie nicht überblicken. Das erleichtert die Abstimmung mit Beruf und Familie erheblich. Bestätigung: Je nach Buchungsstrecke erhalten Sie sofort eine Zusage oder zunächst nur eine Eingangsbestätigung Ihrer Anfrage. Erst die endgültige Nachricht mit Tag und Uhrzeit macht den Termin fest.

Je nach Buchungsstrecke erhalten Sie sofort eine Zusage oder zunächst nur eine Eingangsbestätigung Ihrer Anfrage. Erst die endgültige Nachricht mit Tag und Uhrzeit macht den Termin fest. Erinnerung: Eine Nachricht kurz vor dem Termin holt ihn aus dem Langzeit- ins Kurzzeitgedächtnis zurück. Sie ist zugleich die einfachste Gelegenheit, kurzfristig abzusagen, falls etwas dazwischenkommt.

Eine Nachricht kurz vor dem Termin holt ihn aus dem Langzeit- ins Kurzzeitgedächtnis zurück. Sie ist zugleich die einfachste Gelegenheit, kurzfristig abzusagen, falls etwas dazwischenkommt. Änderung: Bei vielen Angeboten sagen Sie über den Buchungszugang oder den Link in der Bestätigung ab und buchen um. Der frei werdende Platz kann dadurch schneller an jemanden gehen, der ihn dringender braucht.

Zusammengenommen verlagern diese Punkte einen Teil der Terminorganisation von der Praxis zu Ihnen.

Wie weit sich das durchgesetzt hat, zeigt eine im Dezember 2025 veröffentlichte Befragung des Digitalverbands Bitkom aus dem Herbst desselben Jahres. Danach hatten 64 Prozent der Befragten ab 16 Jahren schon mindestens einmal einen Arzttermin online vereinbart, 2024 waren es 50 Prozent und 2023 erst 36 Prozent. Eine Terminplattform nutzten 58 Prozent, die Website einer Praxis 25 Prozent, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Grundsätzlich ablehnend äußerten sich 18 Prozent.

Warum Terminerinnerungen Ihre Zustimmung brauchen

Automatische Erinnerungen wirken, weil sie an einer bekannten Ursache ansetzen: Menschen vergessen Termine, die lange im Voraus vereinbart wurden. 43 Prozent der Nutzungsbereiten führen sie als Vorteil an. Datenschutzrechtlich sind sie dennoch kein Automatismus. Die Datenschutzkonferenz stuft die Terminnachricht als erweitertes Serviceangebot ein, das Ihre ausdrückliche Einwilligung voraussetzt.

Das erklärt die Abfrage im Buchungsformular, ob Sie eine Erinnerung per E-Mail oder SMS erhalten möchten. Die Praxis muss nachweisen können, dass diese Einwilligung vorliegt. Wer darauf verzichtet, behält den Termin selbstverständlich, bekommt aber keine Vorankündigung.

Praxisbeispiel: Der Kontrolltermin, der sich zweimal verschob

Ausgangslage: Eine Berufspendlerin benötigt ihren jährlichen Kontrolltermin in einer hausärztlichen Praxis. Die Praxis nimmt Anrufe von acht bis elf Uhr entgegen, also genau während ihrer Fahrtzeit. Zwei Anläufe enden in der Warteschleife. Beim dritten Versuch ist der angebotene Termin bereits durch eine Dienstreise belegt. Der Kontrolltermin rutscht dadurch um mehrere Wochen nach hinten.

Empfangsbereich einer Arztpraxis, in dem eine Fachkraft mit Headset telefoniert, während im Hintergrund ein Patientenkontakt stattfindet. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Vorgehen: Im Folgejahr gibt die Praxis Kontrolltermine online frei. Die Patientin öffnet an einem Sonntagabend die Praxisseite, sieht die freigegebenen Zeitfenster und wählt einen Platz am späten Nachmittag. Sie erhält eine Bestätigung per E-Mail und stimmt einer Erinnerung zwei Tage vor dem Termin zu. Als kurzfristig eine Besprechung dazwischenkommt, bucht sie über denselben Zugang auf den Folgetag um.

Ergebnis: Der Kontrolltermin findet im geplanten Quartal statt. Der frei gewordene Platz wird noch am selben Abend von einer anderen Person gebucht. Dem Praxisteam bleiben drei Anrufe erspart, der Patientin die Abstimmung während der Fahrt. Einen früheren Termin hat sie dadurch nicht erhalten, wohl aber einen planbaren.

Arzttermin online buchen: So wählen Sie den richtigen Termin

Die eigentliche Arbeit beginnt nach dem Entschluss zur Online-Buchung. Denn die Oberfläche zeigt Zeitfenster, beantwortet aber nicht, welcher Termin zu Ihrem Anliegen passt. Das gehört zu einer größeren Entwicklung, die unter dem Stichwort Digitalisierung das gesamte Gesundheitswesen erfasst hat: Der Weg zum Termin wird kürzer, die Auswahl des richtigen Weges anspruchsvoller. Drei Fragen führen zur richtigen Wahl, dazu kommt eine kurze Vorbereitung.

Wo Sie buchen: Praxisseite, Plattform oder Terminservice

Für die Buchung stehen drei Wege offen, die sich in Reichweite und Voraussetzungen unterscheiden. Die folgende Übersicht ordnet sie nach den Kriterien, die aus Patientensicht den Unterschied machen.

Kriterium Website der Praxis Terminplattform 116117-Terminservice Zugang Buchungsbereich der Praxisseite Portal oder App des Anbieters Telefon, Website oder App der Kassenärztlichen Vereinigung Nutzerkonto meist nicht erforderlich in der Regel erforderlich kein Login, Verifizierung erst bei der Buchung Auswahl an Praxen nur die eine Praxis alle angeschlossenen Praxen der Region Praxen, die freie Termine gemeldet haben Voraussetzung Terminart muss online freigegeben sein Terminart muss online freigegeben sein je nach Fachgruppe Überweisung mit Vermittlungscode Wunscharzt möglich ja ja nein Zusage zur Wartezeit keine keine für gesetzlich Versicherte je nach Vermittlungsfall Nicht abgedeckt Leistungen, die die Praxis bewusst offline hält Praxen ohne Anbindung an das Portal Zahnarzt- und kieferorthopädische Termine Eignung planbare Anliegen bei bekannter Praxis Suche nach einer neuen Praxis dringender Bedarf und Suche nach Erstversorgung

Tabelle 1: Buchungswege im Vergleich aus Patientensicht

Die drei Wege schließen einander nicht aus. Viele Patienten buchen Routinetermine bei der bekannten Praxis direkt über deren Seite und greifen erst dann auf die anderen Wege zurück, wenn dort nichts Passendes frei ist. Wer neu in einer Stadt wohnt, startet dagegen meist über eine Plattform oder die Suche der Kassenärztlichen Vereinigung.

Ein Unterschied wird dabei oft übersehen. Über die Praxisseite buchen Sie dort, wo Ihre Vorgeschichte bereits vorliegt. Eine Plattform kann dagegen Praxen mit Terminen für neue Patienten anzeigen. Ob ein Termin wirklich für Sie freigegeben ist, zeigt erst das jeweilige Angebot. Der Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigungen wiederum erlaubt gesetzlich Versicherten, gemeldete Termine online zu buchen oder sich telefonisch vermitteln zu lassen. Eine vorherige eigene Suche ist dafür nicht nötig.

Welche Terminart zu Ihrem Anliegen passt

Praxen geben nicht ihr gesamtes Leistungsspektrum online frei. Meist stehen Terminarten zur Wahl, hinter denen unterschiedlich viel Zeit und Vorbereitung stecken. Wer hier falsch wählt, erhält ein zu kurzes Zeitfenster und muss ein zweites Mal kommen.

Der Grund liegt in der Kalkulation des Praxisalltags. Hinter jeder Terminart steht eine hinterlegte Dauer, an der die Planung des gesamten Tages hängt. Ein Erstgespräch belegt deutlich mehr Zeit als eine kurze Kontrolle. Die Zuordnung ist deshalb wichtiger, als sie im Buchungsformular aussieht. Die folgende Übersicht ordnet die gängigen Terminarten ein.

Terminart Wofür sie gedacht ist Worauf Sie achten sollten Vorsorge und Kontrolle planbare Untersuchungen mit festem Intervall oft nur für Bestandspatienten freigegeben Erstgespräch erster Kontakt in einer neuen Praxis längeres Zeitfenster, häufig begrenztes Kontingent Beratung ohne Untersuchung Befundbesprechung, Fragen zur Medikation ersetzt keine körperliche Untersuchung Impfung oder kurze Maßnahme kurze, standardisierte Leistungen Impfausweis und Vorbefunde mitbringen Videosprechstunde Gespräch per Video ohne Weg in die Praxis technische Voraussetzungen vorab prüfen Akuttermin kurzfristige Abklärung am selben Tag in der Regel nicht online freigegeben, Praxis anrufen Selbstzahler- und Zusatzleistung Leistungen außerhalb des Kassenkatalogs Kosten vorab in der Praxis erfragen

Tabelle 2: Terminarten und ihre Bedingungen

Findet sich für Ihr Anliegen keine passende Kategorie, ist das ein Hinweis und kein Fehler des Systems. Dann führt ein kurzer Anruf schneller zum Ziel als die Buchung einer unpassenden Terminart. Reine Rezeptanfragen sind übrigens keine Terminart, sondern ein eigener Service. Die Abgabe erfolgt später in der Apotheke.

Woran Sie eine verbindliche Buchung erkennen

Wer einen Arzttermin online buchen konnte, hat damit noch nicht zwingend einen festen Termin. Zwischen Anfrage und Zusage liegt ein Unterschied, den Buchungsoberflächen nicht immer deutlich machen. Manche Praxen bestätigen sofort, andere prüfen die Anfrage zunächst. Verbindlich ist Ihr Termin erst, wenn Sie eine Bestätigung mit Datum, Uhrzeit und Terminart erhalten haben.

Bewahren Sie diese Nachricht auf, denn sie enthält in der Regel auch den Zugang zum Ändern und Absagen. Bleibt eine Rückmeldung über mehrere Werktage aus, fragen Sie in der Praxis nach. Ein Eintrag im eigenen Kalender ersetzt die Bestätigung der Praxis nicht.

Umgekehrt gilt: Wer einen bestätigten Termin nicht wahrnimmt, blockiert einen Platz. Ob dafür ein Ausfallhonorar verlangt werden darf, hängt vom Einzelfall ab. Die Verbraucherzentrale ordnet die Voraussetzungen dafür ein. Eine rechtzeitige Absage über den Link in der Bestätigung erspart diese Frage von vornherein.

Checkliste: Was Sie vor der Buchung bereithalten sollten

Wer alles Nötige griffbereit hat, ist in wenigen Minuten durch. Fehlt etwas, bricht die Eingabe ab, und der gewählte Platz ist beim zweiten Anlauf häufig weg. Fünf Dinge lohnen deshalb den kurzen Griff vorab.

Halten Sie vor der Buchung bereit:

Versichertendaten: Name, Geburtsdatum und die Angabe, ob Sie gesetzlich oder privat versichert sind. Für Privatversicherte und Selbstzahler weichen die auswählbaren Kategorien teilweise ab.

Name, Geburtsdatum und die Angabe, ob Sie gesetzlich oder privat versichert sind. Für Privatversicherte und Selbstzahler weichen die auswählbaren Kategorien teilweise ab. Überweisung: sofern vorhanden, einschließlich des aufgedruckten Vermittlungscodes. Ohne diesen Code lässt sich über die Terminservicestelle in vielen Fachgruppen kein Termin buchen.

sofern vorhanden, einschließlich des aufgedruckten Vermittlungscodes. Ohne diesen Code lässt sich über die Terminservicestelle in vielen Fachgruppen kein Termin buchen. Anliegen in einem Satz: eine knappe Beschreibung hilft bei der Zuordnung zur richtigen Kategorie. Sie nützt ebenso, falls Sie sich am Ende doch für den Anruf entscheiden.

eine knappe Beschreibung hilft bei der Zuordnung zur richtigen Kategorie. Sie nützt ebenso, falls Sie sich am Ende doch für den Anruf entscheiden. Kalender: damit Sie ein angebotenes Zeitfenster sofort gegen berufliche und private Verpflichtungen prüfen können. Reservierungen verfallen in manchen Systemen nach wenigen Minuten.

damit Sie ein angebotenes Zeitfenster sofort gegen berufliche und private Verpflichtungen prüfen können. Reservierungen verfallen in manchen Systemen nach wenigen Minuten. Kontaktweg: eine E-Mail-Adresse oder Mobilnummer, die Sie auch kurzfristig erreichen. Über diesen Weg kommen Bestätigung, Erinnerung und mögliche Rückfragen des Praxisteams.

Mit diesen Angaben lässt sich der Vorgang in einem Durchgang abschließen.

Wo die Online-Terminbuchung an Grenzen stößt

Einen Arzttermin online buchen zu können, löst nicht jede Situation. Die digitale Terminvergabe ersetzt den direkten Kontakt nicht in jeder Lage. Wo ihre Grenzen liegen, entscheidet darüber, wann ein anderer Weg der schnellere ist.

Ein Kalender erkennt keine Dringlichkeit

Ein Buchungssystem sieht Zeitfenster. Es bewertet nicht, ob hinter einer Anfrage eine Routinekontrolle oder ein abklärungsbedürftiger Befund steht. Diese Einordnung leistet die Praxis im Gespräch, wo Rückfragen möglich sind und im Zweifel ein Akutplatz geöffnet wird.

Praxen behelfen sich mit Kategorien wie Erstgespräch, Kontrolle oder Beratung, die Sie im Buchungsprozess auswählen. Das ist ein tragfähiger Kompromiss zwischen Aufwand und individueller Einschätzung, ersetzt die ärztliche Beurteilung aber nicht.

Wann der Anruf der bessere Weg ist

Es gibt wiederkehrende Konstellationen, in denen das Formular an seine Aufgabe stößt. Wer sie kennt, spart sich eine Fehlbuchung und im Zweifel einen zweiten Weg in die Praxis.

In diesen Situationen führt der direkte Kontakt schneller zum Ziel:

Unklare Beschwerden: Wenn Sie selbst nicht einschätzen können, wie eilig Ihr Anliegen ist, braucht es die Rückfrage. Eine Auswahlmaske kann diese Einordnung nicht leisten.

Wenn Sie selbst nicht einschätzen können, wie eilig Ihr Anliegen ist, braucht es die Rückfrage. Eine Auswahlmaske kann diese Einordnung nicht leisten. Fehlende Kategorie: Findet sich für Ihr Anliegen nichts Passendes, ist das Gespräch der saubere Weg. Eine notdürftig gewählte Kategorie führt zu einem zu knappen Zeitfenster.

Findet sich für Ihr Anliegen nichts Passendes, ist das Gespräch der saubere Weg. Eine notdürftig gewählte Kategorie führt zu einem zu knappen Zeitfenster. Leere Anzeige trotz Bedarf: Zeigt die Buchungsstrecke nichts an, kann die Praxis dennoch Kapazität haben, die sie bewusst nicht freigibt.

Zeigt die Buchungsstrecke nichts an, kann die Praxis dennoch Kapazität haben, die sie bewusst nicht freigibt. Mehrere Anliegen auf einmal: Kontrolle, Impfung und eine offene Frage in einem Besuch zu bündeln, erfordert mehr Zeit, als die Standardauswahl vorsieht.

Kontrolle, Impfung und eine offene Frage in einem Besuch zu bündeln, erfordert mehr Zeit, als die Standardauswahl vorsieht. Besondere Vorbereitung: Ob Sie nüchtern erscheinen müssen oder Vorbefunde mitbringen sollen, klärt das Team zuverlässiger im Gespräch.

Ob Sie nüchtern erscheinen müssen oder Vorbefunde mitbringen sollen, klärt das Team zuverlässiger im Gespräch. Wechsel der Praxis: Als neuer Patient sind Aufnahmekapazität und benötigte Unterlagen häufig nur telefonisch zu klären.

Der Anruf bleibt damit die passende Ergänzung für alles, was sich nicht in feste Kategorien pressen lässt.

Warum nicht jeder freie Platz online sichtbar ist

Ein häufiges Missverständnis betrifft die Anzeige selbst. Der Kalender zeigt die online freigegebenen Termine, nicht die gesamte Kapazität einer Praxis. Viele Praxen halten Zeitfenster bewusst für Akutfälle, Hausbesuche oder telefonische Vereinbarungen zurück.

Das gilt auch in die andere Richtung. Sagt jemand kurzfristig ab, wird der Platz nur dann automatisch wieder buchbar, wenn der Praxisablauf das vorsieht. Wer online nichts findet, sollte deshalb nicht vorschnell auf eine ausgebuchte Praxis schließen, sondern kurz anrufen.

Dringend, aber kein Notfall: 116117 und der Vermittlungscode

Für Lagen zwischen Routine und Notfall gibt es einen eigenen Weg. Unter der Rufnummer 116117 des Patientenservice erreichen Sie rund um die Uhr den ärztlichen Bereitschaftsdienst und die Terminvermittlung. Bei lebensbedrohlichen Beschwerden gilt weiterhin die 112.

Für die Vermittlung eines Facharzttermins gelten Regeln, die im Alltag oft verkürzt wiedergegeben werden. Der Terminservice steht gesetzlich Versicherten offen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung beschreibt den Zugang so: Wer über die 116117 einen Termin buchen will, braucht grundsätzlich eine Überweisung mit Vermittlungscode. Für Haus-, Kinder-, Augen- und Frauenarztpraxen sowie für das psychotherapeutische Erstgespräch brauchen Sie keinen solchen Code. Ob Ihr Anliegen darüber hinaus ohne Code vermittelt werden kann, klärt die 116117 im Gespräch.

Die Fristen stehen im Gesetz. Danach muss die Terminservicestelle binnen einer Woche einen Termin vermitteln. Die Wartezeit bis zur Behandlung darf vier Wochen nicht überschreiten, woraus sich die oft genannte Spanne von 35 Tagen ergibt. Bei radiologischen Terminen sind es höchstens drei Wochen. Findet sich innerhalb der jeweils geltenden Frist kein Platz in einer Praxis, muss die Terminservicestelle einen ambulanten Behandlungstermin in einem zugelassenen Krankenhaus anbieten.

Ebenso wichtig ist die Kehrseite: Bei verschiebbaren Routine- und Vorsorgeuntersuchungen sowie bei Bagatellerkrankungen gilt diese Frist nicht. Dort soll die Terminservicestelle einen Termin in angemessener Frist vermitteln, die Wartezeit kann also länger ausfallen. Ausgenommen von dieser Einschränkung sind termingebundene Gesundheitsuntersuchungen für Kinder. Die Dringlichkeit beurteilt die überweisende Praxis.

Experten-Tipp!

Lassen Sie sich den Vermittlungscode direkt beim Ausstellen der Überweisung erklären. Fragen Sie, ob Sie für Ihre Terminart überhaupt einen Code brauchen und welche Vermittlungs- und Wartefrist in Ihrem Fall gilt.

Psychotherapie: Vom Erstgespräch zum Therapieplatz

Beim psychotherapeutischen Erstgespräch lohnt ein genauerer Blick, weil viele Patienten es für den Beginn der Behandlung halten. Es ist zunächst nur der Einstieg. Ein fester Therapieplatz bei einem ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten ergibt sich daraus nicht automatisch.

Für die Vermittlung eines anschließenden Behandlungstermins braucht es nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Bescheinigung auf dem Formular PTV 11 mit Vermittlungscode. Für eine psychotherapeutische Akutbehandlung sieht das Gesetz eine eigene, kürzere Wartefrist von zwei Wochen vor.

Welcher Weg passt zu Ihrem Anliegen?

Für den Alltag hängt die Wahl des Kontaktwegs vor allem am Anliegen und an seiner Dringlichkeit. Die folgende Übersicht zeigt, welcher der vier Wege in welcher Lage passt.

Infografik: Vier Wege, ein Anliegen: Welcher Kontaktweg passt, hängt von Dringlichkeit und Terminart ab. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/09/arzttermin-online-buchen-kontaktwege-infografik.webp" alt="Infografik: Wann Sie einen Arzttermin online buchen und wann Sie 112, 116117 oder die Praxis anrufen" width="1200" height="1959" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/arzttermin-online-buchen/168391" rel="noopener">Vier Wege, ein Anliegen: Welcher Kontaktweg passt, hängt von Dringlichkeit und Terminart ab. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Die Einordnung ersetzt keine medizinische Beratung. Sie hilft aber, den Kontaktweg zu wählen, der zu Dringlichkeit und Terminart passt, und erspart Umwege über ein Formular, das für das Anliegen nicht gedacht ist.

Praxisbeispiel: Vier Monate Wartezeit, die keine waren

Ausgangslage: Ein Angestellter bemerkt über mehrere Wochen zunehmende Beschwerden im Knie und sucht einen orthopädischen Termin. Die Buchungsseiten der drei Praxen in seiner Umgebung zeigen keine freien Zeitfenster an. Über eine Terminplattform findet er lediglich Angebote in rund vier Monaten. Er geht davon aus, dass er so lange warten muss, und verschiebt die Sache zunächst.

Vorgehen: Als die Beschwerden anhalten, schildert er den Verlauf in seiner hausärztlichen Praxis. Dort wird die Abklärung als dringend eingestuft. Die Praxis stellt eine Überweisung aus und versieht sie mit einem Dringlichkeitscode. Mit diesem Code wendet er sich an die Terminservicestelle und lässt sich von dort einen orthopädischen Termin vermitteln.

Ergebnis: Der vermittelte Termin liegt innerhalb der gesetzlichen Frist und damit deutlich vor dem Angebot der Plattform. Zugewiesen wird ihm eine Praxis, die freie Kapazität gemeldet hatte. Einen Wunscharzt gab es dabei nicht, und der Anfahrtsweg fällt etwas länger aus. Für die Abklärung ist das nachrangig. Entscheidend war, dass die leere Online-Anzeige nicht das ganze Bild zeigte.

Wenn jemand anderes den Termin übernimmt

Nicht alle Patienten können oder möchten selbst am Bildschirm buchen. Für ältere Menschen, für Personen ohne geeignetes Gerät und für alle, die den persönlichen Kontakt bevorzugen, sollte ein anderer Buchungsweg offen bleiben. Die Datenschutzkonferenz hält ausdrücklich fest, dass neben der digitalen Terminvereinbarung immer auch eine andere Möglichkeit bestehen sollte.

Häufig übernehmen Angehörige die Buchung. Wer das tut, sollte Zugang und Bestätigungsnachricht mit der betroffenen Person abstimmen, denn schon die Terminart gehört zu deren Gesundheitssphäre. Ein gemeinsam genutztes Postfach kann sinnvoll sein, ein ohne Wissen der Betroffenen angelegtes Konto ist es nicht. Manche Terminplattformen erlauben es, Angehörige offiziell im eigenen Profil anzulegen. Für Eltern, die Termine ihrer Kinder verwalten, ist das der übersichtlichere Weg.

Sobald Sie einen Arzttermin online buchen, entstehen Daten, die zu den sensibleren zählen. Häufig heißt es, es gehe dabei nur um Kontaktdaten. Das greift zu kurz. Die Datenschutzkonferenz, der Zusammenschluss der deutschen Aufsichtsbehörden, hat am 16. Juni 2025 ein Positionspapier zur Terminverwaltung in Heilberufspraxen beschlossen und darin beschrieben, was zulässig ist.

Was die Praxis wirklich braucht

Eingetragen werden dürfen die Daten, die zur Wahrnehmung des konkreten Termins erforderlich sind. Dazu zählen Name, Geburtsdatum, die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt, die Art des Termins und eine Kontaktmöglichkeit für eine kurzfristige Absage. Schon die Terminart kann damit eine sensible Information sein, auch wenn keine Befunde im Spiel sind.

Zwei weitere Punkte sind aus Patientensicht nützlich. Eine pauschale Übermittlung sämtlicher Stammdaten an den Dienstleister ist im Regelfall nicht erforderlich. Und Einträge im Terminkalender sind keine Behandlungsdokumentation, sie sind nach dem Termin innerhalb kurzer Frist zu löschen.

Über die Einhaltung dieser Vorgaben wacht in größeren Praxen ein Datenschutzbeauftragter. Ihre Ansprechpartnerin bleibt jedoch die Praxis selbst, denn sie ist für die Terminvergabe verantwortlich.

Mit oder ohne eigenes Konto bei der Plattform

Der wichtigste Unterschied liegt in der Rolle des Anbieters. Er entscheidet darüber, wer für Ihre Daten verantwortlich ist und wen Sie bei Fragen ansprechen. Die folgende Übersicht stellt beide Konstellationen gegenüber.

Gesichtspunkt Ohne eigenes Plattformkonto Mit eigenem Plattformkonto Verantwortlich für die Terminverwaltung die Praxis die Praxis Verantwortlich für das Nutzerkonto entfällt der Plattformbetreiber Rolle des Dienstleisters Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 DSGVO zusätzlich eigene Verarbeitung für das Konto Einwilligung für Gesundheitsdaten im Konto entfällt ohne eigenes Konto im Regelfall erforderlich Löschung der Kalendereinträge kurze Frist nach dem Termin ebenfalls kurze Frist, Kontodaten gesondert Ihr Ansprechpartner die Praxis die Praxis für den Termin, der Anbieter für das Konto Erkennbar an Buchung ohne Registrierung, meist über die Praxisseite Registrierung mit eigenen Nutzungsbedingungen beim Anbieter

Tabelle 3: Zwei Konstellationen, zwei Verantwortlichkeiten

Für Sie folgt daraus eine einfache Orientierung. Die Praxis muss in ihren Datenschutzhinweisen nach Artikel 13 DSGVO nennen, welches Unternehmen sie mit der Terminverwaltung beauftragt hat. Und bei jeder Interaktion sollte erkennbar sein, wer die Daten gerade verarbeitet.

Woran Sie eine saubere Buchungsstrecke erkennen

Aus den Vorgaben der Aufsichtsbehörden lassen sich Merkmale ableiten, die Sie beim Buchen selbst prüfen können. Sie ersetzen keine rechtliche Bewertung, geben aber eine brauchbare Orientierung.

Fünf Merkmale sprechen für eine sorgfältig aufgesetzte Buchungsstrecke:

Erkennbare Verantwortung: Bei jedem Schritt ist ersichtlich, ob Sie es gerade mit der Praxis oder mit einem Dienstleister zu tun haben. Die Aufsichtsbehörden halten genau das für erforderlich.

Bei jedem Schritt ist ersichtlich, ob Sie es gerade mit der Praxis oder mit einem Dienstleister zu tun haben. Die Aufsichtsbehörden halten genau das für erforderlich. Benannter Dienstleister: Die Datenschutzhinweise der Praxis nennen das beauftragte Unternehmen mit Namen und nicht nur als allgemeine Kategorie.

Die Datenschutzhinweise der Praxis nennen das beauftragte Unternehmen mit Namen und nicht nur als allgemeine Kategorie. Sparsame Formularfelder: Abgefragt wird, was für den konkreten Termin erforderlich ist. Fragt ein Formular nach Vorerkrankungen oder Medikamenten, sollte erkennbar sein, wozu diese Angaben bei der Terminplanung gebraucht werden.

Abgefragt wird, was für den konkreten Termin erforderlich ist. Fragt ein Formular nach Vorerkrankungen oder Medikamenten, sollte erkennbar sein, wozu diese Angaben bei der Terminplanung gebraucht werden. Getrennte Einwilligung: Die Zustimmung zur Erinnerung wird eigens eingeholt und ist keine Bedingung dafür, den Termin überhaupt zu bekommen. Widerrufen können Sie sie jederzeit.

Die Zustimmung zur Erinnerung wird eigens eingeholt und ist keine Bedingung dafür, den Termin überhaupt zu bekommen. Widerrufen können Sie sie jederzeit. Offener Zweitweg: Neben der digitalen Buchung besteht weiterhin die Möglichkeit, telefonisch oder vor Ort zu vereinbaren.

Fehlt mehreres davon, lohnt die Nachfrage in der Praxis, denn sie ist als Verantwortliche Ihre erste Ansprechpartnerin.

Experten-Tipp!

Werfen Sie einmal einen Blick in die Datenschutzhinweise Ihrer Praxis und suchen Sie den Namen des Terminanbieters. Steht dort keiner, ist das ein guter Anlass für eine Nachfrage beim nächsten Besuch.

Fazit: Arzttermin online buchen schafft Spielraum, ist jedoch keine Abkürzung

Einen Arzttermin online buchen heißt vor allem, zu einem selbst gewählten Zeitpunkt Zugang zum Kalender einer Praxis zu bekommen. Das ist eine echte Entlastung, und sie wirkt überall dort, wo ein Anliegen planbar ist. Eine schnellere Behandlung folgt daraus nicht, denn die medizinische Einordnung bleibt an das Gespräch gebunden.

Im Gegenzug übernehmen Sie Aufgaben, die früher am Telefon nebenbei miterledigt wurden: die Wahl der passenden Terminart, die Kontrolle der Bestätigung und die Entscheidung, wann ein Anruf der bessere Weg ist. Wer das beherrscht, nutzt den digitalen Zugang souverän und blockiert keine Kapazität, die andere dringender benötigen.

Die digitale Terminvergabe verschiebt damit Aufgaben, sie verkürzt keine Wege im Versorgungssystem. An ihre Grenzen kommt sie dort, wo Dringlichkeit, Rückfragen oder ungewöhnliche Anliegen eine fachliche Einschätzung verlangen. Für den planbaren Alltag ist sie das bequemere Werkzeug. Wie weit die Telemedizin den Praxisbesuch künftig ergänzt, ist eine eigene Frage.

Häufige Fragen (FAQ) zum Thema Arzttermin online buchen

Wo kann ich einen Arzttermin online buchen? Drei Zugänge stehen zur Auswahl. Der erste führt über den Buchungsbereich auf der Seite Ihrer Praxis und kommt meist ohne Registrierung aus. Der zweite läuft über ein Portal, das die Angebote mehrerer Häuser einer Region bündelt und dafür meist eine Anmeldung verlangt. Der dritte ist der Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigungen, erreichbar per Telefon, Website oder App. Welcher Zugang passt, hängt davon ab, ob Sie eine bestimmte Praxis ansteuern oder erst eine suchen. Die Wege zeigen teils Termine derselben Praxis, unterscheiden sich aber in Angebot und Voraussetzungen. Brauche ich ein Nutzerkonto, um einen Arzttermin online buchen zu können? Das richtet sich nach dem Zugang. Beim Buchungsbereich einer einzelnen Praxis genügen oft die Eingaben zum jeweiligen Termin, ohne dass dauerhaft ein Profil entsteht. Portale verlangen dagegen meist eine Registrierung samt Zustimmung zu eigenen Nutzungsbedingungen. Mit dieser Anmeldung wechselt zugleich, welche Stelle datenschutzrechtlich das Sagen hat. Prüfen Sie deshalb vor dem Anlegen eines Profils, welche Felder verpflichtend sind und zu welchem Zweck der Anbieter Ihre Eingaben weiterverwenden möchte. Ein angelegtes Profil lässt sich in aller Regel später wieder löschen. Woran erkenne ich, ob ein Angebot für Kassenpatienten gilt? Üblicherweise fragt das Formular Ihren Versichertenstatus ab, und die auswählbaren Kategorien sind entsprechend beschriftet. Leistungen jenseits des Katalogs der gesetzlichen Krankenkassen erscheinen häufig als Zusatz- oder Selbstzahlerangebot. Fehlt eine solche Kennzeichnung und bleibt offen, ob Kosten entstehen, klären Sie das vor dem Besuch telefonisch. Eine erfolgreiche Reservierung sagt für sich genommen nichts darüber aus, wie die Leistung später abgerechnet wird. Lassen Sie sich im Zweifel den voraussichtlichen Betrag vorab nennen. So vermeiden Sie eine Überraschung auf der späteren Rechnung. Warum werden keine freien Termine angezeigt, wenn ich einen Arzttermin online buchen will? Sichtbar sind ausschließlich jene Zeitfenster, die ein Haus für die Selbstbuchung geöffnet hat. Das entspricht selten der kompletten Tagesplanung. Viele Praxen reservieren Kapazität für akute Fälle, Hausbesuche oder Anliegen, die ein Gespräch erfordern. Auch eine kurzfristige Stornierung landet nur dann wieder im öffentlichen Kalender, wenn die interne Organisation das so vorsieht. Eine leere Anzeige lässt also keinen Rückschluss auf die Auslastung zu. Ein Anruf bringt hier schneller Gewissheit. Fragen Sie bei der Gelegenheit ruhig nach einer Warteliste für kurzfristig frei werdende Plätze. Wann hilft die 116117 weiter? Diese bundesweite Nummer verbindet zwei Angebote. Zum einen den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst für Beschwerden, die nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können und dennoch keine Lebensgefahr bedeuten. Er versorgt auch Privatversicherte. Zum anderen den Terminservice: Er richtet sich ausschließlich an gesetzlich Versicherte, die dort freie Termine selbst im Netz suchen oder sich am Telefon zuweisen lassen können. Beides steht an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Für lebensbedrohliche Lagen bleibt die 112 zuständig, dort zählt jede Minute. Der Anruf kostet Sie nichts. Was tue ich bei plötzlichen, dringenden Beschwerden? Ein Formular bewertet keine Dringlichkeit, deshalb ist es hier der falsche Kanal. Innerhalb der Sprechstunde greifen Sie zum Hörer und schildern Ihr Anliegen, damit das Team es einordnen und bei Bedarf kurzfristig Kapazität schaffen kann. Liegt Ihr Anliegen außerhalb dieser Zeiten, führt der Weg über den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Zeigen sich Anzeichen einer lebensbedrohlichen Lage, etwa Atemnot oder eine Bewusstseinsstörung, alarmieren Sie ohne Zwischenschritt den Rettungsdienst über die 112. Zögern Sie dabei nicht aus Sorge, zu übertreiben. Welche Daten muss ich angeben, wenn ich einen Arzttermin online buchen möchte? Abgefragt werden darf, was zur Durchführung des jeweiligen Termins nötig ist. Dazu gehören Ihr Name, Ihr Geburtsdatum, die gewünschte Fachperson, die gewählte Kategorie sowie ein Weg, Sie kurzfristig zu erreichen. Ausführliche Angaben zur Krankengeschichte sind für die reine Terminvergabe im Regelfall nicht erforderlich. Fragt ein Formular medizinische Einzelheiten ab, sollte erkennbar sein, wozu sie für diesen Termin gebraucht werden. Auch müssen nicht sämtliche gespeicherten Einträge aus Ihrer Karteikarte vorab an einen Dienstleister fließen. Die Datenschutzhinweise Ihrer Praxis klären den Rest. Darf ich mehrere Termine gleichzeitig in verschiedenen Praxen buchen? Bei Praxisseiten und Portalen hindert Sie technisch meist nichts daran. Jeder dieser Termine belegt allerdings ein Zeitfenster, das jemand anderes benötigt, und Praxen bemerken Doppelbuchungen oft erst am Tag selbst. Wenn Sie sich absichern möchten, weil Sie kurzfristig Hilfe brauchen, sagen Sie die überzähligen Termine ab, sobald der passende feststeht. Über den Link in der Rückmeldung dauert das kaum eine Minute. Für vermittelte Termine über die 116117 gilt eine Besonderheit: Nach zweimaliger Absage verliert der Vermittlungscode seine Gültigkeit. Wie sage ich einen Termin ab oder buche ihn um? Bei den meisten Anbietern genügt der Link aus der Rückmeldung oder der Aufruf Ihres Profils. Der Schritt ist in weniger als einer Minute erledigt und an keine Öffnungszeit gebunden. Melden Sie sich so früh wie möglich, damit der Platz weitergegeben werden kann. Ob bei einer sehr späten Absage eine Gebühr anfällt, lässt sich pauschal nicht beantworten. Das hängt von der konkreten Vereinbarung und den Umständen des Einzelfalls ab. Eine feste Regel besteht hier nicht. Bei Unsicherheit hilft ein Blick in die Terminbestätigung weiter. Kann ich Folgerezepte über denselben digitalen Weg anfragen? Zahlreiche Praxen bieten Rezeptwünsche über dieselbe Oberfläche an wie Terminwünsche. Organisatorisch handelt es sich dabei jedoch um einen getrennten Vorgang und nicht um eine Reservierung im Kalender. Der Ablauf gleicht sich: Eingabe über ein Formular, Prüfung durch das Team, danach Bereitstellung oder Versand. Erstverordnungen setzen weiterhin einen ärztlichen Kontakt voraus, sei es in der Praxis oder per Videosprechstunde. Ob für eine Wiederholung ein Besuch nötig wird, entscheidet die behandelnde Person nach Lage des Einzelfalls. Planen Sie Ihre Anfrage rechtzeitig vor dem Ende der Packung ein.

Hinweis: Dieser Beitrag informiert über die Organisation von Arztterminen und ersetzt keine ärztliche Beratung. Bei gesundheitlichen Beschwerden wenden Sie sich an Ihre Praxis, außerhalb der Sprechzeiten an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117, bei Anzeichen eines lebensbedrohlichen Notfalls an die 112.