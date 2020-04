Die Anti-Corona-Maßnahmen haben das Leben für viele drastisch verändert – im Privatleben wie auch beruflich. Zwar hat die Bundesregierung einige Hilfsmaßnahmen ergriffen, um die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Pandemie einzudämmen. Dennoch haben in dieser Krisenzeit viele Menschen vor allen Dingen eines gemeinsam: Blanke Angst um ihre Existenz. Gleichzeitig verfallen sie in eine gewisse Schockstarre, und die Zeit vergeht unerträglich langsam. Unter Druck entstehen jedoch Diamanten, und Krisenzeit ist Veränderungszeit. Das heißt, dass diese Tage und Wochen gut genutzt sein wollen. Jetzt ist die Zeit, an der eigenen Gesundheit zu arbeiten und sich selbst wieder auf Kurs zu bringen. Als Starthilfe für die Arbeit an Ihren ganz persönlichen Baustellen veranstaltet BONSENSA deshalb den kostenfreien Online-Kongress „Unter Druck entstehen Diamanten“, der vom 20. bis 23. April 2020 stattfinden wird.

Hier geht es direkt zum kostenfreien Online-Kongress „Unter Druck entstehen Diamanten“ vom 20. bis 23. April 2020:

Nutzen Sie die Zeit zur Veränderung!

Mit Ausgangssperren, Kontaktverboten et cetera sind wir plötzlich dazu gezwungen, mehr Zeit mit uns selbst zu verbringen. Es ist also unausweichlich, jetzt einen genaueren Blick auf das eigene Leben zu werfen. Dinge, die uns an uns selbst stören, fallen uns nun umso stärker auf. Klassischerweise geht es dabei beispielsweise um Themen wie

Eine ungesunde Ernährungsweise

Zu wenig Sport und Bewegung

Finanzielle Abhängigkeiten und Schulden

Mangelnde Selbstmotivation für persönliche Projekte

Mentale Fitness und Belastbarkeit

Unzufriedenheit in der eigenen Beziehung.

In dieser Zeit werden uns unsere eigenen Schwächen umso deutlicher vor Augen geführt. Doch genau jetzt haben viele auch genau die Zeit, die sie brauchen, um sich endlich aktiv mit sich auseinander zu setzen. Stellen Sie sich doch einmal diese Fragen und beantworten sie diese ehrlich:

Bin ich zufrieden mit mir selbst?

Gibt es etwas, das ich schon immer erreichen wollte?

Habe ich ein Ziel, das mir Erfüllung gibt?

Kostenfreier Online-Kongress: Finden Sie die Antworten auf Ihre persönlichen Fragen

Um genau diese Themen geht es beim BONSENSA Online-Kongress „Unter Druck entstehen Diamanten“. Bei diesem kostenfreien Online-Event erhalten Sie nützliche Informationen, Tipps und Insights von insgesamt 16 Top-KrisenversteherInnen, die Ihnen dabei helfen, diese Krisenzeit als Möglichkeit zum Wandel zu begreifen – und zu nutzen.

Ergreifen Sie gern diese Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und Weiterbildung von zu Hause aus. Dabei erhalten Sie unter anderem

Ideen und Anregungen für eine gute, sinnvolle und produktive Gestaltung dieser Zeit zu Hause

Anleitungen und Tipps, wie Sie trotz eingeschränkter Bewegungsfreiheit Ihre Gesundheit ideal unterstützen können

Motivationshilfen und Ansätze, wie Ihre persönliche Veränderung gelingen kann

Klarheit und Orientierungspunkte, mit denen Sie Ihre eigene Zukunft besser planen und ausgestalten können

Alles, was Sie brauchen, um Ihr Leben selbstbestimmt und motiviert in die Hand zu nehmen.

Unter Druck entstehen Diamanten: Jetzt Teilnahme sichern

Der Online-Kongress „Unter Druck entstehen Diamanten“ findet vom 20. bis 23. April 2020 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen zu Programm, Ablauf, den SpeakerInnen und allen weiteren Rahmenpunkten finden Sie hier auf der Veranstaltungswebseite:

Krisenzeit ist Veränderungszeit – nutzen Sie die Gelegenheit und bringen Sie die Veränderung in Ihr Leben, die Sie selbst sehen wollen!