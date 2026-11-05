Kühlcontainer: Wie sie die Kühlkette sichern und wann sie sich für Unternehmen lohnen

Kühlcontainer und Kühlkette sichern: Das Wichtigste im Überblick Ein Kühlcontainer sichert die Kühlkette nur dann zuverlässig, wenn Einsatzzweck, Bauart, Planung, Betrieb und Nachweise zusammenpassen. Einsatz und Beschaffung: Der Container lohnt sich bei Saisonspitzen, als Überbrückung bei Umbau oder Störung und bei dauerhaft fehlender Kühlfläche. Die Auslastung der VDKL-Kühlhäuser stieg 2025 auf 73,6 Prozent. Bei befristetem Bedarf ist Mieten meist wirtschaftlicher, bei Dauerbedarf rechnet sich nach Gesamtkosten eher der Kauf.

Der Container lohnt sich bei Saisonspitzen, als Überbrückung bei Umbau oder Störung und bei dauerhaft fehlender Kühlfläche. Die Auslastung der VDKL-Kühlhäuser stieg 2025 auf 73,6 Prozent. Bei befristetem Bedarf ist Mieten meist wirtschaftlicher, bei Dauerbedarf rechnet sich nach Gesamtkosten eher der Kauf. Bauart nach Ware: Aktiv gekühlte Container halten eine Temperatur über oder unter dem Gefrierpunkt, Super-Tiefkühlausführungen erreichen laut TIS-GDV minus 60 Grad Celsius. Schockfroster frieren frische Ware ein, Isoliercontainer und Non-Working-Reefer kühlen dagegen nicht aktiv.

Aktiv gekühlte Container halten eine Temperatur über oder unter dem Gefrierpunkt, Super-Tiefkühlausführungen erreichen laut TIS-GDV minus 60 Grad Celsius. Schockfroster frieren frische Ware ein, Isoliercontainer und Non-Working-Reefer kühlen dagegen nicht aktiv. Planung vor der Lieferung: Stellfläche, Zufahrt, Stromanschluss und eine mögliche Baugenehmigung gehören vor die Bestellung, die Zuständigkeiten vor den Liefertag. Den tatsächlichen Stromverbrauch zeigt ein eigener Zwischenzähler verlässlicher als jede Pauschale.

Stellfläche, Zufahrt, Stromanschluss und eine mögliche Baugenehmigung gehören vor die Bestellung, die Zuständigkeiten vor den Liefertag. Den tatsächlichen Stromverbrauch zeigt ein eigener Zwischenzähler verlässlicher als jede Pauschale. Kühlkette im Betrieb: Der Container hält die Temperatur, kann warme Ware aber nur begrenzt herunterkühlen. Deshalb gehört nur vorgekühlte Ware hinein, und die Luft muss frei zirkulieren. Datenlogger und eine Alarmkette machen Abweichungen sichtbar, den Fernzugriff sichern Sie nach dem BSI-Aufruf vom 13. Oktober 2026 über VPN und Mehrfaktor-Anmeldung.

Der Container hält die Temperatur, kann warme Ware aber nur begrenzt herunterkühlen. Deshalb gehört nur vorgekühlte Ware hinein, und die Luft muss frei zirkulieren. Datenlogger und eine Alarmkette machen Abweichungen sichtbar, den Fernzugriff sichern Sie nach dem BSI-Aufruf vom 13. Oktober 2026 über VPN und Mehrfaktor-Anmeldung. Pflichten und Nachweise: Für Lebensmittel gehört der Container ins HACCP-Konzept, und für tiefgefrorene Lebensmittel schreibt die TLMV dauerhaft minus 18 Grad Celsius oder kälter vor. Für Arzneimittel sollte nach den EU-Leitlinien zur guten Vertriebspraxis vorab eine Temperaturverteilungsstudie erfolgen. Hinzu kommen Pflichten zu Kältemitteln und zum Arbeitsschutz in begehbaren Containern. Wer diese fünf Punkte vor der Bestellung klärt, macht aus dem Container ein verlässliches Kühllager statt einer teuren Notlösung.

Kühlcontainer im Unternehmen: Wann sich der Einsatz lohnt

Ein Kühlcontainer ist im Kern ein Normcontainer mit gedämmten Wänden und eingebautem Kühlaggregat. Er schafft Kühlfläche ohne Bauprojekt dort, wo die Ware anfällt, und hilft Betrieben, auch in Spitzenzeiten eine stabile Lieferkette zu halten. Voraussetzung sind ein ebener, tragfähiger Stellplatz, eine Zufahrt für die Anlieferung und ein passender Stromanschluss.

Je nach Bedarf wird er gemietet oder gekauft und lässt sich später an einen anderen Standort versetzen. Damit ist er eine flexible Lösung für die Lagerung temperaturempfindlicher Güter. Ob sich der Einsatz lohnt, hängt vor allem davon ab, wie lange und wie regelmäßig zusätzliche Kapazität gebraucht wird.

Mit Kühlcontainern Saison- und Produktionsspitzen auffangen

Viele Lebensmittelbetriebe kennen Wochen, in denen die eigene Kühlung nicht reicht. Das Weihnachtsgeschäft, die Erntezeit oder eine große Aktion im Handel füllen Kühlzellen schneller, als Ware abfließt. Wer auf externe Kühlhäuser ausweichen will, trifft auf eine gestiegene Auslastung, wie die LebensmittelPraxis berichtet.

Ein Container am eigenen Standort schafft Kühlfläche auf Zeit, ohne dass eine dauerhafte Investition nötig wird. Nach der Spitze geht er zurück oder wird für die nächste Saison wieder eingeplant. Wer den Bedarf früh kennt, reserviert ihn rechtzeitig vor der Saison und plant Stellplatz und Strom in Ruhe.

Kühlcontainer als Überbrückung bei Umbau oder Ausfall der Kühlung

Auch wenn die eigene Kühlzelle saniert, erweitert oder ersetzt wird, muss die Ware irgendwo bleiben. Ein Container überbrückt solche Bauphasen planbar, weil er neben dem Gebäude steht und unabhängig arbeitet.

Ähnlich ist es bei technischen Problemen mit der eigenen Anlage. Dann zählt, wie schnell ein Container geliefert, angeschlossen und auf Solltemperatur gebracht werden kann. Wer diesen Fall vorab durchdenkt, weiß bereits, wo der Container stehen kann, wo Strom anliegt und wer ihn bestellt.

Praxisbeispiel: Wie eine Bäckerei das Weihnachtsgeschäft mit zusätzlicher Kühlfläche stemmt

Ausgangslage: Eine Filialbäckerei produziert im Advent deutlich mehr Stollen, Tortenböden und vorgefertigte Teiglinge als im übrigen Jahr. Die eigene Kühlzelle reicht dafür nicht aus. Bisher wurde deshalb sehr kurzfristig produziert, mit Nachtschichten und engen Lieferfenstern für die Filialen. Ein externes Kühlhaus kam nicht infrage, weil die Ware mehrmals täglich zwischen Lager und Backstube wechselt.

Vorgehen: Die Produktionsleitung mietet für sechs Wochen einen 20-Fuß-Kühlcontainer und stellt ihn auf eine befestigte Fläche direkt neben der Tür zur Backstube. Eine Elektrofachkraft prüft vorab Anschluss und Absicherung. Der Container wird einen Tag vor der ersten Einlagerung auf Solltemperatur gebracht. Ein Datenlogger zwischen den Regalen zeichnet die Temperatur auf, und ein Belegungsplan legt fest, welche Ware wo steht und wann sie entnommen wird. Für Störungen am Wochenende hinterlegt der Betrieb die Rufnummer des Vermieters bei der Schichtleitung.

Ergebnis: Die Bäckerei kann Teiglinge und Tortenböden früher vorproduzieren und die Spitzenwochen gleichmäßiger planen, Nachtschichten werden seltener. Die Temperaturaufzeichnung fließt in die bestehende Eigenkontrolle ein. Nach den Feiertagen geht der Container zurück, und die Planung für das nächste Jahr steht bereits.

Wann ein festes Kühllager die bessere Wahl ist

Bei dauerhaft hohem Bedarf mit vielen täglichen Bewegungen stößt die mobile Variante an Grenzen. Dann lohnt der Blick auf die gesamte Lagerlogistik und auf eine fest eingebaute Kühlzelle.

Folgende Signale helfen bei der Einordnung:

Nutzungsdauer: Wird zusätzliche Kühlfläche nur für einige Wochen oder Monate gebraucht, spricht viel für einen Container. Steht eine Nutzung über mehrere Jahre an, lohnt der Vergleich mit einem festen Ausbau.

Wird zusätzliche Kühlfläche nur für einige Wochen oder Monate gebraucht, spricht viel für einen Container. Steht eine Nutzung über mehrere Jahre an, lohnt der Vergleich mit einem festen Ausbau. Umschlag: Viele tägliche Ein- und Auslagerungen bedeuten am Container längere Wege, mehr Rangieren und mehr Arbeitszeit. Eine Kühlzelle im Gebäude liegt dagegen meist direkt an Produktion oder Versand.

Viele tägliche Ein- und Auslagerungen bedeuten am Container längere Wege, mehr Rangieren und mehr Arbeitszeit. Eine Kühlzelle im Gebäude liegt dagegen meist direkt an Produktion oder Versand. Arbeitsplätze: Wird im Kühlraum kommissioniert oder verpackt, braucht es Platz, Licht und Kälteschutz für die Beschäftigten. Ein Container bietet dafür nur begrenzt Raum.

Wird im Kühlraum kommissioniert oder verpackt, braucht es Platz, Licht und Kälteschutz für die Beschäftigten. Ein Container bietet dafür nur begrenzt Raum. Grundstück: Fehlt Platz im Gebäude, ist ein Container auf dem Hof häufig die schnellere Lösung. Voraussetzung sind eine tragfähige Fläche und ein Stromanschluss in Reichweite.

Fehlt Platz im Gebäude, ist ein Container auf dem Hof häufig die schnellere Lösung. Voraussetzung sind eine tragfähige Fläche und ein Stromanschluss in Reichweite. Ausbaupläne: Steht ohnehin ein Neubau oder eine Erweiterung an, überbrückt ein Container die Zeit bis dahin. So bindet der Betrieb kein Kapital in eine Zwischenlösung, die später wieder zurückgebaut werden muss.

Sprechen mehrere Signale für eine dauerhafte Lösung, ist der Container eher Übergang als Ziel.

Ob Saisonspitze, Bauphase oder technische Störung: Der Kühlcontainer lohnt sich, wenn zusätzliche Kühlfläche schnell bereitstehen soll und der Bedarf absehbar endet. Je dauerhafter und umschlagstärker der Bedarf wird, desto eher gehört die Kühlfläche ins Gebäude.

Einsatzgebiete von Kühlcontainern: Von der Bäckerei bis zum Labor

Kühlcontainer kommen weit über die Lebensmittelbranche hinaus zum Einsatz. Gemeinsam ist allen Einsatzgebieten, dass Ware oder Material eine bestimmte Temperatur braucht und die vorhandene Fläche dafür nicht reicht.

Alle Einsatzgebiete auf einen Blick

Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Branche deutlich. Die folgende Übersicht zeigt für sechs Einsatzgebiete, welches Lagergut anfällt, aus welchem Anlass ein Container gebraucht wird und worauf es bei der Auswahl ankommt.

Einsatzgebiet Lagergut (Beispiele) Anlass Worauf es ankommt Lebensmittelbranche Backwaren, Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse Produktionsspitzen, Kapazitätserweiterung, Störung der eigenen Kühlung Geschlossene Kühlkette, Hygiene, Temperaturaufzeichnung Veranstaltungen, Catering und Gastronomie Getränke, vorbereitete Speisen, Zutaten Feste, Märkte und Großaufträge ohne feste Kühlung Standort nah an der Ausgabe, kurze Türöffnungen Logistik und Umschlag Temperatursensible Ware im Transport und Umschlag Transport per Lkw, Bahn oder Schiff, Pufferlager Stromversorgung, lückenlose Übergaben Fahrzeug- und Maschinenbau Bauteile im Funktionstest Prüfungen unter verschiedenen Klimabedingungen Konstante Prüftemperatur, Messtechnik Forschung und Medizin Proben, Labormaterial, Klinikbedarf Umbau, steigendes Probenaufkommen, mobiles Labor Zugangsregeln, Kennzeichnung, überwachte Stromversorgung Pharma- und Chemieindustrie Arzneimittel, Bakterienkulturen, temperaturempfindliche Stoffe Lagerung mit engen oder sehr tiefen Temperaturvorgaben Temperaturverteilung, Alarm, Gefahrstoffregeln

Tabelle 1: Sechs Einsatzgebiete von Kühlcontainern mit Lagergut, Anlass und den wichtigsten Auswahlkriterien

Die Übersicht macht deutlich, dass weniger die Branche als das Lagergut über die Anforderungen entscheidet. Die folgenden Abschnitte ordnen jedes Einsatzgebiet genauer ein und zeigen, worauf es in der Praxis ankommt.

Kühlcontainer in der Lebensmittelbranche

In Bäckereien, Molkereien und Fleischereien, im Fischhandel sowie im Obst- und Gemüsehandel erweitern mobile Kühlräume die vorhandene Kapazität. Sie fangen Produktionsspitzen auf und überbrücken technische Probleme der eigenen Kühlung.

Für Lebensmittel zählt vor allem, dass die Kühlkette vom Wareneingang bis zur Ausgabe geschlossen bleibt. Deshalb gehört der Container von Anfang an in das Hygienekonzept des Betriebs, mit festen Temperaturgrenzen und klaren Kontrollen.

Veranstaltungen, Catering und Gastronomie

Bei Festivals, Märkten oder einem großen Firmenevent sichern temperaturgeführte Container Lebensmittel und gekühlte Getränke dort, wo es keine feste Infrastruktur gibt. Auch Restaurants nutzen sie, wenn für Großaufträge oder die Hauptsaison zusätzliche Fläche fehlt.

Caterer planen den Container wie eine mobile Küchenreserve: nah an der Ausgabe, mit kurzen Wegen und klaren Zuständigkeiten für die Temperaturkontrolle. Getränke verlangen weniger Präzision als Frischfleisch, dafür aber Volumen und guten Zugriff.

Logistik und Umschlag

In der Logistik liegt der Ursprung des Kühlcontainers. Als Reefer-Container, so der englische Fachbegriff, transportiert er temperatursensible Ware per Lkw, Bahn oder Schiff. Auf See hängt er dabei am bordeigenen Stromnetz des Schiffs.

Speditionen und Logistikdienstleister nutzen stationär aufgestellte Container zudem als Pufferlager an Umschlagpunkten, wenn Ware auf den Weitertransport wartet. So bleibt die Kühlkette auch zwischen zwei Transportabschnitten geschlossen. Entscheidend sind dort ein sofort verfügbarer Stromanschluss am Stellplatz und lückenlos dokumentierte Übergaben zwischen den Beteiligten.

Fahrzeug- und Maschinenbau

Im Fahrzeug- und Maschinenbau dienen temperierte Container als Prüfraum auf Zeit. Bauteile werden dort unter verschiedenen klimatischen Bedingungen auf ihre Funktion getestet, ohne dass eine feste Klimakammer gebaut werden muss.

Entscheidend sind eine konstante Prüftemperatur und eine Messtechnik, die den Verlauf lückenlos festhält. Für solche Tests eignen sich Container, deren Aggregat Temperaturen im Plus- wie im Minusbereich halten kann. Aufstellen lassen sie sich direkt neben der Fertigung oder dem Prüfstand.

Forschung und Medizin

Kliniken und Forschungseinrichtungen nutzen Kühlcontainer als flexible Erweiterung ihrer Lagerkapazität, etwa während eines Umbaus oder bei steigendem Probenaufkommen. Ausgebaut als mobiles Labor bringen sie einen temperaturgeführten Arbeitsraum dorthin, wo er gebraucht wird.

Wichtig sind hier klare Zugangsregeln, eine eindeutige Kennzeichnung der Proben und eine Stromversorgung, die auch nachts überwacht ist. Für Arzneimittel gelten zusätzliche Vorgaben, auf die der Abschnitt zu den Pflichten eingeht.

Pharma- und Chemieindustrie

In der Pharma- und Chemieindustrie geht es um bestimmte Arzneimittel, Bakterienkulturen oder temperaturempfindliche Stoffe, die enge oder besonders tiefe Temperaturen verlangen. Für sehr tiefe Anforderungen kommen Super-Tiefkühlausführungen infrage.

Hier zählen eine geprüfte Temperaturverteilung, Alarmsysteme und belastbare Nachweise. Sollen entzündbare oder anderweitig gefährliche Stoffe eingelagert werden, gelten zusätzliche Regeln der Gefahrstofflagerung, die der Betrieb vorab mit seiner Fachkraft für Arbeitssicherheit klärt.

Die Spanne der Anforderungen ist damit groß. Sie reicht von gekühlten Getränken für ein Fest bis zu Spezialanwendungen bei minus 60 Grad Celsius. Je enger und tiefer der Temperaturbereich, desto höher die Anforderungen an Technik, Überwachung und Nachweise.

Welcher Kühlcontainer passt zu welcher Ware?

Die Wahl der Bauart beginnt mit zwei Fragen: Welche Temperatur braucht die Ware, und soll der Container sie aktiv halten oder nur Schwankungen dämpfen? Aus den Antworten ergibt sich die passende Technik.

Sechs Bauarten im Vergleich

Für temperaturempfindliche Ware kommen sechs Bauarten infrage. Die Übersicht stellt ihre Aufgabe, ihr Einsatzfeld und ihre wichtigste Grenze nebeneinander, die Abschnitte danach stellen jede Bauart einzeln vor.

Bauart Aufgabe Geeignet für Grenze Kühlcontainer Hält eine eingestellte Temperatur über oder unter dem Gefrierpunkt Frische und je nach Einstellung gefrorene Lebensmittel, Getränke, gekühlt zu lagernde Arzneimittel Senkt die Temperatur warmer Ware nur langsam Tiefkühlcontainer Lagert gefrorene Ware dauerhaft tiefgekühlt Tiefkühlkost, Speiseeis, gefrorenes Fleisch und Fisch Nicht zum Einfrieren frischer Ware gedacht Super-Tiefkühlcontainer Hält Temperaturen bis minus 60 Grad Celsius Bestimmte Arzneimittel, Forschungsproben, Spezialanwendungen Für übliche Tiefkühlkost nicht nötig Schockfroster Friert frische Ware schnell durch Backwaren, Fertiggerichte, Fleisch vor der Tiefkühllagerung Für reine Lagerung meist überdimensioniert Isoliercontainer Dämpft Temperaturschwankungen ohne Aggregat Ware, die vor Hitze, Frost und Schwankungen geschützt werden soll Hält keine Solltemperatur aktiv Non-Working-Reefer Nutzt die Dämmung eines ehemaligen Kühlcontainers ohne Kühltechnik Getränkevorräte, Verpackungen, technische Güter Hält keine Solltemperatur aktiv

Tabelle 2: Sechs Bauarten temperaturgeführter Container mit Aufgabe, Einsatzfeld und wichtigster Grenze

Der wichtigste Unterschied verläuft zwischen Containern mit eigenem Kühlaggregat und Containern ohne aktive Kühlung. Nur die erste Gruppe hält eine vorgegebene Temperatur, die zweite verzögert lediglich Temperaturänderungen.

Kühlcontainer für Plus- und Minusbereich

Der klassische Kühlcontainer hat ein eingebautes Kühlaggregat. Laut dem Transport-Informations-Service der deutschen Versicherer (TIS-GDV) hält er eine konstante Temperatur oberhalb oder unterhalb des Gefrierpunktes.

Seine Stärke ist die Flexibilität: Die Solltemperatur lässt sich je nach Ware einstellen, sodass derselbe Container mal frische und mal gefrorene Produkte lagern kann. Für die dauerhafte Tiefkühllagerung großer Mengen gibt es spezialisierte Ausführungen.

Tiefkühlcontainer für gefrorene Ware

Diese Container sind auf die dauerhafte Lagerung gefrorener Produkte ausgelegt, etwa Tiefkühlkost, Speiseeis oder gefrorenes Fleisch und Fisch. Ihr Aggregat soll den tiefen Minusbereich auch bei warmen Außentemperaturen stabil halten.

Ein Tiefkühlcontainer lagert, er friert nicht ein. Frische oder nur gekühlte Ware wird vorher in einer geeigneten Anlage eingefroren, etwa in einem Schockfroster. Welche Temperaturgrenze für tiefgefrorene Lebensmittel gilt, erläutert der Abschnitt zu den Pflichten.

Super-Tiefkühlcontainer für Spezialanwendungen

Diese Ausführungen arbeiten weit unterhalb üblicher Tiefkühltemperaturen. Laut TIS-GDV können sie Waren bei minus 60 Grad Celsius transportieren.

Gebraucht werden sie für Ware, die sehr tiefe Temperaturen braucht, etwa bestimmte Arzneimittel, Forschungsproben oder hochwertigen Fisch. Für gewöhnliche Tiefkühlkost ist diese Technik nicht nötig und treibt die Kosten unnötig in die Höhe.

Schockfroster zum schnellen Einfrieren

Ein Schockfroster hat eine andere Aufgabe als ein Lagercontainer. Er friert frische Ware schnell durch, etwa Backwaren, Fertiggerichte oder Fleisch, bevor sie in die Tiefkühllagerung geht.

Schnelles Einfrieren schont die Struktur der Lebensmittel und verkürzt die Zeit zwischen Kühl- und Tiefkühltemperatur. Nach dem Durchfrieren wandert die Ware meist in einen Tiefkühlcontainer oder ein Tiefkühllager. Manche Modelle können sie anschließend auch selbst lagern.

Isoliercontainer ohne Kühlaggregat

Ein Isoliercontainer ist ein Stahlcontainer mit nachträglich gedämmten Wänden, aber ohne Kühlaggregat. Er verlangsamt Temperaturänderungen, kann eine Solltemperatur jedoch nicht aktiv halten.

Er eignet sich als Lager für Ware, die vor Hitze, Frost und starken Schwankungen geschützt werden soll. Für Lebensmittel mit festen Temperaturvorgaben ersetzt er keinen aktiv gekühlten Container.

Non-Working-Reefer als gedämmtes Lager

Ein Non-Working-Reefer ist ein ehemaliger Kühlcontainer, dessen Kühlmaschine ausgebaut wurde oder nicht mehr arbeitet. Übrig bleibt die werkseitige Dämmung, die Temperaturschwankungen spürbar abfedert.

Wie der Isoliercontainer hält er keine Temperatur aktiv und braucht keinen Stromanschluss. Er ist günstiger als ein Container mit arbeitender Kühltechnik. Entscheidend ist der Zustand von Dämmung, Boden und Türdichtungen.

Ausstattung, die im Alltag den Unterschied macht

Neben der Bauart entscheidet die Ausstattung, wie gut sich ein Container in die eigenen Abläufe einfügt:

Seitentür: Eine zusätzliche Tür an der Längsseite erleichtert den Zugriff auf Palettenware, ohne dass vorn alles ausgeräumt werden muss. Das spart Zeit, und die Tür steht kürzer offen.

Eine zusätzliche Tür an der Längsseite erleichtert den Zugriff auf Palettenware, ohne dass vorn alles ausgeräumt werden muss. Das spart Zeit, und die Tür steht kürzer offen. Kältevorhang: Ein Lamellenvorhang hinter der Tür hält beim Öffnen einen Teil der Kälte im Raum. Gerade bei häufigen Entnahmen bleibt die Temperatur dadurch stabiler.

Ein Lamellenvorhang hinter der Tür hält beim Öffnen einen Teil der Kälte im Raum. Gerade bei häufigen Entnahmen bleibt die Temperatur dadurch stabiler. Innenbeleuchtung: Licht im Container macht das Ein- und Auslagern sicherer und hilft, Ware schnell zu finden. Wer im Halbdunkel sucht, lässt die Tür länger offen.

Licht im Container macht das Ein- und Auslagern sicherer und hilft, Ware schnell zu finden. Wer im Halbdunkel sucht, lässt die Tür länger offen. Zweites Kühlsystem: Ausführungen mit einem zweiten, unabhängigen Kühlsystem übernehmen bei einer Störung die Kühlung. Für besonders wertvolle oder empfindliche Ware senkt dies das Ausfallrisiko.

Ausführungen mit einem zweiten, unabhängigen Kühlsystem übernehmen bei einer Störung die Kühlung. Für besonders wertvolle oder empfindliche Ware senkt dies das Ausfallrisiko. Belastbarer Boden: Wird regelmäßig mit Hubwagen oder Stapler beladen, muss der Boden diese Lasten tragen und auch bei Feuchtigkeit rutschhemmend sein. Fragen Sie beim Anbieter nach der zulässigen Bodenbelastung.

Welche Ausstattung sinnvoll ist, hängt vom Umschlag ab. Je häufiger der Container geöffnet wird, desto mehr zahlen sich Seitentür, Vorhang und Licht aus.

Bauart und Ausstattung legen fest, was der Container leisten kann. Wer beides an der Ware und am eigenen Umschlag ausrichtet, vermeidet teure Fehlgriffe, etwa eine Super-Tiefkühlausführung für normale Tiefkühlkost oder einen ungekühlten Container für frische Lebensmittel.

Kühlcontainer planen: Größe, Standort, Strom und Zuständigkeiten

Ein Kühlcontainer funktioniert nur so gut wie seine Umgebung. Bevor er bestellt wird, sollten Größe, Stellplatz und Stromanschluss geklärt sein, vor dem Liefertag zudem die Zuständigkeiten. Sonst steht er im ungünstigsten Fall geliefert, aber nicht betriebsbereit auf dem Hof.

Die passende Größe des Kühlcontainers bestimmen

Gängige Größen sind 10, 20 und 40 Fuß, die lange Variante häufig als High-Cube-Container mit zusätzlicher Innenhöhe. Welche Größe passt, ergibt sich nicht allein aus der Warenmenge. Wer einen Engpass im Lager messen will, betrachtet auch, wie oft Ware ein- und ausgelagert wird und wie viel Platz für Wege bleibt.

Für die Auswahl hilft ein kurzer Check in fünf Schritten:

Spitzenmenge: Ermitteln Sie die größte Menge, die gleichzeitig gekühlt werden muss, und zwar für die stärkste Woche statt für den Durchschnitt.

Ermitteln Sie die größte Menge, die gleichzeitig gekühlt werden muss, und zwar für die stärkste Woche statt für den Durchschnitt. Stellplan: Skizzieren Sie anhand der Innenmaße des konkreten Containers, wie viele Paletten oder Regale nebeneinander passen und ob ein Gang frei bleibt, damit die älteste Ware zuerst entnommen werden kann. Das eingebaute Aggregat kostet Innenraum.

Skizzieren Sie anhand der Innenmaße des konkreten Containers, wie viele Paletten oder Regale nebeneinander passen und ob ein Gang frei bleibt, damit die älteste Ware zuerst entnommen werden kann. Das eingebaute Aggregat kostet Innenraum. Luftraum: Kühlluft braucht Raum über und unter der Ware. Das nutzbare Volumen ist deshalb kleiner als das Innenvolumen, die Details dazu stehen im Abschnitt zur Kühlkette.

Kühlluft braucht Raum über und unter der Ware. Das nutzbare Volumen ist deshalb kleiner als das Innenvolumen, die Details dazu stehen im Abschnitt zur Kühlkette. Zugriffsfrequenz: Viele Entnahmen am Tag sprechen für eine Seitentür oder zwei kleinere Container statt eines großen. Bei zwei Containern bleibt ein Teil der Ware ungestört gekühlt, während im anderen entnommen wird.

Viele Entnahmen am Tag sprechen für eine Seitentür oder zwei kleinere Container statt eines großen. Bei zwei Containern bleibt ein Teil der Ware ungestört gekühlt, während im anderen entnommen wird. Reserve: Planen Sie etwas mehr Volumen ein, als die Rechnung ergibt. Ein bis an die Grenze gefüllter Container verliert Luftführung und Übersicht.

Mit diesen Angaben lässt sich beim Anbieter gezielt nach der passenden Ausführung fragen.

Standort, Zufahrt und Genehmigung klären

Der Stellplatz muss eben und tragfähig sein, damit Türen sauber schließen und das Aggregat ruhig arbeitet. Für die Anlieferung braucht das Fahrzeug eine Zufahrt mit ausreichend Platz zum Absetzen. Das Aggregat braucht nach vorn freien Raum, damit es seine Abwärme ungehindert abgeben kann. Wird regelmäßig mit dem Hubwagen beladen, braucht es eine Rampe oder eine ebene Überfahrt.

Soll der Container länger bleiben, lohnt ein früher Anruf beim Bauamt. Nach der Musterbauordnung der Bauministerkonferenz gilt eine Anlage auch dann als bauliche Anlage, wenn sie dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Ob eine Genehmigung nötig ist, regelt die jeweilige Landesbauordnung. Die Frage stellt sich bei Bürocontainern ganz ähnlich und sollte vor der Bestellung geklärt sein.

Vor dem ersten Einsatz prüft eine Elektrofachkraft Anschluss und Absicherung des Kühlcontainers. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Stromversorgung und Absicherung planen

Der Container läuft am Drehstromnetz und braucht einen passenden Anschluss mit eigener Absicherung. Welche Anschlusswerte nötig sind, steht in den technischen Unterlagen. Die Elektrofachkraft gleicht sie mit der vorhandenen Installation ab. Den Stromverbrauch erfasst ein eigener Zwischenzähler am verlässlichsten, denn der Verbrauch hängt stark von Außentemperatur, Solltemperatur und Türöffnungen ab. Die Messwerte bilden zugleich die Grundlage, um die Energiekosten des Containers realistisch einzuplanen.

Fehlt am Standort ein ausreichender Netzanschluss, kommt ein Stromaggregat infrage. Beim Transport auf Straße und Schiene werden die Kühlaggregate laut TIS-GDV überwiegend mit einem Generator-Aggregat betrieben. Für den stationären Dauerbetrieb ist ein fester Netzanschluss in der Regel die einfachere Lösung, weil Betankung und Wartung des Generators entfallen.

Experten-Tipp!

Lassen Sie sich die Anschlusswerte des konkreten Containers vor der Lieferung schriftlich geben und von Ihrer Elektrofachkraft prüfen. Passt der Stecker nicht oder fehlt die Absicherung, steht der Container sonst am Liefertag ohne Strom auf dem Hof.

Zuständigkeiten bis zum Liefertag festlegen

Bei der Aufstellung greifen mehrere Gewerke ineinander. Hat jede Aufgabe einen festen Namen, wird die Übergabe vom Lkw an den Betrieb zum Routinetermin statt zur Improvisation.

Vor der Anlieferung sollten diese Zuständigkeiten feststehen:

Elektrik: Wer prüft Anschluss und Absicherung, und wer nimmt den Container elektrisch in Betrieb? Diese Aufgabe gehört in die Hände einer Elektrofachkraft.

Wer prüft Anschluss und Absicherung, und wer nimmt den Container elektrisch in Betrieb? Diese Aufgabe gehört in die Hände einer Elektrofachkraft. Anlieferung: Wer weist das Fahrzeug ein und gibt den Stellplatz frei? Ist die Zufahrt am Liefertag blockiert, verschiebt sich der gesamte Zeitplan.

Wer weist das Fahrzeug ein und gibt den Stellplatz frei? Ist die Zufahrt am Liefertag blockiert, verschiebt sich der gesamte Zeitplan. Inbetriebnahme: Wer prüft bei der Anlieferung Zustand und Ausstattung, bringt den Container auf Solltemperatur und testet Aufzeichnung und Alarm? Erst danach gibt diese Person ihn für die erste Einlagerung frei.

Wer prüft bei der Anlieferung Zustand und Ausstattung, bringt den Container auf Solltemperatur und testet Aufzeichnung und Alarm? Erst danach gibt diese Person ihn für die erste Einlagerung frei. Alarmierung: Wer erhält vom ersten Tag an die Störmeldungen? Die Kontaktdaten sind vor der Lieferung im Alarmsystem hinterlegt, den Aufbau der Alarmkette erläutert der Abschnitt zur Kühlkette.

Wer erhält vom ersten Tag an die Störmeldungen? Die Kontaktdaten sind vor der Lieferung im Alarmsystem hinterlegt, den Aufbau der Alarmkette erläutert der Abschnitt zur Kühlkette. Rückgabe: Wer reinigt den Container am Ende der Nutzung und meldet ihn beim Vermieter zur Abholung an? Stimmen Sie den Termin früh ab, damit die letzte Ware rechtzeitig umgelagert ist.

Sind diese Fragen beantwortet, lässt sich der Container am Liefertag in Betrieb nehmen, ohne dass Ware warten muss.

Mit Größe, Standort, Strom und klaren Zuständigkeiten ist der Rahmen gesetzt. Wer ihn frühzeitig festlegt, erspart sich Nacharbeiten an Stellplatz und Anschluss, die nach der Anlieferung nur unter Zeitdruck möglich sind.

Kühlkette im Kühlcontainer: Temperatur, Dokumentation und Überwachung

Steht der Container, beginnt die eigentliche Aufgabe: die Kühlkette im Alltag stabil zu halten. Dazu gehören die richtige Temperatur der Ware, eine nachvollziehbare Aufzeichnung und eine Überwachung, die im Ernstfall rechtzeitig Alarm schlägt.

Was ein Kühlcontainer bei der Temperatur leisten kann

Das Display am Aggregat zeigt die Temperatur der Luft, nicht die der Ware. Ein Kühlcontainer ist dafür gebaut, eine Temperatur zu halten, und kühlt warme Ware nur begrenzt herunter. Der TIS-GDV betont deshalb, dass die Ladung vor der Verladung auf die geforderte Solltemperatur vorgekühlt sein muss.

Für den Betrieb heißt das: Kerntemperatur im Wareneingang messen, bevor die Ware in den Container wandert. Zu warme Ware wird zuerst in einer geeigneten Anlage heruntergekühlt und erst dann eingelagert.

Genauso wichtig ist die Luftführung. Laut TIS-GDV strömt die Kühlluft im Container von unten nach oben und verteilt sich über die Grätings im Boden. Bei Kühlcontainern sind das Bodenprofile aus Aluminium, zwischen denen die Luft zirkuliert. Über der Ware muss ein Freiraum von mindestens 12 Zentimetern bleiben, die maximale Ladehöhe ist an den Seitenwänden markiert. Maßgeblich sind die Vorgaben für das konkrete Modell.

Wer bis unter die Decke stapelt oder den Boden mit Folie abdeckt, unterbricht den Luftstrom, und es entstehen warme Zonen. Auch jede Türöffnung lässt warme Luft hinein. Bereiten Sie Entnahmen deshalb vor, bündeln Sie sie und schließen Sie die Tür zügig.

Fünf Prüfpunkte für eine geschlossene Kühlkette

Im Alltag gerät die Kühlkette vor allem an Übergängen in Gefahr: beim Einlagern, beim Öffnen der Tür und wenn ein Alarm niemanden erreicht. Die folgende Infografik übersetzt die technischen Grundlagen in eine Prüfroutine mit fünf Punkten. Zu jedem Punkt nennt sie die Frage, die sich das Team stellen sollte, und die Maßnahme, wenn die Antwort nein lautet.

Infografik: Fünf Prüffragen für Schichtübergabe und Einweisung: Lautet eine Antwort nein, nennt dieselbe Karte die passende Maßnahme. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/11/kuehlcontainer-kuehlkette-sichern-infografik-pruefpunkte-agitano.webp" alt="Infografik mit fünf Prüfpunkten für die Kühlkette im Kühlcontainer: Vorkühlung, Luftführung, Türöffnung, Aufzeichnung und Alarm" width="1200" height="2519" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/kuehlcontainer-kuehlkette-sichern/168917" rel="noopener">Fünf Prüffragen für Schichtübergabe und Einweisung: Lautet eine Antwort nein, nennt dieselbe Karte die passende Maßnahme. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Die Grafik ersetzt keine Dokumentation, sie dient als Routine für Schichtübergaben und Einweisungen. Wie Aufzeichnung und Alarm technisch und organisatorisch umgesetzt werden, zeigen die folgenden Abschnitte.

Temperaturen im Kühlcontainer nachvollziehbar aufzeichnen

Kühlcontainer zeichnen die Temperatur je nach Ausstattung mit einem Schreiber oder einem Datenlogger auf. Beim sogenannten Partlow-Schreiber wird laut TIS-GDV in der Regel die Rücklufttemperatur aufgezeichnet. Das ist die Temperatur der Luft, die von der Ware zum Aggregat zurückströmt. Zunehmend erfassen Datenlogger die Temperatur digital.

Zusätzlich lassen sich Aufzeichnungsgeräte direkt in der Ladung positionieren. Sie zeigen den Temperaturverlauf dort, wo die Ware lagert, statt nur die Luft am Aggregat abzubilden. Die Kerntemperatur der Ware selbst messen sie nicht. Legen Sie fest, wer die Daten wann ausliest, wo sie gespeichert werden und wer bei Auffälligkeiten entscheidet. Welche Aufzeichnungen für Lebensmittel und Arzneimittel vorgeschrieben sind, erläutert der Abschnitt zu Pflichten und Nachweisen.

Experten-Tipp!

Legen Sie einen unabhängigen Datenlogger an eine kritische Stelle, etwa nahe der Tür zwischen die Ware, wo beim Öffnen warme Luft einströmt. Prüfen Sie die Position, wenn sich die Beladung ändert. So haben Sie einen zweiten Nachweis neben der Anzeige des Aggregats.

Fernüberwachung und Alarmkette einrichten

In der Containerschifffahrt überwachen Reedereien ihre Kühlcontainer aus der Ferne, damit eine Störung auf See früh auffällt. Für den stationären Einsatz gilt dasselbe Prinzip: Temperatur und Störmeldungen laufen je nach Ausstattung auf ein Smartphone oder in eine Leitstelle. Lösungen aus dem Internet of Things machen Abweichungen sichtbar, bevor die Ware Schaden nimmt.

Technik allein reicht dafür nicht. Es braucht eine Alarmkette mit Vertretung: Wer wird zuerst informiert, wer übernimmt, wenn diese Person nicht erreichbar ist, und wohin kann die Ware im Ernstfall ausweichen?

Vernetzte Kühlcontainer gegen Angriffe absichern

Mit der Vernetzung wächst die Angriffsfläche. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat am 13. Oktober 2026 Betreiber vernetzter Steuerungen zur Absicherung aufgerufen, ausdrücklich auch bei Anlagen zur Kühlung von Lebensmitteln. Die BSI-Präsidentin verwies dabei auf Vorfälle in Frankreich. Für fernüberwachte Container heißt das: Fernzugriff nur über abgesicherte Wege.

Aus den Empfehlungen des BSI leiten sich für den Container konkrete Schritte ab:

Kein offener Zugang: Die Steuerung des Containers sollte nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein. Fragen Sie Anbieter oder Kältefachbetrieb ausdrücklich, wie die Verbindung zur Steuerung technisch gelöst ist.

Die Steuerung des Containers sollte nicht direkt aus dem Internet erreichbar sein. Fragen Sie Anbieter oder Kältefachbetrieb ausdrücklich, wie die Verbindung zur Steuerung technisch gelöst ist. Gesicherte Verbindung: Zugriffe laufen über ein VPN mit Mehrfaktor-Anmeldung. Voreingestellte Standardpasswörter werden vor der Inbetriebnahme ersetzt.

Zugriffe laufen über ein VPN mit Mehrfaktor-Anmeldung. Voreingestellte Standardpasswörter werden vor der Inbetriebnahme ersetzt. Aktuelle Software: Verfügbare Sicherheitsupdates werden zeitnah eingespielt. Klären Sie bei gemieteten Containern, ob der Vermieter diese Aufgabe übernimmt.

Verfügbare Sicherheitsupdates werden zeitnah eingespielt. Klären Sie bei gemieteten Containern, ob der Vermieter diese Aufgabe übernimmt. Überblick behalten: Der Betrieb prüft, welche seiner Geräte von außen erreichbar sind. Dazu gehört neben Kühlcontainern auch andere vernetzte Technik auf dem Gelände.

So bleibt der Nutzen der Fernüberwachung erhalten, ohne neue Einfallstore zu öffnen.

Wie sich diese Schritte in die betriebliche IT-Sicherheit einfügen, klärt der Betrieb am besten, bevor die Fernüberwachung startet. Hilfreich ist es, neue Technologien geprüft einzuführen, statt sie nebenbei ans Netz zu hängen.

Temperatur, Aufzeichnung und Alarm greifen damit ineinander, und jede dieser Aufgaben braucht eine feste Zuständigkeit. Erst im Zusammenspiel sichern sie die Kühlkette auch dann, wenn nachts oder am Wochenende niemand vor Ort ist.

Kühlcontainer mieten, kaufen oder gebraucht kaufen?

Ob sich Miete oder Kauf rechnet, hängt vor allem von der Nutzungsdauer ab. Daneben spielen Service, Kapitalbindung und das Risiko einer Fehlinvestition eine Rolle.

Kühlcontainer mieten: Flexibel bei befristetem Bedarf

Einen Kühlcontainer zu mieten lohnt sich vor allem, wenn zusätzliche Kühlfläche nur zeitweise gebraucht wird: für eine Saison, eine Bauphase oder eine Veranstaltung. Lieferung und Abholung, häufig auch Wartung und Service, liegen beim Vermieter, und der Betrieb zahlt nur für die genutzte Zeit.

Das schont die Liquidität und verhindert, dass Kapital in einem Gerät gebunden ist, das nach der Spitze ungenutzt auf dem Hof steht. Vermieter bieten meist verschiedene Größen und Ausstattungen an, sodass sich die Lösung am tatsächlichen Bedarf ausrichtet.

Kühlcontainer neu kaufen: Sinnvoll bei dauerhaftem Bedarf

Wer zusätzliche Kühlfläche über Jahre braucht, etwa weil das Sortiment gewachsen ist oder ein Standort keine feste Kühlzelle erhält, sollte einen Kühlcontainer kaufen. Ein neuer Container bringt aktuelle Technik, volle Gewährleistung und einen klar dokumentierten Zustand. Wer ohnehin jedes Jahr mietet, für den lohnt es sich, diese Option ernsthaft durchzurechnen.

Dafür bindet der neue Container Kapital und verlangt einen eigenen Wartungsvertrag mit einem Kältefachbetrieb. Ausstattung, Kältemittel und Energieeffizienz lassen sich beim Neukauf gezielt nach den eigenen Anforderungen wählen.

Kühlcontainer gebraucht kaufen: Günstiger, aber prüfintensiv

Ein gebrauchter Kühlcontainer kostet weniger als ein neuer und eignet sich bei Dauerbedarf mit begrenztem Budget. Gebrauchte Exemplare können als ausgemusterte Reefer-Container aus der Seefahrt stammen und haben dann bereits einen intensiven Einsatz hinter sich. Ein niedriger Preis zahlt sich nur aus, wenn der Container danach zuverlässig arbeitet.

Entscheidend ist der Zustand von Aggregat, Dämmung, Boden und Türdichtungen. Feuchte in der Dämmung schwächt die Isolierwirkung, ein verschlissenes Aggregat treibt den Stromverbrauch. Fragen Sie nach Wartungsnachweisen, der Ersatzteilversorgung und dem Kältemittel, denn für manche Kältemittel gelten bei der Wartung Verwendungsverbote.

Experten-Tipp!

Bestehen Sie bei einem gebrauchten Container auf einem Probelauf über einen vollen Tag mit Temperaturaufzeichnung und halten Sie den Zustand in einem Übergabeprotokoll fest. Erst wenn der Container die Solltemperatur stabil hält, sollte Ware hinein.

Miete, Neukauf und Gebrauchtkauf im Vergleich

Die drei Wege unterscheiden sich nicht allein im Preis. Die folgende Übersicht stellt Nutzungsdauer, Kapitalbindung, Service, Technikstand, Flexibilität und die Zuständigkeit bei einem technischen Ausfall nebeneinander und zeigt, welcher Weg zu welchem Bedarf passt.

Kriterium Miete Kauf neu Kauf gebraucht Nutzungsdauer Wochen bis Monate, auch wiederkehrend Dauerhaft über Jahre Dauerhaft, bei begrenztem Budget Kapitalbindung Keine, laufende Mietrate Hoch Mittel Wartung und Service Häufig im Mietvertrag enthalten Wartungsvertrag mit Kältefachbetrieb Wartungsvertrag, Zustand vorab prüfen Technikstand Je nach Vermieter und Modell Aktuell, mit Gewährleistung Abhängig von Alter und Wartung Flexibilität Hoch, Größe und Dauer anpassbar Gering, Wiederverkauf möglich Gering, Wiederverkauf möglich Zuständigkeit bei technischem Ausfall Je nach Vertrag beim Vermieter Beim Käufer, abgefedert durch Gewährleistung Beim Käufer, Ausfallrisiko je nach Zustand

Tabelle 3: Miete, Neukauf und Gebrauchtkauf von Kühlcontainern im Vergleich nach sechs Kriterien

Kurzfristig spricht viel für die Miete, auf Dauer häufig für den Kauf. Wer unsicher ist, kann zunächst mieten und eigene Verbrauchs- und Nutzungsdaten sammeln, bevor er kauft. Am wenigsten eindeutig ist die Antwort bei wiederkehrendem Saisonbedarf. Hier lohnt es sich, die Mietkosten mehrerer Jahre mit einem Kauf zu vergleichen.

Für jeden der drei Wege gilt: Ein Container rechnet sich nur, wenn er die Solltemperatur verlässlich hält. Ein günstiger Preis gleicht einen Ausfall mit verdorbener Ware nicht aus.

Kosten von Kühlcontainern: Gesamtkosten statt Mietrate vergleichen

Mietrate und Kaufpreis sind nur ein Teil der Rechnung. Wer Angebote fair vergleichen will, betrachtet die Kosten über die gesamte geplante Nutzungsdauer.

Diese Kostenblöcke gehören in die Rechnung

In einen vollständigen Vergleich gehören neben Miete oder Kaufpreis diese Posten:

Transport: Anlieferung und Abholung, bei Bedarf mit Kranfahrzeug. Bei wiederkehrender Miete fallen diese Kosten in jeder Saison erneut an.

Anlieferung und Abholung, bei Bedarf mit Kranfahrzeug. Bei wiederkehrender Miete fallen diese Kosten in jeder Saison erneut an. Aufstellung: Vorbereitung des Stellplatzes, eventuell ein Fundament oder eine Rampe und gegebenenfalls Gebühren für eine Genehmigung.

Vorbereitung des Stellplatzes, eventuell ein Fundament oder eine Rampe und gegebenenfalls Gebühren für eine Genehmigung. Strom: Ein laufender Posten, der über Monate ins Gewicht fällt. Seriös ansetzen lässt er sich mit den Verbrauchsangaben des Anbieters und später mit den Messwerten des Zwischenzählers.

Ein laufender Posten, der über Monate ins Gewicht fällt. Seriös ansetzen lässt er sich mit den Verbrauchsangaben des Anbieters und später mit den Messwerten des Zwischenzählers. Wartung und Reinigung: Regelmäßiger Service durch einen Kältefachbetrieb, gegebenenfalls Dichtheitskontrollen und die Reinigung nach Hygieneplan.

Regelmäßiger Service durch einen Kältefachbetrieb, gegebenenfalls Dichtheitskontrollen und die Reinigung nach Hygieneplan. Überwachung: Datenlogger, Fernüberwachung und Alarmierung, bei Mietcontainern teils als Zusatzleistung berechnet.

Datenlogger, Fernüberwachung und Alarmierung, bei Mietcontainern teils als Zusatzleistung berechnet. Interner Aufwand: Zeit für Einweisung, Kontrollen und Dokumentation, die in keiner Rechnung des Anbieters auftaucht.

Zeit für Einweisung, Kontrollen und Dokumentation, die in keiner Rechnung des Anbieters auftaucht. Ausfallrisiko und Versicherung: Was ein Ausfall kostet, wenn Ware verdirbt oder Lieferungen platzen. Ein zweites Kühlsystem, ein Servicevertrag mit kurzer Reaktionszeit und eine passende Versicherung für Gerät und Ware begrenzen dieses Risiko.

Ein Teil dieser Posten fällt bei Miete und Kauf unterschiedlich an, deshalb lohnt der Blick auf jede einzelne Position.

Praxisbeispiel: Wie eine Molkerei die Überbrückung ihrer Kühlraumsanierung durchrechnet

Ausgangslage: Eine Molkerei muss ihren zentralen Kühlraum sanieren. Paneele und Kältetechnik werden erneuert, der Raum fällt dafür mehrere Wochen aus. Milchprodukte müssen in dieser Zeit weiter gekühlt gelagert und täglich ausgeliefert werden. Die Geschäftsführung will wissen, welche Lösung sich über die gesamte Bauphase rechnet, ohne die Lieferfähigkeit zu gefährden.

Vorgehen: Das Controlling vergleicht drei Wege: ein externes Kühlhaus, zwei gemietete Kühlcontainer an der Laderampe und einen Kauf. Beim Kühlhaus kommen zur Lagergebühr tägliche Zusatztransporte und längere Wege hinzu. Für die Miete addiert das Team Mietrate, Anlieferung und Abholung sowie eine eigene Zuleitung, die eine Elektrofachkraft legt. Den Strom schätzt es anhand der Verbrauchsangaben des Vermieters, die Fernüberwachung bucht es als Zusatzleistung dazu. Für den Kauf setzt es Kaufpreis, Transport, Aufstellung, Strom, Wartung und Überwachung an, abzüglich eines möglichen Wiederverkaufswerts. Für alle drei Wege gilt derselbe Zeitraum, und überall fließen Ausfallrisiko, Versicherung und der interne Aufwand für Einweisung, Kontrollen und Dokumentation ein.

Ergebnis: Die Rechnung fällt zugunsten der Miete aus. Ein Kauf scheidet aus, weil der Bedarf nach der Sanierung entfällt, und gegenüber dem Kühlhaus spart die Miete die täglichen Zusatztransporte. Während der Bauphase erfasst ein Zwischenzähler den tatsächlichen Verbrauch. Die Molkerei bleibt lieferfähig, und nach der Sanierung gehen beide Container zurück. Die Kostenaufstellung bewahrt der Betrieb auf, um sie bei einem Ausfall der eigenen Kühltechnik sofort wieder nutzen zu können.

So rechnen Sie Miete gegen Kauf

Legen Sie für alle Varianten denselben Zeitraum und denselben Kühlbedarf zugrunde. Dann addieren Sie für Miete, Neukauf und Gebrauchtkauf jeweils alle genannten Kostenblöcke, bei der Miete zusätzlich die Mietraten. Beim Kauf kommen der Kaufpreis und die Kosten des gebundenen Kapitals hinzu, etwa Zinsen einer Finanzierung, abzüglich eines realistischen Wiederverkaufswerts am Ende der Nutzung.

Strom fällt in jeder Variante an. Unterschiede entstehen vor allem, wenn ein älteres Gerät deutlich mehr verbraucht als ein neues. Der Punkt, ab dem sich der Kauf rechnet, ist für jeden Betrieb verschieden. Er hängt von Mietkonditionen, Nutzungstagen pro Jahr und Kapitalkosten ab und lässt sich mit diesen Angaben in einer einfachen Tabellenkalkulation ermitteln.

Eine Gesamtkostenrechnung macht Miete, Neukauf und Gebrauchtkauf vergleichbar. Sie zeigt auch Posten, die in keinem Angebot auftauchen, und schützt so vor einer Entscheidung allein nach der Mietrate.

Pflichten und Nachweise beim Betrieb von Kühlcontainern

Welche Nachweise ein Betrieb führen muss, hängt von der Ware ab. Hinzu kommen Pflichten rund um Kältemittel und Arbeitsschutz, die je nach Gerät und Nutzung greifen. Entscheidend ist, den Container in die bestehenden Abläufe einzubinden, statt ihn als Sonderfall nebenher zu führen.

Lebensmittel: HACCP, Kühlkette und Tiefkühlware

Lebensmittelunternehmer müssen nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 ständige Verfahren einrichten, die auf den HACCP-Grundsätzen beruhen. Dieselbe Verordnung hält fest, dass die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Zeitlich begrenzte Abweichungen von den Temperaturvorgaben lässt sie nur zu, wenn sie aus praktischen Gründen nötig sind und die Gesundheit nicht gefährden. Der Container gehört deshalb als eigener Lagerort mit eigenen Risiken in die Gefahrenanalyse des Betriebs.

Für tiefgefrorene Lebensmittel wird die Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV) konkreter, Speiseeis ist davon ausgenommen. Sie verlangt, dass die Ware ständig bei minus 18 Grad Celsius oder tiefer gehalten wird. Abweichungen nach oben von höchstens 3 Grad Celsius erlaubt sie nur in eng begrenzten Fällen wie dem Versand.

Zudem muss die Lufttemperatur so häufig und in regelmäßigen Zeitabständen gemessen und aufgezeichnet werden, dass das Temperaturgeschehen nachvollziehbar ist. Die Aufzeichnungen sind nach der Verordnung (EG) Nr. 37/2005 zu datieren und je nach Art und Haltbarkeit der Ware mindestens ein Jahr oder länger aufzubewahren.

Nachvollziehbare Aufzeichnung: Der Temperaturverlauf im Kühlcontainer gehört zu den Nachweisen der Eigenkontrolle. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Im Alltag sollten Lebensmittelbetriebe für den Container vor allem diese Punkte dokumentieren:

Wareneingang: Temperatur der Ware bei der Einlagerung, Datum und Name der prüfenden Person. So lässt sich später belegen, dass nur vorgekühlte Ware eingelagert wurde.

Temperatur der Ware bei der Einlagerung, Datum und Name der prüfenden Person. So lässt sich später belegen, dass nur vorgekühlte Ware eingelagert wurde. Temperaturverlauf: Aufzeichnung der Lufttemperatur, bei Tiefkühlware nach den Vorgaben der TLMV. Die Daten werden regelmäßig ausgelesen und gesichert.

Aufzeichnung der Lufttemperatur, bei Tiefkühlware nach den Vorgaben der TLMV. Die Daten werden regelmäßig ausgelesen und gesichert. Abweichungen: Was passiert ist, welche Ware betroffen war und wie entschieden wurde. Eine kurze Begründung macht die Entscheidung bei einer Kontrolle nachvollziehbar.

Was passiert ist, welche Ware betroffen war und wie entschieden wurde. Eine kurze Begründung macht die Entscheidung bei einer Kontrolle nachvollziehbar. Reinigung: Datum, verwendetes Mittel und verantwortliche Person, abgestimmt auf den Reinigungsplan des Betriebs.

Datum, verwendetes Mittel und verantwortliche Person, abgestimmt auf den Reinigungsplan des Betriebs. Wartung: Serviceeinsätze, Störungen und Prüfungen am Aggregat. Bei Mietcontainern gehören auch die Nachweise des Vermieters dazu.

Diese Unterlagen zeigen bei einer Kontrolle, dass die Kühlkette auch außerhalb des Gebäudes beherrscht wird.

Arzneimittel und Labor: Temperaturverteilung und Alarm

Für den Großhandel mit Arzneimitteln geben die EU-Leitlinien für die gute Vertriebspraxis den Rahmen vor. Sie sehen vor, dass vor der Inbetriebnahme eines Lagerbereichs eine Temperaturverteilungsstudie unter repräsentativen Bedingungen durchgeführt werden sollte, das sogenannte Mapping.

Nach den Ergebnissen sollten Überwachungsgeräte vor allem dort stehen, wo die Temperatur am stärksten schwankt, und regelmäßig kalibriert werden. Zudem sollten geeignete Alarmsysteme Abweichungen von den festgelegten Lagerbedingungen melden, und die Ausrüstung sollte regelmäßig auf ihre Funktion geprüft werden. Wer Arzneimittel in einem Container lagert, plant die Temperaturverteilungsstudie deshalb vor der Inbetriebnahme ein und prüft bei einem Standortwechsel, ob sie wiederholt werden muss.

Labore und Forschungseinrichtungen orientieren sich je nach Material an eigenen Vorgaben. Das Prinzip aus Temperaturverteilung, Überwachung und Alarm lässt sich jedoch gut übertragen.

Kältemittel und Wartung

Wer einen Kühlcontainer betreibt, hat Pflichten rund um das Kältemittel. Das Umweltbundesamt nennt in seinem Überblick zur F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573 unter anderem Dichtheitskontrollen, Aufzeichnungspflichten und die Pflicht, die Zertifizierung des beauftragten Fachbetriebs zu prüfen. Neue Verwendungsverbote betreffen zudem die Wartung von Kälteanlagen.

Welche Pflichten im Einzelnen gelten, hängt vom konkreten Gerät ab, etwa vom Kältemittel und von der Füllmenge. Sie gehören in den Wartungsvertrag mit dem Kältefachbetrieb. Bei gemieteten Containern regelt der Mietvertrag, wer Wartung und Prüfungen übernimmt.

Arbeitsschutz im begehbaren Container

Für begehbare Container zählt die Sicherheit der Beschäftigten. Die DGUV-Regel für Backbetriebe verlangt, dass sich Türen von begehbaren Kühlräumen jederzeit von innen öffnen lassen, auch wenn sie versehentlich von außen abgeschlossen wurden. Die Entriegelungen müssen einwandfrei funktionieren.

Für Kühlräume mit mehr als 20 Quadratmetern Fläche und Temperaturen unter minus 10 Grad Celsius nennt dieselbe Regel zusätzlich eine vom allgemeinen Stromnetz unabhängige Notrufeinrichtung. Das betrifft auch Container: Nach den Innenmaßen, die der TIS-GDV nennt, hat ein 40-Fuß-High-Cube-Container rund 11,6 Meter Länge und 2,3 Meter Breite, also gut 26 Quadratmeter Grundfläche.

Im Tiefkühlbetrieb erfüllt ein solcher Container damit beide Bedingungen. Die Regel richtet sich an Backbetriebe, ihre Schutzziele bieten aber auch anderen Betrieben eine gute Orientierung. Welche Maßnahmen für den begehbaren Container gelten, legt die Gefährdungsbeurteilung des eigenen Betriebs fest.

Praktisch heißt das: Bevor die erste Ware einzieht, sollten drei Unterlagen den Kühlcontainer bereits abdecken. Das sind die Gefahrenanalyse nach HACCP (bei Arzneimitteln die Vorgaben der Qualitätssicherung), der Wartungs- oder Mietvertrag mit klarer Regelung zu Wartung und Prüfungen und die Gefährdungsbeurteilung.

Fazit: Kühlcontainer sichern die Kühlkette, wenn Planung und Betrieb zusammenpassen

Ein Kühlcontainer lohnt sich überall dort, wo Kühlfläche fehlt und ein Bauprojekt zu langsam, zu teuer oder schlicht unnötig wäre. Saisonspitzen, Umbauten und Störungen der vorhandenen Kühltechnik sind die klassischen Anlässe, von der Bäckerei über die Molkerei bis zum Labor. Auch in Gastronomie, Industrie und Logistik schaffen die Container temporäre Kühlfläche, wo eine feste Lösung fehlt.

Damit der Container die Kühlkette tatsächlich sichert, muss die Bauart zur Ware passen und die Planung stimmen. Die Ware kommt vorgekühlt hinein, die Luft kann zirkulieren, und die Temperatur wird nachvollziehbar aufgezeichnet. Wer zusätzlich die Fernüberwachung absichert und Zuständigkeiten klärt, macht aus einer mobilen Kiste ein verlässliches Kühllager.

Ob sich Miete oder Kauf rechnet, entscheidet vor allem die Nutzungsdauer. Wer Transport, Strom, Wartung und Ausfallrisiko ehrlich mitrechnet und den Container in seine Nachweise einbindet, trifft eine Entscheidung, die über die nächste Saison hinaus trägt. So wird aus der kurzfristigen Ausweichlösung ein fester Baustein der eigenen Kühllogistik.

Häufige Fragen (FAQ) zum Kühlcontainer und zur Kühlkette im Unternehmen