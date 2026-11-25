Prozessautomatisierung im Mittelstand: Das Wichtigste im Überblick Make, Zapier und n8n automatisieren dieselben Abläufe, unterscheiden sich aber in Abrechnung, Datenhaltung und Betriebsaufwand erheblich. Diese fünf Fakten entscheiden über die Wahl (Stand November 2026). Plattformprofil: Make eignet sich für verzweigte Datenflüsse und nennt mehr als 3.000 Apps. Zapier verbindet mehr als 9.000 Apps und eignet sich für schnelle Standardabläufe. n8n läuft als Cloud-Dienst oder auf eigenen Servern und gibt die größte Kontrolle über Daten und Infrastruktur.

Make eignet sich für verzweigte Datenflüsse und nennt mehr als 3.000 Apps. Zapier verbindet mehr als 9.000 Apps und eignet sich für schnelle Standardabläufe. n8n läuft als Cloud-Dienst oder auf eigenen Servern und gibt die größte Kontrolle über Daten und Infrastruktur. Abrechnung: Make zählt Credits je Modulausführung, Zapier Tasks je erfolgreicher Aktion und n8n Cloud Ausführungen je Workflow-Lauf. Holt ein Ablauf mit drei Aktionen zehn Datensätze in einem Abruf, ergibt das 31 Credits, 30 Tasks oder eine Ausführung.

Make zählt Credits je Modulausführung, Zapier Tasks je erfolgreicher Aktion und n8n Cloud Ausführungen je Workflow-Lauf. Holt ein Ablauf mit drei Aktionen zehn Datensätze in einem Abruf, ergibt das 31 Credits, 30 Tasks oder eine Ausführung. Eigenbetrieb: Die Community Edition von n8n ist unabhängig von der Zahl der Läufe lizenzkostenfrei und darf intern genutzt werden. Wer sie selbst betreibt, verantwortet die Sicherheitsupdates selbst. 2026 erhielt eine n8n-Lücke die CVSS-Höchstwertung 10, und der Support für Version 1.x endet am 31. Dezember 2026.

Die Community Edition von n8n ist unabhängig von der Zahl der Läufe lizenzkostenfrei und darf intern genutzt werden. Wer sie selbst betreibt, verantwortet die Sicherheitsupdates selbst. 2026 erhielt eine n8n-Lücke die CVSS-Höchstwertung 10, und der Support für Version 1.x endet am 31. Dezember 2026. Datenschutz: Zapier bietet keine Speicherung ausschließlich in der EU, Make hat EU-Datenzonen mit KI-Ausnahmen außerhalb der EU, n8n Cloud speichert in Frankfurt. Verarbeitet ein Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag, ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO nötig. Entscheidend ist der Weg der Daten durch alle angebundenen Dienste.

Zapier bietet keine Speicherung ausschließlich in der EU, Make hat EU-Datenzonen mit KI-Ausnahmen außerhalb der EU, n8n Cloud speichert in Frankfurt. Verarbeitet ein Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag, ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO nötig. Entscheidend ist der Weg der Daten durch alle angebundenen Dienste. KI-Pflichten: Wer KI-Schritte in Workflows nutzt, muss seit dem 2. Februar 2025 Maßnahmen ergreifen, welche die KI-Kompetenz der Beschäftigten fördern. Für Hochrisiko-Anwendungen wie die Vorauswahl von Bewerbungen gelten ab dem 2. Dezember 2027 strengere Pflichten. Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand ergibt sich die passende Plattform aus Prozess, Datenart und Betriebskompetenz, nicht aus der Länge der App-Liste. Ein Pilot über 90 Tage liefert dafür gemessene Kosten und Fehlerquoten.

Prozessautomatisierung im Mittelstand: Warum die Plattformwahl Chefsache wird

Die Wahl einer Automatisierungsplattform wirkt wie eine IT-Detailfrage. Tatsächlich legt sie fest, wo Kundendaten fließen, wer Störungen behebt und wie teuer Wachstum wird. Deshalb gehört sie auf den Tisch der Geschäftsführung.

Low-Code-Plattformen: Was Make, Zapier und n8n in der Prozessautomatisierung leisten

Low-Code-Plattformen verbinden Anwendungen über eine visuelle Oberfläche und ersetzen damit viele kleine Individualentwicklungen. Ein Ablauf besteht aus einem Auslöser, dem Trigger, und mehreren Schritten, die Daten prüfen, umformen und an andere Systeme weitergeben. Make, Zapier und n8n zählen zu den bekanntesten Werkzeugen dieser Art. Daneben gibt es weitere Lösungen, etwa Microsoft Power Automate für Unternehmen, die stark mit Microsoft 365 arbeiten.

Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand ist diese Form der Workflow-Automatisierung attraktiv, weil die Nachfrage nach digitalen Abläufen schneller wächst als die Kapazität der eigenen IT. Ganz ohne Technik geht es trotzdem nicht. Sobald Daten umgerechnet oder Sonderfälle abgefangen werden, helfen Code-Schritte, wie sie etwa Zapier und n8n anbieten. Welche Abläufe sich lohnen, klärt eine saubere Prozessoptimierung vor dem ersten Workflow.

Fünf Prüffragen klären vor der Plattformwahl, welche Anforderungen ein Ablauf stellt:

Prozess: Ist der Ablauf stabil und regelbasiert, oder ändert er sich laufend? Nur ein klar beschriebener Prozess mit festen Regeln lässt sich verlässlich automatisieren, alles andere automatisiert das Chaos.

Ist der Ablauf stabil und regelbasiert, oder ändert er sich laufend? Nur ein klar beschriebener Prozess mit festen Regeln lässt sich verlässlich automatisieren, alles andere automatisiert das Chaos. Volumen: Wie viele Vorgänge fallen pro Monat an, und kommen sie einzeln oder gebündelt? Davon hängt ab, welches Abrechnungsmodell günstiger ist und ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich wird.

Wie viele Vorgänge fallen pro Monat an, und kommen sie einzeln oder gebündelt? Davon hängt ab, welches Abrechnungsmodell günstiger ist und ob der Eigenbetrieb wirtschaftlich wird. Datenart: Fließen personenbezogene Daten, Zahlungsdaten oder Geschäftsgeheimnisse durch den Ablauf? Je sensibler die Daten, desto wichtiger werden Datenstandort, Verträge und die Frage, welche Dienste sie zu sehen bekommen.

Fließen personenbezogene Daten, Zahlungsdaten oder Geschäftsgeheimnisse durch den Ablauf? Je sensibler die Daten, desto wichtiger werden Datenstandort, Verträge und die Frage, welche Dienste sie zu sehen bekommen. Betrieb: Wer pflegt den Workflow, wenn sich eine Schnittstelle oder ein Passwort ändert? Ohne festen Verantwortlichen und Vertretung veralten Automatisierungen schnell und fallen unbemerkt aus.

Wer pflegt den Workflow, wenn sich eine Schnittstelle oder ein Passwort ändert? Ohne festen Verantwortlichen und Vertretung veralten Automatisierungen schnell und fallen unbemerkt aus. Fehlerfolgen: Was passiert, wenn ein Schritt ausfällt oder doppelt läuft? Bei Rechnungen und Bestellungen wiegt ein Fehler schwerer als bei einer Chat-Benachrichtigung und braucht deshalb einen geprüften Fehlerpfad.

Mit diesen Antworten lassen sich Plattformen an echten Anforderungen vergleichen statt an Funktionslisten.

KI-Workflows: Warum Prozessautomatisierung im Mittelstand zum Fundament für KI wird

KI entfaltet im Unternehmen vor allem dann Wirkung, wenn eine Automatisierung sie mit Daten versorgt und ihr Ergebnis weiterverarbeitet. Ein Sprachmodell kann eine E-Mail einordnen oder eine Rechnung auslesen. Den Rest erledigt der Workflow. Er holt die Mail ab, übergibt den Text an das Modell, prüft die Antwort und legt den Vorgang im richtigen System an.

Der Bedarf ist da. Laut einer aktuellen Bitkom-Erhebung setzen 2026 erstmals 57 Prozent der Unternehmen ab 20 Beschäftigten KI ein. Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand verschiebt sich damit die Frage. Es geht weniger darum, ob KI genutzt wird, als darum, welche Daten an welches Modell fließen und wer das Ergebnis kontrolliert. Wo Agenten heute schon Nutzen bringen, zeigt der Beitrag zu KI-Agenten im Unternehmen.

Diese Abläufe eignen sich für KI-Schritte in automatisierten Workflows:

Anfragen vorsortieren: Eingehende E-Mails werden nach Thema und Dringlichkeit eingeordnet und an das zuständige Team weitergeleitet.

Eingehende E-Mails werden nach Thema und Dringlichkeit eingeordnet und an das zuständige Team weitergeleitet. Belege auslesen: Aus Rechnungen und Lieferscheinen im PDF-Format werden Rechnungsnummer, Betrag und Lieferant ausgelesen und für den Abgleich bereitgestellt.

Aus Rechnungen und Lieferscheinen im PDF-Format werden Rechnungsnummer, Betrag und Lieferant ausgelesen und für den Abgleich bereitgestellt. Texte zusammenfassen: Lange Serviceanfragen oder Gesprächsnotizen landen als kurze Zusammenfassung im CRM.

Lange Serviceanfragen oder Gesprächsnotizen landen als kurze Zusammenfassung im CRM. Antworten vorbereiten: Für Standardanfragen entsteht ein Entwurf, den ein Mitarbeiter prüft und selbst versendet.

Für Standardanfragen entsteht ein Entwurf, den ein Mitarbeiter prüft und selbst versendet. Übersetzen: Anfragen in Fremdsprachen werden übersetzt, damit das Team sie ohne Verzögerung bearbeiten kann.

Anfragen in Fremdsprachen werden übersetzt, damit das Team sie ohne Verzögerung bearbeiten kann. Stammdaten vereinheitlichen: Uneinheitlich erfasste Firmennamen und Adressen erhalten ein einheitliches Format, bevor sie ins CRM gelangen.

Überall gilt dieselbe Rollenverteilung. Die KI liefert einen Vorschlag, der Workflow prüft ihn gegen feste Regeln, und bei Unsicherheit entscheidet ein Mensch.

Die Plattform wird damit zur Schaltstelle zwischen Fachabteilung, Software und KI. Entsprechend sorgfältig sollte die Auswahl ausfallen, denn sie prägt jeden Workflow, der in den kommenden Jahren entsteht.

Make, Zapier und n8n im Vergleich: Lizenz, Abrechnung und Betriebsmodell

Make, Zapier und n8n lösen dieselbe Aufgabe auf unterschiedliche Weise. Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand zählt vor allem, wie sie abrechnen, wo Daten liegen und wer die Plattform betreibt.

Make spielt seine Stärke aus, wenn Daten verzweigt, in Schleifen verarbeitet oder umfangreich umgeformt werden. Die Plattform entstand als Integromat in Prag, gehört seit 2020 zum deutschen Process-Mining-Anbieter Celonis und heißt seit 2022 Make. Nach eigenen Angaben unterstützt Make mehr als 3.000 Apps.

Ein Ablauf heißt bei Make Szenario. Jeder Schritt erscheint als Modul auf einer Arbeitsfläche, sodass sich auch komplexe Datenflüsse auf einen Blick nachvollziehen lassen. Router teilen den Datenfluss in mehrere Wege auf, Iteratoren zerlegen Listen in einzelne Datensätze, und Aggregatoren führen sie wieder zusammen. Für Fehlerfälle bietet Make eigene Fehler-Handler, außerdem lassen sich unvollständige Ausführungen speichern und später wiederholen.

Abgerechnet wird in Credits. Sie haben die frühere Einheit Operations abgelöst, bei Apps ohne KI entspricht eine Operation in der Regel weiterhin einem Credit. Bei KI-Funktionen hängt der Verbrauch vom Modul und von der gewählten Verbindung ab, neben Modulläufen können auch Tokens zählen. Organisationen können die Datenzonen EU1 oder EU2 wählen, bei einzelnen KI-Funktionen gilt das allerdings nur mit Einschränkungen.

Zapier: Breiter App-Katalog für schnelle Standardabläufe

Zapier eignet sich für Teams, die bekannte Cloud-Anwendungen ohne technische Vorkenntnisse schnell miteinander verbinden wollen. Der US-Anbieter nennt mehr als 9.000 anbindbare Apps, darunter verbreitete CRM-, Buchhaltungs- und Kommunikationsdienste. Ein Ablauf heißt Zap und folgt meist einer klaren Linie aus Auslöser und Aktionen. Viele Zaps entstehen aus Vorlagen in wenigen Schritten, für Sonderfälle gibt es Filter, Verzweigungen über Paths und Code-Schritte.

Zapier rechnet in Tasks ab. Ein Task entsteht in der Regel bei jeder erfolgreich ausgeführten Aktion, Auslöser und Filter verbrauchen in Classic Zaps keine Tasks. Im September 2026 hat Zapier mit den Next Gen Zaps eine neue Generation von Workflows vorgestellt, die ab dem 1. Dezember 2026 ebenfalls Tasks verbrauchen. Fehlgeschlagene Läufe wiederholt Zapier in bezahlten Plänen auf Wunsch automatisch.

Eine reine EU-Datenhaltung sieht Zapier nicht vor. Übermittlungen in die USA stützt der Anbieter auf das Datenschutzabkommen zwischen EU und USA. Wie Cloud-Dienste grundsätzlich funktionieren und was Unternehmen dabei beachten, erklärt der Beitrag zur Public Cloud.

Zwei Fachkräfte aus dem Operations-Team vergleichen die Workflow-Oberflächen zweier Plattformen am selben Ablauf. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

n8n: Fair-Code-Plattform für Cloud und Eigenbetrieb

n8n verbindet eine visuelle Oberfläche mit der Wahl, die Plattform als Cloud-Dienst zu nutzen oder selbst zu betreiben. Das Berliner Unternehmen wurde 2019 von Jan Oberhauser gegründet, der Name steht für nodemation. Workflows bestehen aus Nodes, die Daten aus Anwendungen holen, umformen und weitergeben. Wer mehr braucht, ergänzt Code-Schritte oder eigene Nodes.

Rechtlich steht n8n unter der Sustainable Use License und gilt damit als Fair-Code, nicht als Open Source im Sinne der Open Source Initiative. Der Quellcode ist öffentlich. Die kostenlose Community Edition darf ein Unternehmen nutzen, solange nur eigene Beschäftigte Workflows erstellen oder bearbeiten. Sollen externe Kunden Workflows selbst konfigurieren oder soll n8n als Dienst angeboten werden, ist eine kommerzielle Lizenz nötig.

Die kostenlose Community Edition enthält nach Angaben von n8n fast den vollständigen Funktionsumfang. Single Sign-on, Git-Versionierung, getrennte Umgebungen für Test und Produktion sowie Projekte für Teams gibt es erst in den kostenpflichtigen Business- und Enterprise-Plänen. Beide lassen sich selbst betreiben und werden nach einem Kontingent an Workflow-Ausführungen abgerechnet. Alternativ betreibt n8n die Software als Cloud-Dienst mit Datenhaltung in Frankfurt. Abgerechnet wird dort ebenfalls je Ausführung, also je kompletten Lauf eines Workflows, unabhängig von der Zahl der Schritte.

n8n selbst hosten: Volle Kontrolle mit voller Verantwortung

Im Eigenbetrieb läuft n8n auf einem Server, den das Unternehmen selbst kontrolliert, und für Betrieb und Sicherheit der Software ist das eigene Team oder ein beauftragter Dienstleister zuständig. Möglich ist das im eigenen Rechenzentrum oder auf einem gemieteten virtuellen Server. Ein Beispiel dafür ist das n8n-Hosting bei METANET, bei dem Unternehmen einen Cloud Server in Schweizer Rechenzentren mieten und n8n darauf selbst einrichten, meist per Docker. Installation, Konfiguration und Wartung der Software bleiben damit Aufgabe des Unternehmens.

Der Gewinn ist Kontrolle. Das Unternehmen bestimmt Serverstandort, Zugriffe und Speicherfristen selbst und kann eigene Erweiterungen installieren. Mit der Community Edition fällt zudem keine Gebühr je Lauf an. Der Preis dafür ist Betriebswissen. Server, Container, Datenbank, verschlüsselter Zugang, Updates und Sicherungen brauchen feste Zuständigkeiten, sonst wird der Vorteil zum Risiko.

Make, Zapier und n8n im direkten Vergleich

Die drei Plattformen unterscheiden sich weniger im Grundprinzip als in Betriebsmodell, Abrechnung und Datenhaltung. Die folgende Übersicht stellt die wichtigsten Kriterien nebeneinander und dient als Grundlage für den Abgleich mit den eigenen Anforderungen.

Kriterium Make Zapier n8n Anbieter Teil von Celonis, Ursprung in Prag US-Anbieter n8n GmbH, Berlin Betriebsmodell Cloud-Dienst Cloud-Dienst Cloud-Dienst oder Eigenbetrieb Lizenz Proprietär Proprietär Sustainable Use License (Fair-Code) Abrechnung Meist ein Credit je Modulausführung, Router, Filter, Fehler-Handler frei Meist ein Task je erfolgreicher Aktion Ausführung je Workflow-Lauf in Cloud und Bezahlplänen, Community Edition im Eigenbetrieb ohne Gebühr Datenstandort EU-Datenzonen wählbar, einzelne KI-Funktionen in den USA oder Großbritannien, eigene KI-Verbindungen ohne EU-Zusage Keine reine EU-Speicherung Cloud in Frankfurt, im Eigenbetrieb frei wählbar Anbindbare Apps Mehr als 3.000 Mehr als 9.000 Eigene Nodes, HTTP-Anfragen und Community Nodes KI-Funktionen AI Agents und KI-Module Agents, KI-Schritte und MCP AI-Agent-Node mit frei wählbarem Modell Fehlerbehandlung Fehler-Handler je Modul, unvollständige Ausführungen speicherbar Fehlerpfade je Schritt, automatische Wiederholung in bezahlten Plänen Wiederholung je Node, eigener Fehler-Workflow Prüfnachweise ISO 27001, SOC 2 Type II, SOC 3 SOC 2 Type II, SOC 3 SOC-2-Bericht für Enterprise-Kunden, SOC 3 Betriebsaufwand für das Team Gering Gering Gering in der Cloud, hoch im Eigenbetrieb

Tabelle 1: Make, Zapier und n8n im Vergleich nach Anbieter, Betriebsmodell, Lizenz, Abrechnung, Datenstandort, App-Katalog, KI, Fehlerbehandlung, Prüfnachweisen und Betriebsaufwand, Stand November 2026

Die Übersicht zeigt, dass keine Plattform in allen Punkten vorn liegt. Make punktet mit Gestaltungsfreiheit, Zapier mit Tempo und n8n mit Kontrolle über Daten und Infrastruktur.

Welche Zeile bei der Prozessautomatisierung im Mittelstand den Ausschlag gibt, entscheidet der eigene Ablauf. Wer sensible Daten verarbeitet, gewichtet Datenhaltung und Betriebsmodell höher als die Länge der App-Liste.

Integrationen, KI-Agenten und Fehlerbehandlung im Praxischeck

Im Alltag scheitert die Prozessautomatisierung im Mittelstand selten an der Oberfläche. Kritisch werden fehlende Schnittstellen, KI-Schritte ohne Kontrolle und Fehler, die niemand bemerkt.

Integrationen: Fertige Konnektoren oder eigene Schnittstelle per API und Webhook

Ein fertiger Konnektor spart Zeit, doch für Branchensoftware entscheidet oft die Möglichkeit, eigene Schnittstellen anzubinden. Viele Warenwirtschafts-, ERP- und Branchenlösungen fehlen in den App-Katalogen oder bieten dort nur wenige Aktionen. Dann helfen HTTP-Anfragen an die Programmierschnittstelle der Software, die API, und Webhooks, mit denen ein System die Plattform aktiv über ein Ereignis informiert.

Alle drei Plattformen beherrschen beides. n8n bietet zusätzlich Community Nodes, also Erweiterungen aus der Nutzergemeinschaft. Sie schließen Lücken, sollten aber vor dem Einsatz geprüft werden, weil sie nicht vom Hersteller stammen. Vor jeder Prozessautomatisierung im Mittelstand lohnt deshalb ein Blick in die Schnittstellendokumentation der eigenen Kernsysteme. Wie wichtig saubere Datenflüsse zwischen Systemen sind, zeigt der Beitrag zu Marketing-Systemen im E-Commerce.

KI-Agenten in der Prozessautomatisierung kontrolliert einsetzen

Ein KI-Agent ist ein KI-Schritt, der selbst entscheidet, welches Werkzeug er nutzt, um eine Aufgabe zu erledigen. Er recherchiert etwa eine Firmenadresse, ergänzt einen CRM-Eintrag und formuliert einen Antwortentwurf. n8n nutzt dafür einen AI-Agent-Node, an den Unternehmen ein frei wählbares Sprachmodell und Werkzeuge anschließen. Make bietet AI Agents, Zapier eigene Agents und eine Anbindung über das Model Context Protocol, kurz MCP.

Die Nachfrage wächst. Laut Bitkom setzen 11 Prozent der Unternehmen, die KI nutzen oder deren Einsatz planen beziehungsweise diskutieren, bereits KI-Agenten ein, 29 Prozent planen den Einsatz. Welche Datenschutzfragen KI im Arbeitsalltag aufwirft, zeigt der Beitrag zu KI am Arbeitsplatz.

Diese Leitplanken halten KI-Agenten in automatisierten Abläufen unter Kontrolle:

Freigabe: Bevor ein Agent etwas nach außen verschickt, bucht oder löscht, gibt ein Mensch den Schritt frei. So bleibt die Verantwortung dort, wo sie rechtlich liegt.

Bevor ein Agent etwas nach außen verschickt, bucht oder löscht, gibt ein Mensch den Schritt frei. So bleibt die Verantwortung dort, wo sie rechtlich liegt. Werkzeuge begrenzen: Ein Agent erhält nur die Werkzeuge und Zugriffsrechte, die er für seine Aufgabe braucht. Ein Agent für Anfragen benötigt Lesezugriff auf das CRM, aber keinen Zugang zur Buchhaltung.

Ein Agent erhält nur die Werkzeuge und Zugriffsrechte, die er für seine Aufgabe braucht. Ein Agent für Anfragen benötigt Lesezugriff auf das CRM, aber keinen Zugang zur Buchhaltung. Daten prüfen: Vor der Übergabe personenbezogener Daten an ein Modell sind die Rolle des Anbieters, die nötigen Verträge und der tatsächliche Datenfluss geklärt. Wo die Aufgabe es zulässt, werden Namen und Kontaktdaten vorher entfernt.

Vor der Übergabe personenbezogener Daten an ein Modell sind die Rolle des Anbieters, die nötigen Verträge und der tatsächliche Datenfluss geklärt. Wo die Aufgabe es zulässt, werden Namen und Kontaktdaten vorher entfernt. Protokollieren: Eingaben, Entscheidungen und Ergebnisse des Agenten werden so weit gespeichert, wie es für eine spätere Prüfung nötig ist, mit geregelten Zugriffsrechten und Löschfristen. So bleibt jeder Vorgang nachvollziehbar, ohne unnötige Datenkopien.

Eingaben, Entscheidungen und Ergebnisse des Agenten werden so weit gespeichert, wie es für eine spätere Prüfung nötig ist, mit geregelten Zugriffsrechten und Löschfristen. So bleibt jeder Vorgang nachvollziehbar, ohne unnötige Datenkopien. Testfälle pflegen: Eine Sammlung schwieriger Beispiele, etwa unklare Anfragen oder fehlerhafte Rechnungen, zeigt vor jedem Modellwechsel, ob der Agent weiterhin zuverlässig arbeitet.

Mit diesen Regeln wird aus einem Experiment ein kontrollierter Baustein der Prozessautomatisierung.

Fehlerbehandlung: Was eine Prozessautomatisierung im Produktivbetrieb aushalten muss

Ein produktiver Workflow braucht für jeden Schritt eine Antwort auf die Frage, was bei einem Fehler passiert. Wiederholungen fangen kurze Ausfälle ab, wenn eine Schnittstelle nicht antwortet. Idempotenz bedeutet, dass ein wiederholter Schritt kein zweites Ergebnis erzeugt, etwa keine zweite Rechnung. Ein eigener Fehlerpfad meldet Störungen an eine zuständige Person und legt betroffene Datensätze zur Nacharbeit ab.

Bei großem Volumen kommt Skalierung hinzu. n8n verteilt Ausführungen im Eigenbetrieb über den Queue Mode auf mehrere Worker-Prozesse, bei Make und Zapier übernimmt das der Anbieter. Gegen den Ausfall eines angebundenen Systems hilft das nicht. Wann Wiederholung, Fehlerpfad und Ablage greifen, zeigt die Infografik am Beispiel eines zweistündigen CRM-Ausfalls.

Infografik: So greifen die Schutzmaßnahmen eines Workflows ineinander, wenn das CRM zwei Stunden nicht erreichbar ist. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/11/prozessautomatisierung-mittelstand-make-zapier-n8n-infografik-fehlerprobe-crm-ausfall-agitano.webp" alt="Infografik zur Prozessautomatisierung im Mittelstand: Ablauf eines zweistündigen CRM-Ausfalls mit Wiederholung, Fehlerpfad, Alarm, gesicherter Ablage und Nacharbeit" width="1200" height="2478" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/prozessautomatisierung-mittelstand-make-zapier-n8n/169437" rel="noopener">So greifen die Schutzmaßnahmen eines Workflows ineinander, wenn das CRM zwei Stunden nicht erreichbar ist. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Der Ablauf macht deutlich, dass ein Ausfall vor allem dann teuer wird, wenn er unbemerkt bleibt oder Daten doppelt schreibt. Ein geprüfter Fehlerpfad begrenzt den Schaden und macht die Nacharbeit planbar.

Fünf Stolperfallen lassen sich mit wenig Aufwand vermeiden:

Endlosschleife: Ein Workflow schreibt in ein System, dessen Änderung ihn erneut auslöst. Das kann das Kontingent schnell aufbrauchen, eine Bedingung im Auslöser verhindert es.

Ein Workflow schreibt in ein System, dessen Änderung ihn erneut auslöst. Das kann das Kontingent schnell aufbrauchen, eine Bedingung im Auslöser verhindert es. Ungesicherter Webhook: Eine Webhook-Adresse ohne Prüfung nimmt auch unberechtigte Anfragen an. Der Workflow prüft deshalb einen geheimen Schlüssel oder die Signatur und weist ungültige Aufrufe zurück.

Eine Webhook-Adresse ohne Prüfung nimmt auch unberechtigte Anfragen an. Der Workflow prüft deshalb einen geheimen Schlüssel oder die Signatur und weist ungültige Aufrufe zurück. Doppelte Datensätze: Ein abgebrochener Lauf wird komplett wiederholt. Ohne Prüfung auf vorhandene Einträge entstehen Dubletten im CRM oder doppelte Buchungen.

Ein abgebrochener Lauf wird komplett wiederholt. Ohne Prüfung auf vorhandene Einträge entstehen Dubletten im CRM oder doppelte Buchungen. Ratenlimits: Viele Schnittstellen begrenzen die Zahl der Anfragen pro Minute. Pausen oder kleinere Pakete verhindern, dass Läufe reihenweise scheitern.

Viele Schnittstellen begrenzen die Zahl der Anfragen pro Minute. Pausen oder kleinere Pakete verhindern, dass Läufe reihenweise scheitern. Fehlendes Monitoring: Ein Workflow fällt still aus, weil sich ein Passwort geändert hat. Ein Alarm bei fehlgeschlagenen Läufen macht das sofort sichtbar.

Alle fünf Fallen lassen sich vor dem Go-live gezielt testen.

Experten-Tipp!

Lösen Sie den Fehlerpfad vor dem Go-live absichtlich aus. Sperren Sie dazu im Test kurz den Zugang zum Zielsystem und prüfen Sie, ob Wiederholung, Alarm und Nacharbeit genau so greifen, wie es im Betriebskonzept steht.

Wer Schnittstellen, KI-Schritte und Fehlerfälle so plant, schafft für die Prozessautomatisierung im Mittelstand die Grundlage für einen stabilen Betrieb. Spätere Erweiterungen bauen dann auf geprüften Abläufen auf.

Kosten der Prozessautomatisierung: So rechnen Make, Zapier und n8n ab

Die Kosten einer Automatisierung hängen stark davon ab, wie eine Plattform zählt. Wer die Zähllogik versteht, kann Angebote selbst vergleichen, auch wenn sich Tarife ändern.

Tasks, Credits, Ausführungen: Drei Abrechnungslogiken im Vergleich

Derselbe Workflow kann auf den drei Plattformen sehr unterschiedlich viele Abrechnungseinheiten verbrauchen, weil jede etwas anderes zählt. Make berechnet in der Regel einen Credit je Modulausführung, auch für die Abfrage des Auslösers. Router, Filter und Fehler-Handler verbrauchen dagegen keine Credits. Liefert der Auslöser mehrere Datensätze, laufen die folgenden Aktionsmodule für jeden Datensatz einzeln, ein Suchmodul gibt dagegen mehrere Treffer in einem Lauf zurück.

Bei Zapier zählt in der Regel jede erfolgreiche Aktion als Task, während Auslöser, Filter und Hilfsschritte wie Formatter oder Delay laut Zapier-Hilfe keine Tasks verbrauchen. n8n Cloud zählt den kompletten Lauf eines Workflows als eine Ausführung, egal wie viele Schritte und Datensätze er enthält. Die selbst betriebenen Bezahlpläne haben ebenfalls ein Kontingent an Ausführungen. Nur bei der Community Edition spielt die Zahl der Läufe für die Lizenzkosten keine Rolle.

Ein Beispiel aus der Prozessautomatisierung im Mittelstand macht das greifbar. Ein Ablauf holt jeden Morgen neue Webanfragen ab und führt für jede Anfrage drei Aktionen aus. Er legt einen Kontakt im CRM an, erstellt eine Aufgabe und benachrichtigt das Team.

Kommen an einem Morgen zehn Anfragen in einem Abruf, verbraucht Zapier 30 Tasks, drei je Anfrage. Make zählt die 30 Modulausführungen und zusätzlich die Abfrage des Auslösers, also 31 Credits. n8n zählt den gesamten Lauf als eine Ausführung.

Läuft der Abruf an 20 Arbeitstagen im Monat mit je zehn Anfragen, summiert sich das auf 600 Tasks bei Zapier. Make kommt auf 620 Credits, n8n auf 20 Ausführungen. Kommen dieselben Anfragen dagegen einzeln per Webhook, startet auch n8n je Anfrage einen eigenen Lauf. Der Vorsprung von n8n hängt also davon ab, ob Datensätze gebündelt ankommen.

KI-Schritte und Kostenhebel: Was den Verbrauch bei Make, Zapier und n8n treibt

KI-Schritte verändern die Rechnung, weil sie bei Make und Zapier nach eigenen Regeln zusätzlich zählen. Bei Zapier richtet sich die Zahl der Tasks unter anderem nach der KI-Modellstufe. Ein erfolgreicher Tool-Aufruf über Zapier MCP verbraucht zwei Tasks. Bei Make hängt der Verbrauch eingebauter KI-Module vom jeweiligen Modul ab und richtet sich teils nach Tokens.

In n8n bezahlt das Unternehmen den KI-Anbieter in der Regel direkt über einen eigenen Zugang. Die folgende Übersicht fasst zusammen, was die Plattformen zählen und wo der größte Kostenhebel liegt.

Frage Make (Credits) Zapier (Tasks) n8n Cloud (Ausführungen) Was zählt? In der Regel jede Modulausführung, frei sind etwa Router, Filter und Fehler-Handler Jede erfolgreiche Aktion außer Hilfsschritten wie Formatter Jeder komplette Lauf eines Workflows Auslöser und Filter Die Abfrage des Auslösers zählt als Credit, Filter nicht Zählen in Classic Zaps nicht Zählen als Teil des Laufs nicht gesondert Zehn Datensätze in einem Abruf, drei Aktionen 31 Credits 30 Tasks 1 Ausführung Zusätzlicher KI-Schritt Weitere Credits je nach Modul und Verbindung, teils nach Tokens Weitere Tasks je nach KI-Modellstufe, erfolgreicher MCP-Aufruf zwei Tasks Keine weitere Ausführung, Modellkosten in der Regel beim KI-Anbieter Größter Kostenhebel Zahl der Module je Datensatz Zahl der Aktionen je Datensatz Zahl der Läufe, etwa bei Einzelauslösung per Webhook

Tabelle 2: Ein Ablauf, drei Zählweisen bei Make, Zapier und n8n nach den Abrechnungsregeln der Anbieter, Stand November 2026

Die Übersicht zeigt, dass bei Make und Zapier die Zahl der Schritte je Datensatz die Kosten treibt, bei n8n Cloud die Zahl der Läufe. Die Werte gelten für Classic Zaps bei Zapier und für Apps ohne KI bei Make. Weil Anbieter ihre Abrechnungsregeln anpassen, lohnt vor jeder Entscheidung ein Blick auf die aktuellen Hilfeseiten.

Verbrauch für die Prozessautomatisierung im Mittelstand vorab schätzen

Eine belastbare Prognose gelingt mit wenigen Kennzahlen aus dem eigenen Prozess und einer kurzen Messphase.

So gehen Sie dabei vor:

Vorgänge zählen: Ermitteln Sie, wie viele Anfragen, Rechnungen oder Bestellungen pro Monat anfallen. Rechnen Sie Spitzen wie Monatsabschluss oder Saisongeschäft mit ein.

Ermitteln Sie, wie viele Anfragen, Rechnungen oder Bestellungen pro Monat anfallen. Rechnen Sie Spitzen wie Monatsabschluss oder Saisongeschäft mit ein. Schritte ermitteln: Zählen Sie die abrechnungsrelevanten Aktionen oder Module, die je Vorgang ausgeführt werden. Bedingte Zweige zählen nur, wenn sie tatsächlich durchlaufen werden.

Zählen Sie die abrechnungsrelevanten Aktionen oder Module, die je Vorgang ausgeführt werden. Bedingte Zweige zählen nur, wenn sie tatsächlich durchlaufen werden. Bündelung klären: Prüfen Sie, ob Vorgänge einzeln per Webhook oder gesammelt per Abruf ankommen. Davon hängt vor allem die Zahl der Ausführungen bei n8n Cloud und den selbst betriebenen Bezahlplänen ab.

Prüfen Sie, ob Vorgänge einzeln per Webhook oder gesammelt per Abruf ankommen. Davon hängt vor allem die Zahl der Ausführungen bei n8n Cloud und den selbst betriebenen Bezahlplänen ab. Abfragetakt prüfen: Bei Make kostet jede Prüfung des Auslösers einen Credit, auch ohne neue Daten. Ein häufiger Abfragetakt treibt den Verbrauch deshalb auch bei wenig Eingang.

Bei Make kostet jede Prüfung des Auslösers einen Credit, auch ohne neue Daten. Ein häufiger Abfragetakt treibt den Verbrauch deshalb auch bei wenig Eingang. KI gesondert ansetzen: Planen Sie KI-Funktionen getrennt, weil sie nach Modellstufe, Tokens oder direkt beim KI-Anbieter abgerechnet werden.

Planen Sie KI-Funktionen getrennt, weil sie nach Modellstufe, Tokens oder direkt beim KI-Anbieter abgerechnet werden. Puffer einplanen: Wiederholungen nach Fehlern und neue Workflows können den Verbrauch erhöhen. Testläufe im Editor zählen bei Make mit, bei Zapier und n8n dagegen nicht. Ein Aufschlag auf die Hochrechnung senkt das Risiko, dass das Kontingent mitten im Monat endet.

Wiederholungen nach Fehlern und neue Workflows können den Verbrauch erhöhen. Testläufe im Editor zählen bei Make mit, bei Zapier und n8n dagegen nicht. Ein Aufschlag auf die Hochrechnung senkt das Risiko, dass das Kontingent mitten im Monat endet. Probebetrieb messen: Lassen Sie den aktivierten Ablauf zwei Wochen mit echten Daten laufen und vergleichen Sie den gemessenen Verbrauch mit der Schätzung.

Mit diesen Werten lassen sich die Tarife aller drei Anbieter auf derselben Grundlage vergleichen.

Eigenbetrieb: Die Kosten jenseits der Serverrechnung

Im Eigenbetrieb entstehen eigene Kosten, vor allem durch Personalaufwand. Für die Community Edition von n8n fällt keine Lizenzgebühr an.

Diese Positionen gehören in eine vollständige Kostenrechnung:

Server: Miete oder Abschreibung für einen ausreichend dimensionierten Server. Hinzu kommen Speicher für Sicherungen und bei Bedarf ein zweiter Server für Tests.

Miete oder Abschreibung für einen ausreichend dimensionierten Server. Hinzu kommen Speicher für Sicherungen und bei Bedarf ein zweiter Server für Tests. Lizenz: Benötigt ein Team Funktionen wie Single Sign-on oder Versionsverwaltung, wird ein Business- oder Enterprise-Plan fällig. Nach Angaben von n8n richtet sich dessen Preis nach einem Kontingent an Workflow-Ausführungen, das über die gesamte Vergleichsdauer einzurechnen ist.

Benötigt ein Team Funktionen wie Single Sign-on oder Versionsverwaltung, wird ein Business- oder Enterprise-Plan fällig. Nach Angaben von n8n richtet sich dessen Preis nach einem Kontingent an Workflow-Ausführungen, das über die gesamte Vergleichsdauer einzurechnen ist. Einrichtung: Installation, Absicherung und Anbindung an bestehende Systeme. Dieser Aufwand fällt einmalig an und kann größer ausfallen als geplant, wenn Schnittstellen schlecht dokumentiert sind.

Installation, Absicherung und Anbindung an bestehende Systeme. Dieser Aufwand fällt einmalig an und kann größer ausfallen als geplant, wenn Schnittstellen schlecht dokumentiert sind. Updates: Regelmäßige Aktualisierungen von n8n, Betriebssystem und Containern. Kritische Sicherheitsupdates dulden keinen Aufschub und fallen auch außerhalb fester Wartungstermine an.

Regelmäßige Aktualisierungen von n8n, Betriebssystem und Containern. Kritische Sicherheitsupdates dulden keinen Aufschub und fallen auch außerhalb fester Wartungstermine an. Sicherung: Backups von Datenbank und Workflows sowie ein regelmäßiger Test, ob die Wiederherstellung funktioniert und wie lange sie dauert.

Backups von Datenbank und Workflows sowie ein regelmäßiger Test, ob die Wiederherstellung funktioniert und wie lange sie dauert. Überwachung: Monitoring von Server und Workflows mit Alarm bei Ausfällen, damit Störungen auffallen, bevor Fachabteilungen sie melden.

Monitoring von Server und Workflows mit Alarm bei Ausfällen, damit Störungen auffallen, bevor Fachabteilungen sie melden. Arbeitszeit: Stunden für Betrieb, Fehlersuche und Weiterentwicklung, intern oder bei einem Dienstleister. Diese Position entscheidet in der Praxis meist über die Wirtschaftlichkeit.

Erst mit allen Positionen wird der Vergleich mit einem Cloud-Tarif fair.

Ab wann sich der Eigenbetrieb für die Prozessautomatisierung im Mittelstand rechnet

Ob sich der Eigenbetrieb lohnt, zeigen die Gesamtkosten je erfolgreich verarbeitetem Vorgang über mindestens zwölf Monate. Dazu addieren Sie für jede Variante alle Kosten über zwölf beziehungsweise 36 Monate. Diese Summe teilen Sie durch die Zahl der Vorgänge, die im selben Zeitraum erfolgreich verarbeitet wurden, auch wenn sie erst nach einer Nacharbeit abgeschlossen waren.

Geschäftsführerin und IT-Leiter rechnen Cloud-Dienst und Eigenbetrieb über die gesamte Laufzeit gegeneinander. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Eine pauschale Schwelle gibt es nicht. Hohe Volumen mit gebündelten Datensätzen machen eine Abrechnung je Lauf attraktiv. Ob zusätzlich der Eigenbetrieb günstiger ist, hängt von Einrichtung, Personalaufwand und der Frage ab, ob die Community Edition genügt oder ein Bezahlplan nötig ist. Bei wenigen, einfachen Abläufen ohne eigene IT ist ein Cloud-Dienst oft wirtschaftlicher, weil dort kaum Betriebsaufwand anfällt. Den Ausschlag gibt, welche Variante bei gleicher Zuverlässigkeit weniger kostet.

Wer so rechnet, vergleicht Plattformen auf derselben Grundlage, auch wenn sich Tarife ändern. Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand ist diese Rechnung belastbarer als jeder Listenpreis.

Jeder Workflow transportiert Daten zwischen Systemen, häufig auch über Landesgrenzen hinweg. Die Prozessautomatisierung im Mittelstand berührt damit Datenschutzrecht, IT-Sicherheit und seit 2025 auch die KI-Verordnung.

Der Standort einer Plattform sagt noch nicht, wohin die Daten eines Workflows tatsächlich fließen. Bei Zapier ist eine Datenhaltung allein in der EU nicht vorgesehen. Make lässt Organisationen die Datenzonen EU1 oder EU2 wählen.

Die Make-Hilfe weist aber darauf hin, dass damit nicht jede Anfrage in der EU verarbeitet wird. Einzelne KI-Funktionen laufen unabhängig von der Zone über die USA oder Großbritannien. Für Anfragen über eine eigene Verbindung zum KI-Anbieter entfällt die EU-Zusage von Make ganz.

Die gehosteten n8n-Pläne liegen in Frankfurt, im Eigenbetrieb wählt das Unternehmen den Standort selbst. Für die Schweiz hat die EU-Kommission einen Angemessenheitsbeschluss gefasst, Daten dürfen dorthin also ohne zusätzliche Garantien übermittelt werden. Auch bei einem Schweizer Server entscheidet aber der Standort jedes angebundenen Dienstes mit, sobald ein Workflow Daten an ein CRM, einen Mailanbieter oder ein KI-Modell weitergibt. Eine Skizze des Datenflusses je Workflow macht diese Wege sichtbar.

Auftragsverarbeitung und Drittlandtransfer sauber regeln

Verarbeitet ein Plattform- oder Serveranbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Unternehmens, ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO erforderlich. Das gilt für den Cloud-Dienst und in der Regel auch für den Anbieter eines gemieteten Servers. Der Vertrag regelt, wofür der Anbieter die Daten nutzen darf und welche Sicherheitsmaßnahmen er trifft.

Für Übermittlungen in die USA stützt sich etwa Zapier auf das EU-US Data Privacy Framework. Es gilt nur für Empfänger, die am Abkommen teilnehmen, und ist deshalb für jeden angebundenen US-Dienst einzeln zu prüfen. Das Gericht der EU hat es am 3. September 2025 bestätigt, ein Rechtsmittel vor dem Europäischen Gerichtshof (Rechtssache C-703/25 P) ist jedoch anhängig.

Unternehmen sollten deshalb wissen, welche Workflows betroffen wären, falls das Abkommen kippt. Warum verstreute Einzellösungen beim Datenschutz Haftungslücken öffnen, zeigt der Beitrag zur DSGVO-Compliance im Mittelstand.

SOC 2 und ISO 27001: Was Zertifikate über Anbieter aussagen

Ein Sicherheitszertifikat belegt geprüfte Prozesse beim Anbieter, beantwortet aber nicht die Frage nach dem Datenstandort. Make nennt eine Zertifizierung nach ISO 27001 sowie Prüfungen nach SOC 2 Type II und SOC 3. Zapier verweist auf Prüfungen nach SOC 2 Type II und SOC 3, n8n stellt seinen SOC-2-Bericht Enterprise-Kunden zur Verfügung und veröffentlicht einen SOC-3-Bericht. Ob Daten in der EU bleiben, regeln dagegen Vertrag, Datenzone und Unterauftragnehmer.

Diese Unterlagen gehören in die Lieferantenprüfung:

Auftragsverarbeitungsvertrag: Er regelt Zweck, Weisungen und Schutzmaßnahmen und ist Pflicht, sobald der Anbieter personenbezogene Informationen im Auftrag verarbeitet.

Er regelt Zweck, Weisungen und Schutzmaßnahmen und ist Pflicht, sobald der Anbieter personenbezogene Informationen im Auftrag verarbeitet. Subunternehmerliste: Sie zeigt, welche weiteren Dienstleister mitarbeiten und in welchen Ländern sie sitzen.

Sie zeigt, welche weiteren Dienstleister mitarbeiten und in welchen Ländern sie sitzen. Speicher- und Verarbeitungsorte: Sie klären, wo Inhalte gespeichert und wo sie verarbeitet werden, ausdrücklich auch bei KI-Funktionen.

Sie klären, wo Inhalte gespeichert und wo sie verarbeitet werden, ausdrücklich auch bei KI-Funktionen. Aktuelle Prüfnachweise: Testat oder Zertifikat sollten aktuell sein und den tatsächlich genutzten Dienst im Geltungsbereich enthalten.

Testat oder Zertifikat sollten aktuell sein und den tatsächlich genutzten Dienst im Geltungsbereich enthalten. Export und Löschung: Vertraglich festgelegt ist, wie Workflows und Inhalte bei einem Wechsel herausgegeben und danach gelöscht werden.

Mit diesen Unterlagen lässt sich jede Plattform für die Prozessautomatisierung im Mittelstand auf derselben Grundlage bewerten.

Im Eigenbetrieb muss das Unternehmen oder sein beauftragter Dienstleister Sicherheitshinweise ohne Verzug bewerten und Updates nach ihrer Dringlichkeit einspielen. Wie ernst das ist, zeigt das Jahr 2026. Anfang Januar meldete heise online eine n8n-Lücke mit der Maximalwertung 10 im CVSS-System, weitere kritische Lücken folgten. Für Version 1.x endet der Support am 31. Dezember 2026. Wer noch diese Version betreibt, sollte das Update jetzt einplanen.

Fünf Grundlagen gehören zu jeder selbst betriebenen Instanz:

Updates: Neue Versionen zeitnah prüfen und einspielen, sicherheitskritische sofort. Ein fester Wartungstermin verhindert, dass Updates liegen bleiben.

Neue Versionen zeitnah prüfen und einspielen, sicherheitskritische sofort. Ein fester Wartungstermin verhindert, dass Updates liegen bleiben. Zugänge: Die Oberfläche nur über verschlüsselte Verbindungen und mit starker Anmeldung erreichbar machen, am besten hinter einem VPN. Webhook-Adressen bleiben davon getrennt erreichbar und eigens abgesichert.

Die Oberfläche nur über verschlüsselte Verbindungen und mit starker Anmeldung erreichbar machen, am besten hinter einem VPN. Webhook-Adressen bleiben davon getrennt erreichbar und eigens abgesichert. Zugangsdaten: API-Schlüssel und Passwörter verschlüsselt speichern und nur den Workflows zugänglich machen, die sie brauchen. Scheidet ein Mitarbeiter aus, werden seine Schlüssel ausgetauscht.

API-Schlüssel und Passwörter verschlüsselt speichern und nur den Workflows zugänglich machen, die sie brauchen. Scheidet ein Mitarbeiter aus, werden seine Schlüssel ausgetauscht. Sicherungen: Datenbank, Konfiguration sowie den Schlüssel, mit dem n8n Zugangsdaten verschlüsselt, regelmäßig und geschützt sichern. Eine getrennte Testwiederherstellung zeigt, ob Workflows und ihre Verbindungen danach funktionieren.

Datenbank, Konfiguration sowie den Schlüssel, mit dem n8n Zugangsdaten verschlüsselt, regelmäßig und geschützt sichern. Eine getrennte Testwiederherstellung zeigt, ob Workflows und ihre Verbindungen danach funktionieren. Rechte: Bearbeitungsrechte auf wenige Personen beschränken, weil ein Workflow-Editor Code auf dem Server ausführen kann. Jede Änderung an produktiven Workflows wird nachvollziehbar dokumentiert.

Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand gehören diese Grundlagen vor dem Go-live in das Betriebskonzept.

Orientierung bietet das IT-Grundschutz-Kompendium des BSI, dessen Bausteine den aktuellen Stand der Technik beschreiben. Wie Unternehmen IT-Sicherheit strategisch verankern, zeigt der Beitrag zur IT-Sicherheit.

Wie ein Sicherheitsupdate im Eigenbetrieb geordnet abläuft, von der ersten Meldung bis zur Kontrolle nach dem Einspielen, zeigt die Infografik.

Entscheidend ist die Reihenfolge. Wer vor dem Update vollständig sichert, die Wiederherstellung prüft und wichtige Workflows auf einer Testinstanz erprobt, hat bei Problemen einen vorbereiteten Rückweg.

KI-Verordnung: Was die Prozessautomatisierung im Mittelstand bei KI-Workflows beachten muss

Wer KI-Schritte in Workflows einsetzt, ist Betreiber im Sinne der KI-Verordnung und muss den Aufbau von KI-Kompetenz im Team unterstützen. Die Pflicht nach Art. 4 gilt seit dem 2. Februar 2025.

Die Änderungsverordnung (EU) 2026/1744 hat sie zum 27. Juli 2026 abgeschwächt, wie der AI Act Service Desk der EU-Kommission zeigt. Vorher mussten Anbieter und Betreiber nach besten Kräften ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz sicherstellen, seitdem genügen Maßnahmen, die deren Aufbau unterstützen.

Strengere Pflichten gelten für Hochrisiko-Systeme nach Anhang III, etwa bei der Vorauswahl von Bewerbungen. Sie greifen nach der Änderung ab dem 2. Dezember 2027. Ein Workflow, der Bewerbungen per KI sortiert, fällt deshalb in eine andere Kategorie als einer, der Lieferscheine ausliest. Welche Stichtage die Geschäftsführung 2027 außerdem kennen muss, zeigt der Beitrag zur Geschäftsführerhaftung.

Experten-Tipp!

Zeichnen Sie für jeden Workflow vor der Freigabe auf, welche Daten woher kommen, welche Dienste sie erhalten und wo sie protokolliert werden. Die Skizze dient zugleich als Grundlage für das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten.

Datenschutz und Sicherheit sind damit Teil der Planung jedes einzelnen Workflows. Wer sie bei der Prozessautomatisierung im Mittelstand früh klärt, spart teure Korrekturen nach dem Go-live.

Praxisbeispiele: Prozessautomatisierung im Mittelstand an drei Abläufen

Wie die Prozessautomatisierung im Mittelstand im Alltag aussieht, zeigen drei Abläufe aus unterschiedlichen Unternehmen. Beim ersten lohnt zusätzlich ein Blick auf die revisionssichere Archivierung, denn eine Automatisierungsplattform ersetzt kein Archivsystem.

Praxisbeispiel: Eingangsrechnungen bei wachsendem E-Rechnungsaufkommen geordnet verarbeiten

Ausgangslage: Ein Großhändler für Sanitärbedarf erhält Rechnungen als PDF, als XRechnung und im ZUGFeRD-Format, verteilt auf mehrere Postfächer. Die Buchhaltung sortiert sie von Hand, gleicht sie mit Bestellungen ab und leitet sie zur Freigabe weiter. Empfangen kann das Unternehmen E-Rechnungen bereits seit 2025. Weil ab 2027 mehr Lieferanten sie ausstellen müssen, kommen mehr strukturierte Rechnungen an, und die verteilten Abläufe sind darauf nicht ausgelegt.

Vorgehen: Das Unternehmen baut in Make ein Szenario, das alle Rechnungseingänge in einem zentralen Postfach sammelt. Strukturierte Rechnungen liest der Workflow direkt aus, PDF-Rechnungen von Altlieferanten liest ein KI-Modul aus und markiert sie zur Kontrolle. Anschließend gleicht das Szenario Bestellnummer und Betrag mit der Warenwirtschaft ab und übergibt die Daten an die Buchhaltungssoftware. Abweichungen landen in einer Prüfliste für das Team.

Ergebnis: Die Buchhaltung prüft nur noch Abweichungen und die markierten PDF-Rechnungen. Prüfung und Archivierung der E-Rechnungen bleiben in der Buchhaltungssoftware, die Plattform übernimmt Eingang, Abgleich und Weiterleitung. Als nächsten Schritt plant das Unternehmen, auch die eigenen Ausgangsrechnungen anzuschließen.

Der Fall zeigt, warum Make für verzweigte Abläufe mit mehreren Formaten gut geeignet ist. Wichtig bleibt die klare Arbeitsteilung, bei der die Plattform den Weg der Rechnung steuert und die Buchhaltungssoftware Prüfung und Archiv verantwortet.

Praxisbeispiel: Webanfragen ohne Doppelanlage ins CRM übernehmen

Ausgangslage: Ein kleines Ingenieurbüro erhält Anfragen über das Kontaktformular seiner Website. Eine Assistentin überträgt sie in das CRM, legt Aufgaben für die Projektleitung an und informiert das Team im Chat. Ist sie im Urlaub, bleiben Anfragen liegen, und manche Kontakte stehen doppelt im System.

Vorgehen: Das Büro verbindet Formular, CRM und Teamchat mit Zapier, weil alle drei Anwendungen im App-Katalog vorhanden sind und keine eigene IT bereitsteht. Ein Filter sortiert zuerst Bewerbungen und Werbeanfragen aus. Für passende Anfragen sucht der Zap danach die E-Mail-Adresse im CRM und aktualisiert vorhandene Kontakte, statt neue anzulegen. Scheitert ein Schritt, erhält die Büroleitung eine E-Mail mit dem betroffenen Datensatz.

Ergebnis: Anfragen erreichen die Projektleitung jetzt ohne Umweg, und wiederholte Anfragen führen zu keinem zweiten Kontakt. Weil der Filter vor allen Aktionen steht, verbrauchen aussortierte Anfragen keine Tasks. Als Nächstes will das Büro eingehende Anfragen per KI-Schritt nach Fachgebiet vorsortieren und vorher festlegen, wer die Zuordnung prüft.

Für kleine Teams ohne eigene IT zählt vor allem, dass der Ablauf schnell steht und stabil läuft. Die Dublettenprüfung vor dem Anlegen ist dabei der Schritt, der aus einer schnellen Lösung eine saubere macht.

Praxisbeispiel: Shop und Warenwirtschaft mit n8n im Eigenbetrieb synchronisieren

Ausgangslage: Ein Händler für Ersatzteile verkauft über einen eigenen Onlineshop und gleicht Bestände und Preise mehrmals täglich mit der Warenwirtschaft ab. Die bisherige Lösung arbeitet mit einem Cloud-Dienst, der jeden Artikel einzeln abrechnet. Mit wachsendem Sortiment steigen die Kosten, und die Warenwirtschaft ist nur über eine eigene Schnittstelle erreichbar.

Vorgehen: Die IT des Händlers setzt n8n auf einem eigenen virtuellen Server auf und bindet die Warenwirtschaft per HTTP-Anfrage an. Ein Workflow holt geänderte Artikel gebündelt ab und schreibt sie in den Shop. Weil die Community Edition genügt, fällt dafür keine Lizenzgebühr an. Für den Betrieb legt das Team einen festen Wartungstermin fest, sichert die Datenbank täglich und richtet einen Alarm für fehlgeschlagene Läufe ein.

Ergebnis: Die laufenden Kosten hängen nicht mehr an der Zahl der Artikel, dafür plant das Team feste Stunden für Updates und Überwachung ein. Als 2026 kritische Sicherheitsupdates erschienen, spielte es sie außerhalb des regulären Termins sofort ein. Im nächsten Schritt sollen auch Retouren über denselben Server laufen.

Gebündelte Daten und eine eigene IT machen den Eigenbetrieb hier zu einer naheliegenden Option. Ob er sich rechnet, zeigt erst der Kostenvergleich mit einem Cloud-Dienst bei gleicher Zuverlässigkeit. Ohne gesicherte Betriebskompetenz wäre ein Cloud-Dienst die sicherere Wahl.

Die drei Fälle zeigen, dass die passende Plattform vom Ablauf abhängt. Den Ausschlag für eine gelungene Prozessautomatisierung im Mittelstand geben Datenart, Volumen und vorhandenes Betriebswissen.

Make, Zapier oder n8n: Entscheidungshilfe für die Prozessautomatisierung im Mittelstand

Am Ende steht eine Entscheidung, die zu Unternehmen, Team und Datenlage passen muss. Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand helfen dabei eine Matrix und ein ehrlicher Blick auf das Team. Hinzu kommen die Fragen nach einer hybriden Lösung und klare Regeln für den Betrieb.

Entscheidungsmatrix: Welche Plattform zu welchem Unternehmen passt

Die passende Plattform ergibt sich aus Unternehmensprofil, Datenart und Betriebskompetenz. Die folgende Matrix ordnet sechs Ausgangslagen ein und nennt jeweils eine naheliegende Wahl sowie den wichtigsten Prüfpunkt.

Unternehmensprofil Naheliegende Wahl Worauf achten Kleines Team ohne eigene IT, Standardanwendungen Zapier Task-Verbrauch bei wachsendem Volumen beobachten Fachabteilung mit verzweigten Abläufen und Datenumformung Make EU-Datenzone wählen und KI-Funktionen auf ihren Datenfluss prüfen Unternehmen mit eigener IT oder festem IT-Dienstleister n8n im Eigenbetrieb Updates, Sicherungen und Monitoring schriftlich zuordnen Sensible Daten ohne eigenen Serverbetrieb n8n Cloud oder Make mit EU-Datenzone Auftragsverarbeitung und Unterauftragnehmer prüfen Hohes Volumen mit gebündelten Datensätzen n8n Cloud oder Eigenbetrieb Gesamtkosten je Vorgang über zwölf Monate vergleichen, Lizenzbedarf im Eigenbetrieb einrechnen Viele KI-Schritte mit frei wählbarem Modell Make oder n8n Modellanbieter, Datenstandort und Freigaberegeln festlegen

Tabelle 3: Entscheidungsmatrix für Make, Zapier und n8n nach Unternehmensprofil mit naheliegender Wahl und wichtigstem Prüfpunkt

Die Matrix gibt eine Richtung vor und ersetzt keinen Test am eigenen Prozess. Ein Pilot mit echten Daten zeigt schneller als jede Liste, ob die Wahl trägt.

Lernkurve, Support und Teamkompetenz realistisch einschätzen

Die Lernkurve hängt stärker von der Komplexität des Ablaufs ab als vom Werkzeug. Zapier gilt als einsteigerfreundlich, weil viele Abläufe linear aufgebaut sind. Make verlangt mehr Einarbeitung und belohnt sie mit Gestaltungsfreiheit bei Verzweigungen. n8n setzt für anspruchsvolle Abläufe Grundkenntnisse in Datenstrukturen und Schnittstellen voraus, im Eigenbetrieb zusätzlich Wissen über Server und Container.

Alle drei Anbieter pflegen Dokumentationen und aktive Communitys. Für Unterstützung auf Deutsch kommen zusätzlich Partner und Dienstleister infrage. Es empfiehlt sich, Schulungszeit einzuplanen. Zudem sollte für jede Plattform eine Person benannt sein, die Fragen bündelt und Wissen im Team weitergibt.

Hybride Architektur und Anbieterwechsel

Eine hybride Architektur nutzt für unkritische Abläufe einen Cloud-Dienst und für sensible Daten eine selbst betriebene Plattform. Marketing-Benachrichtigungen laufen dann etwa über Zapier, Rechnungs- und Personaldaten über n8n im Eigenbetrieb. Das verbindet Tempo mit Kontrolle, verdoppelt aber Zugänge, Dokumentation und Zuständigkeiten.

Die Wahl bindet zudem langfristig. Workflows lassen sich zwischen den Plattformen nicht einfach übertragen, weil jede eigene Bausteine und Formate nutzt. Wer wechselt, baut Abläufe in der Regel neu auf. Eine Dokumentation jedes Workflows mit Auslöser, Schritten und Zielsystemen senkt dieses Risiko.

Governance: Klare Regeln gegen Schatten-IT durch Automatisierung

Ohne gemeinsame Vorgaben entstehen Automatisierungen, die nur ihr Ersteller kennt und die beim Weggang eines Mitarbeiters ausfallen. Gerade in mittelständischen Unternehmen senkt Low-Code die Hürde, selbst zu automatisieren. Das ist gewollt, braucht aber Leitplanken, damit keine neue Schatten-IT entsteht.

Fünf Regeln schaffen Ordnung, ohne Fachabteilungen auszubremsen:

Firmenkonten: Workflows laufen ausschließlich in Konten des Unternehmens statt in privaten Zugängen. So bleiben sie bei Personalwechseln erhalten.

Workflows laufen ausschließlich in Konten des Unternehmens statt in privaten Zugängen. So bleiben sie bei Personalwechseln erhalten. Verantwortliche: Jeder Workflow hat eine benannte Person und eine Vertretung, die Regeln, Änderungen und Störungen verantworten.

Jeder Workflow hat eine benannte Person und eine Vertretung, die Regeln, Änderungen und Störungen verantworten. Freigabe: Workflows mit personenbezogenen Daten, Zahlungen oder KI-Schritten gehen erst nach Prüfung durch IT und Datenschutz in Betrieb.

Workflows mit personenbezogenen Daten, Zahlungen oder KI-Schritten gehen erst nach Prüfung durch IT und Datenschutz in Betrieb. Dokumentation: Ein einheitlicher Standard hält für jeden Workflow Zweck, Datenquellen, Ziele und Fehlerverhalten fest. Ein klares Namensschema macht Workflows auffindbar.

Ein einheitlicher Standard hält für jeden Workflow Zweck, Datenquellen, Ziele und Fehlerverhalten fest. Ein klares Namensschema macht Workflows auffindbar. Inventur: Einmal im Quartal prüft das Team, welche Workflows noch gebraucht werden, und schaltet verwaiste Abläufe ab.

So passt jeder neue Workflow in einen bekannten Rahmen, und die Automatisierung bleibt beherrschbar.

Matrix, Teamkompetenz und Governance ergeben zusammen eine Entscheidung für die Prozessautomatisierung im Mittelstand, die auch bei wachsendem Volumen trägt. Wer sie schriftlich festhält, macht sie für Geschäftsführung, IT und Fachabteilungen gleichermaßen nachvollziehbar.

Prozessautomatisierung im Mittelstand in 90 Tagen einführen

Neunzig Tage reichen, um die Prozessautomatisierung im Mittelstand mit einem ersten Ablauf sauber in den Regelbetrieb zu bringen. Der Plan teilt diese Zeit in Phasen mit klaren Ergebnissen.

Der 30-60-90-Tage-Plan für die Prozessautomatisierung im Mittelstand

Der 30-60-90-Tage-Plan führt einen Pilotprozess in Etappen von der Auswahl über den Test bis in den Regelbetrieb. Jede Phase endet mit einem Ergebnis, an dem die Geschäftsführung über den nächsten Schritt entscheidet. Nach 30 Tagen stehen Pilotprozess und Datenfluss fest. Nach 60 Tagen ist der getestete Workflow für den Go-live freigegeben, nach 90 Tagen ist er in den Regelbetrieb übergeben.

Getragen wird der Plan von wenigen Rollen. Der Prozessverantwortliche aus der Fachabteilung kennt den Ablauf und entscheidet über Regeln. IT oder Dienstleister verantworten Zugänge, Betrieb und Sicherheit, der Datenschutzbeauftragte prüft Datenfluss und Verträge. Als Erfolgskriterien dienen Durchlaufzeit, Fehlerquote und Aufwand für Nacharbeit vor und nach dem Pilot.

In den ersten 30 Tagen fällt die Wahl auf einen einzigen Pilotprozess, der häufig vorkommt, klar geregelt ist und bei Fehlern wenig Schaden anrichtet.

Diese Aufgaben stehen in der ersten Phase an:

Prozess auswählen: Einen Ablauf mit hohem Wiederholungsgrad und klaren Regeln wählen, etwa die Übernahme von Webanfragen ins CRM. Rechnungs- und Personalprozesse folgen besser später.

Einen Ablauf mit hohem Wiederholungsgrad und klaren Regeln wählen, etwa die Übernahme von Webanfragen ins CRM. Rechnungs- und Personalprozesse folgen besser später. Ist-Zustand messen: Durchlaufzeit, Fehlerquote und manuellen Aufwand vor dem Start erfassen. Ohne diese Werte lässt sich der Nutzen später nicht belegen.

Durchlaufzeit, Fehlerquote und manuellen Aufwand vor dem Start erfassen. Ohne diese Werte lässt sich der Nutzen später nicht belegen. Datenfluss skizzieren: Festhalten, welche Daten aus welchen Systemen kommen und an welche Dienste sie gehen. Die Skizze ist zugleich Grundlage für die Prüfung durch den Datenschutz.

Festhalten, welche Daten aus welchen Systemen kommen und an welche Dienste sie gehen. Die Skizze ist zugleich Grundlage für die Prüfung durch den Datenschutz. Plattform festlegen: Mit den Prüffragen und der Entscheidungsmatrix eine Plattform wählen und einen Testzugang im Firmenkonto einrichten.

Mit den Prüffragen und der Entscheidungsmatrix eine Plattform wählen und einen Testzugang im Firmenkonto einrichten. Verträge prüfen: Auftragsverarbeitungsvertrag, Datenzone und Unterauftragnehmer klären, bevor echte Daten fließen.

Am Ende der Phase stehen ein dokumentierter Pilotprozess und eine begründete Plattformwahl.

Tag 31 bis 60: Workflow bauen und Fehlerfälle testen

In der zweiten Phase entsteht der Workflow, und er muss vor dem Go-live auch seine Fehlerfälle bestehen.

Diese Schritte machen den Pilot belastbar:

Workflow bauen: Den Ablauf zuerst mit Testdaten aufsetzen und jeden Schritt einzeln prüfen, bevor er mit echten Systemen verbunden wird.

Den Ablauf zuerst mit Testdaten aufsetzen und jeden Schritt einzeln prüfen, bevor er mit echten Systemen verbunden wird. Dubletten verhindern: Vor jedem Anlegen prüfen, ob der Datensatz bereits existiert, damit Wiederholungen keine doppelten Einträge erzeugen.

Vor jedem Anlegen prüfen, ob der Datensatz bereits existiert, damit Wiederholungen keine doppelten Einträge erzeugen. Fehlerpfad einrichten: Wiederholungen, Alarm und eine Prüfliste für die Nacharbeit festlegen und den Ausfall eines Zielsystems gezielt simulieren.

Wiederholungen, Alarm und eine Prüfliste für die Nacharbeit festlegen und den Ausfall eines Zielsystems gezielt simulieren. Zugänge absichern: Webhooks mit einem geheimen Schlüssel schützen und Zugangsdaten nur dem Workflow geben, der sie braucht.

Webhooks mit einem geheimen Schlüssel schützen und Zugangsdaten nur dem Workflow geben, der sie braucht. Verbrauch beobachten: Aus den Testläufen die abrechnungsrelevanten Schritte je Vorgang ermitteln und Tasks, Credits oder Ausführungen für das erwartete Monatsvolumen hochrechnen.

Aus den Testläufen die abrechnungsrelevanten Schritte je Vorgang ermitteln und Tasks, Credits oder Ausführungen für das erwartete Monatsvolumen hochrechnen. Go-live freigeben: Der Prozessverantwortliche und die IT geben den getesteten Ablauf anhand der Erfolgskriterien frei. Voraussetzung sind ein erreichbarer Verantwortlicher, ein funktionierender Fehlerpfad und ein Verfahren für die Nacharbeit.

Am Ende der zweiten Phase sind Kosten und Fehlerverhalten des Workflows bekannt, und der Ablauf ist für den Betrieb freigegeben.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie den Verbrauch an Tasks, Credits oder Ausführungen in den ersten Wochen nach dem Go-live täglich. Weicht er deutlich von der Hochrechnung ab, steckt oft eine Schleife oder ein falsch gesetzter Auslöser dahinter.

Tag 61 bis 90: Betrieb übergeben und Ausbau entscheiden

In der dritten Phase geht der Workflow in den Regelbetrieb, und die Geschäftsführung entscheidet auf Basis messbarer Ergebnisse über den Ausbau.

Diese Aufgaben schließen den Pilot ab:

Betrieb übergeben: Zuständigkeiten für Pflege, Störungen und Updates schriftlich festlegen, einschließlich Vertretung und Erreichbarkeit bei Ausfällen.

Zuständigkeiten für Pflege, Störungen und Updates schriftlich festlegen, einschließlich Vertretung und Erreichbarkeit bei Ausfällen. Ergebnis messen: Durchlaufzeit, Fehlerquote und Nacharbeit mit den Werten vom Start vergleichen und in einem kurzen Bericht festhalten.

Durchlaufzeit, Fehlerquote und Nacharbeit mit den Werten vom Start vergleichen und in einem kurzen Bericht festhalten. Dokumentation abschließen: Auslöser, Schritte, Zielsysteme und Fehlerpfade so beschreiben, dass eine Vertretung die Automatisierung ohne Rückfrage übernehmen kann.

Auslöser, Schritte, Zielsysteme und Fehlerpfade so beschreiben, dass eine Vertretung die Automatisierung ohne Rückfrage übernehmen kann. Team schulen: Die Fachabteilung lernt, Fehlermeldungen zu lesen und die Prüfliste für die Nacharbeit abzuarbeiten. So hängt der Betrieb nicht an einer einzelnen Person.

Die Fachabteilung lernt, Fehlermeldungen zu lesen und die Prüfliste für die Nacharbeit abzuarbeiten. So hängt der Betrieb nicht an einer einzelnen Person. Nächste Abläufe priorisieren: Weitere Kandidaten nach Nutzen und Risiko ordnen und die Erkenntnisse aus dem Pilot übernehmen.

So wird aus einem Pilot ein wiederholbares Vorgehen für die Prozessautomatisierung im Mittelstand.

Wie Unternehmen neue Technologien mit klarer Prüftiefe in den Regelbetrieb bringen, zeigt der Beitrag zu neuen Technologien im Mittelstand.

Mit diesem Vorgehen wächst die Prozessautomatisierung Schritt für Schritt auf geprüften Abläufen. Jeder weitere Workflow profitiert von den Regeln, Zuständigkeiten und Messwerten des ersten Piloten.

Make, Zapier und n8n sind ausgereifte Werkzeuge, doch keines passt zu jedem Unternehmen. Make überzeugt mit Gestaltungsfreiheit bei verzweigten Abläufen, Zapier mit Tempo und einem breiten App-Katalog und n8n mit Kontrolle über Daten und Infrastruktur. Mit KI-Agenten und der stufenweisen Einführung der E-Rechnung wächst zugleich der Bedarf, Abläufe jetzt sauber zu verbinden.

Wer die Plattform am Prozess, an der Datenart und an der eigenen Betriebskompetenz misst, trifft eine belastbare Entscheidung. Dazu gehören ein ehrlicher Blick auf die Abrechnungslogik, ein geprüfter Datenfluss und klare Zuständigkeiten für Updates und Störungen. Der Eigenbetrieb kann sich lohnen, wenn das Team ihn sicher führen kann und der Kostenvergleich dafür spricht. Fehlt das nötige Betriebswissen, ist ein Cloud-Dienst mit EU-Datenhaltung oft die solidere Wahl.

Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand ist ein einzelner, gut gewählter Pilot deshalb ein guter Startpunkt. In 90 Tagen zeigt er, ob Plattform, Team und Datenschutz zusammenpassen, und liefert die Zahlen für den nächsten Schritt.

Häufige Fragen (FAQ) zur Prozessautomatisierung im Mittelstand mit Make, Zapier und n8n

Ist n8n im Eigenbetrieb kostenlos? Die Community Edition von n8n kostet im Eigenbetrieb keine Lizenzgebühr. Kosten entstehen trotzdem für Server, Sicherungen und vor allem für die Arbeitszeit, die Betrieb und Updates erfordern. Teamfunktionen wie SSO-Anmeldung, Git-Anbindung oder eigene Test- und Produktionsumgebungen setzen einen Business- oder Enterprise-Plan voraus, der nach einem Kontingent an Ausführungen abgerechnet wird. Wer n8n gewerblich als Dienst für Dritte anbieten möchte, braucht zudem eine kommerzielle Vereinbarung. Für eine faire Rechnung gehören alle Positionen über zwölf Monate in den Vergleich mit einem Cloud-Tarif. Warum ist n8n Fair-Code und keine Open-Source-Software? n8n gilt als Fair-Code, weil die Sustainable Use License den Quellcode offenlegt, die Nutzung aber auf interne Geschäftszwecke sowie nicht kommerzielle und private Zwecke beschränkt. Solche Beschränkungen lässt die Definition der Open Source Initiative nicht zu. Für Unternehmen, die n8n intern einsetzen, ändert das im Alltag wenig. Relevant wird der Unterschied, wenn ein Dienstleister n8n für Kunden betreiben oder weiterverkaufen möchte. Dafür ist eine gesonderte Vereinbarung mit n8n nötig, die vor Vertragsabschluss geklärt sein sollte. Braucht die Prozessautomatisierung im Mittelstand Programmierkenntnisse? Für einfache Abläufe brauchen Make, Zapier und n8n keine Programmierkenntnisse, weil Workflows über eine visuelle Oberfläche entstehen. Grundwissen über Datenformate und Schnittstellen hilft jedoch, sobald Daten umgeformt oder eigene Systeme angebunden werden. Zapier gilt als einsteigerfreundlich, Make verlangt mehr Einarbeitung, und n8n setzt im Eigenbetrieb zusätzlich Kenntnisse in Serverbetrieb und Containern voraus. In der Prozessautomatisierung im Mittelstand reicht oft eine geschulte Person je Plattform, die Fragen im Team bündelt und bei komplexen Fällen rechtzeitig einen erfahrenen Dienstleister hinzuzieht. Wie datenschutzkonform sind Make und Zapier? Make und Zapier lassen sich datenschutzkonform nutzen, wenn ein Auftragsverarbeitungsvertrag besteht und der Datenfluss jedes Workflows geprüft ist. Der wichtigste Unterschied liegt im Datenstandort, denn Make bietet EU-Datenzonen, Zapier dagegen keine reine EU-Speicherung. Auch in den EU-Zonen schickt Make manche KI-Anfragen in die USA oder nach Großbritannien. Zapier stützt Übermittlungen in die USA auf das Datenschutzabkommen zwischen EU und USA. Wer personenbezogene Daten verarbeitet, sollte den Datenfluss vor dem Go-live mit dem Datenschutzbeauftragten durchgehen und das Ergebnis dokumentieren. Bleiben Daten auf einem Server in der Schweiz vollständig in der Schweiz? Auf einem Schweizer Server bleiben nur die Daten, die dort gespeichert werden. Sobald ein Workflow Daten an ein angebundenes CRM, einen Mailanbieter oder ein KI-Modell sendet, gelangen sie an die Standorte dieses Dienstes. Für die Übermittlung aus der EU in die Schweiz besteht ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission, der Server selbst ist datenschutzrechtlich also gut einzuordnen. Für jeden angebundenen Dienst gelten jedoch eigene Regeln und Verträge. Eine Skizze des Datenflusses je Workflow zeigt, wo Daten tatsächlich landen und welche Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag brauchen. Lassen sich Workflows von Zapier oder Make zu n8n übertragen? Workflows lassen sich zwischen Zapier, Make und n8n in der Regel nicht direkt importieren, weil sich Bausteine und Datenformate der Anbieter unterscheiden. Ein Umstieg bedeutet deshalb, die Abläufe in der Zielplattform neu aufzubauen. Am schnellsten gelingt das mit einer sauberen Beschreibung jedes Workflows, die vor dem Umzug vollständig vorliegt. Sinnvoll ist ein schrittweiser Umzug, bei dem alter und neuer Workflow kurz parallel laufen und ihre Ergebnisse verglichen werden. So fallen Abweichungen auf, bevor der alte Ablauf abgeschaltet wird. In der Prozessautomatisierung im Mittelstand ziehen geschäftskritische Abläufe dabei zuletzt um. Wann sollte ein Pilot zur Prozessautomatisierung im Mittelstand gestoppt statt ausgebaut werden? Ein Pilot sollte gestoppt oder überarbeitet werden, wenn er die vorab festgelegten Erfolgskriterien deutlich verfehlt. Warnsignale sind wiederholte Fehlbuchungen, unbemerkt verlorene Eingänge oder fehlende Zuständigkeit bei Störungen. Auch ein Verbrauch, der bei gleichem Volumen deutlich über der Hochrechnung liegt, verlangt eine Ursachenanalyse. Maßgeblich sind die Messwerte vom Start, nicht der Aufwand, der bereits in den Workflow geflossen ist. Halten Sie Abweichung und nächsten Test schriftlich fest. Erst wenn Fehlerpfad, Zuständigkeit und Kosten wieder passen, sollte ein weiterer Ablauf hinzukommen. Dürfen KI-Agenten in automatisierten Workflows eigenständig handeln? KI-Agenten dürfen in Workflows eigenständig recherchieren und Entwürfe erstellen, für Schritte mit Wirkung nach außen wie Versenden, Buchen oder Löschen sollte aber ein Mensch freigeben. Technisch können Agenten in Make, Zapier und n8n selbst entscheiden, welches Werkzeug sie nutzen. Die KI-Verordnung verpflichtet Betreiber zudem, den Aufbau von KI-Kompetenz bei den beteiligten Beschäftigten zu unterstützen. Strengere Regeln greifen ab dem 2. Dezember 2027 für Hochrisiko-Fälle, zu denen etwa die KI-gestützte Auswahl von Bewerbern zählt. Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand heißt das, Freigaben je Workflow schriftlich festzulegen. Erstellen Plattformen für die Prozessautomatisierung im Mittelstand normgerechte E-Rechnungen? Automatisierungsplattformen steuern den Weg einer Rechnung, die normgerechte Erstellung gehört in die Buchhaltungs- oder ERP-Software. Make, Zapier und n8n sammeln Rechnungen ein, lesen sie aus, gleichen sie mit Bestellungen ab und leiten sie weiter. Ab dem 1. Januar 2027 müssen Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Gesamtumsatz im Vorjahr Rechnungen an inländische Geschäftskunden grundsätzlich als E-Rechnung stellen, ab 2028 auch die übrigen. Für die Prozessautomatisierung im Mittelstand ist das ein guter Anlass, Ein- und Ausgang von Rechnungen zu verbinden und Abweichungen automatisch zu melden. Wer ist bei der Prozessautomatisierung im Mittelstand verantwortlich, wenn ein Workflow Fehler verursacht? Verantwortlich bleibt in erster Linie das Unternehmen, das den Workflow betreibt, auch wenn eine Plattform oder ein Dienstleister die Technik stellt. Deshalb braucht jeder Workflow eine benannte Person, die Regeln, Änderungen und Störungen verantwortet. Ein Fehlerpfad mit Alarm und Prüfliste sorgt dafür, dass fehlerhafte Datensätze auffallen und nachbearbeitet werden. Bei personenbezogenen Daten regelt der Auftragsverarbeitungsvertrag, welche Pflichten der Anbieter übernimmt. Eine dokumentierte Freigabe vor dem Go-live belegt im Zweifel, dass der Workflow sorgfältig geplant und geprüft wurde.

Dislaimer: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Er gibt die Rechtslage zum 20. November 2026 wieder. Für die Beurteilung Ihres konkreten Falls wenden Sie sich bitte an eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt.