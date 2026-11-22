Refurbished IT im Mittelstand: Das Wichtigste im Überblick Das Ende von Windows 10 und steigende Gerätepreise zwingen viele Unternehmen 2026 zu einer Entscheidung über ihre Büro-PCs. Diese fünf Punkte zeigen, wann aufbereitete Business-Geräte die bessere Wahl sind. ESU ist eine teure Brücke: Unternehmen zahlen je Gerät rund 55 Euro netto im ersten, 111 im zweiten und 222 im dritten Jahr. Für zwölf Plätze sind das bis 2028 rund 4.660 Euro, ohne dass ein Gerät Windows-11-tauglich wird.

Unternehmen zahlen je Gerät rund 55 Euro netto im ersten, 111 im zweiten und 222 im dritten Jahr. Für zwölf Plätze sind das bis 2028 rund 4.660 Euro, ohne dass ein Gerät Windows-11-tauglich wird. Neugeräte werden teurer: Laut Bitkom zahlten 75 Prozent der Unternehmen ab 20 Beschäftigten zuletzt mehr für IT-Geräte. Aufbereitete Business-Rechner kosten oft rund die Hälfte eines vergleichbar ausgestatteten Neugeräts.

Laut Bitkom zahlten 75 Prozent der Unternehmen ab 20 Beschäftigten zuletzt mehr für IT-Geräte. Aufbereitete Business-Rechner kosten oft rund die Hälfte eines vergleichbar ausgestatteten Neugeräts. Standardplätze mit passendem Modell: Verwaltung, Empfang und Sachbearbeitung lassen sich zuverlässig aufbereitet ausstatten, wenn Prozessor, TPM 2.0 und Secure Boot zu Windows 11 passen. Für CAD, Spezialsoftware oder sehr lange Nutzung ist ein Neugerät oft sinnvoller.

Verwaltung, Empfang und Sachbearbeitung lassen sich zuverlässig aufbereitet ausstatten, wenn Prozessor, TPM 2.0 und Secure Boot zu Windows 11 passen. Für CAD, Spezialsoftware oder sehr lange Nutzung ist ein Neugerät oft sinnvoller. Qualität zeigt sich in Dokumenten: Prüfprotokoll und Lizenz sollten je Gerät belegt, Mängelrechte und Garantie schriftlich geregelt sein. Beim beiderseitigen Handelskauf sind Mängel nach § 377 HGB unverzüglich zu rügen.

Prüfprotokoll und Lizenz sollten je Gerät belegt, Mängelrechte und Garantie schriftlich geregelt sein. Beim beiderseitigen Handelskauf sind Mängel nach § 377 HGB unverzüglich zu rügen. Pilot, Rückgabe und Klimabilanz: Ein Testlos mit festen Abnahmekriterien senkt das Risiko, und für jedes Altgerät liegt am Ende ein Löschnachweis je Seriennummer vor. Weil laut Umweltbundesamt beim Desktop-Arbeitsplatz rund 64 Prozent der Emissionen auf die Herstellung entfallen, verbessert eine längere Nutzung die Klimabilanz in der Regel. Wer diese Punkte früh klärt, entscheidet auf belastbarer Grundlage statt unter Zeitdruck. Mit Refurbished IT fließt das Budget dann in einen Bestand mit Windows 11 statt in befristete Updates.

Windows-10-Aus und Speicherkrise: Warum sich die Rechnung für Büro-PCs verschoben hat

Lange galten aufbereitete Rechner im Mittelstand als Sparlösung für Nebenarbeitsplätze. Seit dem Ende von Windows 10 und der Speicherkrise stellt sich die Frage anders. Es geht jetzt darum, mit welchem Budget ein ganzer Gerätebestand sicher auf Windows 11 kommt.

Was kostet die ESU-Verlängerung für Windows 10?

Microsoft hat den regulären Support für Windows 10 am 14. Oktober 2025 beendet. Seitdem erhalten Firmenrechner mit Windows 10 Sicherheitsupdates grundsätzlich nur noch über das kostenpflichtige Programm für erweiterte Sicherheitsupdates, kurz ESU. Ohne diese Updates bleiben neu entdeckte Lücken offen, was grundlegenden Best Practices gegen Cyberangriffe widerspricht.

Die ESU ist bewusst als Übergang gedacht. Microsoft verkauft sie Unternehmen über die Volumenlizenzierung für 61 US-Dollar je Gerät im ersten Jahr. Der Preis verdoppelt sich jedes Jahr, und die Lizenzen sind kumulativ. Wer erst im zweiten Jahr bucht, muss das erste Jahr nachkaufen.

ESU-Jahr Zeitraum Preis je Gerät, netto Kumuliert je Gerät, netto Jahr 1 15.10.2025 bis 13.10.2026 61 US-Dollar (rund 55 Euro) 61 US-Dollar (rund 55 Euro) Jahr 2 14.10.2026 bis 12.10.2027 122 US-Dollar (rund 111 Euro) 183 US-Dollar (rund 166 Euro) Jahr 3 13.10.2027 bis 10.10.2028 244 US-Dollar (rund 222 Euro) 427 US-Dollar (rund 388 Euro)

Tabelle 1: Kosten der erweiterten Sicherheitsupdates für Windows 10 je Gerät in Unternehmen, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 19. November 2026

Partner von Microsoft können abweichende Euro-Preise nennen. Neue Funktionen enthält die ESU nicht. Sie kauft Zeit, löst aber das Problem alternder Hardware nicht.

Laut Microsoft ist die ESU für Windows-10-Systeme in Windows 365 und Azure Virtual Desktop ohne Zusatzkosten enthalten. Das gilt auch für firmeneigene Windows-10-Geräte mit Windows 365 Enterprise, die Microsoft Entra ID beigetreten oder hybrid eingebunden und per Richtlinie freigeschaltet sind. Ihre Nutzer müssen sich am Gerät mindestens alle 22 Tage mit dem Entra-Konto ihres Cloud-PCs anmelden. Voraussetzung ist jeweils Version 22H2. Für jedes übrige Gerät lohnt die Frage, ob es sich kostenlos auf Windows 11 heben lässt oder ersetzt werden sollte.

Speicherkrise: Warum neue Büro-PCs teurer werden

Die Nachfrage aus dem KI-Geschäft bindet Speicherchips, und die Hersteller geben die Kosten weiter. Das Marktforschungsunternehmen IDC erwartete im Juni 2026, dass die PC-Preise auch bei wachsender Speicherkapazität nicht auf das Niveau von 2025 zurückkehren.

In Deutschland ist das längst in den Budgets angekommen. Nach der Bitkom-Umfrage vom November 2026 nutzen 69 Prozent der betroffenen Unternehmen ihre vorhandenen Geräte länger als ursprünglich geplant. Bei Altgeräten ohne Windows-11-Fähigkeit ist damit wenig gewonnen, denn sie brauchen weiter die ESU. Gefragt sind Geräte, die sofort tauglich sind und weniger kosten als ein Neukauf.

Wer bei Geräten ohne Windows-11-Fähigkeit auf sinkende Preise wartet, verschiebt den Wechsel und zahlt in der Regel weiter für die ESU. Aufbereitete Business-Geräte entziehen sich dem Preisauftrieb zwar nicht vollständig, starten aber von einem niedrigeren Preisniveau.

Was Refurbished IT vom Gebrauchtkauf unterscheidet

Refurbished IT meint professionell aufbereitete Hardware, häufig Leasingrückläufer aus Unternehmen. Die Geräte werden gereinigt, getestet, bei Bedarf mit neuen Teilen versehen, gelöscht und mit einer gültigen Lizenz neu aufgesetzt. In einer Bitkom-Umfrage, veröffentlicht im Dezember 2025, setzten 10 Prozent der befragten Firmen ab 20 Beschäftigten solche Geräte in Einzelfällen ein, 6 Prozent in vielen Bereichen. Den Unterschied zum Gebrauchtkauf zeigt die folgende Gegenüberstellung, die sich auch als Prüfraster für Angebote eignet.

Kriterium Privater Gebrauchtkauf Professionelles Refurbishing Zustand unbekannt, ohne Prüfung geprüft und dokumentiert Datenträger Löschstatus ungeklärt gelöscht, Nachweis erfragen Betriebssystem Altinstallation mit offener Lizenzfrage Neuinstallation, Lizenz zum Gerät dokumentiert Windows-11-Eignung ungeklärt häufig je Modell ausgewiesen Ansprüche bei Mängeln Ausschluss im Kaufvertrag möglich vertraglich geregelte Mängelrechte, oft zusätzlich Garantie Beleg für die Buchhaltung meist Quittung ohne Umsatzsteuer Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer oder nach Differenzbesteuerung Stückzahl gleicher Modelle Einzelstücke Serien gleicher Modelle möglich

Tabelle 2: Privater Gebrauchtkauf und professionelles Refurbishing im Vergleich nach Zustand, Datenlöschung, Lizenz, Windows-11-Eignung, Mängelrechten, Beleg und Stückzahl

Der Vergleich macht deutlich, warum aufbereitete Business-Geräte für Unternehmen eine andere Kategorie sind als ein Rechner vom Kleinanzeigenmarkt. Wie sie sich in eine zukunftssichere IT im Mittelstand einfügen, hängt vom Arbeitsplatz ab. Für Verwaltungsplätze mit Office, Browser und Fachanwendung reicht in vielen Fällen ein aufbereiteter Desktop-PC mit aktuellem Windows, sofern Prüfprotokoll, Lizenz und Gewährleistung stimmen.

Unterm Strich kauft die ESU nur Zeit. Für Geräte ohne Windows-11-Fähigkeit bringen aufbereitete Business-Geräte den Bestand dagegen auf Windows 11. Je früher Unternehmen ihre Geräte bewerten, desto mehr Spielraum bleibt ihnen bei Preis, Modell und Zeitpunkt.

Welche Büroarbeitsplätze sich für Refurbished IT eignen und welche nicht

Die richtige Frage lautet nicht, ob aufbereitete Geräte gut genug sind. Sie lautet, welche Aufgabe ein Arbeitsplatz erfüllen muss. Daraus ergibt sich, wo ein aufbereiteter Rechner passt und wo ein Neugerät sinnvoller ist.

Anforderungen nach Tätigkeit statt nach Baujahr festlegen

Microsoft verlangt für Windows 11 mindestens 4 GB Arbeitsspeicher. Im Büroalltag mit Videokonferenz, vielen Browser-Tabs und Cloud-Anwendungen reicht das selten. Sinnvoller ist ein Profil je Rolle, das festhält, welche Programme laufen, wie viele Monitore angeschlossen sind und ob jemand unterwegs arbeitet. Dazu gehört auch die Frage, ob an einem Platz Daten mit erhöhtem Schutzbedarf verarbeitet werden. Ein solches Profil hilft auch Betrieben, in denen Büro und Baustelle zusammenwachsen.

Die folgende Matrix ordnet fünf häufige Rollen ein und zeigt, wo Refurbished IT gut passt. Die Ausstattungsangaben sind Orientierungswerte für die Auswahl, keine Herstellervorgaben.

Rolle Arbeitslast Orientierung Ausstattung Eignung aufbereitet Verwaltung und Empfang Office, E-Mail, Browser 8 bis 16 GB RAM, SSD sehr gut Buchhaltung und Sachbearbeitung Fachsoftware, zwei Monitore 16 GB RAM, SSD gut Lager, Werkstatt und Versand Warenwirtschaft, Scanner, Etikettendruck 8 GB RAM, SSD, ausreichend USB-Anschlüsse gut, kompakte Bauform hilfreich Außendienst und hybride Rollen Notebook, Videocalls, Docking 16 GB RAM, geprüfter Akku gut, mit Akkuprüfung CAD, Grafik, rechenintensive Analyse Grafiklast, große Dateien nach Softwarevorgabe nur im Einzelfall

Tabelle 3: Rollenmatrix für Büro- und Betriebsarbeitsplätze mit Arbeitslast, Orientierungswerten zur Ausstattung und Eignung aufbereiteter Geräte

Die Matrix ersetzt keine Prüfung der eigenen Software, denn die tatsächlichen Anforderungen hängen von Programmen, Arbeitsweise und Herstellerempfehlungen ab. Sie schafft aber eine gemeinsame Sprache zwischen Geschäftsführung, Einkauf und IT, mit der sich Angebote gezielt vergleichen lassen.

Praxisbeispiel: Steuerkanzlei stellt 14 Arbeitsplätze auf Refurbished IT um

Ausgangslage: Eine Steuerkanzlei mit 14 Arbeitsplätzen nutzte im Sommer 2026 noch Desktop-Rechner aus dem Jahr 2017 mit Windows 10. Für das erste ESU-Jahr hatte sie bezahlt. Die Prozessoren der Geräte standen nicht auf der Windows-11-Liste, und das zweite ESU-Jahr hätte doppelt so viel gekostet. Ein Neukauf für alle Plätze sprengte das Jahresbudget.

Vorgehen: Die Kanzlei legte drei Rollenprofile fest: zehn Sachbearbeitungsplätze mit Kanzleisoftware und zwei Monitoren, zwei Partner mit Notebook und zwei Plätze am Empfang. Sie bestellte zunächst drei aufbereitete Kompakt-PCs desselben Modells als Testlos, ausgestattet mit Intel Core i5 der 10. Generation, 16 GB Arbeitsspeicher und SSD. Die Testgeräte liefen zwei Wochen im Kanzleialltag. Der IT-Dienstleister prüfte TPM, Prozessorliste und die Freigabe der Kanzleisoftware und protokollierte den Wareneingang am Liefertag. Für die alten Rechner ließ sich die Kanzlei die Löschung je Seriennummer nachweisen.

Ergebnis: Nach bestandenem Test kaufte die Kanzlei zehn weitere Geräte des gleichen Modells, sodass zwölf Plätze ausgestattet waren und ein Gerät als Ersatz bereitstand. Für die Partner kamen zwei neue Notebooks hinzu, weil sie eine lange Nutzung planten. Alle Plätze liefen vor dem Ablauf des ersten ESU-Jahres unter Windows 11. Als nächster Schritt steht ein fester Austauschzyklus im Budgetplan.

Wo aufbereitete Geräte an Grenzen stoßen

Aufbereitete Geräte passen nicht zu jedem Einsatz. In diesen Fällen ist ein Neugerät häufig die bessere Wahl:

Spezialsoftware: Programme, die ihr Hersteller nur für bestimmte Hardware zertifiziert, etwa in Labor, Medizin oder Messtechnik, sind für ältere Modelle oft nicht freigegeben. Im Störfall fehlt dann der Support des Softwareanbieters.

Programme, die ihr Hersteller nur für bestimmte Hardware zertifiziert, etwa in Labor, Medizin oder Messtechnik, sind für ältere Modelle oft nicht freigegeben. Im Störfall fehlt dann der Support des Softwareanbieters. Lange geplante Nutzung: Wer ein Gerät sieben Jahre oder länger einsetzen will, braucht viel Restlaufzeit. Ein jüngeres aufbereitetes Modell kann passen, bei knapper Restlaufzeit spricht mehr für ein Neugerät.

Wer ein Gerät sieben Jahre oder länger einsetzen will, braucht viel Restlaufzeit. Ein jüngeres aufbereitetes Modell kann passen, bei knapper Restlaufzeit spricht mehr für ein Neugerät. Hohe Rechenlast: CAD, Videoschnitt oder lokale KI-Anwendungen brauchen aktuelle Grafik- und Prozessorleistung, die aufbereitet selten in passender Konfiguration verfügbar ist.

CAD, Videoschnitt oder lokale KI-Anwendungen brauchen aktuelle Grafik- und Prozessorleistung, die aufbereitet selten in passender Konfiguration verfügbar ist. Prozessor nicht freigegeben: Steht die CPU nicht auf der Liste von Microsoft, ist das Gerät für Windows 11 ungeeignet, unabhängig von Zustand und Preis.

Steht die CPU nicht auf der Liste von Microsoft, ist das Gerät für Windows 11 ungeeignet, unabhängig von Zustand und Preis. Große Serien neuester Modelle: Wer viele identische Geräte der aktuellen Generation braucht, findet sie aufbereitet kaum, weil Leasingrückläufer erst nach dem Ende ihrer Laufzeit auf den Markt kommen.

Für die übrigen Plätze lohnt der genaue Blick auf aufbereitete Business-Modelle.

Wer Arbeitsplätze nach Aufgaben statt nach Gerätealter einordnet, findet die Plätze, an denen Refurbished IT ihren Preisvorteil ausspielt. Neugeräte bleiben dort, wo Software, Rechenlast oder Nutzungsdauer sie verlangen.

Qualität prüfen: Woran Sie seriöse Refurbished IT erkennen

Ob sich ein aufbereitetes Gerät bewährt, entscheidet sich vor dem Kauf. Vier Prüfpunkte trennen ein solides Angebot von einem riskanten.

Prüfprotokoll und Grading richtig lesen

Ein seriöser Anbieter dokumentiert den technischen Zustand jedes Rechners. Dieser Nachweis ist wichtig, weil er zeigt, was tatsächlich getestet und getauscht wurde. Die optischen Klassen, oft Grading genannt, legt dagegen jeder Anbieter selbst fest. Klären Sie deshalb, was eine Einstufung als B konkret bedeutet, bevor Sie solche Rechner für den Kundenkontakt einplanen.

Ein aussagekräftiges Prüfprotokoll enthält mindestens diese Angaben:

Seriennummer: Sie verknüpft Protokoll, Rechnung und späteren Löschnachweis eindeutig mit der Hardware.

Sie verknüpft Protokoll, Rechnung und späteren Löschnachweis eindeutig mit der Hardware. Belastungstest: Ergebnisse für Prozessor, Arbeitsspeicher und Datenträger unter Last, damit Schwächen vor der Auslieferung auffallen.

Ergebnisse für Prozessor, Arbeitsspeicher und Datenträger unter Last, damit Schwächen vor der Auslieferung auffallen. Getauschte Teile: Welche Komponenten neu sind, etwa Lüfter, Datenträger oder Netzteil, und welche im Originalzustand bleiben.

Welche Komponenten neu sind, etwa Lüfter, Datenträger oder Netzteil, und welche im Originalzustand bleiben. Firmware und Sicherheitschip: Stand von BIOS oder UEFI und der Vermerk, dass das Trusted Platform Module eingeschaltet ist.

Stand von BIOS oder UEFI und der Vermerk, dass das Trusted Platform Module eingeschaltet ist. Löschverfahren: Mit welchem Verfahren die Daten des Vorbesitzers entfernt wurden.

Mit welchem Verfahren die Daten des Vorbesitzers entfernt wurden. Zustandsklasse: Optische Einstufung samt Erläuterung, was diese Klasse beim jeweiligen Händler bedeutet.

Fehlen diese Angaben, lässt sich die Qualität bei einer späteren Reklamation kaum belegen.

Windows 11 am konkreten Modell prüfen

Die offiziellen Mindestanforderungen von Microsoft nennen unter anderem einen kompatiblen 64-Bit-Prozessor, UEFI mit Secure-Boot-Fähigkeit und das Trusted Platform Module in Version 2.0. Viele Business-Desktops aus den Jahren ab 2018 erfüllen sie. Dabei hilft, dass Business-Modelle schon früh häufig mit einem TPM-Chip ausgestattet waren. Die Faustregel Intel ab der 8. Generation oder AMD Ryzen ab der 2000er-Serie ist ein guter Anhaltspunkt, ersetzt aber nicht den Blick auf das konkrete Prozessormodell.

Der Abgleich lohnt sich. Installiert jemand Windows 11 auf einem Gerät, das die Anforderungen nicht erfüllt, ist es laut Microsoft nicht unterstützt und hat keinen Anspruch auf Updates. Fragen Sie deshalb nach dem Prozessormodell, nach aktivem TPM 2.0 und Secure Boot und nach einer aktuellen Firmware. Bei manchen Geräten ist das TPM vorhanden, aber im UEFI ausgeschaltet und lässt sich dort aktivieren.

Seriöse Anbieter weisen die Eignung für Windows 11 je Modell aus. Achten Sie außerdem auf eine SSD statt einer Festplatte, weil sie Start, Updates und Programme spürbar beschleunigt.

Vor dem Kauf prüft die IT am konkreten Modell, ob Prozessor, TPM 2.0 und Secure Boot die Anforderungen von Windows 11 erfüllen. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Lizenz und Neuinstallation sauber nachweisen lassen

Ein aufbereiteter Rechner braucht eine gültige Windows-Lizenz, die zum Gerät gehört. Autorisierte Microsoft-Refurbisher erhalten dafür eigene Lizenzen, und ihre Geräte tragen seit Oktober 2020 ein Echtheitsetikett für Refurbisher. Unabhängig vom Lizenzweg sollte eine Lizenzdokumentation zum konkreten Gerät vorliegen. Prüfen Sie zudem die Aktivierung der gelieferten Windows-Edition. Ein billiger Produktschlüssel ohne Herkunft ist kein Lizenznachweis und wird bei einem Audit zum Problem.

Bei Refurbished IT gehört die Lizenzfrage deshalb in jede Anfrage, ebenso der Hinweis, ob Windows 11 Pro bereits installiert ist. Dieselbe Sorgfalt gilt, wenn Unternehmen über gebrauchte Software-Lizenzen ihre IT-Kosten senken wollen.

Die Neuinstallation durch den Aufbereiter schafft eine saubere Ausgangslage ohne Programme, Treiber und Altlasten des Vorbesitzers. Zwei Punkte erfasst sie allerdings nicht: ein gesetztes Passwort für BIOS oder UEFI und eine noch bestehende Registrierung in der Geräteverwaltung des Vorbesitzers, etwa in Windows Autopilot. Dann kann die Ersteinrichtung an die fremde Organisation gebunden sein, bis der Vorbesitzer das Gerät austrägt. Lassen Sie sich deshalb bestätigen, dass beides entfernt ist.

Gewährleistung, Garantie und Rügepflicht beim Kauf von Refurbished IT

Drei Begriffe werden im Einkauf oft vermischt. Die gesetzliche Gewährleistung umfasst Mängel, die bei Übergabe vorhanden sind. Nach § 438 BGB verjähren diese Ansprüche bei beweglichen Sachen grundsätzlich in zwei Jahren ab Ablieferung, im Geschäftsverkehr regeln Verträge häufig Abweichungen.

Eine Garantie ist nach § 443 BGB eine freiwillige Zusage des Anbieters zusätzlich zur Gewährleistung. Ihre Dauer und ihr Umfang stehen in den Bedingungen. Fachhändler nennen für aufbereitete Business-Geräte etwa 12 oder 24 Monate Garantie, teils mit Verlängerung.

Für Unternehmen kommt als dritter Punkt die Rügepflicht hinzu. Ist der Kauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft, verlangt § 377 HGB, die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen, soweit das im ordnungsgemäßen Geschäftsgang möglich ist.

Mängel, die sich dabei zeigen, sind unverzüglich anzuzeigen. Zeigt sich ein Mangel erst später, ist er unverzüglich nach der Entdeckung zu rügen. Wer das versäumt, verliert für diesen Mangel seine Ansprüche. Eine kurze Eingangsprüfung je Gerät gehört deshalb in jeden Rollout.

Experten-Tipp!

Legen Sie für den Wareneingang ein einfaches Formular mit Seriennummer, Sichtprüfung, Startprobe und Akkuwert an. Füllen Sie es am Liefertag aus und senden Sie Auffälligkeiten noch am selben Tag schriftlich an den Anbieter.

Wer Protokoll, Windows-11-Eignung, Lizenz und Mängelrechte vor der Bestellung klärt, kauft geprüfte Qualität statt eines Versprechens. Diese Unterlagen sind zugleich die Grundlage für jede spätere Reklamation.

Kosten im Vergleich: Refurbished IT, ESU-Verlängerung oder Neukauf

Der Stückpreis ist nur der sichtbare Teil der Rechnung. Wer Angebote vergleicht, sollte die Kosten über die gesamte Nutzungszeit betrachten und auch die Alternative ehrlich durchrechnen, Windows 10 mit ESU weiterzubetreiben.

Was in einen fairen Kostenvergleich für Refurbished IT gehört

Bei Refurbished IT fällt vor allem der Kaufpreis geringer aus. Der übrige Aufwand ähnelt dem bei Neugeräten und entscheidet darüber, ob der Preisvorteil im Alltag erhalten bleibt.

In eine belastbare Rechnung gehören diese Posten:

Anschaffung: Der Preis je Gerät einschließlich Lizenz. Vergleichen Sie Angebote einheitlich netto, denn viele Shops zeigen Preise inklusive Umsatzsteuer, und achten Sie darauf, ob das Netzteil enthalten ist.

Der Preis je Gerät einschließlich Lizenz. Vergleichen Sie Angebote einheitlich netto, denn viele Shops zeigen Preise inklusive Umsatzsteuer, und achten Sie darauf, ob das Netzteil enthalten ist. Einrichtung: Image aufspielen, Daten übertragen, Peripherie anschließen. Liefert der Anbieter vorkonfiguriert, sinkt der interne Aufwand.

Image aufspielen, Daten übertragen, Peripherie anschließen. Liefert der Anbieter vorkonfiguriert, sinkt der interne Aufwand. Support und Ausfallzeiten: Jede Stunde Stillstand kostet Arbeitszeit. Einheitliche Modelle senken diesen Aufwand, weil ein Image für alle Geräte reicht und Ersatzteile austauschbar sind.

Jede Stunde Stillstand kostet Arbeitszeit. Einheitliche Modelle senken diesen Aufwand, weil ein Image für alle Geräte reicht und Ersatzteile austauschbar sind. Energie: Neuere Prozessoren arbeiten häufig sparsamer. Lassen Sie sich die Leistungsaufnahme im Leerlauf nennen, wenn mehrere Modelle zur Wahl stehen.

Neuere Prozessoren arbeiten häufig sparsamer. Lassen Sie sich die Leistungsaufnahme im Leerlauf nennen, wenn mehrere Modelle zur Wahl stehen. Zubehör: Monitore, Dockingstations und Headsets lassen sich oft weiterverwenden oder ebenfalls aufbereitet beschaffen.

Monitore, Dockingstations und Headsets lassen sich oft weiterverwenden oder ebenfalls aufbereitet beschaffen. Restwert: Verkaufte Altgeräte bringen am Ende der Nutzung einen Erlös, der die nächste Beschaffung entlastet.

Erst die Summe dieser Posten zeigt, welches Angebot über die Nutzungszeit tatsächlich günstiger ist.

Musterrechnung: ESU-Verlängerung oder Refurbished IT für zwölf Arbeitsplätze

Die Musterrechnung vergleicht für zwölf Arbeitsplätze drei Wege bis Oktober 2028, alle Beträge netto. Die ESU-Kosten folgen der ESU-Preisliste von Microsoft und sind zum EZB-Kurs vom 19. November 2026 umgerechnet. Die Gerätepreise beruhen auf einer Stichprobe öffentlich gelisteter Angebote im November 2026. Angenommen sind kompakte Business-Desktops mit Intel Core i5, 16 GB Arbeitsspeicher, 256 bis 512 GB SSD und Windows 11 Pro.

Die aufbereiteten Geräte haben Prozessoren der 8. bis 10. Generation, die Neugeräte Prozessoren der aktuellen Generation. Einrichtung, Peripherie und Support sind nicht enthalten. Angenommen ist zudem, dass keiner der zwölf Rechner die Anforderungen für ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 erfüllt.

Nettokosten für zwölf Plätze Weiterbetrieb mit ESU Austausch mit Refurbished IT Austausch mit Neugeräten Kosten je Platz rund 166 Euro bis 2027, rund 388 Euro bis 2028 rund 250 bis 450 Euro einmalig rund 600 bis 900 Euro einmalig Bis Oktober 2027 rund 2.000 Euro für Jahr 1 und 2 rund 3.000 bis 5.400 Euro einmalig rund 7.200 bis 10.800 Euro einmalig Bis Oktober 2028 rund 4.660 Euro mit Jahr 3 rund 3.000 bis 5.400 Euro einmalig, keine ESU-Kosten rund 7.200 bis 10.800 Euro einmalig, keine ESU-Kosten Art der Updates nur Sicherheitsupdates laufende Windows-11-Updates laufende Windows-11-Updates Lage danach Austausch steht weiter an Windows 11, Restwert vorhanden Windows 11, mehr Restlaufzeit

Tabelle 4: Nettokosten für zwölf Arbeitsplätze bis 2028 mit ESU, Refurbished IT oder Neugeräten

Bis 2028 kostet die ESU rund 4.660 Euro, bei bereits bezahltem erstem Jahr noch rund 4.000 Euro. Der Austausch mit aufbereiteten Geräten liegt in einer ähnlichen Größenordnung, hinterlässt aber einen aktuellen Bestand mit Windows 11 und Restwert. In der Stichprobe kosteten aufbereitete Rechner rund die Hälfte vergleichbarer Neugeräte oder weniger.

Experten-Tipp!

Prüfen Sie zuerst, welche Geräte kostenlos auf Windows 11 wechseln können. Buchen Sie ESU nur als Brücke bis zu einem festen Termin, etwa für den Austausch oder die Freigabe der Fachsoftware. Jedes weitere ESU-Jahr wird teurer, während der Bestand altert.

Kauf oder Leasing: Welches Modell zu Liquidität und Budget passt

Neben dem Gerätepreis entscheidet das Finanzierungsmodell über die Belastung. Steuerlich ist der Kauf derzeit attraktiv. Nach dem BMF-Schreiben vom 22. Februar 2022 kann für Computerhardware eine Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde gelegt werden. Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter bis 800 Euro netto können zudem nach § 6 Abs. 2 EStG im Anschaffungsjahr voll als Betriebsausgabe abgezogen werden. Wie stark sich das auswirkt, klärt die Steuerberatung im Einzelfall.

Für die Beschaffung stehen vier Modelle zur Wahl:

Kauf aufbereitet: Einmalige Ausgabe, volle Verfügungsgewalt und schnelle Abschreibung. Die Kapitalbindung trägt das Unternehmen, dafür gehört ihm der Erlös beim Weiterverkauf. Daraus entsteht ein rollierendes Modell: aufbereitet kaufen, etwa vier bis fünf Jahre nutzen, verkaufen und erneut aufbereitet nachkaufen.

Einmalige Ausgabe, volle Verfügungsgewalt und schnelle Abschreibung. Die Kapitalbindung trägt das Unternehmen, dafür gehört ihm der Erlös beim Weiterverkauf. Daraus entsteht ein rollierendes Modell: aufbereitet kaufen, etwa vier bis fünf Jahre nutzen, verkaufen und erneut aufbereitet nachkaufen. Leasing neu: Gleichmäßige Raten schonen die Liquidität, und am Ende der Laufzeit steht der Wechsel auf neue Technik. Bleibt das Gerät steuerlich beim Leasinggeber, sind die Raten Betriebsausgaben und das Anlagevermögen bleibt schlank. Die Gesamtkosten liegen in der Regel über einem Kauf.

Gleichmäßige Raten schonen die Liquidität, und am Ende der Laufzeit steht der Wechsel auf neue Technik. Bleibt das Gerät steuerlich beim Leasinggeber, sind die Raten Betriebsausgaben und das Anlagevermögen bleibt schlank. Die Gesamtkosten liegen in der Regel über einem Kauf. Leasing aufbereitet: Verbindet den niedrigeren Gerätepreis mit gleichmäßigen Raten. Nicht alle Gesellschaften bieten es an, und die Auswahl ist kleiner. Fragen Sie nach Laufzeit, Rückgabezustand und Kosten bei Schäden.

Verbindet den niedrigeren Gerätepreis mit gleichmäßigen Raten. Nicht alle Gesellschaften bieten es an, und die Auswahl ist kleiner. Fragen Sie nach Laufzeit, Rückgabezustand und Kosten bei Schäden. Miete: Kurze Laufzeiten und Service aus einer Hand, häufig mit Austausch defekter Geräte. Über die Laufzeit zahlt das Unternehmen dafür häufig mehr als beim Kauf.

Welche Variante passt, hängt davon ab, wie gut sich Ausgaben planen lassen und wie wichtig ein schneller Wechsel ist.

Den Ausschlag gibt meist die Liquidität im Unternehmen. Wer PCs mieten statt kaufen möchte, bezahlt Flexibilität und Service über die Laufzeit mit.

Über die Nutzungszeit gerechnet verschiebt Refurbished IT das Budget von befristeten Updates hin zu Geräten, die bleiben. Kauf oder Leasing passen diesen Vorteil an die eigene Zahlungsplanung an.

Wie nachhaltig sind aufbereitete Business-Geräte? Was die Zahlen belegen

Der Nachhaltigkeitsvorteil aufbereiteter Geräte ist real. Für Berichte und Ausschreibungen zählen allerdings Zahlen aus nachvollziehbaren Quellen.

Warum Refurbished IT beim CO2-Fußabdruck ansetzt

Eine Studie des Umweltbundesamts vom Oktober 2025 beziffert den Anteil der Herstellungsphase an den gesamten Treibhausgasemissionen eines Computerarbeitsplatzes. Beim Arbeitsplatz mit Desktop-PC liegt er bei rund 64 Prozent, mit Notebook bei rund 83 Prozent. Der größere Hebel liegt also in der Nutzungsdauer, weniger im Stromverbrauch. Genau hier setzt Refurbished IT an, weil sie die Nutzung bereits hergestellter Geräte verlängert.

Wie viel das ausmachen kann, zeigt eine Beispielrechnung derselben Studie. Wird ein Notebook im privaten Marktsegment zehn statt fünf Jahre genutzt, spart das je Gerät 197 kg CO2e und 295 Euro Lebenszykluskosten. Bieten Anbieter CO2-Vergleichswerte je Gerät an, prüfen Sie Methode, angenommenes Neugerät und Nutzungsdauer. Solche Werte erläutern eine Beschaffungsentscheidung, sie sind aber keine Gutschrift in der eigenen Treibhausgasbilanz.

Nachweise für Kunden, Banken und Ausschreibungen

Viele Mittelständler müssen selbst keinen Nachhaltigkeitsbericht nach der CSRD erstellen. Nach der Omnibus-Richtlinie (EU) 2026/470 betrifft die Pflicht künftig nur noch Unternehmen mit durchschnittlich mehr als 1.000 Beschäftigten und mehr als 450 Millionen Euro Nettoumsatz. Größere Kunden fragen trotzdem Daten an, und kleinere Unternehmen können sich dabei am freiwilligen KMU-Standard VSME orientieren. Auch Banken und öffentliche Auftraggeber können nach Umweltangaben fragen, etwa in Finanzierungsgesprächen oder Ausschreibungen.

Für die Beschaffung genügt meist eine saubere Dokumentation. Dazu zählen Stückzahl und Modell der aufbereiteten Geräte, ein Nachweis über Rückgabe oder Verwertung der Altgeräte und, falls vorhanden, die CO2-Angaben des Anbieters mit Methode. Legen Sie fest, wer diese Nachweise sammelt und bei jeder neuen Beschaffung aktualisiert. In größeren Unternehmen kann das ein Nachhaltigkeitsmanager übernehmen, in kleineren eine feste Ansprechperson in Einkauf oder IT.

Der Umweltvorteil von Refurbished IT ist damit gut belegbar, wenn Methode und Quelle jeder Zahl offenliegen. Wer Stückzahlen, Nutzungsdauer und Verwertung dokumentiert, schafft eine nachvollziehbare Grundlage für Gespräche mit Kunden und Geldgebern.

Fahrplan: Refurbished IT in fünf Schritten einführen

Der Wechsel auf Refurbished IT gelingt, wenn er als Projekt mit klarer Reihenfolge läuft. Die fünf Schritte führen von der Bestandsaufnahme bis zum laufenden Betrieb und lassen sich auch mit einem kleinen IT-Team umsetzen.

Schritt 1: Bestand erfassen und den Weg je Gerät festlegen

Am Anfang steht eine vollständige Liste aller Rechner mit Windows 10. Sie enthält Modell, Prozessor, Status von TPM 2.0 und Secure Boot, Kaufdatum, Gewährleistungsende und die Rolle der Person, die damit arbeitet.

Erfassen Sie außerdem die benötigte Fachsoftware und wichtige Peripherie samt Freigabestatus für Windows 11. Die App PC-Integritätsprüfung von Microsoft prüft am einzelnen Gerät die Mindestanforderungen für Windows 11. In größeren Umgebungen lässt sich die Windows-11-Eignung über die zentrale Geräteverwaltung auswerten. Ob Fachsoftware und Peripherie für Windows 11 freigegeben sind, erfragen Sie beim jeweiligen Hersteller.

Aus der Liste ergeben sich drei Gruppen: Geräte mit kostenlosem Upgrade auf Windows 11, Geräte, die ersetzt werden müssen, und wenige Sonderfälle mit Spezialsoftware oder fehlender Freigabe für Windows 11.

Ist eine Fachanwendung oder ein wichtiges Peripheriegerät noch nicht freigegeben, löst ein anderer Rechner das Problem nicht. Dann klären Sie zuerst ein Update oder einen Ersatz mit festem Termin. Bis dahin kann die ESU die Zeit überbrücken, sofern ihre Voraussetzungen erfüllt sind. Ist die Freigabe erteilt, ordnen Sie das Gerät neu ein. Die Infografik zeigt, welcher Weg für welches Gerät in Frage kommt.

Infografik: Vier Schritte führen je Windows-10-Gerät zum passenden Weg zwischen kostenlosem Upgrade, ESU-Brücke, Refurbished IT und Neukauf. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/11/refurbished-it-buero-pcs-ersetzen-infografik-entscheidungsweg-windows-10-pcs-agitano-scaled.webp" alt="Infografik zu Refurbished IT: Entscheidungsweg für Windows-10-Büro-PCs zwischen Upgrade, ESU, aufbereitetem Gerät und Neukauf" width="1151" height="2560" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/refurbished-it-buero-pcs-ersetzen/169346" rel="noopener">Vier Schritte führen je Windows-10-Gerät zum passenden Weg zwischen kostenlosem Upgrade, ESU-Brücke, Refurbished IT und Neukauf. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

Sie dürfen die Grafik auch auf Ihrem eigenen Server hosten – solange der Quell-Link auf den Original-Beitrag erhalten bleibt. Code kopieren

Halten Sie die Einordnung je Gerät schriftlich fest, damit spätere Entscheidungen nachvollziehbar bleiben. Aus den Gruppen ergeben sich zugleich die Stückzahlen, mit denen Budget und Anbieterauswahl arbeiten.

Schritt 2: Rollenprofile, Stückzahlen und Budget bestimmen

Für jede Rolle aus der Matrix legen Sie Stückzahl, Mindestausstattung und Zeitpunkt fest. Vorrang haben Geräte ohne Windows-11-Fähigkeit, für die ESU-Kosten anfallen oder bald anfallen würden. Der Bitkom rät angesichts der Marktlage, die IT-Beschaffung vorausschauend zu planen und Anschaffungen nach Dringlichkeit zu ordnen.

Planen Sie im Budget neben den Rechnern auch Einrichtung, Peripherie und ein bis zwei Ersatzgeräte ein. Wer Altgeräte verkauft, kann den erwarteten Erlös vorsichtig gegenrechnen.

Schritt 3: Anbieter mit einem festen Fragenkatalog vergleichen

Angebote lassen sich nur vergleichen, wenn alle Händler dieselben Fragen beantworten. Prüfprotokoll, Windows-11-Eignung und Lizenznachweis aus dem Prüfabschnitt bilden dabei die Basis.

Darüber hinaus sollten Anbieter diese Punkte schriftlich beantworten:

Nachkauf: Wie viele Geräte desselben Modells sind verfügbar, und wie lange lässt sich das Modell nachbestellen?

Wie viele Geräte desselben Modells sind verfügbar, und wie lange lässt sich das Modell nachbestellen? Auslieferung: Kommen die Rechner mit Windows 11 Pro und aktuellen Treibern, auf Wunsch auch mit dem eigenen Image?

Kommen die Rechner mit Windows 11 Pro und aktuellen Treibern, auf Wunsch auch mit dem eigenen Image? Mängelrechte: Wie lange gelten Gewährleistung und Garantie, und wie läuft ein Austausch ab, etwa mit Vorabersatz?

Wie lange gelten Gewährleistung und Garantie, und wie läuft ein Austausch ab, etwa mit Vorabersatz? Rechnungsart: Weist die Rechnung die Umsatzsteuer aus, oder wird nach der Differenzbesteuerung abgerechnet?

Weist die Rechnung die Umsatzsteuer aus, oder wird nach der Differenzbesteuerung abgerechnet? Notebooks: Welche Angaben gibt es zum Akku, und lässt sich ein neuer oder zusätzlicher Akku dazukaufen?

Welche Angaben gibt es zum Akku, und lässt sich ein neuer oder zusätzlicher Akku dazukaufen? Geräteverwaltung: Sind die Geräte frei von BIOS-Passwörtern und aus fremden Verwaltungen wie Windows Autopilot ausgetragen?

Sind die Geräte frei von BIOS-Passwörtern und aus fremden Verwaltungen wie Windows Autopilot ausgetragen? Rücknahme: Nimmt der Anbieter Altgeräte zurück und liefert er dazu einen Löschnachweis je Seriennummer?

Wer die Antworten in einer einfachen Vergleichstabelle festhält, erkennt Unterschiede zwischen Angeboten auf einen Blick.

Schritt 4: Pilotlos mit schriftlichen Abnahmekriterien testen

Als Testlos bieten sich je nach Größe des Bestands drei bis zehn Geräte desselben Modells beim selben Anbieter an. Das erleichtert einheitliche Konfigurationen. Verfügbarkeit und Konditionen für den Nachkauf sollten Sie gesondert vereinbaren. Wer auch danach in festen Zyklen und Losen bestellt, hält den Bestand dauerhaft einheitlich. Die Mengen sind am Markt vorhanden. Laut UBA können Aufbereiter in Deutschland in der Regel 200 bis 500 Exemplare desselben Modells auf einmal anbieten.

Vor dem Pilot sollten diese Abnahmekriterien schriftlich feststehen:

Kompatibilität: Alle Fachanwendungen starten und laufen stabil unter Windows 11, einschließlich Updates der Fachsoftware.

Alle Fachanwendungen starten und laufen stabil unter Windows 11, einschließlich Updates der Fachsoftware. Peripherie: Monitore, Drucker, Kartenleser und Headsets funktionieren ohne Sonderlösung.

Monitore, Drucker, Kartenleser und Headsets funktionieren ohne Sonderlösung. Verwaltung: Die Geräte lassen sich ohne Bindung an fremde Verwaltungen in die eigene Geräteverwaltung und Updatesteuerung einbinden.

Die Geräte lassen sich ohne Bindung an fremde Verwaltungen in die eigene Geräteverwaltung und Updatesteuerung einbinden. Sicherheit: Geräteverschlüsselung mit BitLocker und die Anmeldung mit Windows Hello lassen sich wie in den Richtlinien vorgesehen aktivieren.

Geräteverschlüsselung mit BitLocker und die Anmeldung mit Windows Hello lassen sich wie in den Richtlinien vorgesehen aktivieren. Zustand: Prüfprotokoll, Zustandsklasse und Lizenznachweis liegen für jedes Gerät vor, bei Notebooks zusätzlich der gemessene Akkuwert.

Prüfprotokoll, Zustandsklasse und Lizenznachweis liegen für jedes Gerät vor, bei Notebooks zusätzlich der gemessene Akkuwert. Nutzerurteil: Die Testpersonen arbeiten zwei Wochen ohne Einschränkung im Alltag.

Erst wenn alle Kriterien erfüllt sind, folgt die Bestellung der restlichen Geräte.

Schritt 5: Rollout in Wellen mit einheitlichen Modellen und Ersatzgeräten

Tauschen Sie die Geräte in Wellen, etwa abteilungsweise, und beginnen Sie mit den Plätzen, deren Rechner Windows 11 nicht unterstützen. Jedes Altgerät bleibt bis zur Abnahme des neuen Platzes im Haus und geht dann direkt in den Löschprozess. Ein gemeinsames Image, ein Satz Ersatzteile und ein bis zwei vorkonfigurierte Ersatzgeräte verkürzen Ausfälle deutlich.

Wer eProcurement strategisch einsetzt, bündelt Nachkäufe desselben Modells mit wenig Aufwand. Halten Sie Seriennummer, Kaufdatum, Anbieter und Gewährleistungsende zentral fest, weil Gewährleistung und Garantie je Lieferung unterschiedlich lange laufen können.

Mit diesen fünf Schritten wird der Wechsel planbar und für alle Beteiligten nachvollziehbar. Das Ergebnis ist ein einheitlicher Bestand unter Windows 11, der sich in festen Zyklen erneuern lässt.

Aufbereitete Notebooks für Außendienst und Homeoffice: Akku, Docking und Ergonomie

Notebooks stellen andere Anforderungen als Desktop-Rechner. Akku, Anschlüsse und der Wechsel zwischen Büro, Kundentermin und Homeoffice entscheiden darüber, ob ein aufbereitetes Gerät im Alltag überzeugt.

Akku bei Refurbished IT: Zustand beim Wareneingang prüfen und festhalten

Bei Notebooks verschiebt sich der Blick auf den Zustand des Akkus. Akkus verschleißen mit der Nutzung, und ein aufbereitetes Gerät hat in der Regel nicht die Laufzeit eines neuen. Wer für den Außendienst ein refurbished Notebook mit geprüftem Akku kaufen möchte, hält den Akkuwert zusätzlich beim Wareneingang selbst fest. Windows erstellt dafür mit dem Befehl powercfg /batteryreport einen Akkubericht, der die ursprüngliche Kapazität der aktuellen vollen Ladekapazität gegenüberstellt.

Welcher Wert reicht, hängt vom Einsatz ab. Wer vor allem an der Dockingstation arbeitet, kommt mit einer geringeren Restkapazität aus als jemand, der den ganzen Tag beim Kunden ist. Legen Sie den Mindestwert je Rolle vor der Bestellung fest. Liegt ein Gerät darunter, bleibt innerhalb der vereinbarten Rückgabefrist Zeit für einen Umtausch, oder ein zusätzlicher Akku gleicht die geringere Laufzeit aus.

Beim Wareneingang hält die IT den Akkuzustand jedes aufbereiteten Notebooks fest, bevor es an den Außendienst geht. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Praxisbeispiel: Großhändler rüstet Innen- und Außendienst getrennt aus

Ausgangslage: Ein Sanitärgroßhändler mit 30 Bildschirmarbeitsplätzen wollte im Herbst 2026 alle Windows-10-Geräte ablösen. Im Innendienst arbeiteten 22 Personen an festen Plätzen mit Warenwirtschaft und zwei Monitoren, acht Mitarbeiter im Außendienst nutzten Notebooks und kamen zwei Tage pro Woche ins Büro. Das Budget reichte nicht für 30 Neugeräte.

Vorgehen: Für den Innendienst wählte das Unternehmen nach einem zweiwöchigen Pilot mit fünf Geräten ein einheitliches aufbereitetes Kompaktmodell mit Core-i5-Prozessor der 10. Generation und 16 GB RAM. Für den Außendienst bestellte es acht aufbereitete Business-Notebooks und prüfte jeden Akku am Liefertag mit dem Akkubericht. Zwei Geräte lagen unter dem zuvor festgelegten Mindestwert. Der Einkauf meldete das noch am selben Tag schriftlich, und der Anbieter tauschte beide Notebooks aus. Für die Bürotage richtete die IT vier geteilte Plätze mit identischer Dockingstation ein.

Ergebnis: Alle 30 Plätze liefen nach sechs Wochen unter Windows 11. Zwei vorkonfigurierte Ersatzgeräte überbrücken seither Ausfälle. Die Altgeräte gingen mit Übergabeprotokoll an einen zertifizierten IT-Dienstleister, der die Löschung je Seriennummer nachwies. Als nächsten Schritt plant das Unternehmen, Akkuwerte einmal im Jahr zu erfassen.

Anschlüsse, Docking und Bildschirmarbeit richtig planen

Am Schreibtisch entscheidet die Dockingstation darüber, wie schnell ein Notebook zum vollwertigen Arbeitsplatz wird. Deshalb lohnt es, Notebook und Zubehör gemeinsam auszuwählen.

Bei mobilen Geräten gehören diese Punkte auf die Prüfliste:

Anschlüsse: USB-C mit Stromversorgung und Bildausgabe erleichtert den Wechsel zwischen Büro und Homeoffice mit einem einzigen Kabel.

USB-C mit Stromversorgung und Bildausgabe erleichtert den Wechsel zwischen Büro und Homeoffice mit einem einzigen Kabel. Docking: Ein einheitliches Modell für alle Schreibtische vereinfacht geteilte Plätze und den Austausch bei einem Defekt.

Ein einheitliches Modell für alle Schreibtische vereinfacht geteilte Plätze und den Austausch bei einem Defekt. Display: Helligkeit und entspiegelte Oberfläche entscheiden über die Arbeit an wechselnden Orten, etwa am Fenster oder im Zug.

Helligkeit und entspiegelte Oberfläche entscheiden über die Arbeit an wechselnden Orten, etwa am Fenster oder im Zug. Kamera und Mikrofon: Für Videocalls zählen eine funktionierende Webcam und ein klares Mikrofon, die im Pilot mitgetestet werden sollten.

Für Videocalls zählen eine funktionierende Webcam und ein klares Mikrofon, die im Pilot mitgetestet werden sollten. Tastatur: Deutsches Originallayout statt nachträglich bedruckter Tasten.

Deutsches Originallayout statt nachträglich bedruckter Tasten. Netzteil: Ein Originalnetzteil mit passender Leistung, bei Bedarf ein zweites für das Homeoffice.

Wird ein Notebook dauerhaft am Schreibtisch genutzt, gelten nach Anhang Nummer 6.4 der Arbeitsstättenverordnung zusätzlich die Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze.

Für solche Plätze nennt die Technische Regel ASR A6 eine separate Tastatur, je nach Tätigkeit eine separate Maus und in der Regel einen größeren Bildschirm. Gerade beim Desk Sharing im Unternehmen zahlt sich eine einheitliche Dockingstation an jedem Schreibtisch aus.

Mit belegtem Akkuwert und passendem Zubehör eignet sich Refurbished IT gut für Außendienst und hybride Teams. Der Aufwand liegt vor allem in der Auswahl vor dem Kauf und in der Akkuprüfung beim Wareneingang. Im laufenden Betrieb genügt ein regelmäßiger Blick auf die Akkuwerte.

Altgeräte sicher zurückgeben: Löschen, nachweisen, verwerten

Mit dem Austausch beginnt der zweite Teil des Kreislaufs. Die alten Rechner können Kundendaten, Zugangsdaten und Geschäftsunterlagen enthalten. Jedes Gerät braucht deshalb einen festgelegten Löschweg: Entweder löscht die eigene IT die Datenträger vor der Übergabe, oder ein Dienstleister übernimmt Transport und Löschung in einem gesicherten, dokumentierten Prozess. Das gilt für jeden Rechner, egal ob er später als Refurbished IT bei einem anderen Unternehmen weiterläuft oder in die Verwertung geht.

Warum ein einfaches Zurücksetzen auf den Werkszustand nicht genügt

Eine Neuinstallation oder ein einfaches Zurücksetzen auf den Werkszustand gilt nicht automatisch als sichere Löschung. Laut BSI-Empfehlung zum endgültigen Löschen wird dabei gegebenenfalls nur das Inhaltsverzeichnis gelöscht, und die Daten lassen sich unter Umständen wiederherstellen. Für eine sichere Löschung braucht es Verfahren, die den ganzen Datenträger erfassen, und eine Prüfung des Ergebnisses.

Nach der im September 2025 überarbeiteten Leitlinie NIST SP 800-88 richtet sich das Löschziel nach der Vertraulichkeit der Daten, die Technik nach der Art des Datenträgers. Für Datenträger, die nicht weiterverwendet werden, etwa defekte Festplatten, ist die Vernichtung nach der Normenreihe ISO/IEC 21964 der passende Weg. DIN empfiehlt diese Normenreihe anstelle der zurückgezogenen DIN 66399.

Rechtlich verlangt Artikel 32 DSGVO geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für ein angemessenes Schutzniveau. Für Altgeräte heißt das, das Löschverfahren festzulegen und je Gerät zu dokumentieren, so wie es die DSGVO-Compliance im Mittelstand auch für andere Systeme verlangt. Übernimmt ein Dienstleister Löschung oder Vernichtung, ist das in der Regel eine Auftragsverarbeitung. Die bayerische Datenschutzaufsicht führt die Vernichtung von Datenträgern ausdrücklich als Beispiel auf, und Artikel 28 DSGVO verlangt dafür einen Vertrag mit dem Dienstleister.

Experten-Tipp!

Erfassen und quittieren Sie bei der Übergabe jede Geräte- und Datenträgerseriennummer. Gleichen Sie nach der Löschung die gerätebezogenen Nachweise des Dienstleisters mit dem Übergabeprotokoll und Ihrem Inventar ab.

Rücknahme, Verkauf oder Spende: Wege für ausgemusterte Geräte

Für funktionsfähige Altgeräte gibt es mehrere Wege, die Fachleute unter IT Asset Disposition (ITAD) zusammenfassen. Nach einer Bitkom-Umfrage vom Februar 2026 geben 28 Prozent der Unternehmen Geräte an den Leasinggeber zurück, 33 Prozent spenden sie, und 12 Prozent verkaufen sie an spezialisierte Wiederaufbereiter. Der Verkauf hat einen Vorteil, der oft übersehen wird. Der Erlös lässt sich mit der Neubeschaffung verrechnen.

Nicht mehr nutzbare Geräte gehören in die geregelte Verwertung. Welcher Rückgabeweg offensteht, hängt von der Geräteart ab. PCs, Notebooks und Monitore können auch private Haushalte nutzen. Nach § 3 Nr. 5 ElektroG gelten sie deshalb als Altgeräte aus privaten Haushalten, auch wenn sie im Unternehmen anfallen.

In haushaltsüblicher Menge können Betriebe sie kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben. Größere Mengen sollten Sie vorab mit dem kommunalen Entsorger, dem Händler oder dem Hersteller abstimmen.

Für reine Gewerbegeräte, die gewöhnlich nicht in privaten Haushalten genutzt werden, gilt dagegen § 19 ElektroG. Bei neueren, nicht historischen Altgeräten muss der Hersteller eine zumutbare Rückgabe ermöglichen und trägt grundsätzlich die Entsorgungskosten. Über die Kosten sind abweichende Vereinbarungen möglich. Klären Sie deshalb schon beim Kauf, wer die Altgeräte zurücknimmt, wer die Kosten trägt und welche Nachweise Sie dafür erhalten.

Erst mit dokumentierter Löschung und geregelter Verwertung ist der Austausch rechtlich und organisatorisch abgeschlossen. Jedes Gerät, das auf diesem Weg ein zweites Leben erhält, schont zudem Ressourcen.

Fazit: Refurbished IT statt ESU-Verlängerung lohnt sich, wenn Prüfung und Nachweise stimmen

2026 hat sich die Rechnung für Büro-PCs verschoben. Jedes weitere ESU-Jahr für Windows 10 kostet doppelt so viel wie das vorige, Neugeräte werden teurer, und viele Unternehmen schieben den Austausch vor sich her. Für zwölf Arbeitsplätze kostet die ESU bis 2028 rund 4.660 Euro netto, der Austausch mit aufbereiteten Geräten rund 3.000 bis 5.400 Euro. Für Geräte, die Windows 11 nicht unterstützen, hinterlässt nur der Austausch einen Bestand mit Windows 11, und für Standardarbeitsplätze in Verwaltung und Sachbearbeitung ist er damit die tragfähigere Lösung.

Entscheidend ist die Sorgfalt. Wer Arbeitsplätze nach Rollen einordnet, Windows 11 am konkreten Modell prüft, auf Lizenz und Prüfprotokoll besteht, Akkus prüft und den Wareneingang dokumentiert, macht Refurbished IT zur planbaren Beschaffung statt zum Experiment.

Der Fahrplan endet erst mit der sicheren Rückgabe der Altgeräte. Eine sichere Löschung mit Nachweis je Seriennummer schützt die Daten, ein Verkauf an Aufbereiter senkt die Kosten der Umstellung, und eine längere Nutzung verbessert in der Regel die Klimabilanz. So wird aus der Pflicht des Windows-11-Wechsels eine solide Ausstattung für die nächsten Jahre.

Häufige Fragen (FAQ) zu Refurbished IT im Mittelstand und im Büroalltag

Was ist Refurbished IT? Refurbished IT sind gebrauchte Computer, Notebooks und Monitore, die ein Fachbetrieb professionell geprüft, gereinigt, gelöscht und mit gültiger Lizenz neu eingerichtet hat. Anders als beim privaten Gebrauchtkauf erhalten Unternehmen ein Prüfprotokoll, eine Rechnung und Mängelrechte. Häufig handelt es sich um Leasingrückläufer aus Firmen, also Business-Modelle, die in größeren Stückzahlen verfügbar sind. Defekte oder verschlissene Teile wie Lüfter, Datenträger oder Akkus tauscht der Aufbereiter bei Bedarf aus. Welche Teile neu sind, sollte im Prüfprotokoll stehen, damit der Zustand nachvollziehbar bleibt. Was tun, wenn das gewählte Modell später nicht mehr lieferbar ist? Dann hilft eine Freigabe nach Mindestwerten statt nach Modellnummer. Halten Sie je Rolle fest, welche Werte für Prozessor, Arbeitsspeicher, SSD, Anschlüsse und Windows-11-Eignung ein Ersatzmodell erfüllen muss. Klären Sie schon im Pilot, ob der Anbieter weitere Geräte desselben Modells reservieren oder gleichwertige Konfigurationen liefern kann. Testen Sie ein neues Modell mit Fachsoftware, Dockingstation und Ihrem Image, bevor es in den Bestand geht. Dokumentieren Sie die freigegebenen Varianten zentral, damit der Support auch bei mehreren Modellen überschaubar bleibt. Rechnet sich Refurbished IT gegenüber der ESU-Verlängerung? Für Geräte, die Windows 11 nicht unterstützen, meist ja. Die ESU kostet je Gerät bis Oktober 2028 kumuliert 427 US-Dollar, rund 388 Euro netto. Ein aufbereiteter Business-PC kostet in der Musterrechnung rund 250 bis 450 Euro netto. Die Beträge sind ähnlich, der Unterschied liegt im Gegenwert. Nach der ESU steht der Austausch weiter an, das aufbereitete Gerät läuft dagegen mit Windows 11 und behält einen Restwert. Sinnvoll bleibt die ESU als kurze Brücke, wenn der Austausch oder die Freigabe einer Fachanwendung zu einem festen Termin geplant ist. Welche Nachteile haben aufbereitete Business-Geräte? Die zentralen Nachteile sind eine kürzere Restlaufzeit, eine eingeschränkte Modellauswahl und bei Notebooks ein gealterter Akku. Hinzu kommen sichtbare Gebrauchsspuren je nach Zustandsklasse, die etwa am Empfang oder im Kundenkontakt stören können. Wunschkonfigurationen wie ein bestimmter Prozessor mit viel Arbeitsspeicher sind oft nicht verfügbar. Bei großen Serien kann ein Modell zudem ausverkauft sein, bevor der Nachkauf ansteht. Klare Rollenprofile, ein kleiner Ersatzgerätepool und eine Vereinbarung über Nachkaufmengen federn diese Punkte ab, ohne den Preisvorteil gegenüber einem Neukauf aufzugeben. Ist das Upgrade von Windows 10 Pro auf Windows 11 Pro kostenlos? Ja, erfüllt ein Gerät die Mindestanforderungen, ist das Upgrade laut Microsoft kostenlos. Aus Windows 10 Pro wird dabei Windows 11 Pro. Das betrifft vor allem aufbereitete Rechner, die noch mit Windows 10 geliefert werden. Achten Sie darauf, dass der Prozessor auf der Liste von Microsoft steht und TPM 2.0 aktiv ist, sonst bietet Windows Update das Upgrade nicht an. Viele Anbieter liefern Business-Geräte bereits mit Windows 11 Pro aus, was die Einrichtung vereinfacht und den Rollout um einen Arbeitsschritt verkürzt. Ist der Akku bei refurbished Notebooks neu? Nicht unbedingt, oft bleibt der ursprüngliche Akku im Gerät. Sein Zustand schwankt deshalb von Notebook zu Notebook und sollte spätestens beim Wareneingang geprüft werden. Der Windows-Akkubericht, erstellt mit powercfg /batteryreport, zeigt die verbleibende volle Ladekapazität im Verhältnis zur ursprünglichen Kapazität. Für den Außendienst mit langen Tagen ohne Steckdose ist ein hoher Restwert wichtiger als für Plätze mit Dockingstation. Manche Händler bieten einen neuen oder zusätzlichen Akku gegen Aufpreis an, was bei mobilen Rollen oft gut investiertes Geld ist. Kann ich bei refurbished PCs die Vorsteuer abziehen? Ja, wenn Ihr Unternehmen zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und der Händler die Umsatzsteuer auf der Rechnung gesondert ausweist. Dann gilt dasselbe wie bei Neuware. Verkauft er nach der Differenzbesteuerung des § 25a UStG, trägt die Rechnung nach § 14a Abs. 6 UStG den Hinweis Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung und keine gesondert ausgewiesene Steuer. In diesem Fall fehlt die Grundlage für den Vorsteuerabzug, was den Nettopreis für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen spürbar verändert. Fragen Sie vor der Bestellung nach der Rechnungsart und klären Sie Zweifelsfälle mit Ihrer Steuerberatung. Lässt sich Refurbished IT mit Neugeräten im selben Netzwerk mischen? Ja, neue und aufbereitete Rechner lassen sich gemeinsam betreiben. Dieselbe Windows-Version ist dafür keine Voraussetzung, entscheidend sind unterstützte, aktuelle Systeme und die Kompatibilität mit Fachsoftware und Geräteverwaltung. Prüfen Sie, ob Richtlinien, Verschlüsselung, Anmeldung und Updates auf jedem Modell wie vorgesehen funktionieren. Unterschiedliche Treiber und Ersatzteile erhöhen allerdings den Supportaufwand. Planen Sie deshalb je Rolle möglichst ein Modell, egal ob neu oder als Refurbished IT beschafft. So bleibt auch ein schrittweiser Rollout über mehrere Wochen gut beherrschbar. Lohnt sich Refurbished IT auch für Kleinstbetriebe? Ja, gerade kleine Betriebe profitieren von Refurbished IT, weil jeder eingesparte Euro im Budget stärker zählt. Auch bei drei oder vier Arbeitsplätzen lohnt der Vergleich mit einem Neukauf, denn die Ersparnis fällt je Gerät an. Wichtig ist, dass es trotz kleiner Stückzahl ein Prüfprotokoll, eine gültige Lizenz und klare Gewährleistungsbedingungen gibt. Ohne eigene IT-Abteilung hilft ein Anbieter, der die Geräte einsatzbereit liefert. Ein Ersatzgerät ist bei wenigen Plätzen besonders wertvoll, weil jeder Ausfall im Tagesgeschäft sofort spürbar ist. Können Monitore und Dockingstations ebenfalls aufbereitet gekauft werden? Ja, Peripherie eignet sich gut für den Kauf aus zweiter Hand, weil sie langsamer veraltet als Rechner. Monitore sollten ohne Pixelfehler und mit gleichmäßiger Ausleuchtung geliefert werden. Bei Dockingstations zählt die Kompatibilität mit allen eingesetzten Notebooks, insbesondere Stromversorgung und Bildausgabe über USB-C. Gleiche Modelle an allen geteilten Schreibtischen erleichtern den Wechsel und den Austausch bei einem Defekt. Lassen Sie sich auch für Peripherie ein Prüfprotokoll und eine Gewährleistung schriftlich zusichern, damit Reklamationen klar geregelt sind.

Disclaimer: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung im Einzelfall. Er gibt die Rechtslage zum 22. November 2026 wieder. Für die Beurteilung Ihres konkreten Falls wenden Sie sich bitte an eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt oder an Ihre Steuerberatung.