SEO und GEO: Das Wichtigste für Suche und Kaufentscheidung im Überblick
Wer SEO und GEO verbinden will, braucht einen gemeinsamen Plan für beide Suchwege. Die fünf folgenden Punkte fassen ihn zusammen.
- SEO ist die Basis für GEO: Laut Googles Leitfaden vom Mai 2026 wurzeln AI Overviews und KI-Modus in den Kernsystemen der Google-Suche für Ranking und Qualität. Für ChatGPT kommt ein eigener Such-Crawler hinzu, Copilot greift auf den Bing-Index zurück. Beide Zugänge sollten Unternehmen zusätzlich prüfen.
- Käufer entscheiden vor dem Erstkontakt: In einer Gartner-Befragung von 645 B2B-Käufern nutzten die Teilnehmenden im Schnitt sieben Informationsquellen, fast die Hälfte zog generative KI zurate. Die Website muss deshalb die Antworten liefern, die der Vertrieb später nur noch bestätigt.
- Vier Phasen, vier Seitentypen: Problemphase, Lösungsphase, Anforderungsphase und Anbieterprüfung verlangen unterschiedliche Seiten, vom Fachartikel über die Vergleichs- und Leistungsseite bis zur Referenzseite. Weil Käufer in jeder Phase prüfen, ob Angaben stimmen, braucht jede Seite einen eigenen, prüfbaren Nachweis.
- Belege schlagen GEO-Tricks: Dateien wie llms.txt, kleinteilig zerlegte Texte oder eine eigene Seite je Fragevariante braucht die Google-Suche laut Google nicht. Es zählen eigene Expertise, datierte Angaben und benannte Verantwortliche.
- Messen bis zur Anfrage, starten mit zwei Seiten: Seit dem 31. August 2026 zeigt die Search Console einen eigenen KI-Bericht, Bing weist seit Februar 2026 Zitationen aus. Weil KI-Übersichten Klicks kosten können, zählt am Ende die qualifizierte Anfrage. Ein 90-Tage-Plan mit zwei Schlüsselseiten macht den Anfang.
Wer die Fragen seiner Kunden mit belegten Antworten beantwortet, schafft die besten Voraussetzungen, in der klassischen Suche gefunden und von KI-Systemen als Quelle gewählt zu werden.
SEO und GEO: Ein Fundament, zwei Suchwege
SEO und GEO verfolgen dasselbe Ziel: Ihre Inhalte sollen dort erscheinen, wo Interessenten nach Antworten suchen. Dabei steht SEO für Suchmaschinenoptimierung und zielt auf gute Platzierungen in den klassischen Ergebnislisten. GEO steht für Generative Engine Optimization und bezeichnet die Arbeit daran, in KI-generierten Antworten als Quelle aufzutauchen. Verwandte Begriffe wie AEO (Answer Engine Optimization) oder LLMO (Large Language Model Optimization) meinen im Kern dasselbe.
Wie KI-Suche Inhalte findet und auswählt
KI-Suchen wie AI Overviews, der KI-Modus oder die ChatGPT-Suche stützen ihre Antworten auf bestehende Webseiten. Sie rufen passende Seiten aus einem Suchindex ab und fassen sie zu einer Antwort mit Links zu den Quellen zusammen. Fachleute nennen dieses Verfahren Retrieval-Augmented Generation. Google erklärt in seinem Leitfaden zu generativen KI-Funktionen, dass AI Overviews und der KI-Modus dabei auf den zentralen Ranking- und Qualitätssystemen der Suche aufbauen.
Hinzu kommt der sogenannte Query Fan-out. Das Modell zerlegt eine Frage in verwandte Teilanfragen und sucht für jede passende Ergebnisse. Fragt jemand nach einem ERP-System für die Fertigung, prüft die KI im Hintergrund etwa auch Kosten, Einführungsdauer und Schnittstellen. Eine Seite hat deshalb bei jeder Teilfrage eine Chance, sofern sie diese überzeugend beantwortet.
Für Unternehmen folgt daraus eine einfache Regel: Wer in KI-Antworten als Quelle verlinkt werden will, muss für die jeweilige Suche erreichbar sein und dort als relevante Quelle gelten. ChatGPT nutzt für seine Suchfunktion den eigenen OAI-SearchBot und zusätzlich externe Suchanbieter. Microsoft speist Copilot aus dem Bing-Index. Wer GEO als Disziplin genauer einordnen möchte, findet im AGITANO-Interview zu generativen Suchsystemen eine ausführliche Begriffsklärung.
Drei Ergebnisse, die SEO und GEO unterscheiden
Eine Nennung in einer KI-Antwort ist ein Zwischenziel, noch kein Geschäftsergebnis. Ein Feldexperiment von Forschenden der Indian School of Business und der Carnegie Mellon University zeigt, dass Nutzer seltener auf organische Treffer klicken, wenn eine KI-Übersicht erscheint. Sichtbarkeit allein sagt deshalb noch wenig über den geschäftlichen Nutzen.
Für die Planung von SEO und GEO hilft es, drei Ergebnisse auseinanderzuhalten:
- Gefunden werden: Die Seite erscheint in den klassischen Suchergebnissen oder wird von einer KI-Suche abgerufen. Das setzt voraus, dass sie technisch erreichbar und für die Frage relevant ist. Bei Google muss sie zudem indexiert sein.
- Als Quelle herangezogen werden: Die KI nennt oder verlinkt die Seite in ihrer Antwort. Das prägt, wie Interessenten das Unternehmen wahrnehmen, auch wenn sie in diesem Moment nicht klicken.
- Eine qualifizierte Anfrage auslösen: Ein Interessent mit passendem Bedarf nimmt Kontakt auf, fordert ein Angebot an oder bucht ein Gespräch. Erst hier wird der geschäftliche Nutzen messbar, und erst hier zeigt sich, ob die Inhalte die Kaufentscheidung unterstützen. Ob daraus ein Auftrag wird, zeigt der weitere Vertriebsverlauf.
Wer alle drei Ergebnisse im Blick behält, bewertet Maßnahmen nach ihrem Beitrag zum Geschäft statt nach reiner Reichweite.
Wie Unternehmen gezielt in KI-Antworten genannt werden, vertieft der Beitrag KI-Sichtbarkeit: Wie Unternehmen zur zitierten Quelle werden.
Bestandsaufnahme: Was Ihre Website heute beantwortet
Bevor neue Inhalte entstehen, lohnt ein ehrlicher Blick auf den Bestand. Welche Seiten erklären Ihre Leistungen so, dass ein Außenstehender sie versteht? Wo vergleichen Sie Lösungswege, und wo beantworten Sie häufige Einwände wie Aufwand, Dauer oder Voraussetzungen?
Eine gute Bestandsaufnahme ordnet jede wichtige Seite einer Kundenfrage zu und macht Lücken sichtbar. Für den Start genügt eine schlichte Übersicht mit drei Spalten: Seite, beantwortete Kundenfrage und fehlender Nachweis. Bleibt die zweite Spalte leer, hat die Seite keinen klaren Zweck. Steht in der dritten Spalte etwas, wissen Sie, was bei der Überarbeitung zu ergänzen ist.
Fehlen intern Zeit oder Erfahrung, kann eine SEO Agentur die Bestandsaufnahme übernehmen und klassische Suche und KI-Recherche in einem gemeinsamen Maßnahmenplan zusammenführen. Einen hilfreichen Prüfmaßstab für jede externe Beratung liefert Google selbst: Empfehlungen zu AEO und GEO sollten mit der offiziellen Anleitung zu generativen KI-Funktionen übereinstimmen.
Damit steht das Fundament: SEO und GEO greifen auf dieselben Seiten zurück, messen aber unterschiedliche Ergebnisse. Wer seinen Bestand kennt, plant neue Inhalte gezielt statt auf Verdacht.
Vom Kundengespräch zum Themenplan für SEO und GEO
Ein tragfähiger Themenplan für SEO und GEO beginnt bei den Fragen, die Kunden tatsächlich stellen. Suchvolumen und Keyword-Tools helfen bei der Gewichtung, doch viele wertvolle Hinweise liegen bereits im eigenen Haus. Entscheidend ist, die Fragen entlang der Kaufentscheidung zu ordnen.
Wie B2B-Käufer heute recherchieren
B2B-Käufer recherchieren über viele Kanäle zugleich. In einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Gartner unter 645 B2B-Käufern nutzten die Befragten bei einem kürzlichen Kauf im Schnitt sieben Informationsquellen. 45 Prozent setzten generative KI ein, vor allem für Informationen über Anbieter und Produkte.
KI ersetzt das Gespräch mit dem Anbieter nicht, sie verlagert es nach hinten. Laut Gartner prüfen 69 Prozent der Käufer KI-generierte Erkenntnisse lieber mit einem Vertriebsmitarbeiter nach. Bis dahin hat sich der Interessent aber bereits ein Bild gemacht, oft aus Quellen, die das Unternehmen nicht selbst gestaltet hat.
Auch in Deutschland ist die KI-Suche angekommen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nutzt die Hälfte der Internetnutzer (50 Prozent) zumindest manchmal einen KI-Chat statt der klassischen Suche.
Bei Belegen und Verlässlichkeit sehen viele Nutzer allerdings Schwächen. Nur 36 Prozent finden, dass die KI ihre Antworten ausreichend mit Links belegt, und 42 Prozent der KI-Nutzer haben schon falsche oder erfundene Antworten erhalten. Wer eigene Seiten mit klaren, belegten Angaben bereitstellt, liefert genau das, was diesen Antworten oft fehlt.
Vier Phasen der Kaufentscheidung und ihre Fragen
Jede Phase der Kaufentscheidung stellt eigene Fragen und braucht deshalb eigene, belegte Antworten. Diese Einteilung ergänzt die bekannte Customer Journey um eine praktische Frage: Welche Information fehlt dem Interessenten in welcher Phase?
Für die Content-Strategie lassen sich vier Phasen unterscheiden:
- Problemphase: Interessenten wollen verstehen, was hinter ihrer Herausforderung steckt und ob Handlungsbedarf besteht. Sie brauchen erklärende Fachartikel, die Ursachen, Folgen und erste Entscheidungskriterien einordnen.
- Lösungsphase: Interessenten vergleichen grundsätzliche Wege, etwa Software, Dienstleister oder Eigenleistung. Hilfreich sind Vergleichsseiten und Ratgeber, die Vor- und Nachteile der Ansätze ehrlich gegenüberstellen.
- Anforderungsphase: Interessenten klären, was eine Lösung im eigenen Unternehmen leisten muss, von Umfang und Ablauf über Voraussetzungen und Schnittstellen bis zum Kostenrahmen. Hier helfen Leistungsseiten, die genau diese Punkte nachvollziehbar beantworten.
- Anbieterprüfung: Am Ende prüfen Einkäufer, ob ein Anbieter zu ihnen passt und verlässlich liefert. Referenzen, Projektbeispiele, Teamseiten und klare Ansprechpartner geben hier den Ausschlag.
Fehlt eine Phase auf der eigenen Website, überlassen Unternehmen sie den Wettbewerbern oder der KI-Antwort.
Die vier Phasen laufen selten streng nacheinander ab. Taucht eine neue Frage auf oder kommt eine weitere Person ins Einkaufsteam, springen Interessenten in eine frühere Phase zurück. Eine Aufgabe begleitet dabei alle Phasen: die Validierung. Käufer prüfen fortlaufend, ob Angaben stimmen, etwa über Bewertungen, Referenzkunden oder Rückfragen beim Vertrieb. Belegte Angaben auf jeder Seite erleichtern diese Prüfung.
Kundenfragen aus Vertrieb, Support und Search Console sammeln
Starke Themen für SEO und GEO stammen aus echten Kundengesprächen. Dort fallen die Formulierungen, mit denen Kunden ihr Problem beschreiben, oft lange bevor sie einen Fachbegriff kennen. Diese Sprache gehört später auch in Ihre Texte, weil Interessenten ihre eigenen Fragen darin wiedererkennen.
Ergiebige Quellen für Kundenfragen sind:
- Erstgespräche im Vertrieb: Notieren Sie, womit Interessenten das Gespräch eröffnen und welche Begriffe sie verwenden. Das zeigt, in welcher Phase sie stehen und wo ihr Informationsbedarf beginnt.
- Angebote und Ausschreibungen: Rückfragen zu Leistungsumfang, Fristen und Voraussetzungen verraten, was auf der Website fehlt. Sie sind besonders wertvoll, weil sie kurz vor einer Entscheidung entstehen.
- Verlorene Angebote: Absagegründe zeigen, an welchen Stellen Wettbewerber überzeugender argumentiert haben. Daraus entstehen Inhalte, die Einwände früh aufgreifen.
- Support und Service: Wiederkehrende Anliegen nach dem Kauf beantworten Fragen, die Interessenten schon vorher beschäftigen. Wer sie öffentlich beantwortet, senkt zugleich den Aufwand im Service.
- Search Console: Der Leistungsbericht zeigt Suchanfragen, für die Ihre Seiten Impressionen erhalten, aber kaum Klicks. Solche Anfragen sind Kandidaten für eine Lücke. Prüfen Sie, ob Suchabsicht, Seitentitel und Inhalt zusammenpassen.
- Messen und Veranstaltungen: Gespräche am Stand liefern ungefilterte Fragen aus der Zielgruppe. Ein kurzer Notizbogen pro Gespräch reicht, um sie festzuhalten.
Gesammelt in einer einfachen Liste ergeben diese Fragen das Rohmaterial für den Themenplan.
Experten-Tipp!
Werten Sie einmal im Quartal die Absagegründe verlorener Angebote aus. Jede wiederkehrende Begründung ist eine Frage, die Ihre Website vor dem Erstkontakt beantworten sollte. So entstehen Inhalte, die Einwände klären, bevor der Vertrieb sie hört.
Jede Frage einem Seitentyp zuordnen
Sind die Fragen gesammelt, ordnen Sie jede einer Phase, einem Seitentyp und dem nötigen Nachweis zu. Die folgende Tabelle zeigt das am Beispiel eines Softwareanbieters, der ein ERP-System für Fertigungsbetriebe vertreibt.
|Kundenfrage
|Phase
|Geeigneter Seitentyp
|Erforderlicher Nachweis
|Reicht Excel für unsere Produktionsplanung noch aus?
|Problemphase
|Fachartikel mit Entscheidungshilfe
|Kriterien, ab wann Tabellen an Grenzen stoßen
|ERP oder MES: Was brauchen wir zuerst?
|Lösungsphase
|Vergleichsseite
|Klare Abgrenzung der Aufgaben beider Systeme
|Mieten oder kaufen wir die Software besser?
|Lösungsphase
|Ratgeber mit Gegenüberstellung
|Vor- und Nachteile beider Modelle mit Einflussfaktoren
|Wie läuft eine Datenmigration ab?
|Anforderungsphase
|Leistungsseite mit Ablauf
|Projektphasen, Beteiligte, Dauer als Von-bis-Spanne
|Womit müssen wir beim Budget rechnen?
|Anforderungsphase
|Leistungsseite mit Kostenrahmen
|Preislogik und Faktoren, die den Aufwand bestimmen
|Kennt der Anbieter unsere Branche?
|Anbieterprüfung
|Referenzseite
|Freigegebene Kundenbeispiele mit Datum
|Wer betreut uns nach dem Start?
|Anbieterprüfung
|Service- und Teamseite
|Ansprechpartner, Reaktionszeiten, Supportwege
Tabelle 1: Zuordnung von Kundenfragen zu Phase, Seitentyp und erforderlichem Nachweis am Beispiel eines ERP-Anbieters
Die Spalte mit dem erforderlichen Nachweis entscheidet über die Qualität einer Seite. Fehlt dieser Nachweis, bleibt die Seite austauschbar, selbst wenn sie gut rankt. Für KI-Antworten gilt dasselbe: Eine belegte Angabe lässt sich übernehmen, ein allgemeines Versprechen nicht.
Themen für SEO und GEO nach Geschäftsnähe priorisieren
Nicht jedes Anliegen verdient sofort eine eigene URL. Google warnt in seinem Leitfaden davor, für jede Variante einer Suchanfrage eigene Inhalte anzulegen, wenn das vor allem der Manipulation dient. Verwandte Anliegen gehören gebündelt an einen starken Ort.
Für die Reihenfolge eignen sich fünf Kriterien als redaktionelles Arbeitsmodell:
- Geschäftsnähe: Wie direkt führt die Frage zu einer Anfrage oder einem Auftrag? Fragen aus der Anforderungsphase und der Anbieterprüfung liegen meist näher am Umsatz als reine Begriffsfragen.
- Vorhandene Expertise: Kann das Unternehmen die Frage aus eigener Erfahrung fundiert beantworten? Nur dann entsteht ein Inhalt, den Wettbewerber nicht einfach nachschreiben können.
- Belegbarkeit: Gibt es Zahlen, Prozesse oder freigegebene Beispiele, die die Antwort stützen? Ohne Beleg bleibt eine Seite für Einkäufer und KI-Systeme gleichermaßen unverbindlich.
- Aufwand: Lässt sich eine bestehende Seite ausbauen, oder muss eine neue entstehen? Ausbau ist oft schneller, weil Suchsysteme die Seite bereits kennen.
- Wettbewerbslücke: Beantworten Wettbewerber die Frage bereits gut, oder bleibt sie offen? Offene Fragen sind ein lohnender Ansatzpunkt, wenn das Unternehmen dazu eine eigene, belegbare Antwort liefern kann.
Die Kriterien sind eine Entscheidungshilfe für knappe Redaktionszeit, kein Rankingfaktor.
Wie Sie Lücken im Wettbewerbsumfeld systematisch finden, zeigt der Beitrag zur Online-Konkurrenzanalyse mit Chancen, Lücken und Prioritäten.
Am Ende dieses Schritts steht ein Themenplan, der jede wichtige Kundenfrage einer Phase, einem Seitentyp und einer Priorität zuordnet. Er ist die gemeinsame Arbeitsgrundlage für SEO und GEO.
SEO und GEO auf Fachseiten: Inhalte, die Kaufentscheidungen tragen
Leistungs-, Vergleichs- und Referenzseiten sind die Orte, an denen sich eine Kaufentscheidung verdichtet. Hier zeigt sich, ob eine Seite lediglich gefunden wird oder einen Interessenten überzeugt. Für SEO und GEO sind diese Seiten deshalb der wichtigste Hebel.
Was eine Leistungsseite für SEO und GEO beantworten muss
Eine Leistungsseite überzeugt, wenn sie Fragen beantwortet, die nur das eigene Unternehmen beantworten kann. Auch Google unterscheidet in seinem Leitfaden zwischen austauschbaren Standardinhalten und Inhalten mit eigener Expertise. Als Beispiel für Standardware nennt Google Listen wie „7 Tipps für …“, die vor allem Bekanntes wiederholen.
Eine vollständige Leistungsseite beantwortet sieben Fragen:
- Zielgruppe: Für welche Branche, Unternehmensgröße und Ausgangslage ist das Angebot gedacht? Je genauer die Zielgruppe beschrieben ist, desto leichter erkennt sich ein Interessent wieder.
- Anwendungsfall: Welches Problem löst die Leistung, und in welcher Situation? Ein konkreter Anwendungsfall ersetzt allgemeine Nutzenversprechen.
- Leistungsumfang: Was ist enthalten, und was gehört ausdrücklich nicht dazu? Die klare Grenze verhindert Missverständnisse im Angebot.
- Voraussetzungen: Welche Daten, Systeme oder internen Ressourcen braucht das Projekt? Diese Angabe hilft Einkäufern, den eigenen Aufwand realistisch einzuschätzen.
- Grenzen: In welchen Fällen passt eine andere Lösung besser? Gerade diese Offenheit macht die übrigen Aussagen glaubwürdig.
- Ablauf: Welche Schritte, Beteiligten und Zeiträume sind realistisch? Ein beschriebener Ablauf nimmt die Unsicherheit vor dem ersten Gespräch.
- Nächster Schritt: Wie gelangt der Interessent zu einem Gespräch, einer Demo oder einem Angebot? Ein konkretes Angebot zum Einstieg wirkt verbindlicher als ein allgemeines Kontaktformular.
Fehlt eine dieser Antworten, sucht der Interessent sie anderswo, im Zweifel bei einem Wettbewerber.
Dass eine Unternehmenswebsite zuerst eine klare Strategie braucht und erst danach Gestaltung und Technik, betont auch das AGITANO-Interview zur Unternehmenswebsite.
Prüfbare Angaben stärken SEO und GEO zugleich
Belege machen Fachinhalte für Menschen, Suchmaschinen und KI-Systeme gleichermaßen glaubwürdig. Google nennt in seinen Hinweisen zu hilfreichen Inhalten die Fragen nach dem Wer, Wie und Warum ausdrücklich als Prüfpunkte. Erfundene Referenzen oder pauschale Erfolgsquoten untergraben dagegen das Vertrauen.
Zu den prüfbaren Angaben einer Fachseite zählen:
- Datierte Projektzahlen: Kennzahlen aus eigenen Projekten stehen mit Zeitraum und Bezugsgröße auf der Seite. So lässt sich nachvollziehen, worauf sich eine Angabe bezieht.
- Beschriebene Prozesse: Der Ablauf eines Projekts ist Schritt für Schritt erklärt, mit Beteiligten und Ergebnissen je Schritt. Das zeigt Erfahrung, ohne sie behaupten zu müssen.
- Freigegebene Referenzen: Kundenbeispiele erscheinen nur mit Zustimmung des Kunden und mit Branche, Aufgabe und Ergebnis. Anonyme Lobeshymnen ersetzen sie nicht.
- Benannte Verantwortliche: Ein Name und eine Funktion zeigen, wer für den Inhalt einsteht. Das beantwortet die Frage nach dem Wer.
- Prüfdatum: Ein sichtbares Datum der letzten fachlichen Prüfung zeigt, wie aktuell die Seite ist. Es ist ein klares Signal für Verlässlichkeit.
Diese fünf Angaben lassen sich auf fast jeder Fachseite ergänzen, oft ohne großen Aufwand.
Die Branche sieht das ähnlich. Laut dem Leitfaden des Online-Vermarkterkreises im BVDW vom September 2026 rücken semantische Klarheit, inhaltliche Autorität und Maschinenlesbarkeit ins Zentrum. Gute Inhalte allein reichen demnach nicht aus, sie brauchen zusätzlich eine saubere technische Aufbereitung.
Experten-Tipp!
Nennen Sie auf jeder Leistungsseite ausdrücklich, wofür Ihr Angebot nicht geeignet ist. Diese Offenheit hilft Interessenten bei Vergleichsfragen und macht Ihre übrigen Aussagen glaubwürdiger. Eine klare Abgrenzung ist zudem eine Aussage, die sich gut zitieren lässt.
Vorher-nachher: Ein Seitenabschnitt im Umbau
Die folgende Tabelle vergleicht einen Abschnitt der Leistungsseite eines ERP-Anbieters vor und nach der Überarbeitung, geordnet nach den Elementen, die Einkäufer zuerst prüfen.
|Element
|Vorher
|Nachher
|Einstieg
|„Wir sind Ihr kompetenter Partner für ERP-Lösungen.“
|„Unser ERP-System plant Aufträge, Material und Maschinen für Fertigungsbetriebe mit 50 bis 500 Beschäftigten.“
|Zielgruppe
|Unternehmen aller Branchen
|Serien- und Variantenfertiger mit eigener Konstruktion
|Leistungsumfang
|„Individuelle Lösungen für jeden Bedarf“
|Module für Auftragsplanung, Materialwirtschaft und Betriebsdatenerfassung, ohne Finanzbuchhaltung
|Voraussetzungen
|Keine Angabe
|Stammdaten aus dem bisherigen System und ein interner Projektverantwortlicher
|Grenzen
|Keine Angabe
|Für reine Lohnfertiger ohne eigene Konstruktion ist ein schlankeres System passender
|Beleg
|„Zahlreiche zufriedene Kunden“
|Zwei freigegebene Referenzprojekte mit Branche, Projektdauer und Ansprechpartner
|Verantwortung
|Keine Angabe
|Fachlich geprüft von der Projektleitung, mit Datum der letzten Prüfung
|Nächster Schritt
|„Kontaktieren Sie uns“
|Termin für eine Demo mit eigenen Beispieldaten des Interessenten
Tabelle 2: Abschnitt einer ERP-Leistungsseite vor und nach der Überarbeitung, gegliedert nach Seitenelementen
Die überarbeitete Fassung beantwortet konkrete Fragen und eignet sich deshalb besser als Quelle. Jede Zeile enthält eine klare Angabe, die eine KI-Antwort übernehmen und ein Einkäufer mit dem tatsächlichen Angebot abgleichen kann. Die alte Fassung könnte dagegen auf jeder beliebigen Website stehen.
Fachseiten für SEO und GEO zu einem Themencluster verknüpfen
Ein Themencluster verbindet Seiten so, dass ein Interessent von der ersten Frage bis zur Anbieterprüfung geführt wird. Der Fachartikel aus der Problemphase verlinkt auf die Vergleichsseite, diese auf die passende Leistungsseite und die Leistungsseite auf Referenzen. So entsteht ein roter Faden, dem Leser und Crawler gleichermaßen folgen können, und SEO und GEO profitieren von derselben Struktur.
Für den Query Fan-out ist diese Struktur ein Vorteil. Zerlegt eine KI-Suche eine Frage in Teilfragen, hält eine gut verknüpfte Website zu mehreren Teilfragen passende Seiten bereit. Ob das System sie auswählt, ist damit noch nicht gesagt. Wichtig sind beschreibende Linktexte, die den Inhalt der Zielseite benennen, statt allgemeiner Hinweise wie „mehr erfahren“.
Praxisbeispiel: Ein ERP-Anbieter ordnet seine Inhalte nach Kaufphasen
Ausgangslage: Ein mittelständischer Anbieter von ERP-Software für Fertigungsbetriebe erhielt über die Website kaum Anfragen, obwohl seine Produktseiten für mehrere Fachbegriffe gute Positionen erreichten. Im Vertrieb fiel auf, dass Interessenten im Erstgespräch regelmäßig dieselben Fragen zur Datenmigration und zur Abgrenzung von MES-Systemen stellten. Auf der Website fand sich dazu keine Antwort.
Vorgehen: Marketing und Vertrieb sammelten über sechs Wochen alle Fragen aus Erstgesprächen und verlorenen Angeboten. Das Team ordnete sie den vier Phasen der Kaufentscheidung zu und bündelte verwandte Fragen. Statt vieler neuer Einzelseiten entstanden eine Vergleichsseite zu ERP und MES sowie ein ausführlicher Ablaufteil auf der bestehenden Leistungsseite. Ein Projektleiter prüfte jede Aussage fachlich und ergänzte zwei freigegebene Referenzprojekte.
Ergebnis: Der Vertrieb musste Grundsatzfragen zur Migration im Erstgespräch seltener erklären, weil Interessenten den Ablauf bereits kannten. In der Search Console erschien die neue Vergleichsseite für Suchanfragen, die zuvor keine Seite des Unternehmens abdeckte. Als nächsten Schritt plant das Team eine Referenzseite für die Kunststoffverarbeitung.
Starke Fachseiten entstehen also aus Kundenfragen, eigener Expertise und prüfbaren Belegen. Sie tragen die Kaufentscheidung, weil sie Antworten liefern, die kein Wettbewerber und keine KI-Zusammenfassung ersetzen kann.
SEO und GEO ohne Mythen: Was Plattformen tatsächlich verlangen
Rund um GEO kursieren viele Empfehlungen, von speziellen Dateien bis zu Textschablonen für KI-Systeme. Ein Abgleich mit den Aussagen der Plattformen selbst trennt Wirksames von Überflüssigem und schützt das Budget für SEO und GEO.
Fünf verbreitete GEO-Annahmen im Abgleich
Google hat im Mai 2026 einen eigenen Leitfaden zur Optimierung für generative KI-Funktionen veröffentlicht und darin verbreitete Annahmen zu AEO und GEO eingeordnet. Die Tabelle stellt fünf davon den Aussagen der Plattform gegenüber.
|Annahme
|Was die Plattform sagt
|Was daraus folgt
|Eine llms.txt-Datei verbessert die Sichtbarkeit in KI-Antworten.
|Google braucht solche Dateien für die Suche nicht und ignoriert sie.
|Für Google ohne Wirkung. Für andere Dienste darf die Datei bestehen bleiben.
|Texte müssen für KI in kleine Abschnitte zerlegt werden.
|Laut Google besteht keine Pflicht, Inhalte in kleine Stücke zu zerlegen.
|Inhalte nach den Bedürfnissen der Leser gliedern, mit klaren Zwischenüberschriften.
|Für jede Variante einer Frage braucht es eine eigene Seite.
|Geschieht das vor allem zur Manipulation, verstößt es gegen die Richtlinie zu massenhaft erstellten Inhalten.
|Verwandte Fragen auf einer starken Seite bündeln.
|Strukturierte Daten sind die Sprache der KI.
|Für die generative Suche sind sie laut Google nicht erforderlich, für Rich Results bleiben sie sinnvoll.
|Markup passend zum sichtbaren Inhalt einsetzen.
|Inszenierte Erwähnungen im Netz verbessern die Sichtbarkeit.
|Google zählt die Jagd nach unechten Erwähnungen zu den Taktiken, die man ignorieren kann.
|Auf echte Fachbeiträge, Bewertungen und Pressearbeit setzen.
Tabelle 3: Fünf verbreitete GEO-Annahmen im Abgleich mit den offiziellen Aussagen von Google und ihre Folgen für Unternehmen
Aus Sicht von Google ist die Optimierung für generative KI-Suche schlicht SEO. Daraus folgt eine gute Nachricht: Wer Inhalte sauber plant und belegt, muss für die Google-Suche keine zweite Parallelwelt aufbauen. Andere KI-Systeme folgen eigenen Regeln, doch auch dort zählen Zugang, Klarheit und Belege.
Technischer Mindestcheck für SEO und GEO
Ohne technische Erreichbarkeit kann eine Seite nicht als Quelle in einer KI-Antwort erscheinen. Google nennt dafür eine klare Voraussetzung: Die Seite muss indexiert sein und mit einem Snippet angezeigt werden dürfen. Für eine Nennung reicht das allein noch nicht aus.
Für den Mindestcheck reichen sechs Prüfpunkte:
- Indexierung: Die wichtigen Seiten sind indexiert und nicht per noindex oder nosnippet von der Anzeige ausgeschlossen. Die URL-Prüfung der Search Console zeigt den Status jeder einzelnen Adresse.
- Crawler-Zugang: Die robots.txt erlaubt den Such-Crawlern von Google, Bing und ChatGPT den Zugriff auf relevante Bereiche. Eine versehentliche Sperre fällt oft erst auf, wenn die Sichtbarkeit bereits fehlt.
- Lesbarer Text: Inhalte, die per JavaScript nachgeladen werden, lassen sich vollständig auslesen. Wichtige Aussagen sollten als Text vorliegen und nicht nur in Bildern oder Videos.
- Wenige Duplikate: Gleiche Inhalte unter mehreren Adressen sind zusammengeführt oder per Canonical-Angabe geordnet. So konkurrieren keine Varianten derselben Seite miteinander.
- Gutes Seitenerlebnis: Die Seite lädt zügig und funktioniert auf allen Geräten. Auf dem Smartphone fallen lange Ladezeiten besonders ins Gewicht.
- Interne Verlinkung: Wichtige Fachseiten sind von thematisch passenden Seiten aus verlinkt. Was tief in der Navigation versteckt liegt, finden Leser und Crawler seltener.
Diese Punkte gelten für die klassische Suche ebenso wie für KI-Funktionen und bilden die gemeinsame technische Basis von SEO und GEO.
Crawler und KI-Einstellungen gezielt steuern
Wer in KI-Suchen sichtbar sein will, sollte neben dem Crawler-Zugang auch die Einstellungen der einzelnen Plattformen kennen. Für Google ist das die Einstellung „Search generative AI“ in der Search Console: Sie steuert, ob Inhalte in AI Overviews und im KI-Modus erscheinen. Standardmäßig ist die Website einbezogen, ein Ausschluss entfernt auch die Links aus diesen Funktionen.
Für ChatGPT ist laut der Crawler-Übersicht von OpenAI der OAI-SearchBot zuständig, der sich getrennt vom Trainings-Crawler GPTBot steuern lässt. So können Unternehmen in der ChatGPT-Suche erscheinen und das Training mit eigenen Inhalten über einen Eintrag für GPTBot in der robots.txt trotzdem ausschließen. Steht ein Relaunch an, gehören diese Einstellungen und der technische Mindestcheck früh in den Plan, wie der Beitrag zum Website-Relaunch mit WordPress und KI zeigt.
Erwähnungen außerhalb der eigenen Website
KI-Systeme stützen ihre Antworten auf viele Quellen. Auch Fachbeiträge, Bewertungen, Branchenverzeichnisse und Presseberichte prägen, wie ein Anbieter beschrieben wird. Glaubwürdige Erwähnungen entstehen durch Substanz, inszenierte Nennungen zählen laut Google zu den verzichtbaren Taktiken.
Zu den tragfähigen Wegen zählen Fachbeiträge in Branchenmedien, Vorträge, gepflegte Unternehmensprofile und echte Kundenbewertungen. Wie externe Signale Vertrauen und Autorität aufbauen, erklärt der Beitrag zu Off-Page-SEO. Warum Sichtbarkeit dabei eine strategische Führungsaufgabe ist, zeigt der Beitrag über Sichtbarkeit, Marken-Vertrauen und Relevanz.
Die Plattformen verlangen also keine Geheimrezepte, sondern erreichbare Seiten, belastbare Inhalte und ein stimmiges Bild im Netz. Wer diese Grundlagen pflegt, spart sich teure Experimente mit Taktiken ohne Wirkung.
SEO und GEO messen: Von der Sichtbarkeit zur Anfrage
Messung macht sichtbar, ob SEO und GEO auf die Kaufentscheidung einzahlen. Seit 2026 liefern Google und Bing dafür eigene Daten zur Sichtbarkeit in KI-Antworten, für andere Dienste braucht es eigene Verfahren.
Was Search Console und Bing heute ausweisen
Google hat im Juni 2026 einen eigenen Bericht zu generativen KI-Funktionen in der Search Console vorgestellt. Er zeigt, wie oft Seiten in AI Overviews und im KI-Modus erschienen sind, welche Adressen betroffen waren und aus welchen Ländern und von welchen Geräten die Impressionen stammen. Seit dem 31. August 2026 steht der Bericht allen Websites weltweit zur Verfügung.
Die Daten zu KI-Funktionen fließen weiterhin in den allgemeinen Leistungsbericht ein, der neue Bericht zeigt sie gesondert. Damit lässt sich erstmals trennen, welcher Teil der Sichtbarkeit aus KI-Funktionen stammt.
Microsoft bietet mit dem Bericht „AI Performance“ in den Bing Webmaster Tools seit Februar 2026 einen eigenen Blick. Er zeigt, wie oft Inhalte in Copilot, in den KI-Zusammenfassungen von Bing und in ausgewählten Partnerangeboten als Quelle genannt werden. Dazu kommt eine Stichprobe der Suchphrasen, mit denen die KI sie abgerufen hat. Seit Juni 2026 ordnet Microsoft diese Suchphrasen in einer Vorschau zusätzlich nach Absicht und Thema und weist den Anteil an allen Zitationen je Suchphrase aus. Über Ranking, Autorität oder die Position in einer Antwort sagen diese Zahlen laut Microsoft nichts aus.
Kennzahlen für SEO und GEO entlang der Kaufentscheidung
Kennzahlen für SEO und GEO reichen von der Sichtbarkeit in der Suche über die Nennung in KI-Antworten bis zur qualifizierten Anfrage. Die folgende Tabelle ordnet jede Kennzahl einer Datenquelle und ihrer Aussagekraft zu.
|Kennzahl
|Quelle
|Was sie aussagt
|Impressionen und Klicks im allgemeinen Leistungsbericht
|Search Console, Leistungsbericht (enthält auch KI-Funktionen)
|Ob die Seite für die geplanten Fragen gefunden wird
|Impressionen in KI-Funktionen
|Search Console, KI-Bericht
|Ob Google die Seite in AI Overviews oder im KI-Modus zeigt
|Zitationen in KI-Antworten
|Bing Webmaster Tools, AI Performance
|Ob Copilot, Bing und ausgewählte Partnerangebote die Seite als Quelle nennen
|Nennungen bei festen Prüffragen
|Eigenes Fragenset, regelmäßig abgefragt
|Wie KI-Systeme das Unternehmen beschreiben
|Suchanfragen mit dem Firmennamen
|Search Console, gefiltert nach Markenbegriffen
|Wie sich das gezielte Suchinteresse am Unternehmen entwickelt
|Besuche über KI-Dienste
|Webanalyse, Verweisquellen und Kampagnenparameter
|Ob KI-Dienste erkennbar Besuche auf die Website bringen
|Qualifizierte Anfragen
|CRM und Vertrieb
|Ob passende Kontakte entstehen
Tabelle 4: Kennzahlen für SEO und GEO mit Datenquelle und Aussagekraft entlang der Kaufentscheidung
Erst die letzte Zeile zeigt, ob aus Sichtbarkeit passende Kontakte entstehen. Eine Zitation ist noch kein Lead, und eine Einblendung führt nicht automatisch zu einem Besuch. So sanken in einem Feldexperiment, das die Indian School of Business zusammenfasst, die organischen Klicks bei Suchanfragen mit KI-Übersicht um 39,8 Prozent. Zudem decken die Berichte von Google und Bing nur deren eigene Angebote ab. Was andere KI-Dienste über ein Unternehmen sagen, zeigt erst ein eigenes Prüffragen-Set.
Ein Prüffragen-Set für KI-Antworten aufbauen
Ein Prüffragen-Set ist ein fester Katalog, mit dem Sie in gleichen Abständen testen, wie KI-Dienste Ihre Firma darstellen. Es schließt einen Teil der Lücke bei ChatGPT, Perplexity und anderen Diensten, die keine eigenen Berichte für Website-Betreiber haben.
Belastbar wird der Katalog durch fünf Bausteine:
- Fragen je Phase: Für jede Phase der Kaufentscheidung sind einige Fragen formuliert, so wie ein echter Interessent sie stellen würde. So zeigt sich, in welcher Phase das Unternehmen vorkommt und wo es fehlt.
- Vergleichsfragen: Fragen nach geeigneten Anbietern oder Lösungen zeigen, neben wem das Unternehmen genannt wird. Das gibt Hinweise auf das Wettbewerbsumfeld aus Sicht der KI.
- Faktenfragen: Fragen nach Standort, Leistungsumfang oder Ansprechpartnern prüfen, ob die KI korrekte Angaben macht. Fehler lassen sich so früh erkennen und an der Quelle korrigieren.
- Feste Dokumentation: Datum, Dienst, Wortlaut der Antwort und genannte Quellen werden jedes Mal festgehalten. Nur so lassen sich Veränderungen über Monate vergleichen.
- Stabiler Wortlaut: Die Fragen bleiben über einen längeren Zeitraum unverändert. KI-Antworten schwanken, deshalb zählt die Entwicklung über mehrere Abfragen.
Das Set ersetzt keine Statistik, liefert aber ein ehrliches Bild davon, wie KI-Systeme das Unternehmen heute darstellen.
Wer solche Abfragen automatisieren möchte, findet im Überblick über SEO-API-Anbieter passende Schnittstellen für Reporting und Monitoring.
Gute Messung verbindet also Plattformdaten, eigene Prüffragen und die Rückmeldung aus dem Vertrieb. Erst dieses Zusammenspiel liefert belastbare Hinweise darauf, welche Inhalte zu passenden Anfragen beitragen.
SEO und GEO in 90 Tagen umsetzen
Ein überschaubarer Zeitrahmen schützt davor, dass SEO und GEO als Daueraufgabe ohne Ergebnis versanden. In 90 Tagen lassen sich Fragen erfassen, zwei bis drei Schlüsselseiten verbessern und die Wirkung ein erstes Mal prüfen. Die Infografik fasst Leitfrage, Meilenstein und häufigen Stolperstein jeder Etappe zusammen.
Tag 1 bis 30: Fragen erfassen und Seiten auswählen
Die erste Etappe schafft die Grundlage, auf der alle weiteren Entscheidungen aufbauen. Wer hier sorgfältig arbeitet, spart in den folgenden Wochen Abstimmungsschleifen und Nacharbeit.
In den ersten 30 Tagen stehen fünf Aufgaben an:
- Kundenfragen sammeln: Vertrieb, Service und Search Console liefern die Fragen, die Interessenten vor dem Kauf stellen. Jede Frage wird in dem Wortlaut festgehalten, den Kunden selbst verwenden.
- Bestand abgleichen: Die Bestandsübersicht zeigt, welche Fragen vorhandene Seiten bereits beantworten und wo Nachweise fehlen. Jede Lücke wird direkt in der Fragenliste vermerkt.
- Fragen zuordnen und priorisieren: Jede Frage erhält eine Phase der Kaufentscheidung und eine bestehende oder neue Seite. Die Priorität richtet sich nach den Kriterien aus dem Themenplan, von der Geschäftsnähe bis zum Aufwand.
- Schlüsselseiten auswählen: Zwei bis drei Seiten mit der größten Nähe zur Kaufentscheidung kommen in die erste Runde. Welche das sind, klärt die Entscheidungshilfe weiter unten.
- Ausgangswerte festhalten: Vor jeder Änderung dokumentiert das Team die Werte der ausgewählten Seiten in Search Console, Bing Webmaster Tools, Prüffragen-Set und CRM. Ohne diesen Stand lässt sich nach 90 Tagen nicht sagen, was sich verändert hat.
Am Ende der Etappe stehen eine priorisierte Fragenliste, zwei bis drei ausgewählte Schlüsselseiten und dokumentierte Ausgangswerte.
Tag 31 bis 60: Schlüsselseiten für SEO und GEO überarbeiten
Zwischen Tag 31 und Tag 60 entstehen die neuen Fassungen der Schlüsselseiten, fachlich geprüft und mit Belegen versehen. Damit nichts liegen bleibt, durchläuft jede Seite dieselbe Reihenfolge.
Für jede Schlüsselseite folgen sechs Arbeitsschritte aufeinander:
- Briefing aus der Fragenliste: Das Marketing fasst zusammen, welche Fragen die Seite beantworten soll und welche Nachweise fehlen. Das Briefing verhindert, dass der Text am Bedarf vorbeigeschrieben wird.
- Fachlicher Input: Die Fachabteilung liefert Details zu Ablauf, Voraussetzungen und Grenzen. Ein strukturiertes Gespräch ist dafür oft ergiebiger als ein schriftlicher Fragebogen.
- Entwurf: Der Text beantwortet die Fragen, die zu Seitentyp und Kaufphase gehören, bei einer Leistungsseite die sieben Fragen aus dem Kapitel zu Fachseiten. Jeder Abschnitt beginnt mit einer klaren Kernaussage.
- Belege und Referenzen: Zahlen, Projektbeispiele und Kundenzitate werden geprüft und, wo nötig, freigegeben. Datum und verantwortliche Person kommen sichtbar auf die Seite.
- Fachliche Freigabe: Die Fachabteilung prüft die vollständige Fassung einschließlich der Belege. Der Termin dafür gehört von Anfang an in den Plan, sonst bleibt die Seite im Entwurf stecken.
- Veröffentlichung und Verknüpfung: Nach dem technischen Mindestcheck geht die Seite online und wird im Themencluster verlinkt. Unternehmensprofile und Verzeichnisse erhalten dieselben Angaben.
Mit diesen Schritten ist es realistisch, zwei bis drei Seiten bis Tag 60 sorgfältig fertigzustellen.
Tag 61 bis 90: Wirkung prüfen und den nächsten Zyklus planen
Die dritte Etappe macht aus einem Projekt einen Arbeitsrhythmus. Sie klärt, ob die neuen Fassungen wirken, und legt fest, wie es weitergeht.
Zum Abschluss des ersten Zyklus gehören vier Schritte:
- Werte vergleichen: Das Team stellt die aktuellen Zahlen dem dokumentierten Ausgangsstand gegenüber. Gleich lange Zeiträume machen die Werte vergleichbar. Saisonale Nachfrage, laufende Kampagnen und Updates der Suchsysteme ordnet das Team gesondert ein.
- Prüffragen wiederholen: Das Prüffragen-Set wird mit unverändertem Wortlaut erneut gestellt. So zeigt sich, ob KI-Dienste das Unternehmen häufiger oder korrekter nennen.
- Vertrieb einbeziehen: Der Vertrieb schätzt ein, ob Anfragen besser vorbereitet ankommen und welche Fragen im Gespräch noch offen bleiben. Diese Rückmeldung ergänzt die Zahlen um die Qualität der Kontakte.
- Nächsten Zyklus planen: Aus der Auswertung folgt, welche Seiten wirken, wo noch ein Nachweis fehlt und welche Fragen als Nächstes an der Reihe sind. Die Erkenntnisse fließen direkt in die Fragenliste ein.
Nach 90 Tagen beginnt der Ablauf von vorn, dann mit den nächsten Fragen aus der Liste.
Rollen für SEO und GEO im Unternehmen
SEO und GEO gelingen, wenn mehrere Abteilungen ihr Wissen beisteuern. Das Marketing allein kennt weder alle Kundenfragen noch alle fachlichen Details.
Vier Rollen tragen den Prozess:
- Marketing: Steuert den Themenplan, schreibt oder redigiert die Seiten und verantwortet die Messung. Es hält die Fäden zusammen und achtet auf eine einheitliche Sprache.
- Fachabteilung: Liefert Details, prüft jede fachliche Aussage und gibt Beispiele frei. Ihre Expertise macht den Unterschied zu austauschbaren Inhalten.
- Vertrieb: Bringt Fragen aus Gesprächen ein und bewertet die Qualität eingehender Anfragen. Er merkt als Erster, ob Interessenten besser informiert ins Gespräch kommen.
- Geschäftsführung: Setzt Prioritäten, gibt Referenzen frei und sorgt für die nötige Zeit. Ohne diesen Rückhalt verliert das Thema im Tagesgeschäft schnell an Gewicht.
Ein fester Abstimmungstermin alle zwei Wochen genügt, um diese Rollen zusammenzubringen.
In größeren Unternehmen kann ein SEO-Manager diese Abstimmung bündeln und Technik, Inhalte und Auswertung verbinden.
Welche zwei Seiten zuerst? Eine Entscheidungshilfe
Zuerst gehören die wichtigste Leistungsseite und eine Vergleichs- oder Ablaufseite in den Plan, weil sie der Kaufentscheidung am nächsten liegen. Für die zweite Seite geben die drängendsten Fragen aus dem Vertrieb den Ausschlag. Viele Teams beginnen dagegen mit der Startseite, die zwar viele Besucher erreicht, aber selten eine einzelne Kundenfrage im Detail beantwortet.
Eine einfache Prüffrage hilft bei der Auswahl: Welche Seite würde ein Interessent kurz vor dem Erstgespräch öffnen? Diese Seite verdient den ersten Platz im Plan. Bestehende Seiten mit vorhandenen Rankings können dabei der schnellere Hebel sein, weil Suchsysteme sie bereits kennen und eine Überarbeitung direkt an ihre Sichtbarkeit anknüpft.
Experten-Tipp!
Überarbeiten Sie lieber zwei Seiten vollständig als zehn Seiten halb. Eine fertige Seite mit Belegen, Ablauf und klarem nächsten Schritt lässt sich gezielt auswerten. Halbfertige Seiten helfen dagegen weder Lesern noch Suchsystemen.
Praxisbeispiel: Ein Instandhaltungsdienstleister startet mit zwei Seiten
Ausgangslage: Ein Dienstleister für die Instandhaltung von Produktionsanlagen beschrieb auf seiner Website vor allem sein Leistungsspektrum. Bei Suchanfragen nach planbarer Wartung oder Ersatzteilversorgung tauchte er kaum auf, und KI-Antworten nannten veraltete Angaben zu seinem Einsatzgebiet. Die Ursache lag in einem alten Branchenprofil, das noch einen früheren Standort führte.
Vorgehen: Geschäftsführung und Marketing wählten zwei Seiten aus, die Leistungsseite zur vorbeugenden Instandhaltung und eine neue Ablaufseite zum Wartungsvertrag. Ein Servicetechniker beschrieb die Schritte vom Erstbefund bis zur Übergabe, der Vertrieb ergänzte die Fragen aus Angebotsgesprächen. Zusätzlich aktualisierte das Team das Einsatzgebiet in allen Unternehmensprofilen, damit Website und Verzeichnisse dieselben Angaben enthalten.
Ergebnis: Beide Seiten beantworten nun Fragen, die zuvor erst im Gespräch geklärt wurden. Im neuen KI-Bericht der Search Console erschienen die überarbeiteten Seiten erstmals mit Impressionen, und neuere KI-Antworten nannten das korrekte Einsatzgebiet. Im nächsten Zyklus folgt eine Referenzseite für die Lebensmittelindustrie, deren Inhalte der Vertrieb bereits aus Angebotsgesprächen gesammelt hat.
Ein 90-Tage-Plan macht SEO und GEO damit planbar und überprüfbar. Entscheidend ist weniger das Tempo als die Regelmäßigkeit, mit der Fragen, Seiten und Messung zusammengeführt werden.
Fazit: SEO und GEO wirken dort, wo Inhalte Kaufentscheidungen tragen
SEO und GEO sind keine getrennten Disziplinen. Beide Suchwege greifen auf dieselben Grundlagen zurück: auffindbare Seiten, eine klare Struktur und Inhalte mit echter Expertise. Google selbst bezeichnet die Optimierung für generative KI-Funktionen als SEO. Neu sind vor allem die Antwortsysteme weiterer Anbieter wie OpenAI und Microsoft, die eigene Regeln und Daten mitbringen und in die Planung gehören.
Den Unterschied macht die Frage, für wen und für welche Entscheidung eine Seite geschrieben ist. Wer Kundenfragen aus Vertrieb und Service sammelt, sie den Phasen der Kaufentscheidung zuordnet und jede Antwort mit prüfbaren Angaben stützt, erhöht die Chance, in Suchergebnissen gefunden und in KI-Antworten genannt zu werden.
Der Einstieg gelingt mit zwei Seiten und 90 Tagen. Danach zeigen Search Console, Bing und der Vertrieb, welche Inhalte sichtbar werden, welche Fragen offenbleiben und ob passendere Anfragen eintreffen. So entsteht aus SEO und GEO ein Arbeitsrhythmus, der Sichtbarkeit in Geschäft übersetzt.
Häufige Fragen (FAQ) zu SEO und GEO: Suche, KI-Antworten und Kaufentscheidung
SEO zielt darauf, dass eine Seite in den Suchergebnissen erscheint und angeklickt wird, GEO darauf, dass KI-Systeme sie als Quelle für ihre Antworten heranziehen. Bei Google sind die KI-Funktionen in den Ranking- und Qualitätssystemen der Suche verankert, deshalb bezeichnet Google ihre Optimierung selbst als SEO. Unterschiede zeigen sich vor allem bei anderen Anbietern. ChatGPT nutzt einen eigenen Such-Crawler, Copilot den Bing-Index, und ihre Sichtbarkeit lässt sich nur teilweise mit Plattformberichten messen. Beide Ansätze ergänzen sich, statt miteinander zu konkurrieren. Wer sie zusammen plant, spart doppelte Arbeit.
Für SEO und GEO sollten Sie die Fragen aller Beteiligten am Einkauf getrennt sammeln und danach passenden Seiten zuordnen. Denn in B2B-Projekten entscheidet selten eine Person allein. Der Einkauf fragt nach Konditionen, die Fachabteilung nach Einsatzgrenzen und die Geschäftsführung nach Nutzen und Risiken. Eine Leistungsseite kann diese Perspektiven verbinden, wenn ihre Abschnitte klar bezeichnet sind. Verlangt eine Frage eine ausführliche Erklärung, verlinken Sie auf einen vertiefenden Fachartikel. Halten Sie im Themenplan fest, wer jede Aussage fachlich prüft und welche Fragen nach dem ersten Gespräch noch offen sind.
Fachseiten sollten aktualisiert werden, sobald sich Leistung, Preislogik, Ablauf oder Referenzen ändern, und als Richtwert mindestens einmal im Jahr eine fachliche Prüfung erhalten. Ein sichtbares Prüfdatum zeigt Lesern, wie aktuell die Angaben sind. Für SEO und GEO zählt dabei die inhaltliche Pflege und nicht das bloße Ändern des Datums. Planen Sie die Prüfung fest ein, etwa im Rahmen des 90-Tage-Zyklus, und halten Sie fest, wer welche Seite verantwortet. Bei Leistungsänderungen gehören auch Unternehmensprofile und Verzeichnisse in die Aktualisierung, damit KI-Systeme keine veralteten Angaben übernehmen.
Änderungen wirken erst, wenn Suchsysteme die Seite erneut abgerufen und verarbeitet haben, und Google gibt dafür ausdrücklich keine feste Zusage. Über die URL-Prüfung in der Search Console lässt sich der erneute Abruf anstoßen. KI-Dienste greifen neue Inhalte je nach Anbieter zu teils unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Sinnvoll ist deshalb ein Vergleichszeitraum von mehreren Wochen. Dokumentieren Sie vorher den Ausgangsstand, damit der Effekt später nachvollziehbar wird. Bewerten Sie Veränderungen nicht nach wenigen Tagen, denn Rankings und KI-Antworten schwanken auch ohne eigenes Zutun.
Wer in KI-Suchen erscheinen will, sollte die Such-Crawler nicht sperren, kann aber das Training getrennt davon ausschließen. OpenAI nutzt für die ChatGPT-Suche den OAI-SearchBot und für das Training den GPTBot, beide lassen sich einzeln steuern. Das Token Google-Extended steuert die Nutzung für Gemini, also Training und Grounding, und hat laut Google keinen Einfluss auf die Aufnahme in die Google-Suche. Die Teilnahme an AI Overviews und am KI-Modus regelt eine eigene Einstellung in der Search Console. Prüfen Sie robots.txt und diese Einstellung nach jedem Relaunch.
Das Core Update vom 10. November 2026 kann auch die KI-Funktionen der Google-Suche betreffen, weil diese auf den Kernsystemen der Suche beruhen. Es gilt weltweit für alle Sprachen, der Rollout kann bis zu zwei Wochen dauern. Mit Core Updates will Google nach eigenen Angaben sicherstellen, dass die Suche insgesamt hilfreiche und verlässliche Ergebnisse liefert. Bewerten Sie Veränderungen erst nach Abschluss des Rollouts und vergleichen Sie gleich lange Zeiträume vor und nach dem Update. Entscheidend bleibt, ob die Inhalte die Fragen der Zielgruppe besser beantworten als die Alternativen.
Falsche Angaben korrigieren Unternehmen am wirksamsten an der Quelle, also auf der eigenen Website, in Unternehmensprofilen und in Verzeichnissen. KI-Systeme übernehmen, was sie in erreichbaren Quellen finden. Formulieren Sie die richtige Information auf einer gut erreichbaren Seite klar und eindeutig. Viele KI-Dienste bieten zusätzlich eine Feedback-Funktion für fehlerhafte Antworten. Dokumentieren Sie den Fall in Ihrem Prüffragen-Set und kontrollieren Sie nach einigen Wochen, ob sich die Antwort geändert hat. Eine sofortige Korrektur sagen die Anbieter nicht zu, deshalb lohnt der Blick auf die Ursache.
Ja, die bloße Nutzung von KI ist für Google kein Verstoß, entscheidend ist der Nutzen des veröffentlichten Inhalts. Google hält es jedoch für unerlässlich, alle KI-generierten Inhalte vor der Veröffentlichung von Hand auf Richtigkeit und Vertrauenswürdigkeit zu prüfen. Das gilt auch für Titel, Meta-Beschreibungen und Alt-Texte. Massenhaft erstellte Seiten ohne Mehrwert können gegen Googles Spam-Richtlinie verstoßen. KI eignet sich gut für Recherche und Entwürfe, die fachliche Substanz muss aus dem Unternehmen kommen. Nennen Sie außerdem, wer einen Text fachlich verantwortet.
Seriöse GEO-Beratung orientiert sich an den offiziellen Aussagen der Plattformen und verspricht keine garantierten Nennungen in KI-Antworten. Google empfiehlt ausdrücklich, Beratung zu AEO und GEO daran zu messen, ob sie zum eigenen Leitfaden passt. Achten Sie auf eine transparente Methodik und auf Kennzahlen, die sich mit den Berichten von Google und Bing nachprüfen lassen. Vorsicht ist angebracht, wenn Spezialdateien oder Textschablonen als Kern der Leistung verkauft werden. Fragen Sie nach Beispielen überarbeiteter Seiten und danach, wie Erfolge gemessen werden.
Eine Anfrage ist qualifiziert, wenn Bedarf, Einsatzbereich und ein möglicher nächster Schritt zum Angebot des Unternehmens passen. Die Zahl aller Kontakte reicht als Maßstab nicht aus. Legen Sie mit dem Vertrieb wenige feste Merkmale fest, etwa Branche, konkrete Aufgabe und geplanten Einsatz. Erfassen Sie im CRM auch, welche Inhalte ein Interessent vor der Kontaktaufnahme genutzt hat, sofern er sie nennt. So prüfen Marketing und Vertrieb gemeinsam, ob überarbeitete Fachseiten passende Gespräche unterstützen. Ein einzelner Auftrag lässt sich dadurch nicht automatisch einer KI-Nennung zuschreiben.