SEO und GEO: Das Wichtigste für Suche und Kaufentscheidung im Überblick Wer SEO und GEO verbinden will, braucht einen gemeinsamen Plan für beide Suchwege. Die fünf folgenden Punkte fassen ihn zusammen. SEO ist die Basis für GEO: Laut Googles Leitfaden vom Mai 2026 wurzeln AI Overviews und KI-Modus in den Kernsystemen der Google-Suche für Ranking und Qualität. Für ChatGPT kommt ein eigener Such-Crawler hinzu, Copilot greift auf den Bing-Index zurück. Beide Zugänge sollten Unternehmen zusätzlich prüfen.

Laut Googles Leitfaden vom Mai 2026 wurzeln AI Overviews und KI-Modus in den Kernsystemen der Google-Suche für Ranking und Qualität. Für ChatGPT kommt ein eigener Such-Crawler hinzu, Copilot greift auf den Bing-Index zurück. Beide Zugänge sollten Unternehmen zusätzlich prüfen. Käufer entscheiden vor dem Erstkontakt: In einer Gartner-Befragung von 645 B2B-Käufern nutzten die Teilnehmenden im Schnitt sieben Informationsquellen, fast die Hälfte zog generative KI zurate. Die Website muss deshalb die Antworten liefern, die der Vertrieb später nur noch bestätigt.

In einer Gartner-Befragung von 645 B2B-Käufern nutzten die Teilnehmenden im Schnitt sieben Informationsquellen, fast die Hälfte zog generative KI zurate. Die Website muss deshalb die Antworten liefern, die der Vertrieb später nur noch bestätigt. Vier Phasen, vier Seitentypen: Problemphase, Lösungsphase, Anforderungsphase und Anbieterprüfung verlangen unterschiedliche Seiten, vom Fachartikel über die Vergleichs- und Leistungsseite bis zur Referenzseite. Weil Käufer in jeder Phase prüfen, ob Angaben stimmen, braucht jede Seite einen eigenen, prüfbaren Nachweis.

Problemphase, Lösungsphase, Anforderungsphase und Anbieterprüfung verlangen unterschiedliche Seiten, vom Fachartikel über die Vergleichs- und Leistungsseite bis zur Referenzseite. Weil Käufer in jeder Phase prüfen, ob Angaben stimmen, braucht jede Seite einen eigenen, prüfbaren Nachweis. Belege schlagen GEO-Tricks: Dateien wie llms.txt, kleinteilig zerlegte Texte oder eine eigene Seite je Fragevariante braucht die Google-Suche laut Google nicht. Es zählen eigene Expertise, datierte Angaben und benannte Verantwortliche.

Dateien wie llms.txt, kleinteilig zerlegte Texte oder eine eigene Seite je Fragevariante braucht die Google-Suche laut Google nicht. Es zählen eigene Expertise, datierte Angaben und benannte Verantwortliche. Messen bis zur Anfrage, starten mit zwei Seiten: Seit dem 31. August 2026 zeigt die Search Console einen eigenen KI-Bericht, Bing weist seit Februar 2026 Zitationen aus. Weil KI-Übersichten Klicks kosten können, zählt am Ende die qualifizierte Anfrage. Ein 90-Tage-Plan mit zwei Schlüsselseiten macht den Anfang. Wer die Fragen seiner Kunden mit belegten Antworten beantwortet, schafft die besten Voraussetzungen, in der klassischen Suche gefunden und von KI-Systemen als Quelle gewählt zu werden.

SEO und GEO: Ein Fundament, zwei Suchwege

SEO und GEO verfolgen dasselbe Ziel: Ihre Inhalte sollen dort erscheinen, wo Interessenten nach Antworten suchen. Dabei steht SEO für Suchmaschinenoptimierung und zielt auf gute Platzierungen in den klassischen Ergebnislisten. GEO steht für Generative Engine Optimization und bezeichnet die Arbeit daran, in KI-generierten Antworten als Quelle aufzutauchen. Verwandte Begriffe wie AEO (Answer Engine Optimization) oder LLMO (Large Language Model Optimization) meinen im Kern dasselbe.

Wie KI-Suche Inhalte findet und auswählt

KI-Suchen wie AI Overviews, der KI-Modus oder die ChatGPT-Suche stützen ihre Antworten auf bestehende Webseiten. Sie rufen passende Seiten aus einem Suchindex ab und fassen sie zu einer Antwort mit Links zu den Quellen zusammen. Fachleute nennen dieses Verfahren Retrieval-Augmented Generation. Google erklärt in seinem Leitfaden zu generativen KI-Funktionen, dass AI Overviews und der KI-Modus dabei auf den zentralen Ranking- und Qualitätssystemen der Suche aufbauen.

Hinzu kommt der sogenannte Query Fan-out. Das Modell zerlegt eine Frage in verwandte Teilanfragen und sucht für jede passende Ergebnisse. Fragt jemand nach einem ERP-System für die Fertigung, prüft die KI im Hintergrund etwa auch Kosten, Einführungsdauer und Schnittstellen. Eine Seite hat deshalb bei jeder Teilfrage eine Chance, sofern sie diese überzeugend beantwortet.

Für Unternehmen folgt daraus eine einfache Regel: Wer in KI-Antworten als Quelle verlinkt werden will, muss für die jeweilige Suche erreichbar sein und dort als relevante Quelle gelten. ChatGPT nutzt für seine Suchfunktion den eigenen OAI-SearchBot und zusätzlich externe Suchanbieter. Microsoft speist Copilot aus dem Bing-Index. Wer GEO als Disziplin genauer einordnen möchte, findet im AGITANO-Interview zu generativen Suchsystemen eine ausführliche Begriffsklärung.

Drei Ergebnisse, die SEO und GEO unterscheiden

Eine Nennung in einer KI-Antwort ist ein Zwischenziel, noch kein Geschäftsergebnis. Ein Feldexperiment von Forschenden der Indian School of Business und der Carnegie Mellon University zeigt, dass Nutzer seltener auf organische Treffer klicken, wenn eine KI-Übersicht erscheint. Sichtbarkeit allein sagt deshalb noch wenig über den geschäftlichen Nutzen.

Für die Planung von SEO und GEO hilft es, drei Ergebnisse auseinanderzuhalten:

Gefunden werden: Die Seite erscheint in den klassischen Suchergebnissen oder wird von einer KI-Suche abgerufen. Das setzt voraus, dass sie technisch erreichbar und für die Frage relevant ist. Bei Google muss sie zudem indexiert sein.

Die Seite erscheint in den klassischen Suchergebnissen oder wird von einer KI-Suche abgerufen. Das setzt voraus, dass sie technisch erreichbar und für die Frage relevant ist. Bei Google muss sie zudem indexiert sein. Als Quelle herangezogen werden: Die KI nennt oder verlinkt die Seite in ihrer Antwort. Das prägt, wie Interessenten das Unternehmen wahrnehmen, auch wenn sie in diesem Moment nicht klicken.

Die KI nennt oder verlinkt die Seite in ihrer Antwort. Das prägt, wie Interessenten das Unternehmen wahrnehmen, auch wenn sie in diesem Moment nicht klicken. Eine qualifizierte Anfrage auslösen: Ein Interessent mit passendem Bedarf nimmt Kontakt auf, fordert ein Angebot an oder bucht ein Gespräch. Erst hier wird der geschäftliche Nutzen messbar, und erst hier zeigt sich, ob die Inhalte die Kaufentscheidung unterstützen. Ob daraus ein Auftrag wird, zeigt der weitere Vertriebsverlauf.

Wer alle drei Ergebnisse im Blick behält, bewertet Maßnahmen nach ihrem Beitrag zum Geschäft statt nach reiner Reichweite.

Wie Unternehmen gezielt in KI-Antworten genannt werden, vertieft der Beitrag KI-Sichtbarkeit: Wie Unternehmen zur zitierten Quelle werden.

Bestandsaufnahme: Was Ihre Website heute beantwortet

Bevor neue Inhalte entstehen, lohnt ein ehrlicher Blick auf den Bestand. Welche Seiten erklären Ihre Leistungen so, dass ein Außenstehender sie versteht? Wo vergleichen Sie Lösungswege, und wo beantworten Sie häufige Einwände wie Aufwand, Dauer oder Voraussetzungen?

Eine gute Bestandsaufnahme ordnet jede wichtige Seite einer Kundenfrage zu und macht Lücken sichtbar. Für den Start genügt eine schlichte Übersicht mit drei Spalten: Seite, beantwortete Kundenfrage und fehlender Nachweis. Bleibt die zweite Spalte leer, hat die Seite keinen klaren Zweck. Steht in der dritten Spalte etwas, wissen Sie, was bei der Überarbeitung zu ergänzen ist.

Fehlen intern Zeit oder Erfahrung, kann eine SEO Agentur die Bestandsaufnahme übernehmen und klassische Suche und KI-Recherche in einem gemeinsamen Maßnahmenplan zusammenführen. Einen hilfreichen Prüfmaßstab für jede externe Beratung liefert Google selbst: Empfehlungen zu AEO und GEO sollten mit der offiziellen Anleitung zu generativen KI-Funktionen übereinstimmen.

Damit steht das Fundament: SEO und GEO greifen auf dieselben Seiten zurück, messen aber unterschiedliche Ergebnisse. Wer seinen Bestand kennt, plant neue Inhalte gezielt statt auf Verdacht.

Vom Kundengespräch zum Themenplan für SEO und GEO

Ein tragfähiger Themenplan für SEO und GEO beginnt bei den Fragen, die Kunden tatsächlich stellen. Suchvolumen und Keyword-Tools helfen bei der Gewichtung, doch viele wertvolle Hinweise liegen bereits im eigenen Haus. Entscheidend ist, die Fragen entlang der Kaufentscheidung zu ordnen.

Wie B2B-Käufer heute recherchieren

B2B-Käufer recherchieren über viele Kanäle zugleich. In einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Gartner unter 645 B2B-Käufern nutzten die Befragten bei einem kürzlichen Kauf im Schnitt sieben Informationsquellen. 45 Prozent setzten generative KI ein, vor allem für Informationen über Anbieter und Produkte.

Viele Einkäufer verschaffen sich mit einem KI-Assistenten einen ersten Überblick über mögliche Anbieter, lange bevor sie Kontakt aufnehmen. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

KI ersetzt das Gespräch mit dem Anbieter nicht, sie verlagert es nach hinten. Laut Gartner prüfen 69 Prozent der Käufer KI-generierte Erkenntnisse lieber mit einem Vertriebsmitarbeiter nach. Bis dahin hat sich der Interessent aber bereits ein Bild gemacht, oft aus Quellen, die das Unternehmen nicht selbst gestaltet hat.

Auch in Deutschland ist die KI-Suche angekommen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom nutzt die Hälfte der Internetnutzer (50 Prozent) zumindest manchmal einen KI-Chat statt der klassischen Suche.

Bei Belegen und Verlässlichkeit sehen viele Nutzer allerdings Schwächen. Nur 36 Prozent finden, dass die KI ihre Antworten ausreichend mit Links belegt, und 42 Prozent der KI-Nutzer haben schon falsche oder erfundene Antworten erhalten. Wer eigene Seiten mit klaren, belegten Angaben bereitstellt, liefert genau das, was diesen Antworten oft fehlt.

Vier Phasen der Kaufentscheidung und ihre Fragen

Jede Phase der Kaufentscheidung stellt eigene Fragen und braucht deshalb eigene, belegte Antworten. Diese Einteilung ergänzt die bekannte Customer Journey um eine praktische Frage: Welche Information fehlt dem Interessenten in welcher Phase?

Für die Content-Strategie lassen sich vier Phasen unterscheiden:

Problemphase: Interessenten wollen verstehen, was hinter ihrer Herausforderung steckt und ob Handlungsbedarf besteht. Sie brauchen erklärende Fachartikel, die Ursachen, Folgen und erste Entscheidungskriterien einordnen.

Interessenten wollen verstehen, was hinter ihrer Herausforderung steckt und ob Handlungsbedarf besteht. Sie brauchen erklärende Fachartikel, die Ursachen, Folgen und erste Entscheidungskriterien einordnen. Lösungsphase: Interessenten vergleichen grundsätzliche Wege, etwa Software, Dienstleister oder Eigenleistung. Hilfreich sind Vergleichsseiten und Ratgeber, die Vor- und Nachteile der Ansätze ehrlich gegenüberstellen.

Interessenten vergleichen grundsätzliche Wege, etwa Software, Dienstleister oder Eigenleistung. Hilfreich sind Vergleichsseiten und Ratgeber, die Vor- und Nachteile der Ansätze ehrlich gegenüberstellen. Anforderungsphase: Interessenten klären, was eine Lösung im eigenen Unternehmen leisten muss, von Umfang und Ablauf über Voraussetzungen und Schnittstellen bis zum Kostenrahmen. Hier helfen Leistungsseiten, die genau diese Punkte nachvollziehbar beantworten.

Interessenten klären, was eine Lösung im eigenen Unternehmen leisten muss, von Umfang und Ablauf über Voraussetzungen und Schnittstellen bis zum Kostenrahmen. Hier helfen Leistungsseiten, die genau diese Punkte nachvollziehbar beantworten. Anbieterprüfung: Am Ende prüfen Einkäufer, ob ein Anbieter zu ihnen passt und verlässlich liefert. Referenzen, Projektbeispiele, Teamseiten und klare Ansprechpartner geben hier den Ausschlag.

Fehlt eine Phase auf der eigenen Website, überlassen Unternehmen sie den Wettbewerbern oder der KI-Antwort.

Die vier Phasen laufen selten streng nacheinander ab. Taucht eine neue Frage auf oder kommt eine weitere Person ins Einkaufsteam, springen Interessenten in eine frühere Phase zurück. Eine Aufgabe begleitet dabei alle Phasen: die Validierung. Käufer prüfen fortlaufend, ob Angaben stimmen, etwa über Bewertungen, Referenzkunden oder Rückfragen beim Vertrieb. Belegte Angaben auf jeder Seite erleichtern diese Prüfung.

Kundenfragen aus Vertrieb, Support und Search Console sammeln

Starke Themen für SEO und GEO stammen aus echten Kundengesprächen. Dort fallen die Formulierungen, mit denen Kunden ihr Problem beschreiben, oft lange bevor sie einen Fachbegriff kennen. Diese Sprache gehört später auch in Ihre Texte, weil Interessenten ihre eigenen Fragen darin wiedererkennen.

Ergiebige Quellen für Kundenfragen sind:

Erstgespräche im Vertrieb: Notieren Sie, womit Interessenten das Gespräch eröffnen und welche Begriffe sie verwenden. Das zeigt, in welcher Phase sie stehen und wo ihr Informationsbedarf beginnt.

Notieren Sie, womit Interessenten das Gespräch eröffnen und welche Begriffe sie verwenden. Das zeigt, in welcher Phase sie stehen und wo ihr Informationsbedarf beginnt. Angebote und Ausschreibungen: Rückfragen zu Leistungsumfang, Fristen und Voraussetzungen verraten, was auf der Website fehlt. Sie sind besonders wertvoll, weil sie kurz vor einer Entscheidung entstehen.

Rückfragen zu Leistungsumfang, Fristen und Voraussetzungen verraten, was auf der Website fehlt. Sie sind besonders wertvoll, weil sie kurz vor einer Entscheidung entstehen. Verlorene Angebote: Absagegründe zeigen, an welchen Stellen Wettbewerber überzeugender argumentiert haben. Daraus entstehen Inhalte, die Einwände früh aufgreifen.

Absagegründe zeigen, an welchen Stellen Wettbewerber überzeugender argumentiert haben. Daraus entstehen Inhalte, die Einwände früh aufgreifen. Support und Service: Wiederkehrende Anliegen nach dem Kauf beantworten Fragen, die Interessenten schon vorher beschäftigen. Wer sie öffentlich beantwortet, senkt zugleich den Aufwand im Service.

Wiederkehrende Anliegen nach dem Kauf beantworten Fragen, die Interessenten schon vorher beschäftigen. Wer sie öffentlich beantwortet, senkt zugleich den Aufwand im Service. Search Console: Der Leistungsbericht zeigt Suchanfragen, für die Ihre Seiten Impressionen erhalten, aber kaum Klicks. Solche Anfragen sind Kandidaten für eine Lücke. Prüfen Sie, ob Suchabsicht, Seitentitel und Inhalt zusammenpassen.

Der Leistungsbericht zeigt Suchanfragen, für die Ihre Seiten Impressionen erhalten, aber kaum Klicks. Solche Anfragen sind Kandidaten für eine Lücke. Prüfen Sie, ob Suchabsicht, Seitentitel und Inhalt zusammenpassen. Messen und Veranstaltungen: Gespräche am Stand liefern ungefilterte Fragen aus der Zielgruppe. Ein kurzer Notizbogen pro Gespräch reicht, um sie festzuhalten.

Gesammelt in einer einfachen Liste ergeben diese Fragen das Rohmaterial für den Themenplan.

Experten-Tipp!

Werten Sie einmal im Quartal die Absagegründe verlorener Angebote aus. Jede wiederkehrende Begründung ist eine Frage, die Ihre Website vor dem Erstkontakt beantworten sollte. So entstehen Inhalte, die Einwände klären, bevor der Vertrieb sie hört.

Jede Frage einem Seitentyp zuordnen

Sind die Fragen gesammelt, ordnen Sie jede einer Phase, einem Seitentyp und dem nötigen Nachweis zu. Die folgende Tabelle zeigt das am Beispiel eines Softwareanbieters, der ein ERP-System für Fertigungsbetriebe vertreibt.

Kundenfrage Phase Geeigneter Seitentyp Erforderlicher Nachweis Reicht Excel für unsere Produktionsplanung noch aus? Problemphase Fachartikel mit Entscheidungshilfe Kriterien, ab wann Tabellen an Grenzen stoßen ERP oder MES: Was brauchen wir zuerst? Lösungsphase Vergleichsseite Klare Abgrenzung der Aufgaben beider Systeme Mieten oder kaufen wir die Software besser? Lösungsphase Ratgeber mit Gegenüberstellung Vor- und Nachteile beider Modelle mit Einflussfaktoren Wie läuft eine Datenmigration ab? Anforderungsphase Leistungsseite mit Ablauf Projektphasen, Beteiligte, Dauer als Von-bis-Spanne Womit müssen wir beim Budget rechnen? Anforderungsphase Leistungsseite mit Kostenrahmen Preislogik und Faktoren, die den Aufwand bestimmen Kennt der Anbieter unsere Branche? Anbieterprüfung Referenzseite Freigegebene Kundenbeispiele mit Datum Wer betreut uns nach dem Start? Anbieterprüfung Service- und Teamseite Ansprechpartner, Reaktionszeiten, Supportwege

Tabelle 1: Zuordnung von Kundenfragen zu Phase, Seitentyp und erforderlichem Nachweis am Beispiel eines ERP-Anbieters

Die Spalte mit dem erforderlichen Nachweis entscheidet über die Qualität einer Seite. Fehlt dieser Nachweis, bleibt die Seite austauschbar, selbst wenn sie gut rankt. Für KI-Antworten gilt dasselbe: Eine belegte Angabe lässt sich übernehmen, ein allgemeines Versprechen nicht.

Themen für SEO und GEO nach Geschäftsnähe priorisieren

Nicht jedes Anliegen verdient sofort eine eigene URL. Google warnt in seinem Leitfaden davor, für jede Variante einer Suchanfrage eigene Inhalte anzulegen, wenn das vor allem der Manipulation dient. Verwandte Anliegen gehören gebündelt an einen starken Ort.

Für die Reihenfolge eignen sich fünf Kriterien als redaktionelles Arbeitsmodell:

Geschäftsnähe: Wie direkt führt die Frage zu einer Anfrage oder einem Auftrag? Fragen aus der Anforderungsphase und der Anbieterprüfung liegen meist näher am Umsatz als reine Begriffsfragen.

Wie direkt führt die Frage zu einer Anfrage oder einem Auftrag? Fragen aus der Anforderungsphase und der Anbieterprüfung liegen meist näher am Umsatz als reine Begriffsfragen. Vorhandene Expertise: Kann das Unternehmen die Frage aus eigener Erfahrung fundiert beantworten? Nur dann entsteht ein Inhalt, den Wettbewerber nicht einfach nachschreiben können.

Kann das Unternehmen die Frage aus eigener Erfahrung fundiert beantworten? Nur dann entsteht ein Inhalt, den Wettbewerber nicht einfach nachschreiben können. Belegbarkeit: Gibt es Zahlen, Prozesse oder freigegebene Beispiele, die die Antwort stützen? Ohne Beleg bleibt eine Seite für Einkäufer und KI-Systeme gleichermaßen unverbindlich.

Gibt es Zahlen, Prozesse oder freigegebene Beispiele, die die Antwort stützen? Ohne Beleg bleibt eine Seite für Einkäufer und KI-Systeme gleichermaßen unverbindlich. Aufwand: Lässt sich eine bestehende Seite ausbauen, oder muss eine neue entstehen? Ausbau ist oft schneller, weil Suchsysteme die Seite bereits kennen.

Lässt sich eine bestehende Seite ausbauen, oder muss eine neue entstehen? Ausbau ist oft schneller, weil Suchsysteme die Seite bereits kennen. Wettbewerbslücke: Beantworten Wettbewerber die Frage bereits gut, oder bleibt sie offen? Offene Fragen sind ein lohnender Ansatzpunkt, wenn das Unternehmen dazu eine eigene, belegbare Antwort liefern kann.

Die Kriterien sind eine Entscheidungshilfe für knappe Redaktionszeit, kein Rankingfaktor.

Wie Sie Lücken im Wettbewerbsumfeld systematisch finden, zeigt der Beitrag zur Online-Konkurrenzanalyse mit Chancen, Lücken und Prioritäten.

Am Ende dieses Schritts steht ein Themenplan, der jede wichtige Kundenfrage einer Phase, einem Seitentyp und einer Priorität zuordnet. Er ist die gemeinsame Arbeitsgrundlage für SEO und GEO.

SEO und GEO auf Fachseiten: Inhalte, die Kaufentscheidungen tragen

Leistungs-, Vergleichs- und Referenzseiten sind die Orte, an denen sich eine Kaufentscheidung verdichtet. Hier zeigt sich, ob eine Seite lediglich gefunden wird oder einen Interessenten überzeugt. Für SEO und GEO sind diese Seiten deshalb der wichtigste Hebel.

Was eine Leistungsseite für SEO und GEO beantworten muss

Eine Leistungsseite überzeugt, wenn sie Fragen beantwortet, die nur das eigene Unternehmen beantworten kann. Auch Google unterscheidet in seinem Leitfaden zwischen austauschbaren Standardinhalten und Inhalten mit eigener Expertise. Als Beispiel für Standardware nennt Google Listen wie „7 Tipps für …“, die vor allem Bekanntes wiederholen.

Eine vollständige Leistungsseite beantwortet sieben Fragen:

Zielgruppe: Für welche Branche, Unternehmensgröße und Ausgangslage ist das Angebot gedacht? Je genauer die Zielgruppe beschrieben ist, desto leichter erkennt sich ein Interessent wieder.

Für welche Branche, Unternehmensgröße und Ausgangslage ist das Angebot gedacht? Je genauer die Zielgruppe beschrieben ist, desto leichter erkennt sich ein Interessent wieder. Anwendungsfall: Welches Problem löst die Leistung, und in welcher Situation? Ein konkreter Anwendungsfall ersetzt allgemeine Nutzenversprechen.

Welches Problem löst die Leistung, und in welcher Situation? Ein konkreter Anwendungsfall ersetzt allgemeine Nutzenversprechen. Leistungsumfang: Was ist enthalten, und was gehört ausdrücklich nicht dazu? Die klare Grenze verhindert Missverständnisse im Angebot.

Was ist enthalten, und was gehört ausdrücklich nicht dazu? Die klare Grenze verhindert Missverständnisse im Angebot. Voraussetzungen: Welche Daten, Systeme oder internen Ressourcen braucht das Projekt? Diese Angabe hilft Einkäufern, den eigenen Aufwand realistisch einzuschätzen.

Welche Daten, Systeme oder internen Ressourcen braucht das Projekt? Diese Angabe hilft Einkäufern, den eigenen Aufwand realistisch einzuschätzen. Grenzen: In welchen Fällen passt eine andere Lösung besser? Gerade diese Offenheit macht die übrigen Aussagen glaubwürdig.

In welchen Fällen passt eine andere Lösung besser? Gerade diese Offenheit macht die übrigen Aussagen glaubwürdig. Ablauf: Welche Schritte, Beteiligten und Zeiträume sind realistisch? Ein beschriebener Ablauf nimmt die Unsicherheit vor dem ersten Gespräch.

Welche Schritte, Beteiligten und Zeiträume sind realistisch? Ein beschriebener Ablauf nimmt die Unsicherheit vor dem ersten Gespräch. Nächster Schritt: Wie gelangt der Interessent zu einem Gespräch, einer Demo oder einem Angebot? Ein konkretes Angebot zum Einstieg wirkt verbindlicher als ein allgemeines Kontaktformular.

Fehlt eine dieser Antworten, sucht der Interessent sie anderswo, im Zweifel bei einem Wettbewerber.

Dass eine Unternehmenswebsite zuerst eine klare Strategie braucht und erst danach Gestaltung und Technik, betont auch das AGITANO-Interview zur Unternehmenswebsite.

Prüfbare Angaben stärken SEO und GEO zugleich

Belege machen Fachinhalte für Menschen, Suchmaschinen und KI-Systeme gleichermaßen glaubwürdig. Google nennt in seinen Hinweisen zu hilfreichen Inhalten die Fragen nach dem Wer, Wie und Warum ausdrücklich als Prüfpunkte. Erfundene Referenzen oder pauschale Erfolgsquoten untergraben dagegen das Vertrauen.

Zu den prüfbaren Angaben einer Fachseite zählen:

Datierte Projektzahlen: Kennzahlen aus eigenen Projekten stehen mit Zeitraum und Bezugsgröße auf der Seite. So lässt sich nachvollziehen, worauf sich eine Angabe bezieht.

Kennzahlen aus eigenen Projekten stehen mit Zeitraum und Bezugsgröße auf der Seite. So lässt sich nachvollziehen, worauf sich eine Angabe bezieht. Beschriebene Prozesse: Der Ablauf eines Projekts ist Schritt für Schritt erklärt, mit Beteiligten und Ergebnissen je Schritt. Das zeigt Erfahrung, ohne sie behaupten zu müssen.

Der Ablauf eines Projekts ist Schritt für Schritt erklärt, mit Beteiligten und Ergebnissen je Schritt. Das zeigt Erfahrung, ohne sie behaupten zu müssen. Freigegebene Referenzen: Kundenbeispiele erscheinen nur mit Zustimmung des Kunden und mit Branche, Aufgabe und Ergebnis. Anonyme Lobeshymnen ersetzen sie nicht.

Kundenbeispiele erscheinen nur mit Zustimmung des Kunden und mit Branche, Aufgabe und Ergebnis. Anonyme Lobeshymnen ersetzen sie nicht. Benannte Verantwortliche: Ein Name und eine Funktion zeigen, wer für den Inhalt einsteht. Das beantwortet die Frage nach dem Wer.

Ein Name und eine Funktion zeigen, wer für den Inhalt einsteht. Das beantwortet die Frage nach dem Wer. Prüfdatum: Ein sichtbares Datum der letzten fachlichen Prüfung zeigt, wie aktuell die Seite ist. Es ist ein klares Signal für Verlässlichkeit.

Diese fünf Angaben lassen sich auf fast jeder Fachseite ergänzen, oft ohne großen Aufwand.

Die Branche sieht das ähnlich. Laut dem Leitfaden des Online-Vermarkterkreises im BVDW vom September 2026 rücken semantische Klarheit, inhaltliche Autorität und Maschinenlesbarkeit ins Zentrum. Gute Inhalte allein reichen demnach nicht aus, sie brauchen zusätzlich eine saubere technische Aufbereitung.

Experten-Tipp!

Nennen Sie auf jeder Leistungsseite ausdrücklich, wofür Ihr Angebot nicht geeignet ist. Diese Offenheit hilft Interessenten bei Vergleichsfragen und macht Ihre übrigen Aussagen glaubwürdiger. Eine klare Abgrenzung ist zudem eine Aussage, die sich gut zitieren lässt.

Vorher-nachher: Ein Seitenabschnitt im Umbau

Die folgende Tabelle vergleicht einen Abschnitt der Leistungsseite eines ERP-Anbieters vor und nach der Überarbeitung, geordnet nach den Elementen, die Einkäufer zuerst prüfen.

Element Vorher Nachher Einstieg „Wir sind Ihr kompetenter Partner für ERP-Lösungen.“ „Unser ERP-System plant Aufträge, Material und Maschinen für Fertigungsbetriebe mit 50 bis 500 Beschäftigten.“ Zielgruppe Unternehmen aller Branchen Serien- und Variantenfertiger mit eigener Konstruktion Leistungsumfang „Individuelle Lösungen für jeden Bedarf“ Module für Auftragsplanung, Materialwirtschaft und Betriebsdatenerfassung, ohne Finanzbuchhaltung Voraussetzungen Keine Angabe Stammdaten aus dem bisherigen System und ein interner Projektverantwortlicher Grenzen Keine Angabe Für reine Lohnfertiger ohne eigene Konstruktion ist ein schlankeres System passender Beleg „Zahlreiche zufriedene Kunden“ Zwei freigegebene Referenzprojekte mit Branche, Projektdauer und Ansprechpartner Verantwortung Keine Angabe Fachlich geprüft von der Projektleitung, mit Datum der letzten Prüfung Nächster Schritt „Kontaktieren Sie uns“ Termin für eine Demo mit eigenen Beispieldaten des Interessenten

Tabelle 2: Abschnitt einer ERP-Leistungsseite vor und nach der Überarbeitung, gegliedert nach Seitenelementen

Die überarbeitete Fassung beantwortet konkrete Fragen und eignet sich deshalb besser als Quelle. Jede Zeile enthält eine klare Angabe, die eine KI-Antwort übernehmen und ein Einkäufer mit dem tatsächlichen Angebot abgleichen kann. Die alte Fassung könnte dagegen auf jeder beliebigen Website stehen.

Fachseiten für SEO und GEO zu einem Themencluster verknüpfen

Ein Themencluster verbindet Seiten so, dass ein Interessent von der ersten Frage bis zur Anbieterprüfung geführt wird. Der Fachartikel aus der Problemphase verlinkt auf die Vergleichsseite, diese auf die passende Leistungsseite und die Leistungsseite auf Referenzen. So entsteht ein roter Faden, dem Leser und Crawler gleichermaßen folgen können, und SEO und GEO profitieren von derselben Struktur.

Für den Query Fan-out ist diese Struktur ein Vorteil. Zerlegt eine KI-Suche eine Frage in Teilfragen, hält eine gut verknüpfte Website zu mehreren Teilfragen passende Seiten bereit. Ob das System sie auswählt, ist damit noch nicht gesagt. Wichtig sind beschreibende Linktexte, die den Inhalt der Zielseite benennen, statt allgemeiner Hinweise wie „mehr erfahren“.

Praxisbeispiel: Ein ERP-Anbieter ordnet seine Inhalte nach Kaufphasen

Ausgangslage: Ein mittelständischer Anbieter von ERP-Software für Fertigungsbetriebe erhielt über die Website kaum Anfragen, obwohl seine Produktseiten für mehrere Fachbegriffe gute Positionen erreichten. Im Vertrieb fiel auf, dass Interessenten im Erstgespräch regelmäßig dieselben Fragen zur Datenmigration und zur Abgrenzung von MES-Systemen stellten. Auf der Website fand sich dazu keine Antwort.

Vorgehen: Marketing und Vertrieb sammelten über sechs Wochen alle Fragen aus Erstgesprächen und verlorenen Angeboten. Das Team ordnete sie den vier Phasen der Kaufentscheidung zu und bündelte verwandte Fragen. Statt vieler neuer Einzelseiten entstanden eine Vergleichsseite zu ERP und MES sowie ein ausführlicher Ablaufteil auf der bestehenden Leistungsseite. Ein Projektleiter prüfte jede Aussage fachlich und ergänzte zwei freigegebene Referenzprojekte.

Ergebnis: Der Vertrieb musste Grundsatzfragen zur Migration im Erstgespräch seltener erklären, weil Interessenten den Ablauf bereits kannten. In der Search Console erschien die neue Vergleichsseite für Suchanfragen, die zuvor keine Seite des Unternehmens abdeckte. Als nächsten Schritt plant das Team eine Referenzseite für die Kunststoffverarbeitung.

Starke Fachseiten entstehen also aus Kundenfragen, eigener Expertise und prüfbaren Belegen. Sie tragen die Kaufentscheidung, weil sie Antworten liefern, die kein Wettbewerber und keine KI-Zusammenfassung ersetzen kann.

SEO und GEO ohne Mythen: Was Plattformen tatsächlich verlangen

Rund um GEO kursieren viele Empfehlungen, von speziellen Dateien bis zu Textschablonen für KI-Systeme. Ein Abgleich mit den Aussagen der Plattformen selbst trennt Wirksames von Überflüssigem und schützt das Budget für SEO und GEO.

Fünf verbreitete GEO-Annahmen im Abgleich

Google hat im Mai 2026 einen eigenen Leitfaden zur Optimierung für generative KI-Funktionen veröffentlicht und darin verbreitete Annahmen zu AEO und GEO eingeordnet. Die Tabelle stellt fünf davon den Aussagen der Plattform gegenüber.

Annahme Was die Plattform sagt Was daraus folgt Eine llms.txt-Datei verbessert die Sichtbarkeit in KI-Antworten. Google braucht solche Dateien für die Suche nicht und ignoriert sie. Für Google ohne Wirkung. Für andere Dienste darf die Datei bestehen bleiben. Texte müssen für KI in kleine Abschnitte zerlegt werden. Laut Google besteht keine Pflicht, Inhalte in kleine Stücke zu zerlegen. Inhalte nach den Bedürfnissen der Leser gliedern, mit klaren Zwischenüberschriften. Für jede Variante einer Frage braucht es eine eigene Seite. Geschieht das vor allem zur Manipulation, verstößt es gegen die Richtlinie zu massenhaft erstellten Inhalten. Verwandte Fragen auf einer starken Seite bündeln. Strukturierte Daten sind die Sprache der KI. Für die generative Suche sind sie laut Google nicht erforderlich, für Rich Results bleiben sie sinnvoll. Markup passend zum sichtbaren Inhalt einsetzen. Inszenierte Erwähnungen im Netz verbessern die Sichtbarkeit. Google zählt die Jagd nach unechten Erwähnungen zu den Taktiken, die man ignorieren kann. Auf echte Fachbeiträge, Bewertungen und Pressearbeit setzen.

Tabelle 3: Fünf verbreitete GEO-Annahmen im Abgleich mit den offiziellen Aussagen von Google und ihre Folgen für Unternehmen

Aus Sicht von Google ist die Optimierung für generative KI-Suche schlicht SEO. Daraus folgt eine gute Nachricht: Wer Inhalte sauber plant und belegt, muss für die Google-Suche keine zweite Parallelwelt aufbauen. Andere KI-Systeme folgen eigenen Regeln, doch auch dort zählen Zugang, Klarheit und Belege.

Technischer Mindestcheck für SEO und GEO

Ohne technische Erreichbarkeit kann eine Seite nicht als Quelle in einer KI-Antwort erscheinen. Google nennt dafür eine klare Voraussetzung: Die Seite muss indexiert sein und mit einem Snippet angezeigt werden dürfen. Für eine Nennung reicht das allein noch nicht aus.

Für den Mindestcheck reichen sechs Prüfpunkte:

Indexierung: Die wichtigen Seiten sind indexiert und nicht per noindex oder nosnippet von der Anzeige ausgeschlossen. Die URL-Prüfung der Search Console zeigt den Status jeder einzelnen Adresse.

Die wichtigen Seiten sind indexiert und nicht per noindex oder nosnippet von der Anzeige ausgeschlossen. Die URL-Prüfung der Search Console zeigt den Status jeder einzelnen Adresse. Crawler-Zugang: Die robots.txt erlaubt den Such-Crawlern von Google, Bing und ChatGPT den Zugriff auf relevante Bereiche. Eine versehentliche Sperre fällt oft erst auf, wenn die Sichtbarkeit bereits fehlt.

Die robots.txt erlaubt den Such-Crawlern von Google, Bing und ChatGPT den Zugriff auf relevante Bereiche. Eine versehentliche Sperre fällt oft erst auf, wenn die Sichtbarkeit bereits fehlt. Lesbarer Text: Inhalte, die per JavaScript nachgeladen werden, lassen sich vollständig auslesen. Wichtige Aussagen sollten als Text vorliegen und nicht nur in Bildern oder Videos.

Inhalte, die per JavaScript nachgeladen werden, lassen sich vollständig auslesen. Wichtige Aussagen sollten als Text vorliegen und nicht nur in Bildern oder Videos. Wenige Duplikate: Gleiche Inhalte unter mehreren Adressen sind zusammengeführt oder per Canonical-Angabe geordnet. So konkurrieren keine Varianten derselben Seite miteinander.

Gleiche Inhalte unter mehreren Adressen sind zusammengeführt oder per Canonical-Angabe geordnet. So konkurrieren keine Varianten derselben Seite miteinander. Gutes Seitenerlebnis: Die Seite lädt zügig und funktioniert auf allen Geräten. Auf dem Smartphone fallen lange Ladezeiten besonders ins Gewicht.

Die Seite lädt zügig und funktioniert auf allen Geräten. Auf dem Smartphone fallen lange Ladezeiten besonders ins Gewicht. Interne Verlinkung: Wichtige Fachseiten sind von thematisch passenden Seiten aus verlinkt. Was tief in der Navigation versteckt liegt, finden Leser und Crawler seltener.

Diese Punkte gelten für die klassische Suche ebenso wie für KI-Funktionen und bilden die gemeinsame technische Basis von SEO und GEO.

Crawler und KI-Einstellungen gezielt steuern

Wer in KI-Suchen sichtbar sein will, sollte neben dem Crawler-Zugang auch die Einstellungen der einzelnen Plattformen kennen. Für Google ist das die Einstellung „Search generative AI“ in der Search Console: Sie steuert, ob Inhalte in AI Overviews und im KI-Modus erscheinen. Standardmäßig ist die Website einbezogen, ein Ausschluss entfernt auch die Links aus diesen Funktionen.

Für ChatGPT ist laut der Crawler-Übersicht von OpenAI der OAI-SearchBot zuständig, der sich getrennt vom Trainings-Crawler GPTBot steuern lässt. So können Unternehmen in der ChatGPT-Suche erscheinen und das Training mit eigenen Inhalten über einen Eintrag für GPTBot in der robots.txt trotzdem ausschließen. Steht ein Relaunch an, gehören diese Einstellungen und der technische Mindestcheck früh in den Plan, wie der Beitrag zum Website-Relaunch mit WordPress und KI zeigt.

Crawler-Zugang und Indexierung gehören zu den ersten Prüfpunkten, wenn Fachseiten in Suche und KI-Antworten erscheinen sollen. (Bild: © AGITANO – KI-generiert)

Erwähnungen außerhalb der eigenen Website

KI-Systeme stützen ihre Antworten auf viele Quellen. Auch Fachbeiträge, Bewertungen, Branchenverzeichnisse und Presseberichte prägen, wie ein Anbieter beschrieben wird. Glaubwürdige Erwähnungen entstehen durch Substanz, inszenierte Nennungen zählen laut Google zu den verzichtbaren Taktiken.

Zu den tragfähigen Wegen zählen Fachbeiträge in Branchenmedien, Vorträge, gepflegte Unternehmensprofile und echte Kundenbewertungen. Wie externe Signale Vertrauen und Autorität aufbauen, erklärt der Beitrag zu Off-Page-SEO. Warum Sichtbarkeit dabei eine strategische Führungsaufgabe ist, zeigt der Beitrag über Sichtbarkeit, Marken-Vertrauen und Relevanz.

Die Plattformen verlangen also keine Geheimrezepte, sondern erreichbare Seiten, belastbare Inhalte und ein stimmiges Bild im Netz. Wer diese Grundlagen pflegt, spart sich teure Experimente mit Taktiken ohne Wirkung.

SEO und GEO messen: Von der Sichtbarkeit zur Anfrage

Messung macht sichtbar, ob SEO und GEO auf die Kaufentscheidung einzahlen. Seit 2026 liefern Google und Bing dafür eigene Daten zur Sichtbarkeit in KI-Antworten, für andere Dienste braucht es eigene Verfahren.

Was Search Console und Bing heute ausweisen

Google hat im Juni 2026 einen eigenen Bericht zu generativen KI-Funktionen in der Search Console vorgestellt. Er zeigt, wie oft Seiten in AI Overviews und im KI-Modus erschienen sind, welche Adressen betroffen waren und aus welchen Ländern und von welchen Geräten die Impressionen stammen. Seit dem 31. August 2026 steht der Bericht allen Websites weltweit zur Verfügung.

Die Daten zu KI-Funktionen fließen weiterhin in den allgemeinen Leistungsbericht ein, der neue Bericht zeigt sie gesondert. Damit lässt sich erstmals trennen, welcher Teil der Sichtbarkeit aus KI-Funktionen stammt.

Microsoft bietet mit dem Bericht „AI Performance“ in den Bing Webmaster Tools seit Februar 2026 einen eigenen Blick. Er zeigt, wie oft Inhalte in Copilot, in den KI-Zusammenfassungen von Bing und in ausgewählten Partnerangeboten als Quelle genannt werden. Dazu kommt eine Stichprobe der Suchphrasen, mit denen die KI sie abgerufen hat. Seit Juni 2026 ordnet Microsoft diese Suchphrasen in einer Vorschau zusätzlich nach Absicht und Thema und weist den Anteil an allen Zitationen je Suchphrase aus. Über Ranking, Autorität oder die Position in einer Antwort sagen diese Zahlen laut Microsoft nichts aus.

Kennzahlen für SEO und GEO entlang der Kaufentscheidung

Kennzahlen für SEO und GEO reichen von der Sichtbarkeit in der Suche über die Nennung in KI-Antworten bis zur qualifizierten Anfrage. Die folgende Tabelle ordnet jede Kennzahl einer Datenquelle und ihrer Aussagekraft zu.

Kennzahl Quelle Was sie aussagt Impressionen und Klicks im allgemeinen Leistungsbericht Search Console, Leistungsbericht (enthält auch KI-Funktionen) Ob die Seite für die geplanten Fragen gefunden wird Impressionen in KI-Funktionen Search Console, KI-Bericht Ob Google die Seite in AI Overviews oder im KI-Modus zeigt Zitationen in KI-Antworten Bing Webmaster Tools, AI Performance Ob Copilot, Bing und ausgewählte Partnerangebote die Seite als Quelle nennen Nennungen bei festen Prüffragen Eigenes Fragenset, regelmäßig abgefragt Wie KI-Systeme das Unternehmen beschreiben Suchanfragen mit dem Firmennamen Search Console, gefiltert nach Markenbegriffen Wie sich das gezielte Suchinteresse am Unternehmen entwickelt Besuche über KI-Dienste Webanalyse, Verweisquellen und Kampagnenparameter Ob KI-Dienste erkennbar Besuche auf die Website bringen Qualifizierte Anfragen CRM und Vertrieb Ob passende Kontakte entstehen

Tabelle 4: Kennzahlen für SEO und GEO mit Datenquelle und Aussagekraft entlang der Kaufentscheidung

Erst die letzte Zeile zeigt, ob aus Sichtbarkeit passende Kontakte entstehen. Eine Zitation ist noch kein Lead, und eine Einblendung führt nicht automatisch zu einem Besuch. So sanken in einem Feldexperiment, das die Indian School of Business zusammenfasst, die organischen Klicks bei Suchanfragen mit KI-Übersicht um 39,8 Prozent. Zudem decken die Berichte von Google und Bing nur deren eigene Angebote ab. Was andere KI-Dienste über ein Unternehmen sagen, zeigt erst ein eigenes Prüffragen-Set.

Ein Prüffragen-Set für KI-Antworten aufbauen

Ein Prüffragen-Set ist ein fester Katalog, mit dem Sie in gleichen Abständen testen, wie KI-Dienste Ihre Firma darstellen. Es schließt einen Teil der Lücke bei ChatGPT, Perplexity und anderen Diensten, die keine eigenen Berichte für Website-Betreiber haben.

Belastbar wird der Katalog durch fünf Bausteine:

Fragen je Phase: Für jede Phase der Kaufentscheidung sind einige Fragen formuliert, so wie ein echter Interessent sie stellen würde. So zeigt sich, in welcher Phase das Unternehmen vorkommt und wo es fehlt.

Für jede Phase der Kaufentscheidung sind einige Fragen formuliert, so wie ein echter Interessent sie stellen würde. So zeigt sich, in welcher Phase das Unternehmen vorkommt und wo es fehlt. Vergleichsfragen: Fragen nach geeigneten Anbietern oder Lösungen zeigen, neben wem das Unternehmen genannt wird. Das gibt Hinweise auf das Wettbewerbsumfeld aus Sicht der KI.

Fragen nach geeigneten Anbietern oder Lösungen zeigen, neben wem das Unternehmen genannt wird. Das gibt Hinweise auf das Wettbewerbsumfeld aus Sicht der KI. Faktenfragen: Fragen nach Standort, Leistungsumfang oder Ansprechpartnern prüfen, ob die KI korrekte Angaben macht. Fehler lassen sich so früh erkennen und an der Quelle korrigieren.

Fragen nach Standort, Leistungsumfang oder Ansprechpartnern prüfen, ob die KI korrekte Angaben macht. Fehler lassen sich so früh erkennen und an der Quelle korrigieren. Feste Dokumentation: Datum, Dienst, Wortlaut der Antwort und genannte Quellen werden jedes Mal festgehalten. Nur so lassen sich Veränderungen über Monate vergleichen.

Datum, Dienst, Wortlaut der Antwort und genannte Quellen werden jedes Mal festgehalten. Nur so lassen sich Veränderungen über Monate vergleichen. Stabiler Wortlaut: Die Fragen bleiben über einen längeren Zeitraum unverändert. KI-Antworten schwanken, deshalb zählt die Entwicklung über mehrere Abfragen.

Das Set ersetzt keine Statistik, liefert aber ein ehrliches Bild davon, wie KI-Systeme das Unternehmen heute darstellen.

Wer solche Abfragen automatisieren möchte, findet im Überblick über SEO-API-Anbieter passende Schnittstellen für Reporting und Monitoring.

Gute Messung verbindet also Plattformdaten, eigene Prüffragen und die Rückmeldung aus dem Vertrieb. Erst dieses Zusammenspiel liefert belastbare Hinweise darauf, welche Inhalte zu passenden Anfragen beitragen.

SEO und GEO in 90 Tagen umsetzen

Ein überschaubarer Zeitrahmen schützt davor, dass SEO und GEO als Daueraufgabe ohne Ergebnis versanden. In 90 Tagen lassen sich Fragen erfassen, zwei bis drei Schlüsselseiten verbessern und die Wirkung ein erstes Mal prüfen. Die Infografik fasst Leitfrage, Meilenstein und häufigen Stolperstein jeder Etappe zusammen.

Infografik: Drei Etappen führen von der Fragenliste zur ersten Auswertung, jede mit eigener Leitfrage, einem Meilenstein und einem häufigen Stolperstein. Infografik · © AGITANO Diese Infografik einbetten <figure class="agitano-infografik"> <img src="https://www.agitano.com/wp-content/uploads/2026/11/seo-geo-suche-kaufentscheidung-infografik-90-tage-plan-marketing-agitano.webp" alt="Infografik SEO und GEO in 90 Tagen: drei Etappen mit Leitfrage, Meilenstein und Stolperstein sowie dem Erfolgskriterium qualifizierte Anfragen" width="1200" height="1817" loading="lazy"> <figcaption> Infografik: <a href="https://www.agitano.com/seo-geo-suche-kaufentscheidung/169128" rel="noopener">Drei Etappen führen von der Fragenliste zur ersten Auswertung, jede mit eigener Leitfrage, einem Meilenstein und einem häufigen Stolperstein. Infografik – AGITANO</a> </figcaption> </figure> Kostenlos nutzbar bei unverändertem Code mit Quell-Link auf den Original-Beitrag.

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Tag 1 bis 30: Fragen erfassen und Seiten auswählen

Die erste Etappe schafft die Grundlage, auf der alle weiteren Entscheidungen aufbauen. Wer hier sorgfältig arbeitet, spart in den folgenden Wochen Abstimmungsschleifen und Nacharbeit.

In den ersten 30 Tagen stehen fünf Aufgaben an:

Kundenfragen sammeln: Vertrieb, Service und Search Console liefern die Fragen, die Interessenten vor dem Kauf stellen. Jede Frage wird in dem Wortlaut festgehalten, den Kunden selbst verwenden.

Vertrieb, Service und Search Console liefern die Fragen, die Interessenten vor dem Kauf stellen. Jede Frage wird in dem Wortlaut festgehalten, den Kunden selbst verwenden. Bestand abgleichen: Die Bestandsübersicht zeigt, welche Fragen vorhandene Seiten bereits beantworten und wo Nachweise fehlen. Jede Lücke wird direkt in der Fragenliste vermerkt.

Die Bestandsübersicht zeigt, welche Fragen vorhandene Seiten bereits beantworten und wo Nachweise fehlen. Jede Lücke wird direkt in der Fragenliste vermerkt. Fragen zuordnen und priorisieren: Jede Frage erhält eine Phase der Kaufentscheidung und eine bestehende oder neue Seite. Die Priorität richtet sich nach den Kriterien aus dem Themenplan, von der Geschäftsnähe bis zum Aufwand.

Jede Frage erhält eine Phase der Kaufentscheidung und eine bestehende oder neue Seite. Die Priorität richtet sich nach den Kriterien aus dem Themenplan, von der Geschäftsnähe bis zum Aufwand. Schlüsselseiten auswählen: Zwei bis drei Seiten mit der größten Nähe zur Kaufentscheidung kommen in die erste Runde. Welche das sind, klärt die Entscheidungshilfe weiter unten.

Zwei bis drei Seiten mit der größten Nähe zur Kaufentscheidung kommen in die erste Runde. Welche das sind, klärt die Entscheidungshilfe weiter unten. Ausgangswerte festhalten: Vor jeder Änderung dokumentiert das Team die Werte der ausgewählten Seiten in Search Console, Bing Webmaster Tools, Prüffragen-Set und CRM. Ohne diesen Stand lässt sich nach 90 Tagen nicht sagen, was sich verändert hat.

Am Ende der Etappe stehen eine priorisierte Fragenliste, zwei bis drei ausgewählte Schlüsselseiten und dokumentierte Ausgangswerte.

Tag 31 bis 60: Schlüsselseiten für SEO und GEO überarbeiten

Zwischen Tag 31 und Tag 60 entstehen die neuen Fassungen der Schlüsselseiten, fachlich geprüft und mit Belegen versehen. Damit nichts liegen bleibt, durchläuft jede Seite dieselbe Reihenfolge.

Für jede Schlüsselseite folgen sechs Arbeitsschritte aufeinander:

Briefing aus der Fragenliste: Das Marketing fasst zusammen, welche Fragen die Seite beantworten soll und welche Nachweise fehlen. Das Briefing verhindert, dass der Text am Bedarf vorbeigeschrieben wird.

Das Marketing fasst zusammen, welche Fragen die Seite beantworten soll und welche Nachweise fehlen. Das Briefing verhindert, dass der Text am Bedarf vorbeigeschrieben wird. Fachlicher Input: Die Fachabteilung liefert Details zu Ablauf, Voraussetzungen und Grenzen. Ein strukturiertes Gespräch ist dafür oft ergiebiger als ein schriftlicher Fragebogen.

Die Fachabteilung liefert Details zu Ablauf, Voraussetzungen und Grenzen. Ein strukturiertes Gespräch ist dafür oft ergiebiger als ein schriftlicher Fragebogen. Entwurf: Der Text beantwortet die Fragen, die zu Seitentyp und Kaufphase gehören, bei einer Leistungsseite die sieben Fragen aus dem Kapitel zu Fachseiten. Jeder Abschnitt beginnt mit einer klaren Kernaussage.

Der Text beantwortet die Fragen, die zu Seitentyp und Kaufphase gehören, bei einer Leistungsseite die sieben Fragen aus dem Kapitel zu Fachseiten. Jeder Abschnitt beginnt mit einer klaren Kernaussage. Belege und Referenzen: Zahlen, Projektbeispiele und Kundenzitate werden geprüft und, wo nötig, freigegeben. Datum und verantwortliche Person kommen sichtbar auf die Seite.

Zahlen, Projektbeispiele und Kundenzitate werden geprüft und, wo nötig, freigegeben. Datum und verantwortliche Person kommen sichtbar auf die Seite. Fachliche Freigabe: Die Fachabteilung prüft die vollständige Fassung einschließlich der Belege. Der Termin dafür gehört von Anfang an in den Plan, sonst bleibt die Seite im Entwurf stecken.

Die Fachabteilung prüft die vollständige Fassung einschließlich der Belege. Der Termin dafür gehört von Anfang an in den Plan, sonst bleibt die Seite im Entwurf stecken. Veröffentlichung und Verknüpfung: Nach dem technischen Mindestcheck geht die Seite online und wird im Themencluster verlinkt. Unternehmensprofile und Verzeichnisse erhalten dieselben Angaben.

Mit diesen Schritten ist es realistisch, zwei bis drei Seiten bis Tag 60 sorgfältig fertigzustellen.

Tag 61 bis 90: Wirkung prüfen und den nächsten Zyklus planen

Die dritte Etappe macht aus einem Projekt einen Arbeitsrhythmus. Sie klärt, ob die neuen Fassungen wirken, und legt fest, wie es weitergeht.

Zum Abschluss des ersten Zyklus gehören vier Schritte:

Werte vergleichen: Das Team stellt die aktuellen Zahlen dem dokumentierten Ausgangsstand gegenüber. Gleich lange Zeiträume machen die Werte vergleichbar. Saisonale Nachfrage, laufende Kampagnen und Updates der Suchsysteme ordnet das Team gesondert ein.

Das Team stellt die aktuellen Zahlen dem dokumentierten Ausgangsstand gegenüber. Gleich lange Zeiträume machen die Werte vergleichbar. Saisonale Nachfrage, laufende Kampagnen und Updates der Suchsysteme ordnet das Team gesondert ein. Prüffragen wiederholen: Das Prüffragen-Set wird mit unverändertem Wortlaut erneut gestellt. So zeigt sich, ob KI-Dienste das Unternehmen häufiger oder korrekter nennen.

Das Prüffragen-Set wird mit unverändertem Wortlaut erneut gestellt. So zeigt sich, ob KI-Dienste das Unternehmen häufiger oder korrekter nennen. Vertrieb einbeziehen: Der Vertrieb schätzt ein, ob Anfragen besser vorbereitet ankommen und welche Fragen im Gespräch noch offen bleiben. Diese Rückmeldung ergänzt die Zahlen um die Qualität der Kontakte.

Der Vertrieb schätzt ein, ob Anfragen besser vorbereitet ankommen und welche Fragen im Gespräch noch offen bleiben. Diese Rückmeldung ergänzt die Zahlen um die Qualität der Kontakte. Nächsten Zyklus planen: Aus der Auswertung folgt, welche Seiten wirken, wo noch ein Nachweis fehlt und welche Fragen als Nächstes an der Reihe sind. Die Erkenntnisse fließen direkt in die Fragenliste ein.

Nach 90 Tagen beginnt der Ablauf von vorn, dann mit den nächsten Fragen aus der Liste.

Rollen für SEO und GEO im Unternehmen

SEO und GEO gelingen, wenn mehrere Abteilungen ihr Wissen beisteuern. Das Marketing allein kennt weder alle Kundenfragen noch alle fachlichen Details.

Vier Rollen tragen den Prozess:

Marketing: Steuert den Themenplan, schreibt oder redigiert die Seiten und verantwortet die Messung. Es hält die Fäden zusammen und achtet auf eine einheitliche Sprache.

Steuert den Themenplan, schreibt oder redigiert die Seiten und verantwortet die Messung. Es hält die Fäden zusammen und achtet auf eine einheitliche Sprache. Fachabteilung: Liefert Details, prüft jede fachliche Aussage und gibt Beispiele frei. Ihre Expertise macht den Unterschied zu austauschbaren Inhalten.

Liefert Details, prüft jede fachliche Aussage und gibt Beispiele frei. Ihre Expertise macht den Unterschied zu austauschbaren Inhalten. Vertrieb: Bringt Fragen aus Gesprächen ein und bewertet die Qualität eingehender Anfragen. Er merkt als Erster, ob Interessenten besser informiert ins Gespräch kommen.

Bringt Fragen aus Gesprächen ein und bewertet die Qualität eingehender Anfragen. Er merkt als Erster, ob Interessenten besser informiert ins Gespräch kommen. Geschäftsführung: Setzt Prioritäten, gibt Referenzen frei und sorgt für die nötige Zeit. Ohne diesen Rückhalt verliert das Thema im Tagesgeschäft schnell an Gewicht.

Ein fester Abstimmungstermin alle zwei Wochen genügt, um diese Rollen zusammenzubringen.

In größeren Unternehmen kann ein SEO-Manager diese Abstimmung bündeln und Technik, Inhalte und Auswertung verbinden.

Welche zwei Seiten zuerst? Eine Entscheidungshilfe

Zuerst gehören die wichtigste Leistungsseite und eine Vergleichs- oder Ablaufseite in den Plan, weil sie der Kaufentscheidung am nächsten liegen. Für die zweite Seite geben die drängendsten Fragen aus dem Vertrieb den Ausschlag. Viele Teams beginnen dagegen mit der Startseite, die zwar viele Besucher erreicht, aber selten eine einzelne Kundenfrage im Detail beantwortet.

Eine einfache Prüffrage hilft bei der Auswahl: Welche Seite würde ein Interessent kurz vor dem Erstgespräch öffnen? Diese Seite verdient den ersten Platz im Plan. Bestehende Seiten mit vorhandenen Rankings können dabei der schnellere Hebel sein, weil Suchsysteme sie bereits kennen und eine Überarbeitung direkt an ihre Sichtbarkeit anknüpft.

Experten-Tipp!

Überarbeiten Sie lieber zwei Seiten vollständig als zehn Seiten halb. Eine fertige Seite mit Belegen, Ablauf und klarem nächsten Schritt lässt sich gezielt auswerten. Halbfertige Seiten helfen dagegen weder Lesern noch Suchsystemen.

Praxisbeispiel: Ein Instandhaltungsdienstleister startet mit zwei Seiten

Ausgangslage: Ein Dienstleister für die Instandhaltung von Produktionsanlagen beschrieb auf seiner Website vor allem sein Leistungsspektrum. Bei Suchanfragen nach planbarer Wartung oder Ersatzteilversorgung tauchte er kaum auf, und KI-Antworten nannten veraltete Angaben zu seinem Einsatzgebiet. Die Ursache lag in einem alten Branchenprofil, das noch einen früheren Standort führte.

Vorgehen: Geschäftsführung und Marketing wählten zwei Seiten aus, die Leistungsseite zur vorbeugenden Instandhaltung und eine neue Ablaufseite zum Wartungsvertrag. Ein Servicetechniker beschrieb die Schritte vom Erstbefund bis zur Übergabe, der Vertrieb ergänzte die Fragen aus Angebotsgesprächen. Zusätzlich aktualisierte das Team das Einsatzgebiet in allen Unternehmensprofilen, damit Website und Verzeichnisse dieselben Angaben enthalten.

Ergebnis: Beide Seiten beantworten nun Fragen, die zuvor erst im Gespräch geklärt wurden. Im neuen KI-Bericht der Search Console erschienen die überarbeiteten Seiten erstmals mit Impressionen, und neuere KI-Antworten nannten das korrekte Einsatzgebiet. Im nächsten Zyklus folgt eine Referenzseite für die Lebensmittelindustrie, deren Inhalte der Vertrieb bereits aus Angebotsgesprächen gesammelt hat.

Ein 90-Tage-Plan macht SEO und GEO damit planbar und überprüfbar. Entscheidend ist weniger das Tempo als die Regelmäßigkeit, mit der Fragen, Seiten und Messung zusammengeführt werden.

Fazit: SEO und GEO wirken dort, wo Inhalte Kaufentscheidungen tragen

SEO und GEO sind keine getrennten Disziplinen. Beide Suchwege greifen auf dieselben Grundlagen zurück: auffindbare Seiten, eine klare Struktur und Inhalte mit echter Expertise. Google selbst bezeichnet die Optimierung für generative KI-Funktionen als SEO. Neu sind vor allem die Antwortsysteme weiterer Anbieter wie OpenAI und Microsoft, die eigene Regeln und Daten mitbringen und in die Planung gehören.

Den Unterschied macht die Frage, für wen und für welche Entscheidung eine Seite geschrieben ist. Wer Kundenfragen aus Vertrieb und Service sammelt, sie den Phasen der Kaufentscheidung zuordnet und jede Antwort mit prüfbaren Angaben stützt, erhöht die Chance, in Suchergebnissen gefunden und in KI-Antworten genannt zu werden.

Der Einstieg gelingt mit zwei Seiten und 90 Tagen. Danach zeigen Search Console, Bing und der Vertrieb, welche Inhalte sichtbar werden, welche Fragen offenbleiben und ob passendere Anfragen eintreffen. So entsteht aus SEO und GEO ein Arbeitsrhythmus, der Sichtbarkeit in Geschäft übersetzt.

Häufige Fragen (FAQ) zu SEO und GEO: Suche, KI-Antworten und Kaufentscheidung