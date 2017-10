5 Fragen – 5 Antworten: Employer Branding

In den vergangenen Jahren wurde bereits viel über Employer Branding und dessen Bedeutung in Unternehmen gesprochen. Tatsache ist: Angesichts des drohenden Fachkräftemangels sowie der demographischen Entwicklung in Deutschland, wird eine positive und stabile Arbeitgebermarke immer wichtiger. Arbeitnehmer haben hohe Ansprüche an ihre Arbeitgeber und erwarten individuelle Angebote in verschiedenen Bereichen. So bekommen beispielsweise spezifische BGM-Maßnahmen, regelmäßige Weiterbildungsangebote sowie eine flexible Arbeitsgestaltung einen immer höheren Stellenwert. Doch worauf kommt es beim Employer Branding wirklich an? Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zusammengefasst.