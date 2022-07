Frage stellen und Expertenantwort erhalten: Wie Ratgeber-Communitys Lösungswege aufzeigen

Wohin wenden, wenn keine Hilfe zur Verfügung steht?

Wer eine Frage auf dem Herzen hat, denkt vermutlich als Erstes daran, seine Familie und Freunde um Rat zu bitten. Es gibt Menschen, denen es schwerfällt, sich gegenüber anderen zu öffnen, geschweige denn Fragen zu stellen. Dies hat zur Folge, dass Probleme nicht thematisiert werden und Lösungen ausbleiben. Wenn Freunde und Familie durch die Thematik überfordert sind, ist keine Hilfe in Sicht. Wer zum Beispiel unglücklich in seine beste Freundin verliebt ist, wird diese in Sachen Liebe keinesfalls um Rat bitten. Hier ist dann ebenfalls keine Hilfe zu erwarten. Es erweist sich in diesem Fall ebenso als mehr als ungünstig, den gemeinsamen Freundeskreis zurate zu ziehen. Die Gefahr ist zu groß, dass die beste Freundin schnell von den heimlichen Schwärmereien Wind bekommt. Was also tun, wenn für die persönlichen Probleme niemand greifbar ist? Ein Weg: Frage-Portale im World Wide Web.

Wie funktionieren diese Ratgeber-Communitys?

Bei diesen Seiten handelt es sich um Wissensportale im Netz, welche ähnlich aufgebaut sind wie Internet-Foren. Die Benutzung ist denkbar einfach: Dem Anwender wird ein Webportal zur Verfügung gestellt, auf dem er sein Anliegen mit anderen Menschen teilt. Die dort diskutierten Probleme werden anschließend von Experten beantwortet. Es handelt sich dabei um registrierte Benutzer der Seite. Die Besucher erhalten auf diese Weise die Möglichkeit, auf Frage-Antwort-Portalen wie malnefrage.de online und anonym Fragen zu stellen – und das oftmals kostenlos. Es ist möglich, seine Identität der Öffentlichkeit preiszugeben oder anonym zu interagieren, dies entscheidet natürlich jeder für sich selbst.

Auf den meisten Seiten ist es möglich, ein stiller Mit-Leser zu sein. Viele Frage-Portale bieten außerdem eine Suchfunktion an, um Fragen und Antworten zu durchsuchen. Dadurch lassen sich, ohne Anmeldung, bereits vorhandene Problemstellungen und Reaktionen anderer User schnell auffinden. Um Teil der Community zu sein, empfiehlt sich eine Registrierung. Diese ist denkbar einfach: Nachdem ein Nick-Name gewählt und ein Passwort vergeben wurde, geht es direkt los mit dem Fragen stellen, beziehungsweise Antworten geben. Von der aktiven Teilnahme profitieren alle Nutzer, nicht nur diejenigen, die eine Frage auf dem Herzen haben.

In jedem von uns steckt ein Experte

Auf Fragen von anderen zu antworten, vermittelt ein gutes Gefühl und steigert das Selbstbewusstsein. Der Sachkundige erhält durch die Anmeldung auf der Seite die Möglichkeit, Ratsuchende zu unterstützen und eigene Erfahrungen weiterzugeben. Auf den Frage-Antwort-Seiten helfen Nutzer und Experten gleichermaßen durch ihr Wissen.

Achtung: Nachdem der Sachverhalt erläutert wurde, kommt es vor, dass mehrere Besucher der Seite ihr Wissen kundtun. Viele Rückmeldungen sind richtig, nicht alle Ansichten stimmen jedoch. Falls Unsicherheiten bezüglich des Wahrheitsgehalts auftauchen, ist es möglich, die Antworten zu kommentieren. Der ein oder andere Experte freut sich nach erfolgreicher Beantwortung über ein „Dankeschön“.

Welche unterschiedliche Frage-Antwort-Portale gibt es?

Frage-Antwort-Portale gibt es in unterschiedlichen Ausführungen: Einige Anbieter haben sich auf ein Themengebiet spezialisiert. Auf diesen Seiten werden fest definierte Thematiken behandelt, wie beispielsweise Themen rund um Computer und Programmier-Angelegenheiten. Viele Seiten bieten ein diversifiziertes Themenspektrum von A bis Z an. Neben Fragestellungen zur Gesundheit, Geld und Finanzen finden User hier spannende Wortwechsel über das aktuelle Weltgeschehen oder zu Reisethemen.

Eine weitere Art von Frage-Antwort-Portalen sind Foren, auf denen nur ausgewiesene Spezialisten, zum Beispiel Anwälte oder Ärzte, die Anfragen der Ratsuchenden beantworten.

Für sensible Themen gibt es die passende Koryphäe

Frage-Foren unterstützen den Nutzer unkompliziert und inkognito, auch bei empfindsamen Angelegenheiten. Die Anliegen werden in der Regel zeitnah und ausführlich beantwortet. Im Gegensatz zum Alltag außerhalb des Internets erreicht der Hilferuf in kurzer Zeit viele Menschen. Kein Problem bleibt unbeantwortet; von A wie Autopanne über D wie Depressionen bis hin zu Z wie Zahnvorsorge.

Sobald verschiedene Meinungen und Ansichten aufeinandertreffen, entstehen wie im echten Leben ausführliche Diskussionen. Dies führt im besten Falle zu einem Wechsel der eigenen Perspektive und somit zu einer Lösung des individuellen Problems. Wer anonym und schnell ein Feedback braucht, ist hier definitiv am richtigen Platz.