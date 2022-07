Mobile Instandsetzung von Maschinen spart Zeit und Kosten

Verschleiß bleibt nicht aus

Forstbetriebe, Bauunternehmen, Industriebetriebe und viele andere – sie alle arbeiten mit teuren und hochspezialisierten Maschinen, mit denen sie entweder eigene Güter herstellen oder Aufträge vor Ort erledigen. Diese Maschinen sind meist viele Jahre im Einsatz und so ist es keine Seltenheit, wenn Ersatzteile nicht mehr im regulären Handel angeboten werden. Hinzu kommt, dass Maschinen wie Harvester, Bagger, Kräne, Hebebühnen oder gar ganze Industrieanlagen nur unter sehr hohem Aufwand transportiert werden können. Mobiles Bohrwerk und mobile Instandsetzung können in diesem Fall für schnelle Hilfe sorgen.

Mobiles Bohrwerk fertigt Lagersitze nach Maß

Sind beispielsweise Lagersitze verschlissen, so arbeitet die Maschine sie nicht mehr in der notwendigen Präzision oder kann gar nicht mehr benutzt werden. Ist die Maschine schon älter, dann sind die Ersatzteile oftmals nicht mehr erhältlich; oder aber die Hersteller bieten nur den Austausch einer kompletten Baugruppe an. Durch den Einsatz eines mobilen Bohrwerkes können jedoch die verschlissenen Lagersitze durch eine Auftragsschweißung in ihrem ursprünglichen Zustand wieder hergestellt werden – sozusagen als Maßanfertigung. Dadurch können auch Ersatzteile in Originalgröße weiterhin eingebaut werden. Der Aufwand bleibt zudem minimal, da nur die Teile ersetzt werden, die auch tatsächlich nicht mehr funktionstüchtig sind, was den Montageaufwand so gering wie möglich hält.

Mobile Instandsetzung direkt am Einsatzort

Viele Reparaturunternehmen bieten ihren Kunden die mobile Instandsetzung ihrer Maschinen an. Insbesondere wenn ein Harvester gerade im Wald steht oder sich ein Kran auf der Baustelle befindet, ist dies ein großer Vorteil, da der An- und Abtransport dieser Maschinen mit hohem Aufwand und dadurch auch Kosten verbunden ist. Zudem kostet dieser Transport Zeit – Zeit, in der die Maschinen nicht einsatzbereit sind. Häufig wird auch die Reparatur über ein Wochenende angeboten, so dass die Standzeiten weiter minimiert werden, beziehungsweise gar nicht ins Gewicht fallen.

Fazit

Für Unternehmen lohnt es sich, vor dem Anruf beim Service-Partner oder Hersteller die Alternative eines mobilen Bohrwerks mit mobiler Instandsetzung zu prüfen. Besonders bei älteren Maschinen ist dies oftmals die kostengünstigere Alternative, die zudem eine schnellere Instandsetzung ermöglicht.