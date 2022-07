Digitales Marketing für internationale Unternehmen: Auf die Übersetzung kommt es an

Digitales Marketing: Kunden abholen

Digitales Marketing wird für Unternehmen zunehmend wichtig. Ein Großteil des Marketing-Budgets fließt in die Online-Vermarktung von Produkten. Unter den Oberbegriff „Digitales Marketing“ fallen dabei verschiedene Strategien und Materialien. Ihnen allen gemein ist, dass sie das Internet als Medium nutzen. Insgesamt geht es beim digitalen Marketing darum, die (potenziellen) Kunden dort abzuholen, wo sie sich online aufhalten:

Auf der Suche nach Informationen im Netz mit der Unternehmenshomepage, auf dem Blog, über E-Books und Whitepaper

In den Sozialen Netzwerken durch den unternehmenseigenen Social-Media-Auftritt

Auf dritten Plattformen mit Hilfe von Online-Berichterstattung (PR, Rezensionen)

Mit Hilfe von Werbung durch Online-Broschüren und Lookbooks

Um Internetnutzer auf die eigene Homepage zu bringen, nutzen Unternehmen Strategien wie Suchmaschinenoptimierung (SEO), Social Media Marketing, Pay-per-Click, Content-Marketing oder E-Mail-Marketing.

Internationale Unternehmen: Optimierte Übersetzungen notwendig

Nach wie vor ist Text die Grundlage der meisten Suchvorgänge im Netz, und dies wird wohl auch in Zukunft so bleiben. Unternehmen liegen also richtig darin, das Hauptaugenmerk auf die Optimierung ihrer Texte zu legen.

Text ist logischerweise abhängig von der Sprache, in der er geschrieben ist. Internationale Unternehmen müssen bei ihrem Online-Marketing daher einiges beachten. Bei der Übersetzung von Keywords beispielsweise ist es entscheidend, auch den Begriff zu wählen, der in der jeweiligen Landessprache derjenige ist, der das beste Ranking erzielt im Hinblick auf

Suchvolumen

Keyword Difficulty

Wettbewerb

Um aussagekräftige, optimierte und qualitativ hochwertige Übersetzung von Marketingtexten zu bekommen, lohnt es sich für Unternehmen, sich an spezialisierte Agenturen, die Online-Übersetzungen anbieten, zu wenden. Sie verfügen über das entsprechende Knowhow, das zum einen für qualitativ hochwertige Übersetzungen, zum anderen für SEO und weitere Anforderungen an digitales Marketing notwendig ist.

Die dort beschäftigten freiberuflichen Übersetzer nutzen meist als Basis eine Übersetzungssoftware, um Texte schneller übersetzen zu können. Auf dieser Grundlage erfolgt dann ein Feinschliff, der je nach Anforderung an den übersetzten Text gestaltet werden kann.

Unternehmen können mit diesen optimierten Übersetzungen Kunden auf der ganzen Welt erreichen, jeweils zugeschnitten auf die entsprechende Kultur und Sprache, um ihre Produkte auf den verschiedensten Kanälen zu bewerben.

Digitales Marketing gewinnt weiter an Bedeutung

Schon seit Längerem nutzen Unternehmen verstärkt digitales Marketing. Besonders mit der Corona-Pandemie und der Schließung lokaler Geschäfte hat es jedoch einen weiteren Bedeutungsschub erfahren. Von den Unternehmen, die Online-Marketing nutzen, nutzten laut Statista 2021

46 % Social Media Marketing

34 % E-Mail-Marketing

32 % Suchmaschinenmarketing

11 % Display- und Video-Advertising

1 % Online-Audio-Werbung

Auch in der Praxis zeigt sich also der Schwerpunkt auf die Optimierung von Texten für die organische Suche. Digitales Marketing wird auch in Zukunft weiterwachsen, ebenso wie die Möglichkeiten, mit denen sich Kunden erreichen lassen. So wird spannend, wie die mit zunehmender Nutzung von mobilen Geräten die Sprachsuche an Bedeutung gewinnt.